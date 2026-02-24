Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2026 году

В 2026 году бизнес адаптируется к новым правилам. Перечислим изменения, на которые следует обратить внимание.
1. С 1 января 2026 года в России базовая ставка НДС увеличена с 20% до 22%.
Для компаний, которые применяют льготные ставки 0% и 10%, ничего не поменялось. Ставка 10% действует для некоторых групп товаров: детская одежда, медикаменты и т.д. (полный перечень — в п. 2 ст. 164 НК). Бизнес на упрощенке может применять сниженные ставки 5% и 7% (зависит от дохода), если не нужен вычет.
2. Новые лимиты по НДС. Бизнес на упрощенке с доходом от 20 млн рублей становится плательщиком НДС.
3. С 1 сентября 2026 года чужой единый налоговый счет (ЕНС) пополнить будет нельзя. Это связано со злоупотреблениями отдельных компаний и ИП в прошлом году.
4. Значительное число предпринимателей на ПСН потеряют право на этот спецрежим. Лимиты по доходам снижены втрое — с 60 млн до 20 млн. Также исключено несколько ранее разрешенных ОКВЭДов.
Законодатели предложили сдвинуть крайний срок подачи отчетности и уплаты налогов на ближайший рабочий день до праздника или выходного, а не после, как мы привыкли. Инициатива широко обсуждалась в СМИ. Но поправки так и не приняли, работаем по старым правилам.
Налоги для ООО
Виды налогов и ставки зависят от выбранной системы налогообложения: ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН.
ООО на ОСНО
Общая система налогообложения действует автоматически, если компания не заявила о применении специального режима при регистрации либо если «слетела» с льготного режима.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Государство взимает НДС на товары и услуги с добавленной стоимостью. Логика такая: чем сложнее (высокотехнологичнее) товар или услуга и чем больше посредников от склада производителя до магазинной полки, тем выше цена. НДС добавляется к цене на пути к потребителю.
Компании на ОСНО выгодно работать с ООО и ИП на ОСНО, а также с упрощенцами, которые также стали плательщиками НДС по базовым ставкам, а значит получили право на налоговые вычеты. Ряд компаний может претендовать на ускоренный порядок возмещения НДС.
В 2026 году актуальны ставки:
22% — стандартная;
10% (для социально значимых товаров);
0% (для экспортеров).
В ст. 145 НК указаны случаи, когда налогоплательщики освобождены от уплаты НДС.
Когда платить
По общему правилу задолженность по НДС нужно полностью погасить до 28 числа месяца, следующего за кварталом, по которому рассчитан налог. Допустимо разбить платежи на равные части и перечислять их в течение квартала, также до 28 числа каждого месяца.
Все расчеты подтверждаем декларацией по НДС. Крайний срок подачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налог на прибыль
Прибыль — это доход компании за вычетом расходов. Ставка по налогу на прибыль — 25% (из них 8% поступает в федеральный, а 17% — в региональный бюджеты).
Есть исключения. Снижение ставки по налогу на прибыль возможно:
для резидентов ОЭЗ, ТОР, РИП и других объединений — по решению региональных властей;
для компаний, которые оформили федеральный налоговый вычет на покупку основных средств и/или НМА. Льгота действует для общепита, гостиничного бизнеса, IT-сектора, обрабатывающих производств.
В 2026 году отменена нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний и резидентов «Сколково».
Когда платить
Налоговый период для уплаты налога на прибыль — календарный год. Но компании могут вносить авансовые платежи:
раз в месяц — исходя из полученной прибыли с начала года или исходя из прибыли за предыдущий квартал — до 28 числа каждого месяца;
раз в квартал — соответственно до 28 апреля, 28 июля и 28 октября.
Крайний срок для уплаты налога на прибыль за предыдущий год — до 28 марта следующего за ним (в 2026 году — до 30 марта).
Форма отчетности — декларация по налогу на прибыль. С 2026 года действует новая форма. Теперь туда можно внести информацию об операциях с цифровой валютой. Периодичность зависит от регулярности платежей (если раз в квартал, то и отчетность ежеквартальная). Итоговую декларацию за 2025 год следует сдать до 25 марта 2026 года.
Имущественные налоги (на имущество, транспортный, земельный)
Платят компании, которые имеют в собственности соответственно недвижимость, транспортные средства или землю.
Налог на имущество организаций
Недвижимость становится объектом налогообложения, когда оформлена как основное средство. Например, нежилые и жилые фонды, гаражи, машино-места, а также недостроенные производственные объекты.
