Как вести себя при вызове на допрос или опрос в налоговую инспекцию

Как подготовиться к допросу

Шаг 1. Проанализируйте возможные вопросы

Любой управленец знает «проблемные» места своего бизнеса. Налоговая инспекция может их не знать. Поэтому будет интересоваться теми или иными обстоятельствами, чтобы выяснить следующие факты:

1. Вашу подконтрольность, то есть зависимость от учредителей или третьих лиц. Примеры вопросов:

«Как вы узнали о вакансии генерального директора?».

«Кто вас назначил на должность генерального директора?».

«Кто принимал решение о вашем трудоустройстве?».

«Знакомы ли вы с учредителями (собственниками) компании?».

«Связывают ли вас какие-либо личные, семейные или деловые отношения с учредителями?».

2. Особенности движения денежных средств внутри группы компаний, ИП. Примеры вопросов:

«Какие внутренние документы регламентируют порядок документооборота в компании?».

«Где хранятся первичные документы?».

«У кого установлены программы «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и другие учетные системы?».

«Кто имеет доступ к базам данных этих программ?».

«Где происходит физический прием товаров (работ, услуг)?».

«Кто формирует акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры?».

3. Вашу ответственность за дефекты первичных документов. Примеры вопросов:

«Кто в компании занимается подготовкой проектов договоров?».

«Кто согласовывает проекты договоров перед подписанием вами?».

«Как организовано взаимодействие с удаленными контрагентами?».

«Были ли случаи, когда вы замечали ошибки в первичных документах? Что вы предпринимали?».

«Проверяете ли вы соответствие дат в договорах и первичных документах?».

«Учитываете ли вы сроки исполнения обязательств при составлении документов?».

4. Вашу осведомленность о том, что контрагент не мог реально исполнить обязательства.

Вопросы различаются в зависимости от специфики вашей деятельности. Например, у генерального директора логистической компании могут поинтересоваться тем, как он установил, что у контрагента имеется собственный или арендованный автопарк, были ли предоставлены документы, подтверждающие право владения транспортом? У руководителя предприятия оптовой торговли: откуда получены данные о том, что у контрагента есть необходимый объем товара на складе, имеются ресурсы для хранения продукции?

Также могут быть заданы общие вопросы о том, как вы проверяли финансовое состояние контрагента, почему был выбран именно этот контрагент, не было ли сомнений в реальности его действий и т. п.

Если у налоговой инспекции уже есть сомнения в вашей недобросовестности, то будут заданы вопросы наподобие:

«Принимали ли вы участие в таких-то сделках?».

«Кто несет ответственность за принятие решений в вашей организации?».

«Были ли у вас возражения по поводу тех или иных операций?».

«Можете ли вы объяснить экономический смысл каждой из операций?».

«Каким образом вы контролировали выполнение условий договора?».

Перед допросом обязательно проконсультируйтесь с юристом, проведите тренинг с сотрудниками и тщательно изучите документы по спорным сделкам.