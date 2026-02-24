Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2026 году

Уверены, что используете все преференции, на которые имеете право? О налоговых и иных льготах от государства читайте в статье Гайд по мерам господдержки бизнеса в 2026 году

Законодатели предложили сдвинуть крайний срок подачи отчетности и уплаты налогов на ближайший рабочий день до праздника или выходного, а не после, как мы привыкли. Инициатива широко обсуждалась в СМИ. Но поправки так и не приняли, работаем по старым правилам.

4. Значительное число предпринимателей на ПСН потеряют право на этот спецрежим . Лимиты по доходам снижены втрое — с 60 млн до 20 млн. Также исключено несколько ранее разрешенных ОКВЭДов.

3. С 1 сентября 2026 года чужой единый налоговый счет (ЕНС) пополнить будет нельзя. Это связано со злоупотреблениями отдельных компаний и ИП в прошлом году.

2. Новые лимиты по НДС . Бизнес на упрощенке с доходом от 20 млн рублей становится плательщиком НДС.

Для компаний, которые применяют льготные ставки 0% и 10%, ничего не поменялось. Ставка 10% действует для некоторых групп товаров: детская одежда, медикаменты и т.д. (полный перечень — в п. 2 ст. 164 НК ). Бизнес на упрощенке может применять сниженные ставки 5% и 7% (зависит от дохода), если не нужен вычет.

1. С 1 января 2026 года в России базовая ставка НДС увеличена с 20% до 22% .

В 2026 году бизнес адаптируется к новым правилам. Перечислим изменения, на которые следует обратить внимание.

Налоги для ООО

Виды налогов и ставки зависят от выбранной системы налогообложения: ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН.

ООО на ОСНО

Общая система налогообложения действует автоматически, если компания не заявила о применении специального режима при регистрации либо если «слетела» с льготного режима.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Государство взимает НДС на товары и услуги с добавленной стоимостью. Логика такая: чем сложнее (высокотехнологичнее) товар или услуга и чем больше посредников от склада производителя до магазинной полки, тем выше цена. НДС добавляется к цене на пути к потребителю. Компании на ОСНО выгодно работать с ООО и ИП на ОСНО, а также с упрощенцами, которые также стали плательщиками НДС по базовым ставкам, а значит получили право на налоговые вычеты. Ряд компаний может претендовать на ускоренный порядок возмещения НДС. В 2026 году актуальны ставки: 22% — стандартная;

10% (для социально значимых товаров);

0% (для экспортеров). В ст. 145 НК указаны случаи, когда налогоплательщики освобождены от уплаты НДС. Когда платить По общему правилу задолженность по НДС нужно полностью погасить до 28 числа месяца, следующего за кварталом, по которому рассчитан налог. Допустимо разбить платежи на равные части и перечислять их в течение квартала, также до 28 числа каждого месяца. Все расчеты подтверждаем декларацией по НДС. Крайний срок подачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налог на прибыль

Прибыль — это доход компании за вычетом расходов. Ставка по налогу на прибыль — 25% (из них 8% поступает в федеральный, а 17% — в региональный бюджеты). Есть исключения. Снижение ставки по налогу на прибыль возможно: для резидентов ОЭЗ, ТОР, РИП и других объединений — по решению региональных властей;

для компаний, которые оформили федеральный налоговый вычет на покупку основных средств и/или НМА. Льгота действует для общепита, гостиничного бизнеса, IT-сектора, обрабатывающих производств. В 2026 году отменена нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний и резидентов «Сколково». Когда платить Налоговый период для уплаты налога на прибыль — календарный год. Но компании могут вносить авансовые платежи: раз в месяц — исходя из полученной прибыли с начала года или исходя из прибыли за предыдущий квартал — до 28 числа каждого месяца;

Налоговый период для уплаты налога на прибыль — календарный год. Но компании могут вносить авансовые платежи: раз в месяц — исходя из полученной прибыли с начала года или исходя из прибыли за предыдущий квартал — до 28 числа каждого месяца;

раз в квартал — соответственно до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Крайний срок для уплаты налога на прибыль за предыдущий год — до 28 марта следующего за ним (в 2026 году — до 30 марта). Форма отчетности — декларация по налогу на прибыль. С 2026 года действует новая форма. Теперь туда можно внести информацию об операциях с цифровой валютой. Периодичность зависит от регулярности платежей (если раз в квартал, то и отчетность ежеквартальная). Итоговую декларацию за 2025 год следует сдать до 25 марта 2026 года.