Налоговая база определяется двумя способами:
по кадастровой стоимости (см. в выписке ЕГРН) — там, где она установлена;
по среднегодовой стоимости (для объектов, где невозможна кадастровая оценка). Определяется как половина от остаточной стоимости имущество на начало и конец налогового периода.
Декларацию подают, если базу определяет остаточная стоимость. Срок подачи — до 25 февраля года, следующего за отчетным.
Декларация не нужна, если налогооблагаемых объектов вообще нет либо если расчет зависит от кадастровой оценки (подайте обычное уведомление).
Ставку устанавливают регионы:
до 2,2% — в общем случае (см. региональный закон);
до 2% — если база привязана к кадастровой стоимости (есть исключения);
до 2,5% — на объекты стоимостью выше 300 млн рублей.
Когда платить
Задолженность за предыдущий год следует погасить до 28 февраля следующего. Авансовые платежи — раз в квартал.
Транспортный налог
В 2026 году налог на все зарегистрированные транспортные средства все еще рассчитывает организация. Налогообложение распространяется на автомобили (легковые, грузовые), мотоциклы, автобусы, снегоходы, спецтехника, воздушный и водный транспорт.
Промышленные беспилотники массой до 30 кг налогом не облагаются. Другие исключения — в п. 2 ст. 358 НК.
С 2027 года расчетом с последующей рассылкой уведомлений по компаниям займется налоговая. Изменятся и сроки платежей.
Ставки зависят от региона, мощности двигателя, тяги и валовой вместимости транспорта. Правительства Москвы, МО и Красноярского края и другие подняли ставки в 2026 году. Уточняйте актуальную ставку на сайте ФНС. В адресной строке замените код региона на свой.
Когда платить
Периодичность — раз в квартал. Транспортный налог или авансовые платежи вносятся:
до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталам;
по итогам предыдущего года — до 28 февраля следующего.
Декларацию по транспортному налогу подавать не нужно, достаточно уведомления об исчисленных суммах перед уплатой.
Земельный налог
Платят организации – собственники земельных участков, которые подлежат налогообложению по ст. 389 НК.
Не облагаются налогом участки с ограничениями по оборотам, например заповедники или земли в лесном фонде.
Базовых ставок две:
0,3% — для земель сельхозназначения, жилищного фонда, инженерных сетей или коммуникаций;
до 1,5% — для всех остальных.
Конечные ставки определяют муниципалитеты. Налоговая декларация не нужна.
Когда платить:
налог за предыдущий год нужно заплатить до 28 февраля следующего;
авансовые платежи — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Дополнительные налоги
Специфика и «прописка» компании также влияют на налоговую нагрузку компаний.
Торговый сбор
Право на введение торгового сбора имеют три города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Им пока воспользовалась только Москва.
Торговый сбор платит большинство торговых объектов в столице, за исключением заправок, онлайн-магазинов без ПВЗ, торговли с рук и на ярмарках. От сбора освобождены и налогоплательщики на ЕСХН и ИП на патенте (ст. 411 НК).
Освобождение от уплаты сбора можно оформить, если объект временно не работает (например, здание на ремонте).
Формула расчета торгового сбора: Ставка (разная для разных административных округов) x Количество объектов или площадь точки x Коэффициент-дефлятор (в 2026 году — 2,165).
Когда платить
Крайний срок уплаты — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сумму нужно внести на ЕНС.
Туристический налог
Организации, которые размещают туристов, платят этот налог с 2025 года.
Налог введен:
в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе;
на федеральной территории Сириус;
в других местностях — на основе специальных актов (к примеру, в Казани, Калининграде или во Владимире).
При этом компания должна находиться в специальном перечне, который составляет муниципалитет.
В 2026 году действует ставка до 2% от суммы оказанной услуги по размещению туристов, кроме некоторых категорий граждан. Минимальная ставка: 100 рублей x Число дней размещения. Итоговую ставку определяет муниципалитет.
Ставка будет расти на 1 п.п. в год до 2029 года, пока не установится целевая — 5%.
Когда платить
Заплатить нужно до 28 числа месяца, который следует за отчетным кварталом. Платеж предваряет декларация — до 25 числа.
Водный налог
Налог платят лицензированные компании, которые пользуются водными ресурсами страны, в том числе подземными.
В 2026 году действует ставка 326 рублей за тысячу кубометров воды. Ее умножают на коэффициент-дефлятор (подробнее — в ст. 333.10 НК).
Когда платить
Раз в квартал, не позже 28 числа, следующего за отчетным. Декларацию нужно подать минимум на три дня раньше, до 25-го.
