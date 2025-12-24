Штраф за навязывание услуг

Что считается навязыванием услуг

Роспотребнадзор и суды трактуют навязывание широко. Это любая ситуация, когда клиента лишают свободного выбора или заставляют платить за то, о чем он не просил. Перечислили главные поводы для нарушений.

«Галочки» по умолчанию. Классика онлайн-торговли, когда клиент покупает билет, а в корзине уже лежит страховка, выбор места и «врач в дорогу». Чтобы отказаться, нужно вручную снимать галочки. Скорее всего, это посчитают прямым нарушением. Акцепт должен быть активным — клиент сам ставит «галочку». Пакетные предложения «без вариантов». Например, автодилер продает машину только при условии покупки ковриков и карты помощи на дорогах за 100 000 рублей. Нельзя обуславливать покупку одного товара обязательным приобретением другого, основание — п. 2 ст. 16 закона о защите прав потребителей. Скрытые услуги в договоре. Банк выдает кредит, а в теле договора мелким шрифтом прописана плата за смс-информирование или юридическую поддержку, о которой менеджер «забыл» сказать.

Нужен аудит ваших договоров или помощь в юридическом споре с контрагентом? Юристы «Первой Экспертной Бухгалтерии» проверят ваши документы на соответствие новым требованиям закона. Не ждите проверки Роспотребнадзора — обезопасьте бизнес заранее.