Письмо о погашении задолженности: образец и порядок заполнения

Что такое дебиторская и кредиторская задолженности предприятия

Повседневная деятельность любого предприятия связана с денежными обязательствами — как со своей стороны, так и со стороны контрагентов.

Дебиторская задолженность — это деньги, которые компания должна получить от своих клиентов, покупателей подрядчиков или других контрагентов. Дебиторская задолженность считается активом, так как отражает будущие поступления денежных средств.

Кредиторская задолженность отражает обязательства самой компании перед другими организациями или лицами (поставщиками, подрядчиками, сотрудниками, налоговыми органами). Такая задолженность считается пассивом, так как представляет собой будущие выплаты из бюджета предприятия.

Предприятию экономически выгодны оба вида задолженности.

Плюсы Описание Дебиторская задолженность Отложенные поступления Возможность получать оплату позже, сохраняя объем продаж Укрепление партнерских отношений Предоставление отсрочки платежа повышает доверие и лояльность клиентов Рост продаж Отсрочка платежа может стимулировать спрос со стороны покупателей Финансовое планирование Позволяет прогнозировать будущие поступления и управлять денежными потоками Кредиторская задолженность Отсрочка платежей Возможность пользоваться товарами или результатами работы (услуги) до момента оплаты Оптимизация оборотного капитала Временно высвобождаются деньги, которые можно направить на другие нужды. Улучшение ликвидности Позволяет не изымать сразу деньги из оборота Гибкость в расчетах Договорные отношения с отсрочкой платежей дают возможность гибкого управления финансами