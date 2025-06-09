Значительный ущерб для организации: размер ущерба, уголовная ответственность

В каких случаях может быть нанесен значительный ущерб юридическому лицу
Юридические лица имеют в собственности дорогостоящее имущество — помещения, производственное оборудование, автомобили, спецтехнику, служебные квартиры и т.д. В отношении данного имущества могут совершаться действия, которые причиняют значительный ущерб — уничтожение, повреждение или кража (ст. 167, 158 УК).
Значительный урон влечет серьезные убытки, а также расходы — на приобретение нового имущества, восстановление или ремонт. Например, урон юридическому лицу могут нанести общеопасные действия лиц — поджог, взрыв, затопление, авария. А также хулиганские действия, имеющие мотивы политического, национального, враждебного, идеологического и религиозного характера (ст. 167 УК).
Значительность ущерба для юридических лиц — это спорный вопрос в судебной практике. В Уголовном кодексе нет конкретной суммы, поэтому суды не всегда могут квалифицировать урон организаций, ориентируясь только на стоимость имущества или размер причиненного ущерба. Оценивать следует разные обстоятельства, о которых расскажем ниже.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества организации
К преступлениям против собственности организаций относится уничтожение или повреждение имущества. При этом действиям с наличием умысла посвящена статья 167 УК, а по неосторожности — 168 УК.
Например, если сотрудник умышленно устроил пожар на складе с сырьем для производства на существенную для предприятия сумму — это умышленное уничтожение имущества. А если водитель вез продукцию и попал в ДТП, что привело к порче товара — это повреждение имущества по неосторожности.
В судебной практике можно найти признаки, которые определяют уничтожение и повреждение имущества (постановление Президиума Хабаровского краевого суда от 28.05.2018 № 44у-102/2018, Апелляционное постановление Московского городского суда от 16.07.2014 по делу № 10-9568/14).
Повреждение — это порча имущества, которая влияет на его качество, работоспособность, пригодность к эксплуатации. Но такое имущество можно использовать, если отремонтировать его и восстановить эксплуатационные свойства.
Уничтожение — это нанесение урона имуществу, вследствие чего оно навсегда теряет свою хозяйственную ценность, не подлежит восстановлению и не может использоваться. Имущество становится непригодным для эксплуатации и не подлежит ремонту.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества — это намеренное совершение преступления в отношении собственности юрлица. Виновный совершает действия с умыслом — он понимает последствия своего нарушения.
Что влияет на значительность ущерба
В ч. 2 ст. 158 УК установлен размер значительного ущерба для граждан — он не может быть менее пяти тысяч рублей. По юридическим лицам сложнее — в Уголовном кодексе нет конкретной суммы, определяющей значительность ущерба при совершении лицом умышленного преступления в отношении собственности.
Сложившаяся арбитражная практика устанавливает размер значительного ущерба для организаций — не менее 250 тыс. рублей (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021 № 01АП-7647/2020, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2015 № 11АП-11411/2015).
Суды предлагают ориентироваться на следующие обстоятельства и признаки, которые влияют на значительность ущерба:
финансовое положение юридического лица;
стоимость уничтоженного имущества;
размер расходов на восстановление эксплуатационных свойств имущества;
значимость имущества для организации.
При определении значительности ущерба судам достаточно одного из этих признаков. Например, урон от уничтожения имущества существенно отразился на деятельности организации (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.07.2015 № Ф06-25685/2015).
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Критерии привлечения к уголовной ответственности
Перечислим основные критерии, по которым виновного в причинении значительного урона привлекут к ответственности.
Наличие умысла. Нарушитель понимает последствия своего нарушения и совершает его намеренно.
Стоимость ущерба. Нанесен серьезный финансовый урон для организации. Например, из-за повреждения или уничтожения имущества производство пришлось остановить.
Тяжкие последствия. Преступные действия виновного привели к тяжким последствиям для юридического лица — нанесение тяжкого вреда здоровью одному человеку, нанесение вреда здоровью средней тяжести двум или более людям, смерть человека по неосторожности, отключение от источников электроэнергии, газо- и водоснабжения.
За умышленное нанесение значительного урона нарушителя привлекают по ст. 167 УК.
Как оценить размер ущерба
Оценка ущерба влияет на меру наказания для виновных лиц. За значительный ущерб грозит уголовная ответственность по ст. 167 УК, а за незначительный — административное наказание по ст. 7.17 КоАП.
Суды доверяют цифрам, поэтому организациям нужно подготовить документы, указывающие на конкретные суммы:
договоры купли-продажи на покупку помещений, автомобилей;
чеки на приобретение оборудования, техники;
бухгалтерскую (финансовую) документацию;
акты экспертизы о значимости урона, которые доказывают, что имущество повреждено или уничтожено.
Суд рассмотрит предоставленные документы и вынесет решение, исходя из финансового положения юридического лица, стоимости имущества и значимости имущества для конкретной организации.