ООО на УСН
Налог на УСН платят организации, которые укладываются в лимиты. В 2026 году установлены новые:
по доходам — до 490,5 млн рублей;
по стоимости основных средств — до 218 млн рублей;
средняя численность — до 130 человек;
доля участия юрлиц в уставном капитале не более 25%.
Организация выбирает объект налогообложения:
«Доходы» — 6% от полученных доходов;
«Доходы минус расходы» — 15% от разницы между показателями. В 2026 году правительство расширило перечень расходов, на сумму которых можно снизить налогооблагаемую базу.
Иногда регионы устанавливают собственные ставки ниже федеральных.
Когда платить
Авансовые платежи — ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый — не позже 30 марта 2026 года за 2025-й. Декларацию нужно подать до 25 марта.
НДС
В 2025 году компании и ИП на УСН не платили НДС при выручке до 60 млн рублей. Но с 2026 года этот лимит снижается до 20 млн рублей. В следующие два года лимит снизят до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году.
Важно! Если ранее не платили НДС, начать исчислять и уплачивать нужно со следующего месяца за тем, когда превышен лимит в течение календарного года. Новых налогоплательщиков НДС не оштрафуют за не вовремя сданную первую по счету декларацию НДС.
Упрощенцы выбирают между базовыми ставками (22%, 10%, 0%) либо сниженными. Для налогоплательщиков, которые не желают пользоваться вычетом, действуют ставки НДС 5% (выручка от 20 млн до 272,5 млн рублей) и 7% (доход свыше 272,5 млн рублей). При превышении лимита УСН свыше 490,5 млн рублей организация теряет право на спецрежим.
ООО на АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это экспериментальный режим, который с 2025 года применяется в регионах, где власти его одобрили. К примеру, с 2026 года режим заработал в Калининградской и Курской областях, а где-то не введен до сих пор.
Перейти на АУСН могут компании, которые соответствуют ряду требований:
численность не выше 5 человек;
доход не выше 60 млн рублей в год;
остаточная стоимость ОС не превышает 150 млн рублей;
нет подразделений;
счет в уполномоченном банке;
все переводы в пользу сотрудников — только по безналу.
АУСН запрещена для крестьянско-фермерских хозяйств.
Действуют такие ставки в зависимости от объекта:
«Доходы» — 8% от полученных доходов;
«Доходы минус расходы» — 20% (но минимум 3% от доходов).
Когда платить
Сумму налога рассчитывает автоматически ФНС на основе информации с онлайн-кассы и выставляет требование. Погашать задолженность нужно раз в месяц — до 25 числа. Никаких деклараций, в том числе 6-НДФЛ, РСВ или УСН подавать не нужно.
Исключение: компании на УСН платят фиксированные взносы на травматизм. В 2026 году — 2959 рублей, сумму можно разбить на ежемесячные платежи по 246,58 рублей.
В 2025 году бизнес на АУСН не проходил по критерию выручки в 60 млн рублей, чтобы стать плательщиками НДС. В 2026 году, если, например, в июне выручка превысит 20 млн рублей, то уже с июля нужно начать исчислять и платить НДС. Действуют ставки стандартные или пониженные. Рекомендуем ориентироваться на структуру контрагентов при выборе ставок.
ООО на ЕСХН
Платят сельхозпроизводители. На профильную деятельность (по ОКВЭД) должно приходиться не менее 70% от дохода компании. Численность сотрудников не должна превышать 300 человек.
Ставка — 6% от разницы между выручкой и расходами. Регионы по своему усмотрению могут снизить ставку вплоть до 0%. Как, например, в Башкортостане, где при этом следовало сохранить среднесписочную численность на уровне 90% от прошлогодней.
Когда платить
Раз в полгода. До 28 июля — за первое полугодие года. До 28 марта — за предыдущий год. Срок подачи декларации за 2025 год — до 25 марта 2026-го.
НДС уплачивают по стандартным ставкам 22%, 10%, 0%, зависит от типа продукции и рынка сбыта. Если выручка за 2025-й не превысила 60 млн рублей или если налогоплательщик перешел на ЕСХН с начала 2026 года, он может получить освобождение от НДС. Нужно подать в налоговую уведомление.
В 2026 году от уплаты транспортного налога освобождена большая часть специальной техники на балансе сельхозкомпаний.
Налоги для ИП
Индивидуальный предприниматель перечисляет в бюджет:
налоги согласно выбранному режиму: ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, НПД и ЕСХН;
имущественный, земельный и транспортный налоги, если есть налогооблагаемое имущество;
страховые взносы «за себя».
ИП перечисляют налоги на свой ЕНС, как и ООО. Перед каждым поступлением следует направить уведомление — так налоговая узнает, какой именно налог погашает налогоплательщик.
