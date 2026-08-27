Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года

Цифровой рубль становится обязательным для крупного бизнеса
С 1 сентября 2026 года продавцы товаров, работ и услуг для физлиц обязаны принимать цифровой рубль, если одновременно выполняются два условия:
выручка компании за 2025 год превысила 120 млн рублей;
на 1 января 2026 года был заключен договор о приеме электронных средств платежа с банком, признанным Банком России значимым на рынке платежных услуг.
Порог выручка будут постепенно снижать:
с 1 сентября 2026 года — свыше 120 млн рублей;
с 1 сентября 2027 года — свыше 30 млн рублей;
с 1 сентября 2028 года — свыше 20 млн рублей.
Кто не обязан принимать цифровые рубли:
торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей — даже если общая выручка компании выше лимита;
точки продаж без доступа к интернету или мобильной связи;
бизнес, работающий только с юридическими лицами.
До конца 2026 года операции с цифровым рублем бесплатны для бизнеса, с 1 января 2027 года вводится комиссия — 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за операцию.
Рассказали, что нужно сделать бизнесу до 1 сентября: С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями.
Электронные транспортные накладные (ЭТрН) вместо бумажных
С 1 сентября 2026 года грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и экспедиторы обязаны оформлять транспортные накладные в электронном виде — ЭТрН. Требование ввел закон № 140-ФЗ.
Бумажный вариант сохранится только в отдельных случаях, например:
перевозки для Минобороны;
личные перевозки граждан без предпринимательства;
сбой связи или интернета;
перевозка драгоценных металлов.
За отсутствие ЭТрН введены штрафы:
ИП и должностным лицам — 25 000–50 000 руб.,
организациям — 100 000–300 000 руб. за каждый рейс,
при повторном нарушении — 500 000–1 000 000 руб.
А еще налоговая также вправе снять расходы на перевозку, если она не подтверждена электронным документом.
Рассказали, как заполнять ЭТрН и подготовить свою компанию к 1 сентября: Электронные транспортные накладные (ЭТрН): переход с 1 сентября 2026.
Запрет на пополнение чужого ЕНС без налоговой цели
С 1 сентября 2026 года нельзя пополнить ЕНС другого лица, если у него нет налогового долга и он не появится позже (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Банк и казначейство вернут отправителю деньги.
Пополнить чужой ЕНС можно только в исключительных случаях:
налоговый агент платит налог за другое лицо
родитель платит налог за несовершеннолетнего ребенка
должник платит по решению суда
поручитель платит по договору поручительства
правопреемник платит налоги при реорганизации
Если деньги все же зачли на чужой ЕНС при отсутствии долга, вернуть их на расчетный счет нельзя. Они пойдут только на уплату налогов.
А еще с 1 сентября 2026 года ИП не смогут оформить зачет через личный кабинет с неквалифицированной подписью. Заявление придется подписывать КЭП.
Единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам на несколько периодов
Сейчас компании и ИП платят налоги единым налоговым платежом на ЕНС, а уведомления подают ежемесячно:
по НДФЛ — до 3 и 25 числа;
по взносам — до 25 числа после расчетного месяца;
по имущественным налогам — до 25 числа после отчетного квартала.
Уведомление не нужно, если сдаете декларацию с рассчитанной суммой налога — например, по НДС или налогу на прибыль.
С 1 сентября 2026 года можно подавать одно уведомление по НДФЛ и взносам на несколько месяцев вперед или на год, если суммы не меняются.
Это право, а не обязанность: можно продолжать подавать уведомления ежемесячно, а при изменении суммы — подать новое уведомление с корректировкой. Такой формат подойдет компаниям со стабильным штатом и фиксированными окладами сотрудников.
Разобрали, как подготовиться к изменениями и подавать единые уведомления: Налоговые уведомления в 2026 году.
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Увеличение лимита сверхурочной работы вдвое
С 1 сентября 2026 года работодатель может увеличить годовой лимит сверхурочной работы для сотрудника с 120 до 240 часов. Увеличенный лимит действует только при условии, что его закрепили в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Без этих документов лимит остается прежним.
Правило «не более 4 часов сверхурочно за два дня подряд» меняется на «не более 4 часов сверхурочно в день».
Не забудьте соблюдать условия:
Привлекать к переработке сверх 120 часов в год предпенсионеров, пенсионеров и сотрудников с вредными условиями труда 1–2 степени разрешат только при письменном согласии работника и отсутствии медицинских противопоказаний.
Сотрудник, который отработал сверхурочно больше 120 часов в год, получает право на один дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
Разобрали оплату сверхурочных на формулах и примерах: Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны трудовой инспекции.
Новые правила розничной торговли
С 1 сентября 2026 года начинают действовать новые правила розничной торговли, утвержденные постановлением Правительства от 30.05.2026 № 657 — они заменят нормы с 2021 года.
Изменения касаются работы магазинов и маркетплейсов с покупателями и затрагивают порядок продажи товаров и оказания услуг физлицам.
Эксперты ПЭБ проанализировали новые правила в статье-обзоре: Налоговая реформа 3.0 в 2026 году.
