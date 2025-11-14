Поправки по патенту

Налоговая реформа 2026: поправки
Глава Минфина обобщил и структурировал поправки ко второму чтению закона о налоговой реформе–2026. В ходе заседания Правительства 6 ноября, Антон Силуанов предложил смягчить два самых болезненных нововведения для бизнеса в 2026:
Сохранить возможность применения патентной системы в сфере стационарной торговли и услуг по перевозке грузов. Пока непонятно, каким будет лимит доходов для применения ПСН, но, весьма вероятно, что депутаты Госдумы прислушаются к мнению министра. Пока предлагают поправки и делают прогнозы, мы тоже занялись расчетами → Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году
Снижать порог доходов «упрощенцев», после которого наступает обязанность уплаты НДС, плавно:
в 2026 году порог будет установлен на уровне 20 миллионов рублей;
в 2027 году — 15 миллионов рублей;
с 2028 года — 10 миллионов рублей.
Мы уже писали, что такую схему собираются обсуждать депутаты Госдумы. Силуанов отметил, что поэтапный подход дает бизнесу время на переоборудование бухгалтерских процессов и адаптацию к новым налогам.
Эксперт обращает внимание: министр говорил про УСН, но, надеемся, что такое же поэтапное снижение лимита доходов распространится и на возможность применения ПСН.
Какие еще поправки налоговой реформы озвучили
На что еще можно рассчитывать предпринимателям по мнению Минфина:
Если малый бизнес впервые стал плательщиком НДС, то он может отказаться в первый год от применения пониженной ставки НДС. Правительство хочет дать компаниям и ИП возможность минимизировать риски неправильной оценки всех существующих опций налога на добавленную стоимость. Кстати, у нас есть статья про выбор ставки на НДС.
Сохранится освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение.
Организациям радиоэлектронной промышленности можно продолжать применять льготную ставку страховых взносов. А еще — учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.
Регионы получат право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам по своему усмотрению.