Страховые взносы «за себя»
Взносы на обязательное пенсионное страхование в 2026 году составляют 57 390 рублей на доходы до 300 тысяч рублей. На превышающую сумму доходов действует ставка — 1%, и предельный размер этих дополнительных взносов — 321 818 рублей в 2026 году.
С 2026 года ИП на ЕСХН и УСН с объектом «Доходы минус расходы» платят дополнительные взносы по тарифу 1% от разницы между доходами и расходами.
ИП на НПД освобождены от уплаты взносов «за себя». Остальные платят, даже если в отчетном периоде не было поступлений.
Когда платить
Фиксированные — до 28 декабря. Дополнительные за отчетный год — до 1 июля следующего.
ИП на ОСНО
ИП выбирают общую систему нечасто. Обычные причины:
деятельность, уровень выручки, численность штата или доля юрлиц в уставном капитале не подходит под требования специальных режимов;
основная масса контрагентов — на ОСНО, для удобства взаимозачета по НДС.
НДФЛ
В России действует прогрессивная шкала налогов:
13% — на доход до 2,4 млн рублей в год;
15% — до 5 млн рублей;
18% — до 20 млн рублей;
20% — до 50 млн рублей;
22% — на доход выше 50 млн рублей в год.
Налогом облагается разница между доходами и профессиональными вычетами.
Когда платить
В течение года ИП на ОСНО перечисляют авансовые платежи, сумму которых подсчитывают нарастающим итогом. Платежи вносят до 28 числа, следующего за отчетным кварталом.
Декларацию 3-НДФЛ следует подать до 30 апреля, а погасить задолженность за предыдущий год — до 15 июля следующего.
НДС
Аналогично с ООО ИП на ОСНО — безусловный плательщик НДС, если не освобожден от уплаты по закону. Действуют три ставки: 22%, 10%, 0% — с правом вычета входного НДС. Сроки подачи декларации и уплаты те же.
Импортеры товаров из ЕАЭС платят НДС и сдают декларацию. Импортеры товаров из других стран оплачивают сумму НДС, когда груз проходит таможню.
Имущественные налоги (на имущество, транспортный, земельный)
Платят ИП, которые владеют налогооблагаемыми объектами. Налоговая рассчитывает сумму налога к оплате исходя из имущества в собственности и присылает уведомление. Погасить задолженность нужно до 1 декабря года, следующего за отчетным. Налоговая спишет сумму с ЕНС.
ИП на УСН
Предприниматели платят единый налог. Объекты налогообложения и ставки те же, что и для ООО: «Доходы» — 6% и «Доходы минус расходы» — 15%.
С 2026 года списать в расходы стало возможно гораздо больше позиций (ст. 346.16 НК). Например, сотрудничество с блогерами, подписки на стоковые сайты, курсы для сотрудников, бизнес-завтраки, услуги синхронных переводчиков, а также доработку программного обеспечения. Главное — обоснованность расходов на нужды бизнеса и их подтвержденность.
Когда платить
Декларацию за предыдущий год ИП на УСН подают до 26 апреля следующего. Налог за 2025 год следует погасить до 28 апреля 2026-го (сроки отличаются от ООО). Авансовые платежи вносят каждый квартал, о суммах следует оповестить налоговую в уведомлении.
ИП на упрощенке освобождены от уплаты налога на имущество, которое использует в работе. Исключение — объекты с кадастровой стоимостью.
НДС
Информация по ставкам и срокам уплаты НДС актуальна для ООО и ИП на УСН.
ИП на АУСН
Ставки, требования к ИП и сроки уплаты налога те же, что для ООО. Для перехода необходимо соответствовать критериям АУСН.
Автоматическую упрощенку нельзя совмещать с другими режимами. При превышении выручки в 20 млн рублей ИП становится плательщиком НДС.
Переход с другого налогового режима возможен только с нового года. Исключение — налогоплательщики на упрощенке или на НПД. Эти категории могут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца в году.
ИП на ПСН
Патент — это разрешение для индивидуального предпринимателя вести бизнес. Патентная система налогообложения (ПСН) доступна для некоторых разрешенных видов деятельности (перечислены в ст. 346 НК). Можно нанять до 15 сотрудников.
В 2026 году ПСН отменили для стационарных магазинов, а также для грузоперевозок. На патенте нельзя больше торговать маркированными товарами, в том числе через интернет.
Сумму патента можно снизить на размер страховых взносов за себя.
Государство сокращает лимиты по доходам, при превышении которых предприниматель теряет право на патент. Чтобы работать на «патенте» в 2026 году, выручка за 2025-й не должна превышать 20 млн рублей. А если в течение года ИП заработает больше, налоговая снимет его с ПСН досрочно.
