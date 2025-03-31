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Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
УК РФ

Какие действия бизнесмена относятся к мошенничеству

Под статью 159 Уголовного кодекса можно подвести множество ситуаций, в которых в другое время нельзя было бы углядеть ничего противозаконного. Например, просрочка платежа. Какие действия предпринимателя относятся к мошенничеству — разбираем подробнее.

Слишком крупная дебиторская задолженность

Один из методов взыскания дебиторской задолженности — это обращение в правоохранительные органы с заявлением о привлечении физического лица–должника или руководителя организации–должника за мошенничество. Несмотря на то, что действия правоохранительных органов не могут заменить решение суда и способ обычно не дает никаких результатов, бизнесу должника будет нанесен серьезный удар.

Фиктивное трудоустройство

В юридической практике встречаются ситуации, когда руководитель обращается к бухгалтеру, который выполняет функции специалиста в различных областях, включая кадровую работу, с просьбой о трудоустройстве своих родственников

Трудоустройство фиктивных сотрудников может повлечь не только уголовную ответственность за мошенничество (например, определение 1-го КСОЮ от 22.02.2022 № 77-817/2022), но и за злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ, см. кассационное определение 7-го КСОЮ от 21.02.2022 № 77-937/2022), а также за служебный подлог (статья 292 УК РФ, см. апелляционное определение Верховного Суда Республики Дагестан от 16.04.2019 № 22-631/2019).

Оформление отпуска как командировки

Если вместо решения производственных задач руководитель уезжает на отдых, такие действия не могут быть признаны служебной командировкой. Фиктивное оформление подобных операций может повлечь не только административную и налоговую ответственность. Другие участники общества вправе подать заявление о факте мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), что подтверждается судебной практикой (например, приговор Ленинского районного суда г. Мурманска от 22.05.2015 № 1-174/2015).  

Аналогичные последствия могут наступить в случае, если предприниматель расходует средства компании на личные нужды, получая их под видом подотчетных сумм.

Неисполнение договорных обязательств

Руководитель или ИП может быть привлечен к ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 57 ст. 159 УК). Для обвинительного приговора, необходимы доказательства того, что:

  • хищение имущества совершено через неисполнение договорных обязательств;

  • действия были преднамеренными, то есть не было реальной возможности исполнения (при заключении использовались фиктивные уставные документы и прочее);

  • стоимость похищенного на дату совершения преступления — не менее 250 000 руб. и т. п.

Так, например, ответственность за мошенничество может наступить, если:

  • Директор от имени ООО заключил договор поставки, не собираясь его исполнять (см. определение ВС от 15.08.2024 № 18-УД24-23-К4, кассационное определение 3-го КСОЮ от 12.05.2022 № 77-1381/2022).

  • Генеральный директор подрядчика изготовил для представления заказчику поддельные счета-фактуры с завышенной ценой (апелляционное определение Свердловского облсуда от 21.12.2017 по делу № 22-9439/2017).

Практика показывает, что обвинить в мошенничестве могут даже предпринимателя, который фактически не виноват. Промедление в такой ситуации может стоить бизнеса. Если с вами случилось подобное, сразу обращайтесь к профессионалам. Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» детально изучат обстоятельства дела, обеспечат профессиональную подготовку и выстроят убедительную правовую позицию для достижения положительного результата в вашем деле.

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Споры гражданско-правового характера

Вышеописанные кейсы носят явно криминальный характер. Но не реже именно ст. 159 УК РФ используется для того, чтобы разрешать споры гражданско-правового характера. В результате порой «мошенник» прекращает предпринимательскую деятельность.

Пример из практики. Простая купля-продажа земельного участка обернулась для застройщика обвинением в мошенничестве. Спор возник из-за простого неисполнения продавцом принятых на себя обязательств, но в отношении руководства строительной компании было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Строительная компания была признана банкротом. Потерпевший перевел гражданский спор в уголовную плоскость, добившись ареста спорного земельного участка, несмотря на отсутствие реальных признаков мошенничества.

В другом деле генеральный директор стал «мошенником» (в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ) после исполнения муниципального контракта на ремонт четырех дорог на общую сумму 5,8 млн руб. По версии следствия, его предприятие:

  • завысило стоимость фактически выполненных работ;

  • использовало более дешевые, чем указано в техническом задании, материалы.

Это несмотря на то, что заказчик — администрация горпоселения — никаких претензий не обозначил. Общество выиграло конкурс у семи конкурентов, а первоначальная стоимость контракта была определена заказчиком в сумму более 8,8 млн руб.

В результате, несмотря на то что в результате более чем двухлетнего заседания с «мошенника» были сняты все обвинения, его бизнес закрылся.

К сожалению, нередко инициатором преследования становятся не контрагенты, а правоохранительные органы. Например, в одном из дел поводом для возбуждения уголовного дела стала дебиторская задолженность. Она сформировалась потому, что потребители — в том числе социальные бюджетные учреждения, организации и население, имеющее социальный статус, — не уплатили 90 млн руб., и организация не смогла своевременно исполнить свои договорные обязательства перед поставщиком. 

Итог: статья для генерального директора по ч. 4 ст. 159 УК РФ, арест счетов, заморозка бизнеса.  

Так что от возбуждения уголовного дела по факту мошенничества не застрахован никто — достаточно заявления «обиженного» контрагента, который не желает тратиться на госпошлину, адвокатов и т. п., ведь проще подать заявление в полицию, или обратиться к прокурору.

В чем проблема и как ее избежать

Дело не в том, что Уголовный кодекс РФ неправильно сформулирован. Основная проблемав правоприменении. Практика применения ст. 159 УК РФ показывает, что правоохранители некритично относятся к показаниям потерпевших, суды не находят ничего несоразмерного в избрании самых жестких мер пресечения с неоднократным продлением сроков. Причем время ареста используется для того, чтобы как следует надавить на несговорчивого обвиняемого, который не желает признавать вину (которой порой и нет). Подача заявления в полицию нередко используется в конкурентной борьбе, чтобы парализовать деятельность неугодной фирмы или ИП.

Поэтому при первых же признаках того, что в отношении вас собираются применить ст. 159 УК РФ, разумно немедленно связаться с адвокатом. Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» защищают бизнес от незаконных действий правоохранительных органов, от уголовного преследования за налоговые, должностные и другие преступления. Вы получите комплексную юридическую поддержку для обеспечения стабильности и безопасности вашего бизнеса.

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Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»

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