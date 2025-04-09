Репутационные риски: как оценить и снизить имиджевые потери 

Один пост, неправильное слово или действие руководителя — и компания потеряет клиентов. Вернуть доверие людей к бренду очень сложно, поэтому правильно заранее оценивать репутационные риски и не доводить до того, когда поток негатива станет неконтролируемым.

Репутация компании — это ее хрупкое место. В любой точке может случиться сбой, поэтому важно заранее анализировать каждый этап. Например, сомнительный пост при запуске рекламной кампании может снизить доверие ко всему бренду.

Репутационные риски — это слабое место компаний. Прежде чем что-то сказать или сделать, нужно взвесить все «за» и «против», оценить последствия.

СМИ очень «любят» компании, которые допускают ошибки. О крупном бренде начнут сразу писать и рассказывать, с деталями и в красках.

Остается негативный след. Даже если компания вернет доверие клиентов и партнеров, они еще долго будут помнить о ее прошлых промахах.

Бизнес не развивается. Компания несет убытки, выручка падает. Инвесторы не вкладывают в убыточные проекты. У компании нет денег, чтобы развиваться.

Партнеры не желают сотрудничать. Они резонно полагают, что плохая репутация контрагента может отразиться и на них.

Клиенты перестают быть лояльными. Никто не хочет покупать у бизнеса, который испортил свою репутацию.

Последствия могут быть самыми разными, но глобально — компания теряет прибыль и не может развиваться. Что к этому приводит:

Внутренние риски проще оценить и минимизировать — нанимать квалифицированных сотрудников, не играть на эмоциях аудитории в публичном пространстве, распределять зоны ответственности при работе с персональными данными.

Это события, происходящие в самой компании . Они ухудшают имидж компании изнутри — это действия сотрудников, руководителя, ошибки в работе корпоративных сетей и площадок.

Косметический бренд позиционировал свою продукцию как экологичную и безвредную для природы. Некое СМИ провело «расследование» и написало статью, что фабрика компании якобы сбрасывала химические отходы в реку, серьезно загрязняя местную экосистему. Журналисты опубликовали фото, документы от информаторов и результаты анализов. Материал подхватили другие СМИ и скандал быстро распространился.

Это то, что происходит за пределами компании . Контролировать имиджевые риски сложно. Если пошла реакция, то повлиять на нее проблематично. Примером могут служить происки конкурентов, действия клиентов и партнеров.

Причины возникновения рисков потери деловой репутации

Деловая репутация компании может оказаться под угрозой неожиданно, когда этого совсем не ждешь. Лучше оценивать репутационные риски заранее. Но если подрыв репутации уже случился, то пора разбираться в причинах. Работа над ошибками позволит выработать стратегии на будущее и не допускать подобных промахов.

Низкое качество товара или услуг

Контрольный орган провел исследования кваса семи производителей. Экспертиза показала, что в каждом образце присутствовал диоксид серы — аллерген, который добавляли в напитки в качестве консерванта. Ситуация стала резонансной, благодаря СМИ. У всех производителей пострадала репутация. Акции одной из компаний значительно упали, что нанесло ей весомый ущерб. Как минимизировать. Главное — проводить внутренние проверки качества товара и тестировать услуги. Если нашли брак в продукции, то не допускайте ее к продаже. Если брак обнаружили покупатели, то товар нужно убрать «с полок». В качестве извинения можно выложить пост или видео с объяснениями случившегося.

Негатив в соцсетях

Руководитель финансовой корпорации разместил в соцсети пост нелицеприятного характера о своей сотруднице. Это вызвало бурную реакцию общественности. Пост собрал огромное количество негативных комментариев. Как минимизировать. Обычно негатив в соцсетях провоцируют сами руководители брендов или их доверенные лица. Компания получает черный пиар, о ней начинают говорить, хоть и в плохом свете. Именитые бренды разрабатывают специальный документ — «Политику ведения социальных сетей». В нем прописывается, на какие темы запрещено высказываться управленцам в публичном пространстве. Но прецеденты все равно случаются. Важно уметь признать свою вину и предложить пострадавшей стороне компенсацию.

Неудачные промо-кампании

Популярный производитель фруктового сока решил сделать апгрейд упаковки апельсинового нектара. Покупатели привыкли к старому дизайну, и когда сок вышел в новой коробке, продажи резко упали. «Осовременивание» упаковки не дало желаемого эффекта. Покупатели проходили мимо полок, думая, что сока нет в продаже. Как минимизировать. Перед запуском промо-кампаний нужно проводить фокусные испытания и ориентироваться на свою аудиторию. Анализ поведения потребителей позволит предпринимать действия, которые не нанесут бренду репутационный и финансовый ущерб. Если компания консервативная, то лучше не применять спорный маркетинг, иначе можно потерять доверие клиентов.

Ненадежные контрагенты

Представьте ситуацию, что компания не проверила своего контрагента. В результате контрагент обанкротился, а компания осталась один на один с недовольными покупателями, налогами и обязательствами. В другой раз компания связалась с фирмой-однодневкой, которая вскоре пропала, не расплатившись. Как минимизировать. Есть много онлайн-сервисов для анализа контрагентов, которые помогают избежать финансовых потерь в будущем. С помощью этих сервисов можно увидеть, когда компания была создана, как часто менялся руководитель, есть ли аффилированность с другими компаниями и т.д. Более углубленный анализ контрагентов могут выполнить специализированные организации. Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» специализируется на защите клиентов в сфере налоговых, экономических и должностных преступлений. Наши адвокаты детально изучат обстоятельства дела и выстроят убедительную правовую позицию для достижения положительного результата в суде. Получить консультацию

Утечка данных

На известный сервис доставки еды была совершена хакерская атака. Злоумышленники взломали базу с персональными данными, в интернет попала информация о клиентах — номера телефонов, описание заказов и т.д. Служба безопасности обнаружила утечку, но от слива данных это не спасло. Компания отреагировала в короткие сроки — перенесла данные о клиентах в безопасное хранилище, а доступ к взломанной базе закрыли. Как минимизировать. Чтобы не допустить утечку данных и атаки на информационные базы, необходимо проводить меры, обучать сотрудников, назначать ответственных за работу с данными, предоставлять ограниченные доступы к данным. Ознакомьтесь с законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Техногенная катастрофа