Имущественные налоги (на имущество, транспортный, земельный)

Платят компании, которые имеют в собственности соответственно недвижимость, транспортные средства или землю. Налог на имущество организаций Недвижимость становится объектом налогообложения, когда оформлена как основное средство. Например, нежилые и жилые фонды, гаражи, машино-места, а также недостроенные производственные объекты. Налоговая база определяется двумя способами: по кадастровой стоимости (см. в выписке ЕГРН) — там, где она установлена;

по среднегодовой стоимости (для объектов, где невозможна кадастровая оценка). Определяется как половина от остаточной стоимости имущество на начало и конец налогового периода. Декларацию подают, если базу определяет остаточная стоимость. Срок подачи — до 25 февраля года, следующего за отчетным. Декларация не нужна, если налогооблагаемых объектов вообще нет либо если расчет зависит от кадастровой оценки (подайте обычное уведомление). Ставку устанавливают регионы: до 2,2% — в общем случае (см. региональный закон);

до 2% — если база привязана к кадастровой стоимости (есть исключения);

до 2,5% — на объекты стоимостью выше 300 млн рублей. Когда платить Задолженность за предыдущий год следует погасить до 28 февраля следующего. Авансовые платежи — раз в квартал. Транспортный налог В 2026 году налог на все зарегистрированные транспортные средства все еще рассчитывает организация. Налогообложение распространяется на автомобили (легковые, грузовые), мотоциклы, автобусы, снегоходы, спецтехника, воздушный и водный транспорт. Промышленные беспилотники массой до 30 кг налогом не облагаются. Другие исключения — в п. 2 ст. 358 НК. С 2027 года расчетом с последующей рассылкой уведомлений по компаниям займется налоговая. Изменятся и сроки платежей. Ставки зависят от региона, мощности двигателя, тяги и валовой вместимости транспорта. Правительства Москвы, МО и Красноярского края и другие подняли ставки в 2026 году. Уточняйте актуальную ставку на сайте ФНС. В адресной строке замените код региона на свой. Когда платить Периодичность — раз в квартал. Транспортный налог или авансовые платежи вносятся: до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталам;

по итогам предыдущего года — до 28 февраля следующего. Декларацию по транспортному налогу подавать не нужно, достаточно уведомления об исчисленных суммах перед уплатой. Земельный налог Платят организации – собственники земельных участков, которые подлежат налогообложению по ст. 389 НК. Не облагаются налогом участки с ограничениями по оборотам, например заповедники или земли в лесном фонде. Базовых ставок две: 0,3% — для земель сельхозназначения, жилищного фонда, инженерных сетей или коммуникаций;

до 1,5% — для всех остальных. Конечные ставки определяют муниципалитеты. Налоговая декларация не нужна. Когда платить: налог за предыдущий год нужно заплатить до 28 февраля следующего;

авансовые платежи — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Дополнительные налоги Специфика и «прописка» компании также влияют на налоговую нагрузку компаний.

Торговый сбор

Право на введение торгового сбора имеют три города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Им пока воспользовалась только Москва. Торговый сбор платит большинство торговых объектов в столице, за исключением заправок, онлайн-магазинов без ПВЗ, торговли с рук и на ярмарках. От сбора освобождены и налогоплательщики на ЕСХН и ИП на патенте (ст. 411 НК). Освобождение от уплаты сбора можно оформить, если объект временно не работает (например, здание на ремонте). Формула расчета торгового сбора: Ставка (разная для разных административных округов) x Количество объектов или площадь точки x Коэффициент-дефлятор (в 2026 году — 2,165). Когда платить Крайний срок уплаты — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сумму нужно внести на ЕНС.

Туристический налог

Организации, которые размещают туристов, платят этот налог с 2025 года. Налог введен: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе;

на федеральной территории Сириус;

в других местностях — на основе специальных актов (к примеру, в Казани, Калининграде или во Владимире). При этом компания должна находиться в специальном перечне, который составляет муниципалитет. В 2026 году действует ставка до 2% от суммы оказанной услуги по размещению туристов, кроме некоторых категорий граждан. Минимальная ставка: 100 рублей x Число дней размещения. Итоговую ставку определяет муниципалитет. Ставка будет расти на 1 п.п. в год до 2029 года, пока не установится целевая — 5%. Когда платить Заплатить нужно до 28 числа месяца, который следует за отчетным кварталом. Платеж предваряет декларация — до 25 числа.

Водный налог

Налог платят лицензированные компании, которые пользуются водными ресурсами страны, в том числе подземными. В 2026 году действует ставка 326 рублей за тысячу кубометров воды. Ее умножают на коэффициент-дефлятор (подробнее — в ст. 333.10 НК). Когда платить Раз в квартал, не позже 28 числа, следующего за отчетным. Декларацию нужно подать минимум на три дня раньше, до 25-го.

ООО на УСН

Налог на УСН платят организации, которые укладываются в лимиты. В 2026 году установлены новые: по доходам — до 490,5 млн рублей ;

по стоимости основных средств — до 218 млн рублей ;

средняя численность — до 130 человек;

доля участия юрлиц в уставном капитале не более 25%. Организация выбирает объект налогообложения: «Доходы» — 6% от полученных доходов;

«Доходы минус расходы» — 15% от разницы между показателями. В 2026 году правительство расширило перечень расходов, на сумму которых можно снизить налогооблагаемую базу. Иногда регионы устанавливают собственные ставки ниже федеральных. Когда платить Авансовые платежи — ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый — не позже 30 марта 2026 года за 2025-й. Декларацию нужно подать до 25 марта.

НДС

В 2025 году компании и ИП на УСН не платили НДС при выручке до 60 млн рублей. Но с 2026 года этот лимит снижается до 20 млн рублей. В следующие два года лимит снизят до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году. Важно! Если ранее не платили НДС, начать исчислять и уплачивать нужно со следующего месяца за тем, когда превышен лимит в течение календарного года. Новых налогоплательщиков НДС не оштрафуют за не вовремя сданную первую по счету декларацию НДС. Упрощенцы выбирают между базовыми ставками (22%, 10%, 0%) либо сниженными. Для налогоплательщиков, которые не желают пользоваться вычетом, действуют ставки НДС 5% (выручка от 20 млн до 272,5 млн рублей) и 7% (доход свыше 272,5 млн рублей). При превышении лимита УСН свыше 490,5 млн рублей организация теряет право на спецрежим.

ООО на АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это экспериментальный режим, который с 2025 года применяется в регионах, где власти его одобрили. К примеру, с 2026 года режим заработал в Калининградской и Курской областях, а где-то не введен до сих пор. Перейти на АУСН могут компании, которые соответствуют ряду требований: численность не выше 5 человек;

доход не выше 60 млн рублей в год;

остаточная стоимость ОС не превышает 150 млн рублей;

нет подразделений;

счет в уполномоченном банке;

все переводы в пользу сотрудников — только по безналу. АУСН запрещена для крестьянско-фермерских хозяйств. Действуют такие ставки в зависимости от объекта: «Доходы» — 8% от полученных доходов;

«Доходы минус расходы» — 20% (но минимум 3% от доходов). Когда платить Сумму налога рассчитывает автоматически ФНС на основе информации с онлайн-кассы и выставляет требование. Погашать задолженность нужно раз в месяц — до 25 числа. Никаких деклараций, в том числе 6-НДФЛ, РСВ или УСН подавать не нужно. Исключение: компании на УСН платят фиксированные взносы на травматизм. В 2026 году — 2959 рублей, сумму можно разбить на ежемесячные платежи по 246,58 рублей. В 2025 году бизнес на АУСН не проходил по критерию выручки в 60 млн рублей, чтобы стать плательщиками НДС. В 2026 году, если, например, в июне выручка превысит 20 млн рублей, то уже с июля нужно начать исчислять и платить НДС. Действуют ставки стандартные или пониженные. Рекомендуем ориентироваться на структуру контрагентов при выборе ставок.

ООО на ЕСХН