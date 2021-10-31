Отчетность за 3 квартал 2021 года: что и когда сдают ИП и ООО

Прошло 9 месяцев 2021 года. И бухгалтерам снова пора приниматься за отчетность. Напомним, когда, кому и что нужно сдавать.
ИП без работников
ПСН и УСН
ИП на патенте отдыхают, у них отчетности нет.
Те, кто работает на УСН, тоже освобождены от квартальной отчетности. Правда важно не забыть о сроках внесения квартального платежа.
Внести авансовый платеж по УСН за 9 месяцев нужно не позднее 25 октября 2021 года.
ОСНО
ИП на общем режиме пора готовить декларацию по НДС за 3 квартал.
Напоминаем, что по НДС можно отчитаться только в электронной форме.
Направить декларацию в налоговую инспекцию нужно не позднее 25 октября 2021 года.
И до этой же даты нужно уплатить ⅓ часть квартального налога.
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Отчетность по НДФЛ ежеквартально сдавать не нужно, но пора вносить очередной авансовый платеж.
Крайняя дата уплаты: 25 октября 2021 года.
ИП с работниками
Во-первых, ИП с работниками обязаны заплатить налоги и отчитаться в рамках применяемой системы налогообложения.
Во-вторых, в установленные сроки сдать отчетность за работников:
1. В налоговую инспекцию:
- расчет по страховым взносам за 9 месяцев в срок по 1 ноября 2021 года включительно (так как 30 октября выпадает на выходные);
- форму 6-НДФЛ за 9 месяцев также по 1 ноября 2021 года.
2. В Фонд социального страхования:
форму 4-ФСС за 9 месяцев — по 20 октября 2021 года включительно, если отчет сдается на бумажном носителе, и по 25 октября 2021 года, если отчет представляется электронно.
3. В Пенсионный фонд:
- форму СЗВ-М за сентябрь 2021 года в срок по 15 октября 2021 года включительно;
- форму СЗВ-ТД в срок по 15 октября 2021 года, если есть основания для его представления (также напоминаем, что в случае возникновения таких кадровых событий, как прием или увольнение работников, эта форма подается не позднее следующего дня за днем, когда такое событие произошло).
ООО
Набор отчетов за работников у ООО точно такой же, как и у ИП. И не зависит от применяемой системы налогообложения.
УСН
Как и ИП, организации на УСН тоже освобождены от квартальной отчетности. Срок внесения авансового платежа такой же, как у ИП: перевести деньги в бюджет нужно не позднее 25 октября 2021 года.
ОСНО
Организациям на общем режиме кроме отчетности за работников предстоит сдать:
- декларацию по НДС за 3 квартал 2021 года в электронной форме не позднее 25 октября 2021 года. И до этой же даты уплатить в бюджет ⅓ квартального налога;
- декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года (за январь-сентябрь 2021 года) в срок по 28 октября 2021 года включительно.
Отчетность в Росстат
Набор отчетов в территориальные органы статистики зависит от вида деятельности и масштаба бизнеса.
Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности, организациям и ИП важно регулярно проверять индивидуальный перечень форм отчетности на сайте Федеральной службы госстатистики.
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Нулевая отчетность
Помните, что отсутствие деятельности не освобождает компании и ИП от сдачи нулевой отчетности.
ИП на ОСНО при отсутствии деятельности должны сдать:
- нулевую декларацию по НДС в установленные сроки
или
- единую упрощенную декларацию в срок по 20 октября 2021 года включительно (если у предпринимателя не было движений по р/с и кассе, а также объектов обложения налогами, плательщиком которых выступает ИП).
Аналогичным образом должны поступить и организации на ОСНО. То есть сдать:
- нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль
или
- единую упрощенную декларацию (если выполняются условия для ее подачи) в те же сроки, что и ИП.
Также ИП с наемным персоналом и ООО даже при отсутствии выплат в пользу работников должны сдать:
- нулевой расчет по страховым взносам;
- нулевую 4-ФСС;
- форму СЗВ-М.
Форму 6-НДФЛ при отсутствии деятельности можно не сдавать. Однако, если компания (ИП) подаст нулевой отчет — ФНС его примет. Также можно написать в налоговую письмо в свободной форме, в котором пояснить, что расчет 6-НДФЛ не был представлен, так как в отчетном периоде выплат в пользу работников у компании (ИП) не было.