Расширение обязательной маркировки товаров
С 1 сентября 2026 года начинается обязательная маркировка меда, хлопьев для завтрака, отрубей и сухих смесей для приготовления теста через систему «Честный знак».
Это продолжение поэтапного расширения перечня маркируемых товарных категорий, который пополнялся в течение 2025–2026 годов — ранее в него включили детские игрушки, стройматериалы, косметику и бытовую химию.
Обновление сертификатов КЭП для ЭДО с СФР
С 1 сентября 2026 года Социальный фонд России перестанет принимать отчетность, если в КЭП не будет трех атрибутов:
keyAgreement (согласование ключей);
Data encipherment;
Key encipherment (шифрование данных и ключа).
Документы через операторов ЭДО СФР не пройдут — компаниям нужно заранее проверить действующий сертификат и переоформить его при необходимости.
Завершение упрощенного порядка ввоза товаров из ЕАЭС
31 августа 2026 года заканчивается временный льготный режим ввоза товаров из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Он позволял подтвердить происхождение товара и нанести маркировку после пересечения границы, на складе временного хранения (указ Президента от 30.05.2026 № 362).
С 1 сентября 2026 года действует общий порядок. Что нужно делать:
Документы о происхождении товара из стран ЕАЭС и код маркировки готовьте до ввоза.
Маркировку наносите на производственной площадке или складе в стране отправления.
Мы уже разбирали подробнее этот вопрос — внутри есть пошаговая инструкция: СПОТ. Как подготовиться к новым правилам ввоза товаров из ЕАЭС с 1 июня.
Автоштрафы за нарушения при продаже маркированных товаров
С 1 сентября 2026 года в России запускают автоштрафы за отдельные нарушения при продаже маркированных товаров. Постановление выносят на основании данных «Честного знака» без выездной проверки и протокола (закон от 02.05.2026 № 120-ФЗ).
Автоштрафы касаются трех нарушений:
продажа маркированного товара с истекшим сроком годности после запрета на реализацию от ГИС МТ — 10 000 руб. за единицу для ИП и 20 000 руб. для юрлица
нарушение ценовых ограничений при продаже табачной и никотинсодержащей продукции — от 5 000 до 500 000 руб. в зависимости от объема продаж
продажа такой продукции через кассу без регистрации продавца в системе маркировки — 50 000 руб. при продаже свыше 10 единиц за месяц
Дела рассматривает и постановления выносит Роспотребнадзор. «Честный знак» только фиксирует нарушение и передает данные.
До 1 сентября:
выгрузите статистику отклонений из личного кабинета «Честного знака»;
проверьте сроки годности в карточках товаров;
обновите кассовое ПО для работы с разрешительным режимом и модулем ТСД ПИоТ.
ТС ПИоТ (техническое средство получения информации о товаре) — специальный программный или программно-аппаратный модуль, который связывает онлайн-кассу с системой маркировки «Честный знак» для проверки кодов на продаваемых товарах
Новые формы уведомлений по иностранным работникам
С 1 сентября 2026 года работодатели и заказчики работ переходят на обновленные формы уведомлений МВД о заключении и прекращении трудовых договоров и договоров ГПХ с иностранными гражданами, а также о выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам (ВКС). Основание: приказ МВД от 12.05.2026 № 290.
Формы будут действовать до 1 сентября 2032 года и заменят бланки, утвержденные приказом № 536.
Ключевые изменения:
в уведомлении о заключении договора теперь нужно указывать срок его действия или отметку о бессрочном характере;
в сообщении о выплате зарплаты ВКС добавили поле для ИНН специалиста, но убрали сведения о профессии;
согласие иностранного гражданина на обработку персональных данных больше нельзя включать в текст самой формы, его нужно оформлять отдельным документом и прикладывать к уведомлению.
Уведомление подают в течение трех рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. Штрафы для юрлиц за нарушения по ВКС достигают от 400 тыс. до 1 млн рублей.
У нас есть обзорная статья по смежной теме: Как принимать иностранных граждан на работу в 2026 году.
Указание кода вида дохода и взысканной суммы в платежках на зарплату должника
С 1 сентября 2026 года работодатель, который платит зарплату сотруднику-должнику по исполнительному листу, указывает в платежном поручении два дополнительных реквизита:
код вида дохода
сумму, взысканную по исполнительному документу
Требование касается выплат с ограничением по взысканию или выплат, на которые нельзя обратить взыскание. Применяйте его, если получили исполнительный документ.
Изменение расширяет порядок указания кодов вида дохода в платежках. Перед каждой выплатой зарплаты должнику сверяйте реквизиты — если ошибетесь, то банк неправильно спишет средства.
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Новые штрафы и единые правила работы маркетплейсов
С 1 октября 2026 года — сразу после блока сентябрьских изменений — вступает в силу закон № 289-ФЗ о единых правилах работы маркетплейсов, агрегаторов услуг и сервисов доставки:
обязательный 15-дневный срок рассмотрения жалоб продавцов;
штрафы для площадок от 50 тыс. до 500 тыс. рублей;
штрафы для селлеров от 30 тыс. до 200 тыс. рублей.
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