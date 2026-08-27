Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года

Цифровой рубль становится обязательным для крупного бизнеса

С 1 сентября 2026 года продавцы товаров, работ и услуг для физлиц обязаны принимать цифровой рубль, если одновременно выполняются два условия:

выручка компании за 2025 год превысила 120 млн рублей;

на 1 января 2026 года был заключен договор о приеме электронных средств платежа с банком, признанным Банком России значимым на рынке платежных услуг.

Порог выручка будут постепенно снижать:

с 1 сентября 2026 года — свыше 120 млн рублей;

с 1 сентября 2027 года — свыше 30 млн рублей;

с 1 сентября 2028 года — свыше 20 млн рублей.

Кто не обязан принимать цифровые рубли:

торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей — даже если общая выручка компании выше лимита;

точки продаж без доступа к интернету или мобильной связи;

бизнес, работающий только с юридическими лицами.

До конца 2026 года операции с цифровым рублем бесплатны для бизнеса, с 1 января 2027 года вводится комиссия — 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за операцию.

Рассказали, что нужно сделать бизнесу до 1 сентября: С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями.