Как вести себя при вызове на допрос или опрос в налоговую инспекцию

Можно ли отказаться давать показания
Согласно ст. 51 Конституции никто не обязан давать показания против себя, своего супруга (супруги) или близких родственников. Это означает, что директор может воспользоваться своим правом на молчание, если есть основания полагать, что ответы могут повлечь за собой неблагоприятные последствия.
Следует помнить и о том, что п. 2 ст. 90 НК освобождает от обязанности давать показания лиц, которые получили информацию, нужную инспекторам, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей. Например, к таким лицам относятся аудиторы.
Проверьте корректность оформления документов
Налоговая инспекция может использовать для вызова:
Повестку (ст. 90 НК), которая может направляться любому физическому лицу, способному представить информацию по делу.
Уведомление (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК), направляемое лицу, связанному с налоговой проверкой, уплатой налогов или иными обязательствами. Формально по уведомлению можно направить вместо себя представителя. На практике налоговые инспекторы настаивают на личном присутствии руководителя даже при наличии уведомления.
Не следует игнорировать вызовы
Отметим, что неявка без уважительных причин повлечет за собой административную ответственность по ст. 128 НК:
1 000 руб. — за неявку или уклонение от явки;
3 000 руб. — за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.
Штрафы невелики, но последствия могут быть губительными. Если инспекторы решат, что вы не хотите сотрудничать, могут заподозрить, что вам есть что скрывать.
Как реагировать на телефонный вызов? Законодательно вызов по телефону не предусмотрен, поэтому будьте осторожны. Мошенники часто используют этот метод. Если вам звонят, представляясь сотрудниками налоговой инспекции, то можно предложить следующий алгоритм:
1. Спокойно уточните:
Ф.И.О. сотрудника;
наименование налоговой инспекции;
когда направлялись повестка (уведомление);
по каким причинам вызов;
точное место и время явки.
2. Никаких сведений по телефону не сообщайте.
3. Если вызов кажется подозрительным, перезвоните в налоговую инспекцию по официальному номеру и запросите документ в письменной форме.
По такому неформальному вызову можно не являться, если уверены, что своевременно получаете направляемую вам корреспонденцию. Помните о том, что многократная неявка при наличии подтверждений отправки письменных повесток (уведомлений) может спровоцировать дополнительные действия со стороны налоговой инспекции.
Пригласите с собой юриста
Участие юриста или адвоката при допросе не просто возможно, оно желательно. Кстати, если именно в вашем случае налоговые инспекторы попытаются воспрепятствовать присутствию эксперта (что маловероятно), можно напомнить о том, что и Минфин, и налоговая служба прямо указывают на допустимость его присутствия (письма Минфина от 18.12.2020 № 03-02-08/111223, ФНС от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203).
Отвечать на вопросы будете вы, разумеется, но юрист сможет вовремя отреагировать на нарушение процедуры.
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Как подготовиться к допросу
Шаг 1. Проанализируйте возможные вопросы
Любой управленец знает «проблемные» места своего бизнеса. Налоговая инспекция может их не знать. Поэтому будет интересоваться теми или иными обстоятельствами, чтобы выяснить следующие факты:
1. Вашу подконтрольность, то есть зависимость от учредителей или третьих лиц. Примеры вопросов:
«Как вы узнали о вакансии генерального директора?».
«Кто вас назначил на должность генерального директора?».
«Кто принимал решение о вашем трудоустройстве?».
«Знакомы ли вы с учредителями (собственниками) компании?».
«Связывают ли вас какие-либо личные, семейные или деловые отношения с учредителями?».
2. Особенности движения денежных средств внутри группы компаний, ИП. Примеры вопросов:
«Какие внутренние документы регламентируют порядок документооборота в компании?».
«Где хранятся первичные документы?».
«У кого установлены программы «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и другие учетные системы?».
«Кто имеет доступ к базам данных этих программ?».
«Где происходит физический прием товаров (работ, услуг)?».
«Кто формирует акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры?».
