Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
ПЭБ
Ведение бизнеса
Читать 6 мин
Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года

Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года

С начала осени в России вступает в силу пакет изменений, которые касаются расчетов с покупателями, налогов, грузоперевозок, маркировки и трудовых отношений. Проанализировали и разобрали ключевые нововведения для владельцев бизнеса и бухгалтеров.

472 просмотра84 открытия

Цифровой рубль становится обязательным для крупного бизнеса

С 1 сентября 2026 года продавцы товаров, работ и услуг для физлиц обязаны принимать цифровой рубль, если одновременно выполняются два условия: 

  • выручка компании за 2025 год превысила 120 млн рублей;

  • на 1 января 2026 года был заключен договор о приеме электронных средств платежа с банком, признанным Банком России значимым на рынке платежных услуг.

Порог выручка будут постепенно снижать: 

  • с 1 сентября 2026 года — свыше 120 млн рублей;

  • с 1 сентября 2027 года — свыше 30 млн рублей; 

  • с 1 сентября 2028 года — свыше 20 млн рублей. 

Кто не обязан принимать цифровые рубли:

  • торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей — даже если общая выручка компании выше лимита;

  • точки продаж без доступа к интернету или мобильной связи;

  • бизнес, работающий только с юридическими лицами.

До конца 2026 года операции с цифровым рублем бесплатны для бизнеса, с 1 января 2027 года вводится комиссия — 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за операцию. 

Рассказали, что нужно сделать бизнесу до 1 сентября: С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями.

Электронные транспортные накладные (ЭТрН) вместо бумажных

С 1 сентября 2026 года грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и экспедиторы обязаны оформлять транспортные накладные в электронном виде — ЭТрН. Требование ввел закон № 140-ФЗ

Бумажный вариант сохранится только в отдельных случаях, например: 

  • перевозки для Минобороны; 

  • личные перевозки граждан без предпринимательства; 

  • сбой связи или интернета; 

  • перевозка драгоценных металлов. 

За отсутствие ЭТрН введены штрафы: 

  • ИП и должностным лицам — 25 000–50 000 руб.,

  • организациям — 100 000–300 000 руб. за каждый рейс, 

  • при повторном нарушении — 500 000–1 000 000 руб.

А еще налоговая также вправе снять расходы на перевозку, если она не подтверждена электронным документом.

Рассказали, как заполнять ЭТрН и подготовить свою компанию к 1 сентября: Электронные транспортные накладные (ЭТрН): переход с 1 сентября 2026.

Запрет на пополнение чужого ЕНС без налоговой цели

С 1 сентября 2026 года нельзя пополнить ЕНС другого лица, если у него нет налогового долга и он не появится позже (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Банк и казначейство вернут отправителю деньги.

Пополнить чужой ЕНС можно только в исключительных случаях:

  • налоговый агент платит налог за другое лицо

  • родитель платит налог за несовершеннолетнего ребенка

  • должник платит по решению суда

  • поручитель платит по договору поручительства

  • правопреемник платит налоги при реорганизации

Если деньги все же зачли на чужой ЕНС при отсутствии долга, вернуть их на расчетный счет нельзя. Они пойдут только на уплату налогов.

А еще с 1 сентября 2026 года ИП не смогут оформить зачет через личный кабинет с неквалифицированной подписью. Заявление придется подписывать КЭП.

Единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам на несколько периодов

Сейчас компании и ИП платят налоги единым налоговым платежом на ЕНС, а уведомления подают ежемесячно: 

  • по НДФЛ — до 3 и 25 числа; 

  • по взносам — до 25 числа после расчетного месяца; 

  • по имущественным налогам — до 25 числа после отчетного квартала. 

Уведомление не нужно, если сдаете декларацию с рассчитанной суммой налога — например, по НДС или налогу на прибыль. 

С 1 сентября 2026 года можно подавать одно уведомление по НДФЛ и взносам на несколько месяцев вперед или на год, если суммы не меняются. 

Это право, а не обязанность: можно продолжать подавать уведомления ежемесячно, а при изменении суммы — подать новое уведомление с корректировкой. Такой формат подойдет компаниям со стабильным штатом и фиксированными окладами сотрудников.

Разобрали, как подготовиться к изменениями и подавать единые уведомления: Налоговые уведомления в 2026 году.

Мы на прямой связи с ФНС, Минфином и другими ведомствами

Поэтому всегда в курсе последних изменений в законодательстве. Приведем учет в соответствие с новыми требованиями и полностью возьмем общение с инспекциями на себя

Передайте бухгалтерию в надежные руки

Оставьте контакты, и мы вам перезвоним:

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Увеличение лимита сверхурочной работы вдвое

С 1 сентября 2026 года работодатель может увеличить годовой лимит сверхурочной работы для сотрудника с 120 до 240 часов. Увеличенный лимит действует только при условии, что его закрепили в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Без этих документов лимит остается прежним.

Правило «не более 4 часов сверхурочно за два дня подряд» меняется на «не более 4 часов сверхурочно в день».

Не забудьте соблюдать условия:

  • Привлекать к переработке сверх 120 часов в год предпенсионеров, пенсионеров и сотрудников с вредными условиями труда 1–2 степени разрешат только при письменном согласии работника и отсутствии медицинских противопоказаний.

  • Сотрудник, который отработал сверхурочно больше 120 часов в год, получает право на один дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.

Разобрали оплату сверхурочных на формулах и примерах: Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны трудовой инспекции.

Новые правила розничной торговли

С 1 сентября 2026 года начинают действовать новые правила розничной торговли, утвержденные постановлением Правительства от 30.05.2026 № 657 — они заменят нормы с 2021 года. 

