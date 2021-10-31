Отчетность за 3 квартал 2021 года: что и когда сдают ИП и ООО

Прошло 9 месяцев 2021 года. И бухгалтерам снова пора приниматься за отчетность. Напомним, когда, кому и что нужно сдавать.

ИП без работников

ПСН и УСН

ИП на патенте отдыхают, у них отчетности нет.

Те, кто работает на УСН, тоже освобождены от квартальной отчетности. Правда важно не забыть о сроках внесения квартального платежа.

Внести авансовый платеж по УСН за 9 месяцев нужно не позднее 25 октября 2021 года.

ОСНО

ИП на общем режиме пора готовить декларацию по НДС за 3 квартал.

Напоминаем, что по НДС можно отчитаться только в электронной форме.

Направить декларацию в налоговую инспекцию нужно не позднее 25 октября 2021 года.

И до этой же даты нужно уплатить ⅓ часть квартального налога.

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Отчетность по НДФЛ ежеквартально сдавать не нужно, но пора вносить очередной авансовый платеж.

Крайняя дата уплаты: 25 октября 2021 года.

ИП с работниками

Во-первых, ИП с работниками обязаны заплатить налоги и отчитаться в рамках применяемой системы налогообложения.

Во-вторых, в установленные сроки сдать отчетность за работников:

1. В налоговую инспекцию:

расчет по страховым взносам за 9 месяцев в срок по 1 ноября 2021 года включительно (так как 30 октября выпадает на выходные);

форму 6-НДФЛ за 9 месяцев также по 1 ноября 2021 года.

2. В Фонд социального страхования:

форму 4-ФСС за 9 месяцев — по 20 октября 2021 года включительно, если отчет сдается на бумажном носителе, и по 25 октября 2021 года, если отчет представляется электронно.

3. В Пенсионный фонд:

форму СЗВ-М за сентябрь 2021 года в срок по 15 октября 2021 года включительно;

форму СЗВ-ТД в срок по 15 октября 2021 года , если есть основания для его представления (также напоминаем, что в случае возникновения таких кадровых событий, как прием или увольнение работников, эта форма подается не позднее следующего дня за днем, когда такое событие произошло ).

ООО

Набор отчетов за работников у ООО точно такой же, как и у ИП. И не зависит от применяемой системы налогообложения.

УСН

Как и ИП, организации на УСН тоже освобождены от квартальной отчетности. Срок внесения авансового платежа такой же, как у ИП: перевести деньги в бюджет нужно не позднее 25 октября 2021 года.

ОСНО

Организациям на общем режиме кроме отчетности за работников предстоит сдать:

декларацию по НДС за 3 квартал 2021 года в электронной форме не позднее 25 октября 2021 года. И до этой же даты уплатить в бюджет ⅓ квартального налога;

декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года (за январь-сентябрь 2021 года) в срок по 28 октября 2021 года включительно.

Отчетность в Росстат

Набор отчетов в территориальные органы статистики зависит от вида деятельности и масштаба бизнеса.

Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности, организациям и ИП важно регулярно проверять индивидуальный перечень форм отчетности на сайте Федеральной службы госстатистики.

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Нулевая отчетность

Помните, что отсутствие деятельности не освобождает компании и ИП от сдачи нулевой отчетности.

ИП на ОСНО при отсутствии деятельности должны сдать:

нулевую декларацию по НДС в установленные сроки

или

единую упрощенную декларацию в срок по 20 октября 2021 года включительно (если у предпринимателя не было движений по р/с и кассе, а также объектов обложения налогами, плательщиком которых выступает ИП).

Аналогичным образом должны поступить и организации на ОСНО. То есть сдать:

нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль

или

единую упрощенную декларацию (если выполняются условия для ее подачи) в те же сроки, что и ИП.

Также ИП с наемным персоналом и ООО даже при отсутствии выплат в пользу работников должны сдать:

нулевой расчет по страховым взносам;

нулевую 4-ФСС;

форму СЗВ-М.

Форму 6-НДФЛ при отсутствии деятельности можно не сдавать. Однако, если компания (ИП) подаст нулевой отчет — ФНС его примет. Также можно написать в налоговую письмо в свободной форме, в котором пояснить, что расчет 6-НДФЛ не был представлен, так как в отчетном периоде выплат в пользу работников у компании (ИП) не было.