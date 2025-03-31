Какие действия бизнесмена относятся к мошенничеству

Слишком крупная дебиторская задолженность
Один из методов взыскания дебиторской задолженности — это обращение в правоохранительные органы с заявлением о привлечении физического лица–должника или руководителя организации–должника за мошенничество. Несмотря на то, что действия правоохранительных органов не могут заменить решение суда и способ обычно не дает никаких результатов, бизнесу должника будет нанесен серьезный удар.
Фиктивное трудоустройство
В юридической практике встречаются ситуации, когда руководитель обращается к бухгалтеру, который выполняет функции специалиста в различных областях, включая кадровую работу, с просьбой о трудоустройстве своих родственников.
Трудоустройство фиктивных сотрудников может повлечь не только уголовную ответственность за мошенничество (например, определение 1-го КСОЮ от 22.02.2022 № 77-817/2022), но и за злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ, см. кассационное определение 7-го КСОЮ от 21.02.2022 № 77-937/2022), а также за служебный подлог (статья 292 УК РФ, см. апелляционное определение Верховного Суда Республики Дагестан от 16.04.2019 № 22-631/2019).
Оформление отпуска как командировки
Если вместо решения производственных задач руководитель уезжает на отдых, такие действия не могут быть признаны служебной командировкой. Фиктивное оформление подобных операций может повлечь не только административную и налоговую ответственность. Другие участники общества вправе подать заявление о факте мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), что подтверждается судебной практикой (например, приговор Ленинского районного суда г. Мурманска от 22.05.2015 № 1-174/2015).
Аналогичные последствия могут наступить в случае, если предприниматель расходует средства компании на личные нужды, получая их под видом подотчетных сумм.
Неисполнение договорных обязательств
Руководитель или ИП может быть привлечен к ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК). Для обвинительного приговора, необходимы доказательства того, что:
хищение имущества совершено через неисполнение договорных обязательств;
действия были преднамеренными, то есть не было реальной возможности исполнения (при заключении использовались фиктивные уставные документы и прочее);
стоимость похищенного на дату совершения преступления — не менее 250 000 руб. и т. п.
Так, например, ответственность за мошенничество может наступить, если:
Директор от имени ООО заключил договор поставки, не собираясь его исполнять (см. определение ВС от 15.08.2024 № 18-УД24-23-К4, кассационное определение 3-го КСОЮ от 12.05.2022 № 77-1381/2022).
Генеральный директор подрядчика изготовил для представления заказчику поддельные счета-фактуры с завышенной ценой (апелляционное определение Свердловского облсуда от 21.12.2017 по делу № 22-9439/2017).
Практика показывает, что обвинить в мошенничестве могут даже предпринимателя, который фактически не виноват. Промедление в такой ситуации может стоить бизнеса. Если с вами случилось подобное, сразу обращайтесь к профессионалам. Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» детально изучат обстоятельства дела, обеспечат профессиональную подготовку и выстроят убедительную правовую позицию для достижения положительного результата в вашем деле.
Споры гражданско-правового характера
Вышеописанные кейсы носят явно криминальный характер. Но не реже именно ст. 159 УК РФ используется для того, чтобы разрешать споры гражданско-правового характера. В результате порой «мошенник» прекращает предпринимательскую деятельность.
Пример из практики. Простая купля-продажа земельного участка обернулась для застройщика обвинением в мошенничестве. Спор возник из-за простого неисполнения продавцом принятых на себя обязательств, но в отношении руководства строительной компании было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Строительная компания была признана банкротом. Потерпевший перевел гражданский спор в уголовную плоскость, добившись ареста спорного земельного участка, несмотря на отсутствие реальных признаков мошенничества.
В другом деле генеральный директор стал «мошенником» (в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ) после исполнения муниципального контракта на ремонт четырех дорог на общую сумму 5,8 млн руб. По версии следствия, его предприятие:
завысило стоимость фактически выполненных работ;
использовало более дешевые, чем указано в техническом задании, материалы.
Это несмотря на то, что заказчик — администрация горпоселения — никаких претензий не обозначил. Общество выиграло конкурс у семи конкурентов, а первоначальная стоимость контракта была определена заказчиком в сумму более 8,8 млн руб.
В результате, несмотря на то что в результате более чем двухлетнего заседания с «мошенника» были сняты все обвинения, его бизнес закрылся.
К сожалению, нередко инициатором преследования становятся не контрагенты, а правоохранительные органы. Например, в одном из дел поводом для возбуждения уголовного дела стала дебиторская задолженность. Она сформировалась потому, что потребители — в том числе социальные бюджетные учреждения, организации и население, имеющее социальный статус, — не уплатили 90 млн руб., и организация не смогла своевременно исполнить свои договорные обязательства перед поставщиком.
Итог: статья для генерального директора по ч. 4 ст. 159 УК РФ, арест счетов, заморозка бизнеса.
Так что от возбуждения уголовного дела по факту мошенничества не застрахован никто — достаточно заявления «обиженного» контрагента, который не желает тратиться на госпошлину, адвокатов и т. п., ведь проще подать заявление в полицию, или обратиться к прокурору.
В чем проблема и как ее избежать
Дело не в том, что Уголовный кодекс РФ неправильно сформулирован. Основная проблема — в правоприменении. Практика применения ст. 159 УК РФ показывает, что правоохранители некритично относятся к показаниям потерпевших, суды не находят ничего несоразмерного в избрании самых жестких мер пресечения с неоднократным продлением сроков. Причем время ареста используется для того, чтобы как следует надавить на несговорчивого обвиняемого, который не желает признавать вину (которой порой и нет). Подача заявления в полицию нередко используется в конкурентной борьбе, чтобы парализовать деятельность неугодной фирмы или ИП.
Поэтому при первых же признаках того, что в отношении вас собираются применить ст. 159 УК РФ, разумно немедленно связаться с адвокатом. Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» защищают бизнес от незаконных действий правоохранительных органов, от уголовного преследования за налоговые, должностные и другие преступления. Вы получите комплексную юридическую поддержку для обеспечения стабильности и безопасности вашего бизнеса.
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