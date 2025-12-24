8079 ОК Каталог Нов Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
ПЭБ
Права потребителей
Штраф за навязывание услуг

Штраф за навязывание услуг

Госдума одобрила законопроект, который ужесточит наказание для ИП или ООО. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» разобрались, что именно меняется, кого это коснется в первую очередь и как перестроить продажи, чтобы не попасть под санкции.

Как вырастут штрафы

Законодатели решили ударить рублем по любителям агрессивных допродаж. Новые штрафы за навязывание допуслуг (ч. 2.1 ст. 14.8 КоАП) выглядят так:

Кто нарушил

Было

Стало

Рост

Должностные лица и ИП

2 000 – 4 000 ₽

50 000 – 150 000 ₽

в 37 раз

Юридические лица

20 000 – 40 000 ₽

200 000 – 500 000 ₽

в 12 раз

Важно: закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования  и подписания Президентом. Учитывая скорость прохождения законопроекта, это может случиться уже в начале 2026 года.

Поможем составить текст любого договора — у нас опыт более чем в 20 нишах бизнеса

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Что считается навязыванием услуг

Роспотребнадзор и суды трактуют навязывание широко. Это любая ситуация, когда клиента лишают свободного выбора или заставляют платить за то, о чем он не просил. Перечислили главные поводы для нарушений.

  1. «Галочки» по умолчанию. Классика онлайн-торговли, когда клиент покупает билет, а в корзине уже лежит страховка, выбор места и «врач в дорогу». Чтобы отказаться, нужно вручную снимать галочки. Скорее всего, это посчитают прямым нарушением. Акцепт должен быть активным — клиент сам ставит «галочку».

  2. Пакетные предложения «без вариантов». Например, автодилер продает машину только при условии покупки ковриков и карты помощи на дорогах за 100 000 рублей. Нельзя обуславливать покупку одного товара обязательным приобретением другого, основание — п. 2 ст. 16 закона о защите прав потребителей.

  3. Скрытые услуги в договоре. Банк выдает кредит, а в теле договора мелким шрифтом прописана плата за смс-информирование или юридическую поддержку, о которой менеджер «забыл» сказать. 

Нужен аудит ваших договоров или помощь в юридическом споре с контрагентом? Юристы «Первой Экспертной Бухгалтерии» проверят ваши документы на соответствие новым требованиям закона. Не ждите проверки Роспотребнадзора — обезопасьте бизнес заранее.

Новые права покупателя с 1 сентября 2025

Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года уже действуют поправки в закон «О защите прав потребителей», которые работают в связке с новыми штрафами:

  1. Запрет на автосогласие. Продавец не имеет права проставлять отметки о согласии за потребителя.

  2. Возврат денег за 3 дня. Если клиенту все-таки навязали допуслугу, он может потребовать возврата денег. Продавец обязан вернуть средства в течение 3 дней. Если предприниматель отказывается, то потом надо будет сделать и возврат, и уплатить штраф.

Кого проверят в первую очередь

В зоне максимального риска находятся:

  • Автодилеры и автосалоны (допоборудование, карты помощи).

  • Банки и МФО (страховки, смс-информирование).

  • Агрегаторы (билеты, бронирование).

  • Сфера услуг (салоны красоты, фитнес-центры, сервисные центры).

Эксперты организуют полное правовое сопровождение вашего бизнеса

Работаем с компаниями и ИП по всей России, выигрываем более 90% дел

Чек-лист для бизнеса: как избежать штрафа в 500 000 тысяч рублей

Чтобы защитить себя, проведите ревизию своих процессов продаж прямо сейчас:

  1. Проверьте сайт и корзину. Уберите все предустановленные галочки. Клиент должен сам нажать «Хочу страховку», а не снимать отметку «Не хочу».

  2. Перечитайте договоры. Уберите пункты, где покупка основного товара, например, телефона, жестко привязана к покупке аксессуаров: чехла, сим-карты.

  3. Обучите менеджеров. Скрипты продаж в духе «Без страховки мы вам кредит не дадим» — теперь не просто плохой сервис, а административное правонарушение.

  4. Настройте возврат. Если клиент требует вернуть деньги за навязанную услугу — делайте это в течение 3 дней. Это дешевле, чем платить штраф.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJUEoUL

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 334 подписчика376 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш