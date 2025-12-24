Штраф за навязывание услуг

Как вырастут штрафы
Законодатели решили ударить рублем по любителям агрессивных допродаж. Новые штрафы за навязывание допуслуг (ч. 2.1 ст. 14.8 КоАП) выглядят так:
Кто нарушил
Было
Стало
Рост
Должностные лица и ИП
2 000 – 4 000 ₽
50 000 – 150 000 ₽
в 37 раз
Юридические лица
20 000 – 40 000 ₽
200 000 – 500 000 ₽
в 12 раз
Важно: закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и подписания Президентом. Учитывая скорость прохождения законопроекта, это может случиться уже в начале 2026 года.
Роспотребнадзор и суды трактуют навязывание широко. Это любая ситуация, когда клиента лишают свободного выбора или заставляют платить за то, о чем он не просил. Перечислили главные поводы для нарушений.
«Галочки» по умолчанию. Классика онлайн-торговли, когда клиент покупает билет, а в корзине уже лежит страховка, выбор места и «врач в дорогу». Чтобы отказаться, нужно вручную снимать галочки. Скорее всего, это посчитают прямым нарушением. Акцепт должен быть активным — клиент сам ставит «галочку».
Пакетные предложения «без вариантов». Например, автодилер продает машину только при условии покупки ковриков и карты помощи на дорогах за 100 000 рублей. Нельзя обуславливать покупку одного товара обязательным приобретением другого, основание — п. 2 ст. 16 закона о защите прав потребителей.
Скрытые услуги в договоре. Банк выдает кредит, а в теле договора мелким шрифтом прописана плата за смс-информирование или юридическую поддержку, о которой менеджер «забыл» сказать.
Новые права покупателя с 1 сентября 2025
Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года уже действуют поправки в закон «О защите прав потребителей», которые работают в связке с новыми штрафами:
Запрет на автосогласие. Продавец не имеет права проставлять отметки о согласии за потребителя.
Возврат денег за 3 дня. Если клиенту все-таки навязали допуслугу, он может потребовать возврата денег. Продавец обязан вернуть средства в течение 3 дней. Если предприниматель отказывается, то потом надо будет сделать и возврат, и уплатить штраф.
Кого проверят в первую очередь
В зоне максимального риска находятся:
Автодилеры и автосалоны (допоборудование, карты помощи).
Банки и МФО (страховки, смс-информирование).
Агрегаторы (билеты, бронирование).
Сфера услуг (салоны красоты, фитнес-центры, сервисные центры).
Чек-лист для бизнеса: как избежать штрафа в 500 000 тысяч рублей
Чтобы защитить себя, проведите ревизию своих процессов продаж прямо сейчас:
Проверьте сайт и корзину. Уберите все предустановленные галочки. Клиент должен сам нажать «Хочу страховку», а не снимать отметку «Не хочу».
Перечитайте договоры. Уберите пункты, где покупка основного товара, например, телефона, жестко привязана к покупке аксессуаров: чехла, сим-карты.
Обучите менеджеров. Скрипты продаж в духе «Без страховки мы вам кредит не дадим» — теперь не просто плохой сервис, а административное правонарушение.
Настройте возврат. Если клиент требует вернуть деньги за навязанную услугу — делайте это в течение 3 дней. Это дешевле, чем платить штраф.