Кража имущественных активов юридического лица
Имущественные активы юридических лиц — это деньги на банковских счетах, ценные бумаги, товары в магазине, сырье и материалы на складе и т.д. Это именно те имущественные активы, которые чаще всего становятся целью злоумышленников.
В ст. 158 УК дается определение кражи — это тайное хищение чужого имущества. Преступление может быть совершено одним человеком или группой лиц. В результате противоправных действий собственник несет ущерб, в том числе и значительный.
Частые виды кражи имущественных активов
Чаще всего объектами кражи становятся товары в магазине. Сумма товара напрямую влияет на размер ущерба организации. Если человек незаконно вынес из магазина товар на сумму от 1 000 до 2 500 тыс. рублей, то ему грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 7.27 КоАП. А значительность ущерба определяется исходя из финансового положения юридического лица — суды нередко руководствуются суммой 250 тыс. рублей.
«Мишенью» злоумышленников нередко становятся деньги на банковских счетах компании. Преступники незаконно добывают информацию о паролях от интернет-банков юридических лиц. В арбитраже известны случаи, когда «посредниками» становились недобросовестные работники банков и сотрудники компаний.
К значительному ущербу нередко ведет неисполнение договорных обязательств, когда стороны договора — это индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Такие действия квалифицируются как мошенничество с целью хищения имущества (ч. 5 ст. 159 УК).
Как оценить ущерб организации
В случае кражи организациям необходимо обращаться в полицию. Сотрудники проведут доследственную проверку и соберут доказательства для оценки ущерба. Определение финансового урона происходит на основании сведений, предоставленных потерпевшей организацией.
В ходе доследственной проверки сотрудники полиции могут осмотреть место преступления, временно изъять документы, попросить предоставить вещественные доказательства. При необходимости будет назначена экспертиза для оценки ущерба, которую впоследствии суд примет к рассмотрению.
Сумма ущерба определяется на момент кражи (постановление Пленума ВС от 27.12.2002 № 29).
Документы, необходимые для оценки
Представленные организацией документы помогут следствию оценить ущерб:
Заявление со списком украденного имущества.
Бухгалтерская документация со стоимостью имущества (договоры, акты, накладные и т.д.).
Выписки с банковских счетов (в случае кражи денег).
Результаты экспертизы (процедура проводится, если невозможно установить стоимость имущества).
Иные документы по запросу следственных органов (перечень документов зависит от конкретного преступления).
Организация должна надлежащим образом вести бухгалтерскую (финансовую) документацию и хранить документы, подтверждающие владение имуществом. В этом случае судам проще будет восстановить справедливость и наказать виновных.
Виды размеров ущерба
Степень уголовной ответственности зависит от величины ущерба. Для справедливого приговора необходимо установить размер урона — мелкое хищение, кража со значительным ущербом, кража в крупном или особо крупном размере.
Мелкое хищение. За это правонарушение дело не доходит до уголовной ответственности. К виновному применяют меры административного воздействия по ст. 7.27 КоАП. Сумма ущерба в этом случае начинается от 1 000 и не превышает 2 500 тыс. рублей.
Хищение со значительным ущербом. Суды определяют значительность урона, исходя из финансового положения организации, значимости урона для нее, вытекающих из кражи последствий. Обычно за минимальный порог берут сумму ущерба от 250 тыс. рублей.
Хищение в крупном размере. При квалификации преступления как мошенническое действие с целью хищения имущества крупным размером ущерба считается сумма от 4,5 млн руб. (ч. 6 ст. 159 УК).
Хищение в особо крупном размере. При квалификации преступления как мошенническое действие с целью хищения имущества особо крупным размером ущерба считается сумма от 18 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК).
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Заключение
Оценка причиненного организациям ущерба носит неоднозначный характер. Некоторые случаи затрудняют квалификацию преступлений и вынесение справедливого наказания виновным. Выделим ключевые аспекты:
Организациям может быть нанесен значительный ущерб вследствие уничтожения, повреждения, кражи имущества (ст. 158, 167 УК).
Суды определяют значительность урона, исходя из финансового положения юридического лица, значимости урона для деятельности, стоимости имущества, расходов на ремонт или вывод из эксплуатации.
Умышленное уничтожение — это намеренный вывод имущества из строя без возможности ремонта. Повреждение — это порча имущества, но оно подлежит восстановлению и его можно использовать после ремонта.
Кража — это тайное хищение чужого имущества. Чаще всего происходят кражи товаров в магазинах, денег с банковских счетов, кражи имущества вследствие мошеннических действий.
Для оценки имущества важно взаимодействовать со следственными органами и по их запросу предоставлять достоверную документацию — договоры, выписки со счетов, бухгалтерскую отчетность и иные документы.
Рекомендация. Ведите бухгалтерскую (финансовую) документацию надлежащим образом и храните документы, подтверждающие владение имуществом. В этом случае оценить ущерб и привлечь к ответственности виновных судам будет проще. Обращайтесь к адвокатам, если нужна юридическая поддержка или защита интересов компании в суде.
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