Утверждают налоговую реформу–2026
Поправки в налоговую реформу
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» внимательно следила за изменениями законопроекта и чтениями. Для большей наглядности сделали таблицу по ключевым поправкам.
Суть поправки Налогового Кодекса в 2026 году
Что предлагали в первом чтении
Что предлагают во втором чтении
Снизить лимит доходов за год на УСН, после которого наступает обязанность платить НДС
Новый лимит в 2026 году — 10 млн рублей вместо 60 млн
Сделать снижение лимита поэтапным:
Снизить лимит доходов за год на патенте, после которого предприниматели теряют право применять ПСН
Новый лимит в 2026 году — 10 млн рублей вместо 60 млн
Сделать снижение лимита поэтапным:
Отменить использование ПСН для многих отраслей бизнеса
ПСН не смогут применять предприниматели в сфере:
Отставить на патенте розничную торговлю и перевозки грузовым транспортом
Не привлекать к ответственности упрощенцев на НДС, которые впервые допустили нарушение обязанности плательщика налога на добавленную стоимость
Не штрафовать, например, за не вовремя поданную декларацию
Освободить от штрафа по статье 119 НК за непредставление декларации по НДС
Бессрочная льгота по НДС для IT
Отменить льготу для IT-компаний
Сохранить льготу для IT-компаний. При продаже ПО, включенного в отечественный реестр, бизнес сможет не исчислять НДС
Расширить лимит по АУСН
Предприниматели на АУСН смогли бы нанимать больше человек — 15 вместо 5
Отклонить эту поправку
Сделать смену ставки НДС более гибкой. Например, сейчас до окончания 3-летнего срока, перейти на ставку 20% нельзя
Дать упрощенцам возможность поменять ставку НДС, не выжидая пока истекут 3 года
Предприниматели на УСН, которые впервые плательщикам НДС, могут менять пониженную ставку НДС на общую в течение первого года уплаты налога
Сдвинуть срок уплаты налогов
Налоги нужно перечислять в предыдущий рабочий день, если срок уплаты выпадает на выходной или праздник
Порядок переноса сроков уплаты налогов оставить прежним — если выпадает на выходной или праздник, то можно перенести выплату на следующий рабочий день
Дать предпринимателям на УСН больше возможностей для учета расходов
Добавить виды расходов для «упрощенцев», которые можно принять к вычету
В п. 1 ст. 346.16 НК добавить новый подпункт 45. Он позволит учитывать иные расходы по положениям главы 25 НК
Ключевые изменения — лимиты доходов для УСН и ПСН. Команда «ПЭБ» напоминает, что учитывать доходы надо прямо сейчас — результаты 2025 года повлияют на возможность применения ПСН и уплату НДС на «упрощенке» в 2026.
Чтобы «упрощенцу» не платить НДС в 2026, его доходы должны укладываться в 20 млн рублей в 2025 году.
Чтобы предпринимателю на ПСН продолжить применять патент в 2026 году, его доходы должны укладываться в 20 млн рублей в 2025 году.
Как подготовиться к налоговой реформе 2026 года
Проанализируйте текущую ситуацию:
Определите, как налоговая реформа 2026 повлияет именно на ваш бизнес — повысится ли налоговая нагрузка, снизятся ли лимиты для вашего налогового режима.
Рассчитайте прогноз по налогам при новой ставке НДС 22%, новых лимитах УСН и ПСН.
Пересмотрите структуру бизнеса и режимы:
Оцените, выгодна ли смена налогового режима — переход с УСН на ОСНО, АУСН или наоборот.
Изучите региональные льготы и пониженные ставки по УСН в вашем субъекте РФ.
Рассмотрите возможность легальной реструктуризации бизнеса.
Обновите учредительные документы:
Если вы работаете на УСН и прогнозируете смену деятельности, подготовьте изменения в Устав ООО с обновленными видами деятельности и финансовыми показателями.
Проверьте соответствие текущего Устава новому законодательству и требованиям ФНС.
Подготовьте финансовые резервы:
Создайте резерв на дополнительные налоговые платежи — разница между текущей нагрузкой и нагрузкой в 2026 году может быть существенной.
Пересчитайте финансовый прогноз развития компании с учетом повышения ставки НДС до 22%.
Проведите инвентаризацию налоговых вычетов и льгот, которые вы сможете использовать.
Обратитесь к специалистам:
Проконсультируйтесь с налоговым экспертом или бухгалтером о наиболее оптимальной стратегии для вашей компании.
Запросите индивидуальный расчет налогов при разных сценариях развития бизнеса.
Разработайте план-график внесения изменений в учредительные документы, если это потребуется.
