Новые проверки, правила регистрации ККТ, работа на рынках и другие изменения: обзор по онлайн-кассам в 2022 году

В новом году вступают в силу новые правила работы с онлайн-кассами, ФН, ОФД. Расскажем, что нужно знать организациям и ИП о проверках, работе на рынках, регистрации ККТ, маркировке и ЭДО, правилах оформления чеков и других важных изменениях.

Торговать на рынках придется через кассу

Государство расширяет перечень видов торговли, при которых придется применять онлайн-кассы. Новый законопроект № 33099-8 будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время.

Если проект примут, то торговать на рынке без кассы смогут только сельхозпроизводители, которые:

применяют ЕСХН;

продают продовольственные товары;

торгуют на местах, общая площадь которых не превышает 15 кв. м., включая место для хранения товаров.

Причем владельцы рынка (арендодатели) смогут сдавать места только тем компаниям и ИП, которые используют кассовую технику. Иначе им будут грозить серьезные штрафы.

Пока законодатели планируют, что новые правила заработают с 1 февраля 2022 года. Однако для компаний и ИП, которые сейчас торгуют на рынках без кассы, предусмотрен переходный период на обязательное применение онлайн-ККТ — до 1 апреля 2022 года.

Подробности вы можете узнать в этом материале. Подобрать онлайн-кассу и настроить передачу фискальных данных «под ключ» вам поможет Платформа ОФД. Удобное мобильное приложение, личный кабинет и дополнительные сервисы для бизнеса.

Новый формат фискальных данных

Переход на новый ФФД 1.2 при продаже маркированных товаров законодатели уже неоднократно переносили. Основная причина: неготовность программного обеспечения.

Сейчас ФНС указала конечную дату для перехода на ФФД 1.2: до1 февраля 2022 года. До этой датыразработчики должны завершить все доработки и тестирование внешнего кассового ПО. Причем если разработчик решил проблему раньше, то пользователям необходимо незамедлительно перейти на новый формат фискальных данных, не дожидаясь наступления 01.02.2022 (письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15207@).

Платформа ОФД — официальный поставщик фискальных накопителей на 15 и 36 месяцев. Подать заявку

Новые правила проверок ККТ

С 1 марта 2022 года плановые проверки онлайн-касс и полноты учета выручки уйдут в прошлое. Контрольные мероприятия будут только внеплановыми, то есть оповещать компании и ИП заранее никто будет.

Причем проводить проверку будут по месту установки онлайн-кассы (месту нахождения организации или ИП), в том числе в жилом помещении (закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ).

Новые правила работы с кабинетом ККТ в ФНС

С 1 марта 2022 года заработает новый порядок ведения кабинета ККТ. ФНС утвердила его приказом от 08.09.2021 № ЕД-7-20/798@.

В частности, в новом порядке детально прописали:

порядок доступа организаций (ИП) к кабинету;

перечень документов в электронной форме, которые налоговики размещают в кабинете;

перечень документов в электронной форме, которые должны направлять через кабинет организации (ИП);

сроки обмена информацией между налоговиками и организациями (ИП).

Платформа ОФД собрала все необходимые опции в личном кабинете клиента. Вы можете в одном месте зарегистрировать кассу, проверить чеки и автоматически отправить сведения о выбытии маркированных товаров в Честный ЗНАК. А также изучить аналитику продаж, сдавать отчетность в контролирующие службы и работать через ЭДО с контрагентами.

Новый регламент регистрации онлайн-кассы

С 1 марта 2022 года будут применяться новые формы документов:

заявлений о регистрации (перерегистрации) и снятии с учета кассовой техники;

Так, в заявлении о регистрации теперь нужно будет указывать, используется ли кассовый аппарат при продаже маркированных товаров.

карточек регистрации кассы и снятия ее с учета.

Новые формы, а также правила их заполнения и подачи в налоговую службу, в том числе на бумажных носителях, утверждены приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799.

Новые заявления о соответствии моделей фискального накопителя и кассы требованиям закона

Налоговики ведут реестр ККТ и фискальных накопителей. Чтобы модель онлайн-кассы и ФН включили в реестр, нужно подать заявление. Формы этих заявлений с 1 марта 2022 года тоже изменятся.

Новые бланки ФНС утвердила приказом от 08.09.2021 № ЕД-7-20/800@.

Оформление кассового чека с кодом маркировки

С 20 апреля 2022 года указывать код маркировки в кассовом чеке будут обязаны те компании и ИП, которые:

продают товары через вендинговые автоматы, а также по образцам или дистанционно;

доставляют товары через курьерские службы, почту, постаматы.

Сейчас такие компании (ИП) вправе код товара в чеке не указывать. Дата отмены послабления утверждена постановлением Правительства РФ от 08.07.2021 № 1139.

Обязательная маркировка и ЭДО

С 1 января 2022 года участники оборота маркированных товаров должны, сообщать о переходе права собственности на товар только через оператора ЭДО. Направлять сообщения напрямую (через портал Честного ЗНАКА) уже нельзя.

С 1 марта 2022 года налоговики запустят новый реестр операторов ЭДО. Таким образом, компании и ИП смогут отслеживать актуальный статус своего оператора.

В 2022 году перечень маркированных товаров пополнят следующие категории:

с 1 марта 2022 года — велосипеды и велосипедные рамы, вода в упаковке газированная (с подсластителями и ароматизаторами или сахаром) и питьевая;

с 1 декабря 2022 года — молочная продукция от фермерских хозяйств.

В 2022 году розница обязана начать фиксацию выбытия молочной продукции через кассу. Сроки такие:

с 20 января 2022 года нужно проводить через кассу выбытие мороженого и сыров со сроком годности 40 и менее дней;

с 31 марта 2022 года — прочей маркированной молочки сроком хранения 40 и менее дней;

с 1 июня 2022 года — маркированной молочки со сроком хранения более 40 дней.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года не только для розницы, но и для опта вводится объемно-артикульный учет.