Касса на рынке. Каким видам бизнеса она нужна в 2022 году, а кому нет

Собрали в одном месте всю информацию по переходу на онлайн-кассы в 2022 году. Расскажем, кому конкретно будет нужна ККТ после утверждения законопроекта № 33099-8, а кто сможет по-прежнему работать без кассы.

Подробно о законопроекте и новых правилах мы рассказали в этой статье

Как сейчас

Кому можно без ККТ

Тем, кто занят любым видом торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и других торговых территориях.

А также занимается продажей непродовольственных товаров через открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений — за исключением определенного перечня непродовольственных товаров.

При этом система налогообложения торговца и размер арендуемой площади на рынке площади значения не имеют.

Кому нельзя без ККТ

Тем, кто ведет торговлю через расположенные на рынках:

Тем, кто торгует непродовольственными товарами через открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений, по следующему списку товаров:

То есть, если продавец ведёт торговлю вышеперечисленными непродовольственными товарами на рынке — то он и сейчас обязан применять ККТ.

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Как будет

Кому разрешат работать без ККТ

Только тем, кто реализует продовольственные товары в розницу на рынке, и применяет систему налогообложения «Единый сельскохозяйственный налог» (ЕСХН).

И только в том случае, если арендуемая площадь торгового места (включая площадь для хранения товара) — не превышает 15 кв. м.

Кому необходимо перейти на ККТ

Если продавец на рынке не зарегистрирован в качестве налогоплательщика ЕСХН — то он обязан применять кассу при ведении торговли на рынке (не важно, чем и как он торгует).

Если продавец на рынке применяет ЕСХН, но при этом арендуемая им площадь торгового места превышает 15 кв. м., то он также, как и все, обязан будет применять ККТ.

Виды деятельности, по которым сохранена льгота по неприменению ККТ

Приводим выборочный список по видам деятельности, которые по своему характеру могут вестись на территории рынков без обязательности применения касс.

Пункт 2 статьи 2 Закона № 54-ФЗ — положения, которые остались без изменений: