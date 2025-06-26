Налоговые проверки: что важно знать каждому предпринимателю

Основное о камеральных проверках

Камеральная проверка проводится по общему правилу в стенах инспекции, без выезда на место проверяемого. Изучают отчетность, декларации, расчеты, которые были представлены в налоговую. Для начала проверки никаких официальных решений не нужно (ст. 88 НК РФ). Достаточно сдать обычную или уточненную налоговую декларацию, расчет по страховым взносам, 3-НДФЛ.

Проверка может начаться и без представления декларации. Например, если налогоплательщик продал квартиру, бывшую в собственности менее трех лет, (если она получена по наследству или в дар от родственников, по договору ренты, приватизирована или это единственное жилье) или пяти лет (в остальных случаях).

Сумма обязывает подать 3-НДФЛ, а она не подана. Налоговая инспекция вправе начать камеральную проверку, основываясь на данных Росреестра.

Не все документы проверяют люди. Сначала все представленные документы проверяет программа ИС ФНС. Например, декларации проверяют на контрольные соотношения. И только если программный комплекс обнаружит расхождения или несоответствия, возникнет причина для проведения углубленной камеральной проверки. Также основания для нее названы в п. 3, 6, 8–9, 12 ст. 88 НК РФ, например, в вашей НДС-декларации заявлен большой вычет, или в отчетности — льготы.

Срок камеральной проверки обычно составляет три месяца, считая со дня получения документа-основания для нее, например, декларации. Исключение составляют НДС-проверки. При обнаружении признаков нарушения срок проверки может быть продлен еще на месяц.

Если вы подадите уточненную декларацию до окончания проверки, то старая проверка прекращается, а новая начинается заново.

Также налоговая инспекция имеет право запросить дополнительные документы, если есть основания подозревать нарушение. Например, в декларации заявлены крупные расходы, налоговая может попросить договор, накладные, платежные документы (п. 7 ст. 88 НК РФ).

Если нарушений нет, то налогоплательщик может и не узнать о проведении проверки. Налоговая инспекция ничего вам не направляет, акт не составляет.

Если нарушения найдены, то налоговая в течение 10 рабочих дней по окончании проверки должна составить акт. Если налогоплательщик не согласен с выводами, то может представить свои возражения — на это отводится месяц после получения акта (п. 5 ст. 88, п. п. 1, 6 ст. 100 НК РФ). После чего налоговая инспекция обычно выносит свое окончательное решение (п. 1, 7 ст. 101 НК РФ):

о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

об отказе в привлечении к ответственности, если нарушения выявлены, но нет возможности привлечь к налоговой ответственности;

о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (на практике такие решения принимают довольно редко).

Решение должно быть вынесено в течение 10 рабочих дней после того, как закончится срок для возражений на акт проверки, и передано налогоплательщику в течение пяти рабочих дней после вынесения (ст. 100, 101 НК РФ). Налогоплательщик вправе обжаловать это решение в вышестоящем органе (управлении налоговой службы, межрегиональной инспекции), и далее — в суде (ст. 137, 138 НК РФ). Если выявлена недоимка и после вступления решения в силу налогоплательщик ее не погасил, налоговая вправе взыскать ее принудительно.