Налоговая реформа 2026 — новости

Рассмотрение налоговой реформы в Госдуме
Комитет по бюджету и налогам одобрил в первом чтении поправки в 35 глав Налогового кодекса — направил проект постановления на рассмотрение в Совет Государственной Думы.
Когда налоговая реформа будет принята? Вероятно, уже сегодня. Комитет предлагает принять в первом чтении проект ьзакона № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это ключевые изменения, которые затрагивают налогоплательщиков на УСН и ПСН и отменяют другие налоговые льготы, например, пониженные тарифы страховых взносов.
Дополнительно Комитет предлагает и ряд смягчений — вероятно их учтут в доработке законопроекта, если будет второе чтение. Основная идея — сделать переход к изменениям лимитам доходов, при которых упрощенцы станут платить УСН, а предприниматели на патенте перейдут на другой налоговый режим, более плавным.
Предусмотрели и другие послабления:
Расширить закрытый перечень расходов, которые можно учитывать при применении УСН, с учетом увеличении порогового значения доходов по УСН до 450 млн рублей.
Не привлекать к ответственности упрощенцев на НДС, которые впервые допустили нарушение исполнения обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость.
Сохранить пониженные тарифы страховых взносов для предпринимателей, которые оказывают социально-значимые услуги непосредственно населению. Например, в сфере образования или ЖКХ.
Сохранить ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.
Убрать запрет для изменения ставки 5 или 7% для упрощенцев на НДС. Сейчас перейти со сниженной ставки на общую (20%) нельзя в течение 3 лет.
Продлить меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2025 году.
Далее — законопроект направят Президенту и в Совет Федерации, а для правок, замечаний и возражений к проекту установили дедлайн — до 10 ноября 2025 года. Если они появятся, то изменения налоговой реформы будут утверждать во втором чтении — после дедлайна.
Изменения налоговой реформы
Перечислили ключевые изменения для бизнеса, которые утвердили прямо сейчас:
1. Поменять лимиты доходов, при которых налогоплательщики на УСН становятся плательщиками НДС, а предприниматели на патенте теряют право на его использование.
Напомним, что лимит доходов «упрощенцев без НДС» снижают с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Написали про это подробнее, а еще подсказали, как остаться на упрощенке и обойти снижение лимита.
Плательщиков ПСН станет меньше — лимит ежегодных доходов на патенте тоже снизили в шесть раз — с 60 до 10 миллионов рублей. А еще — полностью отменили налоговый режим для определенных видов деятельности. Написали, как бизнесу подготовиться: прогнозировать доходы и проверить ОКВЭД.
Эксперт обращает внимание: чтобы смягчить изменения, комитет по бюджету и налогам решил сохранить ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.
2. Повысить основную ставку НДС до 22%. Но специальные ставки НДС не изменятся:
0% — в некоторых ситуациях, например, при экспорте;
10% — на отдельные товары, например, медикаменты, продукты питания;
5% и 7% — для плательщиков УСН без права принимать к вычету «входящий» НДС.
Эксперт обращает внимание: на смягчение можно рассчитывать и здесь. Например, есть предложение профильного Комитета — смягчить норму пункта 8 статьи 164 НК. Статья запрещает упрощенцам на НДС, которые применяют ставки 5 или 7%, менять ставку в течение трех лет. Например, перейти на 22%, чтобы применять вычет.
Больше информации и советов от «Первой Экспертной Бухгалтерии» по теме можно найти в этой статье.
3. Убрать пониженные тарифы страховых взносов для многих отраслей. В 2025 работодатели из реестра МСП платят взносы с зарплат свыше 1,5 МРОТ по сниженной ставке — 15% вместо 30%. Льготу сохранят только для социально-значимых сфер деятельности бизнеса и IT-компаний. Причем процент дохода от такой деятельности должен составлять не менее 70%.
Здесь перечислили подробно — кого это коснется и как бизнесу подготовиться.
4. Отменить налоговые льготы. Ряд мер, который помогал бизнесу в эпидемию COVID-19, решили отменить. Например, льготы по НДС в отношении исключительных прав на российские программы для компаний в IT-отрасли. Дополнительно хотят сократить количество регионов, которые применяют льготные ставки по УСН. Мы писали про выгоды миграции ради пониженной ставки — вариантов для переезда станет меньше.
Как видите, команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» готова к изменениям — у нас есть рекомендации на любой случай или поправку в законе. Можете доверить свой учет нам — передать бухгалтерию и кадры на аутсорсинг или получить индивидуальный план действий для вашего бизнеса в рамках налоговой реформы. Наши эксперты запустили горячую линию, чтобы помочь предпринимателям пережить эпоху перемен.
Как бизнесу адаптироваться к налоговой реформе прямо сейчас
Несмотря на то, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, готовиться к ним надо уже сегодня. И вот почему:
Придется менять договоры с контрагентами из-за повышения ставки и быть готовым к переходному периоду. Например, если получили 100% аванс в 2025 году по ставке НДС 20%, а отгрузка произошла в 2026 году при ставке 22%. Это объемная работа с кучей нюансов — написали про нее здесь.
Планировать учет доходов. Если предприниматель на патенте заработал больше 10 миллионов в 2025 году, он не сможет применять ПСН в 2026.
Некоторые виды деятельности слетают с льготного налогового режима — ПСН, например, грузоперевозки или торговля в киосках. Значит, надо задуматься о переходе на УСН или ОСНО в 2025 году.
