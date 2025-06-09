Значительный ущерб для организации: размер ущерба, уголовная ответственность

Умышленное уничтожение или повреждение имущества организации

К преступлениям против собственности организаций относится уничтожение или повреждение имущества. При этом действиям с наличием умысла посвящена статья 167 УК, а по неосторожности — 168 УК.

Например, если сотрудник умышленно устроил пожар на складе с сырьем для производства на существенную для предприятия сумму — это умышленное уничтожение имущества. А если водитель вез продукцию и попал в ДТП, что привело к порче товара — это повреждение имущества по неосторожности.

В судебной практике можно найти признаки, которые определяют уничтожение и повреждение имущества (постановление Президиума Хабаровского краевого суда от 28.05.2018 № 44у-102/2018, Апелляционное постановление Московского городского суда от 16.07.2014 по делу № 10-9568/14).

Повреждение — это порча имущества, которая влияет на его качество, работоспособность, пригодность к эксплуатации. Но такое имущество можно использовать, если отремонтировать его и восстановить эксплуатационные свойства.

Уничтожение — это нанесение урона имуществу, вследствие чего оно навсегда теряет свою хозяйственную ценность, не подлежит восстановлению и не может использоваться. Имущество становится непригодным для эксплуатации и не подлежит ремонту.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества — это намеренное совершение преступления в отношении собственности юрлица. Виновный совершает действия с умыслом — он понимает последствия своего нарушения.