Поправки по патенту

Налоговая реформа 2026: поправки

Глава Минфина обобщил и структурировал поправки ко второму чтению закона о налоговой реформе–2026. В ходе заседания Правительства 6 ноября, Антон Силуанов предложил смягчить два самых болезненных нововведения для бизнеса в 2026:

Сохранить возможность применения патентной системы в сфере стационарной торговли и услуг по перевозке грузов. Пока непонятно, каким будет лимит доходов для применения ПСН, но, весьма вероятно, что депутаты Госдумы прислушаются к мнению министра. Пока предлагают поправки и делают прогнозы, мы тоже занялись расчетами → Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году

Снижать порог доходов «упрощенцев», после которого наступает обязанность уплаты НДС, плавно: в 2026 году порог будет установлен на уровне 20 миллионов рублей; в 2027 году — 15 миллионов рублей; с 2028 года — 10 миллионов рублей.



Мы уже писали, что такую схему собираются обсуждать депутаты Госдумы. Силуанов отметил, что поэтапный подход дает бизнесу время на переоборудование бухгалтерских процессов и адаптацию к новым налогам.

Эксперт обращает внимание: министр говорил про УСН, но, надеемся, что такое же поэтапное снижение лимита доходов распространится и на возможность применения ПСН.