Как поддержат бизнес: отмена проверок и льготы по налогам, перенос маркировки, гранты и кредитные каникулы

Отмена проверок

До конца 2022 года субъектов МСП снова не будут проверять в плановом режиме. При этом мораторий не распространяется на налоговые, риск-ориентированные и некоторые другие виды проверок (например: санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля).

С1 марта 2022 года также отменены плановые проверки онлайн-касс. Подробно мы рассказывали об этом в отдельном материале.

В свете антикризисных мер, общение бизнеса с ФНС не только станет реже, но и перейдет на новый уровень:

Инспекторы перестанут блокировать расчетные счета налогоплательщиков, которые задолжали бюджету. Мера будет действовать до 1 июня 2022 года. Однако, если есть подозрение, что налогоплательщик скрывает активы, счет все-таки могут заблокировать, но только по согласованию с вышестоящей ИФНС. Налоговая не будет банкротить должников . Цель: найти решение для сохранения бизнеса. Налоговики будут привлекать экспертов для оценки платежеспособности должника, предлагать рассрочки и всячески содействовать реструктуризации долгов. Приостановят проверки соблюдения валютного законодательства в части нарушений, установленных законом № 173-ФЗ. При этом порядок следования новым указам ( в частности, указу Президента от 18.03.2022 № 126 ) будет проверяться досконально. Инспекторы не будут штрафовать компании и ИП за невыдачу бумажного чека, если у них возникли перебои с кассовой лентой. Главное, чтобы расчет прошел через онлайн-кассу, а покупателю был направлен электронный чек.

Подробно об электронных чеках мы рассказывали здесь.

Налоговые льготы

1. В период с 9 марта 2022 до 31 декабря 2023 года ставка пени для организаций составит 1/300 ставки рефинансирования с 31 дня просрочки (была 1/150).

2. Организации, которые уплачивали в 2022 году авансовые платежи по налогу на прибыль каждый месяц внутри квартала, вправе перейти на уплату ежемесячных платежей, исходя из фактической прибыли. Ждать конца года не нужно. Достаточно внести изменения в учетную политику, и можно переходить на уплату авансов с фактической прибыли с нового отчетного периода. Например: с четвертого месяца и до конца года.

Для IT-компаний налоговую ставку по налогу на прибыль снизили до 0%.

3. Возмещать НДС налоговики будут в ускоренном порядке (до окончания камеральной проверки). Мера будет работать в 2022-2023 годах. Вернуть средства можно в пределах сумм налогов, уплаченных за предыдущий год в среднем в течение 8 дней с даты подачи заявления. Не смогут воспользоваться мерой налогоплательщики, которые находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Ставку НДС для туристической индустрии (в том числе гостиниц и отелей) снизили до 0%.

4. Налог на имущество за 2023 год нужно будет платить по кадастровой стоимости на 1 января 2022 года.

5. Транспортный налог с повышающим коэффициентам будут считать за автомобили стоимостью от 10 млн рублей, а не от 3 млн рублей, как было ранее.

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Продление лицензий

Мера касается лицензий и других разрешительных документов, срок действия которых истекает с 14 марта по 31 декабря 2022.

Срок действия этих документов будет продлен в автоматическом режиме на 12 месяцев.

Полный перечень документов, на которые распространяется мера поддержки, можно найти в постановлении Правительства от 12.03.2022 № 353.

Например, в перечень входят:

лицензии на розничную продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита;

сертификаты о происхождении товара СТ-1;

разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси и т. д.

Перенос сроков по маркировке

Власти переносят сроки обязательной маркировки питьевой воды и молочной продукции, которые должны вступить в силу в 2022 году, на 12 месяцев. При этом официальные нормативные документы о переносе сроков еще не подписаны.

Все сроки маркировки молочной продукции, которые были установлены ранее, вы можете найти здесь.

Эксперименты по маркировке, которые власти планировали запустить в текущем году, также пока отложили.

Напомним, что в 2022 году должны были запустить эксперименты по маркировке:

рыбы и рыбной продукции;

отдельных видов алкоголя, включая вино;

кормов для животных;

консервов.

Принимать решение о старте экспериментов власти будут исходя из экономической ситуации в каждой отрасли.

При этом все действующие эксперименты продлят. Сейчас уже запущена в экспериментальном режиме маркировка:

пива и слабоалкогольных напитков;

БАДов;

антисептиков;

медизделий;

никотиносодержащих жидкостей, вейпов и электронных сигарет.

Отмену действующих экспериментов власти посчитали нецелесообразным шагом, ведь их участники уже понесли расходы на внедрение маркировки в бизнес-процессы.

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Льготные кредиты для субъектов МСП

Корпорация МСП и ЦБ возобновляют антикризисное льготное кредитование. Так, с 16 марта 2022 года стартовала программапо выдаче кредитов на инвестиционные цели.

Ставки по кредиту: до 15% для малого и микробизнеса, до 13,5% для средних предприятий. Сумма: от 3 млн до 2 млрд рублей.

С 15 марта 2022 года была запущена программа на пополнение оборотного капитала. Корпорация МСП в этой программе не задействована, банки работают напрямую с ЦБ.

Ставки по кредиту: до 15% для малого и микробизнеса, до 13,5% для средних предприятий. Сумма: до 300 млн рублей для малого бизнеса и до 1 млрд рублей — для среднего.

Программы по льготным кредитам будут работать до 30 декабря 2022 года и в них будут задействованы ведущие банки страны.

Кредитные каникулы

Для малого и среднего бизнеса объявили кредитные каникулы. Срок действия: с 30 марта по 1 сентября 2022 года.

Компании и ИП вправе:

снизить сумму ежемесячного платежа;

взять отсрочку длительностью до 6 месяцев;

реструктуризировать долг.

Причем если во время пандемии льгота была доступна только тем бизнесам, у которых ОКВЭД попадал в утвержденный перечень пострадавших отраслей, сейчас вид деятельности не важен, главное, чтобы юрлицо (ИП) состояло в реестре субъектов МСП.

Обратите внимание: претендовать на кредитные каникулы смогут те заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года.

Гранты

Москва готова выдавать гранты на создание импортозамещающих производств. Гранты могут получить компании из любой отрасли, которые производят товары и услуги, необходимые населению.

Максимальный размер гранта — 100 млн рублей.

Кроме того, власти Москвы обещают запустить гранты для поддержки сетей быстрого питания. Условие получения гранта — открытие новых точек общепита (кафе быстрого обслуживания) и наем новых работников.