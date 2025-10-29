Поправки налоговой реформы–2026 

Что известно о принятии налоговой реформы

Госдума приняла 22 октября закон о поправках в Налоговый Кодекс в 1 чтении — официально запустила налоговую реформу, действие которой начинается 1 января 2026 года.

Предложения, прописанные в Постановлении, внес Комитет по бюджету и налогам. Этот же Комитет совместно с рядом предпринимателей и инициативных групп бизнеса предложил поправки, которые будут обсуждать во втором чтении.

Мы подробно писали о новостях из Госдумы и перечислили ключевые пункты налоговой реформы.

В каком статусе налоговая реформа прямо сейчас:

Госдума приняла законопроект № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь его отправят на рассмотрение Президенту и в Совет Федерации. До 10 ноября 2025 года в профильный Комитет по бюджету и налогам можно направить поправки. Комитет должен доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

Какие поправки в налоговую реформу–2026 хотят внести

Хотят не переносить срок уплаты налогов на предыдущий рабочий день. Об этом ходатайствует лично глава ФНС Даниил Егоров. Он подчеркивает, что перенос срока повлияет на даты сдачи отчетности. Например, может возникнуть ситуация, когда начисления под уплату уже не лягут, если бизнес заплатит 26 числа месяца, а декларацию сдадут 25 числа.

IT-сектору хотят сохранить льготы по НДС или сделать переход более плавным. За поправку отвечает курирующий сферу информационных технологий вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас разработчики российского ПО работают с нулевым НДС, основание — п. 26 ч. 2 ст. 149 НК. Депутаты Госдумы будут рассматривать три сценария:

зафиксировать нулевую ставку бессрочно;

сохранить 0% НДС на 2026 год;

сделать переход плавным — ввести льготную ставку или ограничить список программ, которые попадают под льготу.

Хотят пересмотреть лимиты НДС для УСН и предпринимателей на патенте. Комитет по бюджету и налогам внес предложение о плавном и поэтапном переходе. Напомним, что лимит снижают в 6 раз — с 60 миллионов рублей дохода в год до 10 миллионов. При превышении лимита в первом случае упрощенцы начинают платить НДС, а во втором — предприниматели на ПСН теряют право применять патент.

Написали об этом подробнее здесь и здесь.

Здесь тоже есть два сценария:

Не вносить правки, оставить лимит для применения НДС на УСН и уровень дохода предпринимателей на патенте в пределах 10 миллионов рублей.

Сделать промежуточное значение, например, предлагали лимит в 30 миллионов рублей.

Кстати, у нас есть статья — как остаться на упрощенном налоговом режиме, сохранить лимит в 60 миллионов рублей и не платить НДС.

Дополнительно хотят смягчить условия отмены ПСН для розницы. Так, Комитет хочет сохранить патент для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

Поэтапно отменять льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Инициативу выдвинули сразу несколько регионов РФ. Наиболее вероятный сценарий, который будут обсуждать в ходе второго чтения, — постепенное повышение ставки взносов — до 22,5% в 2026 году и до 30% в 2028.

Про это мы тоже написали статью — разобрали, кого коснутся изменения и как к ним подготовиться.

Предлагают учесть поправки, которые направляют сообщества предпринимателей субъектов РФ. Например, бизнес регионов Дальневосточного федерального округа и районам Крайнего Севера просит смягчить положения налоговой реформы — отмечает, что предпринимателям регионов будет сложно адаптироваться к изменениям из-за сложностей логистики.

Ключевые предложения:

Оставить порог доходов для освобождения от уплаты НДС на уровне 60 млн руб.

Регионы ДФО и Арктики включить в перечень территорий, для которых сохранят пониженные ставки страховых взносов, учитывая дополнительные социальные обязательства работодателей: выплату компенсаций, оплату проезда и отпусков.

