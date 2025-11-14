Поправки по патенту

ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
Какие меры смягчения министр финансов Антон Силуанов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Налоговая реформа 2026: поправки

Глава Минфина обобщил и структурировал поправки ко второму чтению закона о налоговой реформе–2026. В ходе заседания Правительства 6 ноября, Антон Силуанов предложил смягчить два самых болезненных нововведения для бизнеса в 2026:

  • Сохранить возможность применения патентной системы в сфере стационарной торговли и услуг по перевозке грузов. Пока непонятно, каким будет лимит доходов для применения ПСН, но, весьма вероятно, что депутаты Госдумы прислушаются к мнению министра. Пока предлагают поправки и делают прогнозы, мы тоже занялись расчетами → Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году

  • Снижать порог доходов «упрощенцев», после которого наступает обязанность уплаты НДС, плавно:

    • в 2026 году порог будет установлен на уровне 20 миллионов рублей;

    • в 2027 году — 15 миллионов рублей;

    • с 2028 года — 10 миллионов рублей. 

Мы уже писали, что такую схему собираются обсуждать депутаты Госдумы. Силуанов отметил, что поэтапный подход дает бизнесу время на переоборудование бухгалтерских процессов и адаптацию к новым налогам.

Эксперт обращает внимание: министр говорил про УСН, но, надеемся, что такое же поэтапное снижение лимита доходов распространится и на возможность применения ПСН.

Какие еще поправки налоговой реформы озвучили

На что еще можно рассчитывать предпринимателям по мнению Минфина:

  • Если малый бизнес впервые стал плательщиком НДС, то он может отказаться в первый год от применения пониженной ставки НДС. Правительство хочет дать компаниям и ИП возможность минимизировать риски неправильной оценки всех существующих опций налога на добавленную стоимость. Кстати, у нас есть статья про выбор ставки на НДС.

  • Сохранится освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение.

  • Организациям радиоэлектронной промышленности можно продолжать применять льготную ставку страховых взносов.  А еще — учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.

  • Регионы получат право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам по своему усмотрению.

