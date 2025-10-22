Налоговая реформа 2026 — новости

Изменения налоговой реформы

Перечислили ключевые изменения для бизнеса, которые утвердили прямо сейчас:

1. Поменять лимиты доходов, при которых налогоплательщики на УСН становятся плательщиками НДС, а предприниматели на патенте теряют право на его использование.

Напомним, что лимит доходов «упрощенцев без НДС» снижают с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Написали про это подробнее, а еще подсказали, как остаться на упрощенке и обойти снижение лимита.

Плательщиков ПСН станет меньше — лимит ежегодных доходов на патенте тоже снизили в шесть раз — с 60 до 10 миллионов рублей. А еще — полностью отменили налоговый режим для определенных видов деятельности. Написали, как бизнесу подготовиться: прогнозировать доходы и проверить ОКВЭД.

Эксперт обращает внимание: чтобы смягчить изменения, комитет по бюджету и налогам решил сохранить ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

2. Повысить основную ставку НДС до 22%. Но специальные ставки НДС не изменятся:

0% — в некоторых ситуациях, например, при экспорте;

10% — на отдельные товары, например, медикаменты, продукты питания;

5% и 7% — для плательщиков УСН без права принимать к вычету «входящий» НДС.

Эксперт обращает внимание: на смягчение можно рассчитывать и здесь. Например, есть предложение профильного Комитета — смягчить норму пункта 8 статьи 164 НК. Статья запрещает упрощенцам на НДС, которые применяют ставки 5 или 7%, менять ставку в течение трех лет. Например, перейти на 22%, чтобы применять вычет.

Больше информации и советов от «Первой Экспертной Бухгалтерии» по теме можно найти в этой статье.

3. Убрать пониженные тарифы страховых взносов для многих отраслей. В 2025 работодатели из реестра МСП платят взносы с зарплат свыше 1,5 МРОТ по сниженной ставке — 15% вместо 30%. Льготу сохранят только для социально-значимых сфер деятельности бизнеса и IT-компаний. Причем процент дохода от такой деятельности должен составлять не менее 70%.

Здесь перечислили подробно — кого это коснется и как бизнесу подготовиться.

4. Отменить налоговые льготы. Ряд мер, который помогал бизнесу в эпидемию COVID-19, решили отменить. Например, льготы по НДС в отношении исключительных прав на российские программы для компаний в IT-отрасли. Дополнительно хотят сократить количество регионов, которые применяют льготные ставки по УСН. Мы писали про выгоды миграции ради пониженной ставки — вариантов для переезда станет меньше.

Как видите, команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» готова к изменениям — у нас есть рекомендации на любой случай или поправку в законе. Можете доверить свой учет нам — передать бухгалтерию и кадры на аутсорсинг или получить индивидуальный план действий для вашего бизнеса в рамках налоговой реформы. Наши эксперты запустили горячую линию, чтобы помочь предпринимателям пережить эпоху перемен.