3. Вашу ответственность за дефекты первичных документов. Примеры вопросов:
«Кто в компании занимается подготовкой проектов договоров?».
«Кто согласовывает проекты договоров перед подписанием вами?».
«Как организовано взаимодействие с удаленными контрагентами?».
«Были ли случаи, когда вы замечали ошибки в первичных документах? Что вы предпринимали?».
«Проверяете ли вы соответствие дат в договорах и первичных документах?».
«Учитываете ли вы сроки исполнения обязательств при составлении документов?».
4. Вашу осведомленность о том, что контрагент не мог реально исполнить обязательства.
Вопросы различаются в зависимости от специфики вашей деятельности. Например, у генерального директора логистической компании могут поинтересоваться тем, как он установил, что у контрагента имеется собственный или арендованный автопарк, были ли предоставлены документы, подтверждающие право владения транспортом? У руководителя предприятия оптовой торговли: откуда получены данные о том, что у контрагента есть необходимый объем товара на складе, имеются ресурсы для хранения продукции?
Также могут быть заданы общие вопросы о том, как вы проверяли финансовое состояние контрагента, почему был выбран именно этот контрагент, не было ли сомнений в реальности его действий и т. п.
Если у налоговой инспекции уже есть сомнения в вашей недобросовестности, то будут заданы вопросы наподобие:
«Принимали ли вы участие в таких-то сделках?».
«Кто несет ответственность за принятие решений в вашей организации?».
«Были ли у вас возражения по поводу тех или иных операций?».
«Можете ли вы объяснить экономический смысл каждой из операций?».
«Каким образом вы контролировали выполнение условий договора?».
Перед допросом обязательно проконсультируйтесь с юристом, проведите тренинг с сотрудниками и тщательно изучите документы по спорным сделкам.
Шаг 2. Обязательно проведите беседы и тренинги с персоналом
Подготовьте персонал к возможным вопросам с тем, чтобы люди давали только адекватную информацию, не выражали субъективное мнение, предположения, не транслировали слухи.
Подготовьте персонал к тому, чтобы при возникновении затруднений с ответом каждый сотрудник не говорил, что не знает (или «такого никогда не было», «никогда о таком не слышал» и т. п.), а «для ответа на этот вопрос мне необходимо ознакомиться с документами». В идеале все работники должны знать свои должностные инструкции и не давать ответов на вопросы, которые не в их компетенции.
Кстати, суды признают недействительным решение налоговой инспекции, при вынесении которого были использованы показания сотрудника, не имевшего отношения к предмету расспросов (постановление АС Поволжского округа от 08.12.2017 № А12-2743/2017).
Шаг 3. Морально подготовьтесь сами
Ведите себя спокойно. Избегайте эмоциональных высказываний, обвинений, конфронтации, ответы давайте точные, краткие, соответствующие действительности и документально подтвержденные.
Обязательно читайте протокол, требуйте копию
Протокол состоит из двух частей:
Общей, в которой указывают Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные, уведомление о правах, обязанностях и ответственности, подтверждение владения языком.
Содержательной, в которой фиксируют вопросы налоговиков и ваши ответы.
Вам нужно:
Ознакомиться с текстом.
В случае выявления неточностей — внести замечания.
Проследить, чтобы незаполненные пространства в документе были прочеркнуты.
Подписывать протокол только при полном согласии с его содержанием.
Истребовать копию протокола. Выдать ее — обязанность инспектора (п. 6 ст. 90 НК).
Правильное поведение при допросе или опросе в налоговой инспекции — важная часть защиты как интересов организации, так и ваших личных. Знание своих прав, внимательное отношение к процедуре, помощь квалифицированного юриста и своевременная подготовка сотрудников помогут минимизировать риски и сохранить деловую репутацию.
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» специализируется на защите клиентов в сфере налоговых, экономических и должностных преступлений. Наши адвокаты детально изучат обстоятельства дела и выстроят убедительную правовую позицию для достижения положительного результата в суде.
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