Изменения касаются работы магазинов и маркетплейсов с покупателями и затрагивают порядок продажи товаров и оказания услуг физлицам.

Эксперты ПЭБ проанализировали новые правила в статье-обзоре: Налоговая реформа 3.0 в 2026 году.

Расширение обязательной маркировки товаров

С 1 сентября 2026 года начинается обязательная маркировка меда, хлопьев для завтрака, отрубей и сухих смесей для приготовления теста через систему «Честный знак». 

Это продолжение поэтапного расширения перечня маркируемых товарных категорий, который пополнялся в течение 2025–2026 годов — ранее в него включили детские игрушки, стройматериалы, косметику и бытовую химию.

Обновление сертификатов КЭП для ЭДО с СФР

С 1 сентября 2026 года Социальный фонд России перестанет принимать отчетность, если в КЭП не будет трех атрибутов: 

  • keyAgreement (согласование ключей);

  • Data encipherment; 

  • Key encipherment (шифрование данных и ключа). 

Документы через операторов ЭДО СФР не пройдут — компаниям нужно заранее проверить действующий сертификат и переоформить его при необходимости.

Завершение упрощенного порядка ввоза товаров из ЕАЭС

31 августа 2026 года заканчивается временный льготный режим ввоза товаров из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Он позволял подтвердить происхождение товара и нанести маркировку после пересечения границы, на складе временного хранения (указ Президента от 30.05.2026 № 362).

С 1 сентября 2026 года действует общий порядок. Что нужно делать: 

  • Документы о происхождении товара из стран ЕАЭС и код маркировки готовьте до ввоза. 

  • Маркировку наносите на производственной площадке или складе в стране отправления.

Мы уже разбирали подробнее этот вопрос — внутри есть пошаговая инструкция: СПОТ. Как подготовиться к новым правилам ввоза товаров из ЕАЭС с 1 июня.

Автоштрафы за нарушения при продаже маркированных товаров

С 1 сентября 2026 года в России запускают автоштрафы за отдельные нарушения при продаже маркированных товаров. Постановление выносят на основании данных «Честного знака» без выездной проверки и протокола (закон от 02.05.2026 № 120-ФЗ).

Автоштрафы касаются трех нарушений:

  • продажа маркированного товара с истекшим сроком годности после запрета на реализацию от ГИС МТ — 10 000 руб. за единицу для ИП и 20 000 руб. для юрлица

  • нарушение ценовых ограничений при продаже табачной и никотинсодержащей продукции — от 5 000 до 500 000 руб. в зависимости от объема продаж

  • продажа такой продукции через кассу без регистрации продавца в системе маркировки — 50 000 руб. при продаже свыше 10 единиц за месяц

Дела рассматривает и постановления выносит Роспотребнадзор. «Честный знак» только фиксирует нарушение и передает данные.

До 1 сентября:

  •  выгрузите статистику отклонений из личного кабинета «Честного знака»; 

  • проверьте сроки годности в карточках товаров; 

  • обновите кассовое ПО для работы с разрешительным режимом и модулем ТСД ПИоТ.

ТС ПИоТ (техническое средство получения информации о товаре) — специальный программный или программно-аппаратный модуль, который связывает онлайн-кассу с системой маркировки «Честный знак» для проверки кодов на продаваемых товарах

Новые формы уведомлений по иностранным работникам

С 1 сентября 2026 года работодатели и заказчики работ переходят на обновленные формы уведомлений МВД о заключении и прекращении трудовых договоров и договоров ГПХ с иностранными гражданами, а также о выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам (ВКС). Основание: приказ МВД от 12.05.2026 № 290. 

Формы будут действовать до 1 сентября 2032 года и заменят бланки, утвержденные приказом № 536.

Ключевые изменения: 

  • в уведомлении о заключении договора теперь нужно указывать срок его действия или отметку о бессрочном характере;

  • в сообщении о выплате зарплаты ВКС добавили поле для ИНН специалиста, но убрали сведения о профессии;

  • согласие иностранного гражданина на обработку персональных данных больше нельзя включать в текст самой формы, его нужно оформлять отдельным документом и прикладывать к уведомлению. 

Уведомление подают в течение трех рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. Штрафы для юрлиц за нарушения по ВКС достигают от 400 тыс. до 1 млн рублей.

У нас есть обзорная статья по смежной теме: Как принимать иностранных граждан на работу в 2026 году.

Указание кода вида дохода и взысканной суммы в платежках на зарплату должника

С 1 сентября 2026 года работодатель, который платит зарплату сотруднику-должнику по исполнительному листу, указывает в платежном поручении два дополнительных реквизита:

  • код вида дохода

  • сумму, взысканную по исполнительному документу

Требование касается выплат с ограничением по взысканию или выплат, на которые нельзя обратить взыскание. Применяйте его, если получили исполнительный документ.

Изменение расширяет порядок указания кодов вида дохода в платежках. Перед каждой выплатой зарплаты должнику сверяйте реквизиты — если ошибетесь, то банк неправильно спишет средства.

Хотите оптимизировать налогообложение в 2026 году?

Возьмем на себя бухгалтерский и налоговый учет, выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса

Новые штрафы и единые правила работы маркетплейсов

С 1 октября 2026 года — сразу после блока сентябрьских изменений — вступает в силу закон № 289-ФЗ о единых правилах работы маркетплейсов, агрегаторов услуг и сервисов доставки: 

  • обязательный 15-дневный срок рассмотрения жалоб продавцов; 

  • штрафы для площадок от 50 тыс. до 500 тыс. рублей; 

  • штрафы для селлеров от 30 тыс. до 200 тыс. рублей. 

Читайте подробнее:

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGCATJ9

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Аутсорсинг бухгалтерии

22 893 подписчика402 поста

Контакты

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка