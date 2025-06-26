Налоговые проверки: что важно знать каждому предпринимателю

Основное о камеральных проверках
Камеральная проверка проводится по общему правилу в стенах инспекции, без выезда на место проверяемого. Изучают отчетность, декларации, расчеты, которые были представлены в налоговую. Для начала проверки никаких официальных решений не нужно (ст. 88 НК РФ). Достаточно сдать обычную или уточненную налоговую декларацию, расчет по страховым взносам, 3-НДФЛ.
Проверка может начаться и без представления декларации. Например, если налогоплательщик продал квартиру, бывшую в собственности менее трех лет, (если она получена по наследству или в дар от родственников, по договору ренты, приватизирована или это единственное жилье) или пяти лет (в остальных случаях).
Сумма обязывает подать 3-НДФЛ, а она не подана. Налоговая инспекция вправе начать камеральную проверку, основываясь на данных Росреестра.
Не все документы проверяют люди. Сначала все представленные документы проверяет программа ИС ФНС. Например, декларации проверяют на контрольные соотношения. И только если программный комплекс обнаружит расхождения или несоответствия, возникнет причина для проведения углубленной камеральной проверки. Также основания для нее названы в п. 3, 6, 8–9, 12 ст. 88 НК РФ, например, в вашей НДС-декларации заявлен большой вычет, или в отчетности — льготы.
Срок камеральной проверки обычно составляет три месяца, считая со дня получения документа-основания для нее, например, декларации. Исключение составляют НДС-проверки. При обнаружении признаков нарушения срок проверки может быть продлен еще на месяц.
Если вы подадите уточненную декларацию до окончания проверки, то старая проверка прекращается, а новая начинается заново.
Также налоговая инспекция имеет право запросить дополнительные документы, если есть основания подозревать нарушение. Например, в декларации заявлены крупные расходы, налоговая может попросить договор, накладные, платежные документы (п. 7 ст. 88 НК РФ).
Если нарушений нет, то налогоплательщик может и не узнать о проведении проверки. Налоговая инспекция ничего вам не направляет, акт не составляет.
Если нарушения найдены, то налоговая в течение 10 рабочих дней по окончании проверки должна составить акт. Если налогоплательщик не согласен с выводами, то может представить свои возражения — на это отводится месяц после получения акта (п. 5 ст. 88, п. п. 1, 6 ст. 100 НК РФ). После чего налоговая инспекция обычно выносит свое окончательное решение (п. 1, 7 ст. 101 НК РФ):
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
об отказе в привлечении к ответственности, если нарушения выявлены, но нет возможности привлечь к налоговой ответственности;
о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (на практике такие решения принимают довольно редко).
Решение должно быть вынесено в течение 10 рабочих дней после того, как закончится срок для возражений на акт проверки, и передано налогоплательщику в течение пяти рабочих дней после вынесения (ст. 100, 101 НК РФ). Налогоплательщик вправе обжаловать это решение в вышестоящем органе (управлении налоговой службы, межрегиональной инспекции), и далее — в суде (ст. 137, 138 НК РФ). Если выявлена недоимка и после вступления решения в силу налогоплательщик ее не погасил, налоговая вправе взыскать ее принудительно.
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Основное, что нужно знать про выездную налоговую проверку (ВНП)
Начать нужно с того, что проверяют при ВНП. Как правило, речь идет о налогах, сборах и страховых взносах, которые вы платили в течение проверяемого периода (глубина ВНП — три года, но есть исключения, см. ниже). ВНП может быть тематической, то есть направленной на один конкретный налог (НДС, налог на прибыль), или же комплексной, во время которой налоговая инспекция «пробежится» по всем налогам, сборам и взносам (п. 3 ст. 89 НК РФ).
В любом случае предмет проверки должен быть указан в решении о ее проведении. Если в документе написано, что проверяются вопросы, связанные с НДС — выйти за рамки этой темы в течение этой проверки инспекторы не имеют права (п. 2 ст. 89 НК РФ, п. 1.2 письма ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622).
Есть еще ограничения по предмету, например, по филиалам и представительствам можно проверить только региональные и местные налоги — федеральные тут вне зоны внимания (п. 7 ст. 89 НК РФ). Если участник налогового мониторинга не выполнил мотивированное мнение ФНС, то проверка должна охватывать именно те вопросы, которые решались в этом мнении.
Что не проверяют в рамках ВНП:
соответствие цен рыночным по контролируемым сделкам (этим вопросом занимаются в рамках отдельных процедур, п. 1 ст. 105.17 НК РФ);
специальные декларации, поданные по «амнистии капиталов» (п. 2 ст. 89 НК РФ).
О «глубине» налоговой проверки
Максимальный срок составляет три года, предшествующие году назначения проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ). Если решение о ВНП вынесено в 2025 году, проверка покрывает период с 2022 года. Но есть исключения.
Так, в ВНП могут включить периоды текущего года — Налоговый кодекс РФ это не запрещает. На это обращал внимание, например, Минфин России в письме от 21.01.2025 № 03-02-08/4632. Причем проверке подлежат периоды, по которым уже наступил срок подачи деклараций или расчетов (п. 1.3.2 письма ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622).
За пределами трех лет ВНП могут быть затронуты периоды, если налогоплательщик подал уточненную декларацию за период, который выходит за пределы трехлетней глубины ВНП (п. 4 ст. 89 НК РФ). Или ВНП проводится в отношении участника регионального инвестиционного проекта, и бывшего участника тоже — тут глубина может достигать пяти лет (п. 2, 4 ст. 89.2 НК РФ). В случае с инвестором, оператором СРП могут проверить любой период в течение срока действия СРП (п. 1 ст. 346.42 НК РФ) и т. п.
В рамках ВНП нельзя проверять ранее проверенные периоды (п. 5, 7 ст. 89 НК РФ), если только речь не идет об исключениях. Например, повторно ВНП может проводиться в связи с ликвидацией, реорганизацией и т. п. (п. 10 ст. 89 НК).
Обычно не проводят больше двух ВНП в год и двух самостоятельных проверок филиала или представительства (п. 5, 7 ст. 89 НК РФ). Превышение «лимита» возможно с разрешения руководителя налоговой службы России или потому, что некоторые виды ВНП не учитываются в целях лимита, например, повторные ВНП, ВНП при реорганизации и ликвидации (п. 11 ст. 89 НК РФ).
Как назначают выездную проверку
В отличие от камеральной проверки назначение ВНП не проходит незамеченным. Копию решения о ее назначении, подписанная руководителем ИФНС или его заместителем (п. 1 ст. 89 НК РФ) направляют налогоплательщику. «Претендентов» для проверок выбирают таких, которые подпадают под определенные общедоступные критерии налогового риска. Общедоступных планов ВНП нет, но можно утверждать, что проверка, скорее всего, будет проведена при реорганизации или ликвидации компании (а может и не проводиться, это право налоговой инспекции), а также при банкротстве.
Как долго идет ВНП
По общему правилу — два месяца с момента вынесения решения о начале проверки до дня составления справки о ее проведении (п. 6, 8 ст. 89 НК РФ). Отсчет ведется со следующего дня после издания решения. Например, решение вынесено 13 января 2025 года. Последним днем проверки должно стать 13 марта, то есть налоговая инспекция должна завершить работу и все оформить (п. 8, 15 ст. 89 НК РФ). Если последний день приходится на выходной, праздник, то срок сдвигается на первый рабочий день, следующий за ним.
Для некоторых ВНП предусмотрены особые правила (например, проверка участников СРП, филиалов и т. п.). Срок может быть продлен (п. 6, 9 ст. 89 НК РФ) — как правило, если возникает необходимость запросить дополнительные документы.
ВНП может быть приостановлена на срок до полугода, если, например, налоговая инспекция ожидает документы от вашего контрагента или информацию от иностранного государства.
Как проводят ВНП
В отличие от камеральной проверки, ВНП, как правило, проходит непосредственно в помещениях проверяемого. Если у него нет объективной возможности выделить помещение, то ВНП может быть проведена и в здании налоговой инспекции.
У налоговых инспекторов при ВНП широкие полномочия, в том числе они могут:
запросить любые документы у вас;
затребовать их же и информацию у ваших контрагентов или третьих лиц;
допрашивать сотрудников, свидетелей;
осматривать помещения, оборудование и объекты;
изымать документы, предметы для дальнейшего изучения;
привлекать экспертов и специалистов;
проводить экспертизы и исследования;
в случае необходимости — вызывать представителей правоохранительных органов.
Справку о проведении ВНП должны вручить проверяемому в последний день проверки (п. 8, 15 ст. 89 НК РФ). После этого у инспекции есть два месяца на то, чтобы подготовить акт проверки, который также должен быть передан налогоплательщику в установленном порядке. Далее у проверяемого будет месяц на то, чтобы направить свои возражения. После этого принимается окончательное решение: привлекать к ответственности, отказаться от претензий, провести дополнительные мероприятия.
Форма решения о привлечении к ответственности приведена в приложении № 36 к приказу ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628. Из нее вы узнаете размер выявленной недоимки, и штраф, который нужно уплатить (п. 8 ст. 101 НК РФ). Это решение вступает в силу по истечении месяца со дня вручения решения налогоплательщику (п. 9 ст. 101 НК РФ). Этот срок начинает отсчитываться со следующего дня после вручения. Если вручить решение лично или иным способом, подтверждающим дату получения, невозможно, оно направляется заказным письмом по почте по адресу организации (обособленного подразделения) или месту жительства физического лица. При отправке решения заказным письмом датой вручения считается шестой день с момента его отправки.
Если в течение этого месяца решение будет обжаловано в апелляционном порядке (то есть в вышестоящем налоговом органе, как правило, управлении налоговой службы), то оно вступает в силу по-другому. Так, в части, которая не была отменена, не была обжалована — со дня принятия решения вышестоящим налоговым органом.
Если управление налоговой службы оставило жалобу без рассмотрения, то решение вступает в силу со дня, когда управление оставило жалобу без рассмотрения (в любом случае не раньше, чем истечет месяц со дня вручения!). Если решение налоговой инспекции отменено вообще и принято новое, то новое решение вступает в силу со дня его принятия.
Если вам нужно уплатить штраф
Штраф уплачивается в составе ЕНП, для чего нужно перечислить средства на ЕНС. Когда вступит в силу решение о привлечении к ответственности, то на его основе и сформируется совокупная обязанность, учитываемая на ЕНС. Требование на оплату долга направят, в зависимости от суммы отрицательного сальдо единого налогового счета (ст. 70 НК РФ):
более 3 000 руб. — не позднее трех месяцев с даты формирования отрицательного сальдо;
более 500 руб., но до 3 000 руб. — не позднее одного года со дня формирования.
На уплату штрафа отведено восемь рабочих дней с даты получения требования, если более продолжительный срок не указан в нем самом. Платежное поручение составляют по общим правилам. Налоговая инспекция сама распределит перечисленные в составе ЕНП средства в следующей последовательности (п. 8 ст. 45 НК РФ):
недоимка по НДФЛ;
НДФЛ;
недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам;
иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы;
пени;
проценты;
штрафы.
Пропуск срок уплаты приведет к старту принудительного взыскания.
В рамках одной статьи невозможно осветить все нюансы налоговых проверок, мы дали только базу. Следует принять как данность: налоговые проверки неизбежны, и каждая может стать серьезным испытанием. Так что не рискуйте, регулярно консультируйтесь не только с аудиторами, но и налоговым адвокатом. Это единственная гарантия того, что проверка пройдет безболезненно.
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