Лимиты будут сокращать и далее в течение трех лет:
в 2026 году — до 20 млн рублей;
в 2027 году — до 15 млн рублей;
в 2028 году — до 10 млн рублей.
ПСН можно совмещать с упрощенкой и ОСНО, главное — сохранять доход в пределах лимита.
Когда платить
Патент покупают на срок от 1 до 12 месяцев до начала деятельности. ФНС рассчитывает сумму как 6% от среднего дохода по конкретному виду деятельности в конкретном регионе. Актуальные ставки уточняйте в сервисе налоговой.
Если патент приобретается на срок до полугода, сумму следует оплатить полностью. Если на срок от 6 до 12 месяцев, сумму можно разбить так: треть в течение 90 дней действия патента, остальное — до окончания разрешения.
ИП на НПД
Это, пожалуй, самый простой спецрежим.
Действуют ограничения:
доходы не выше 2,4 млн рублей в год;
сотрудников нанимать нельзя;
нельзя перепродавать товары и оказывать некоторые услуги (например, агентские);
совмещать с другими налоговыми режимами не получится, но можно работать официально.
Все взаимодействие с налоговой — через приложение «Мой налог».
Ставки:
4% — с дохода от частных лиц;
6% — с дохода от организаций и других ИП.
ИП на НПД не платят страховые взносы «за себя» в обязательном порядке. Эта категория не может рассчитывать на страховую пенсию, но пенсионные баллы можно купить добровольно.
Когда платить
Требование от налоговой на основании выбитых чеков приходит 10-12 числа каждого месяца — за предыдущий отчетный. Погасить задолженность следует до 28 числа. Никаких деклараций не требуется.
ИП на ЕСХН
Предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, платят ЕСХН по ставке 6% от прибыли. В ряде регионов действуют льготные ставки, например в Хакасии — 1%, а в Подмосковье — 0%. ЕСХН заменяет НДФЛ на предпринимательскую деятельность.
Информация о сроках уплаты налогов и об особенностях уплаты НДС (включая льготы) для ООО на ЕСХН актуальна и для ИП.
ИП на ЕСХН избавлены от части налогов на имущество, которое применяют в деятельности.
Общие налоги для ООО и ИП с сотрудниками
Организации и ИП – работодатели платят в бюджет за трудоустроенных сотрудников НДФЛ, страховые взносы и взносы на травматизм.
НДФЛ
Платят организации и ИП, которые выплачивают сотрудникам зарплаты или вознаграждения по ГПХ. Сумма удерживается из начисленной зарплаты.
Ставка НДФЛ — 13-22% в зависимости от дохода, получаемого в течение календарного года.
В 2026 году появились новые льготы: семейная налоговая выплата, повышенный лимит материальной помощи при рождении ребенка, при котором сумма не облагается НДФЛ.
Для лиц, которые признаны иноагентами, введена ставка НДФЛ 30%.
Когда платить
Ежемесячно, до 28 числа. Расчет подтверждает ежеквартальная декларация 6-НДФЛ, которую нужно сдать не позже 25 числа, следующего за отчетным кварталом.
Страховые взносы
Работодатели платят взносы на пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС), а также на обязательное социальное, например на время потери трудоспособности.
Организации и ИП начисляют 30% с выплат до достижения предельной базы. На сумму выше действует ставка 15,1%. Предельная база взносов в 2026 году повышена до 2,979 млн рублей.
Перечислим нововведения 2026 года:
Часть компаний и ИП в 2026 году потеряли право на пониженный тариф по страховым взносам. Льготу сохранили для 54 приоритетных отраслей (перечислены в распоряжении Правительства от 27.12.2025 г. № 4125-р).
Отсутствие официальной зарплаты у директора предприятия теперь не избавляет компанию от уплаты страховых взносов. В этом случае сумму нужно будет рассчитать исходя из МРОТ, который повысили до 27 093 рублей в месяц.
Когда платить
До 28 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Отчетность РСВ — раз в квартал.
Взносы на травматизм
Это отдельные платежи, которые работодатели перечисляют не в налоговую, а напрямую в Социальный фонд. Ставка — 0,2-8,5%, зависит от отрасли и должности.
На основе данных за последние три года СФР может установить для компании:
скидку до 40% от тарифа, если показатель ниже среднеотраслевых (но нужно подать заявление);
надбавку до 40%, если показатель хуже среднеотраслевых (СФР назначит сам).
Исключение — фиксированная ставка для бизнеса на АУСН (2959 рублей в 2026 году).
Когда платить
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
