Утверждают налоговую реформу–2026

Что предлагают во втором чтении

Что предлагали в первом чтении

Суть поправки Налогового Кодекса в 2026 году

10 миллионов рублей за 2027 год и последующие годы

15 миллионов рублей за 2026 год;

20 миллионов рублей за 2025 год;

Новый лимит в 2026 году — 10 млн рублей вместо 60 млн

Снизить лимит доходов за год на УСН, после которого наступает обязанность платить НДС

2028 год и далее — 10 миллионов рублей

15 миллионов рублей — за 2026 год или в течение 2027 года

20 миллионов рублей за 2025 год или в течение 2026 года

Снизить лимит доходов за год на патенте, после которого предприниматели теряют право применять ПСН

Отставить на патенте розничную торговлю и перевозки грузовым транспортом

ПСН не смогут применять предприниматели в сфере:

Освободить от штрафа по статье 119 НК за непредставление декларации по НДС

Не штрафовать, например, за не вовремя поданную декларацию

Не привлекать к ответственности упрощенцев на НДС, которые впервые допустили нарушение обязанности плательщика налога на добавленную стоимость

Сохранить льготу для IT-компаний. При продаже ПО, включенного в отечественный реестр, бизнес сможет не исчислять НДС

Бессрочная льгота по НДС для IT

Предприниматели на АУСН смогли бы нанимать больше человек — 15 вместо 5

Сделать смену ставки НДС более гибкой. Например, сейчас до окончания 3-летнего срока, перейти на ставку 20% нельзя

Дать упрощенцам возможность поменять ставку НДС, не выжидая пока истекут 3 года