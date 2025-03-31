Какие действия бизнесмена относятся к мошенничеству

Вышеописанные кейсы носят явно криминальный характер. Но не реже именно ст. 159 УК РФ используется для того, чтобы разрешать споры гражданско-правового характера. В результате порой «мошенник» прекращает предпринимательскую деятельность.

Пример из практики. Простая купля-продажа земельного участка обернулась для застройщика обвинением в мошенничестве. Спор возник из-за простого неисполнения продавцом принятых на себя обязательств, но в отношении руководства строительной компании было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Строительная компания была признана банкротом. Потерпевший перевел гражданский спор в уголовную плоскость, добившись ареста спорного земельного участка, несмотря на отсутствие реальных признаков мошенничества.

В другом деле генеральный директор стал «мошенником» (в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ) после исполнения муниципального контракта на ремонт четырех дорог на общую сумму 5,8 млн руб. По версии следствия, его предприятие:

завысило стоимость фактически выполненных работ;

использовало более дешевые, чем указано в техническом задании, материалы.

Это несмотря на то, что заказчик — администрация горпоселения — никаких претензий не обозначил. Общество выиграло конкурс у семи конкурентов, а первоначальная стоимость контракта была определена заказчиком в сумму более 8,8 млн руб.

В результате, несмотря на то что в результате более чем двухлетнего заседания с «мошенника» были сняты все обвинения, его бизнес закрылся.

К сожалению, нередко инициатором преследования становятся не контрагенты, а правоохранительные органы. Например, в одном из дел поводом для возбуждения уголовного дела стала дебиторская задолженность. Она сформировалась потому, что потребители — в том числе социальные бюджетные учреждения, организации и население, имеющее социальный статус, — не уплатили 90 млн руб., и организация не смогла своевременно исполнить свои договорные обязательства перед поставщиком.

Итог: статья для генерального директора по ч. 4 ст. 159 УК РФ, арест счетов, заморозка бизнеса.

Так что от возбуждения уголовного дела по факту мошенничества не застрахован никто — достаточно заявления «обиженного» контрагента, который не желает тратиться на госпошлину, адвокатов и т. п., ведь проще подать заявление в полицию, или обратиться к прокурору.