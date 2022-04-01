Как поддержат бизнес: отмена проверок и льготы по налогам, перенос маркировки, гранты и кредитные каникулы

Отмена проверок
До конца 2022 года субъектов МСП снова не будут проверять в плановом режиме. При этом мораторий не распространяется на налоговые, риск-ориентированные и некоторые другие виды проверок (например: санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля).
С1 марта 2022 года также отменены плановые проверки онлайн-касс. Подробно мы рассказывали об этом в отдельном материале.
В свете антикризисных мер, общение бизнеса с ФНС не только станет реже, но и перейдет на новый уровень:
- Инспекторы перестанут блокировать расчетные счета налогоплательщиков, которые задолжали бюджету. Мера будет действовать до 1 июня 2022 года. Однако, если есть подозрение, что налогоплательщик скрывает активы, счет все-таки могут заблокировать, но только по согласованию с вышестоящей ИФНС.
- Налоговая не будет банкротить должников. Цель: найти решение для сохранения бизнеса. Налоговики будут привлекать экспертов для оценки платежеспособности должника, предлагать рассрочки и всячески содействовать реструктуризации долгов.
- Приостановят проверки соблюдения валютного законодательства в части нарушений, установленных законом № 173-ФЗ. При этом порядок следования новым указам (в частности, указу Президента от 18.03.2022 № 126) будет проверяться досконально.
- Инспекторы не будут штрафовать компании и ИП за невыдачу бумажного чека, если у них возникли перебои с кассовой лентой. Главное, чтобы расчет прошел через онлайн-кассу, а покупателю был направлен электронный чек.
Подробно об электронных чеках мы рассказывали здесь.
Налоговые льготы
1. В период с 9 марта 2022 до 31 декабря 2023 года ставка пени для организаций составит 1/300 ставки рефинансирования с 31 дня просрочки (была 1/150).
2. Организации, которые уплачивали в 2022 году авансовые платежи по налогу на прибыль каждый месяц внутри квартала, вправе перейти на уплату ежемесячных платежей, исходя из фактической прибыли. Ждать конца года не нужно. Достаточно внести изменения в учетную политику, и можно переходить на уплату авансов с фактической прибыли с нового отчетного периода. Например: с четвертого месяца и до конца года.
Для IT-компаний налоговую ставку по налогу на прибыль снизили до 0%.
3. Возмещать НДС налоговики будут в ускоренном порядке (до окончания камеральной проверки). Мера будет работать в 2022-2023 годах. Вернуть средства можно в пределах сумм налогов, уплаченных за предыдущий год в среднем в течение 8 дней с даты подачи заявления. Не смогут воспользоваться мерой налогоплательщики, которые находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
Ставку НДС для туристической индустрии (в том числе гостиниц и отелей) снизили до 0%.
4. Налог на имущество за 2023 год нужно будет платить по кадастровой стоимости на 1 января 2022 года.
5. Транспортный налог с повышающим коэффициентам будут считать за автомобили стоимостью от 10 млн рублей, а не от 3 млн рублей, как было ранее.
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Продление лицензий
Мера касается лицензий и других разрешительных документов, срок действия которых истекает с 14 марта по 31 декабря 2022.
Срок действия этих документов будет продлен в автоматическом режиме на 12 месяцев.
Полный перечень документов, на которые распространяется мера поддержки, можно найти в постановлении Правительства от 12.03.2022 № 353.
Например, в перечень входят:
- лицензии на розничную продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита;
- сертификаты о происхождении товара СТ-1;
- разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси и т. д.
Перенос сроков по маркировке
Власти переносят сроки обязательной маркировки питьевой воды и молочной продукции, которые должны вступить в силу в 2022 году, на 12 месяцев. При этом официальные нормативные документы о переносе сроков еще не подписаны.
Все сроки маркировки молочной продукции, которые были установлены ранее, вы можете найти здесь.
Эксперименты по маркировке, которые власти планировали запустить в текущем году, также пока отложили.
Напомним, что в 2022 году должны были запустить эксперименты по маркировке:
- рыбы и рыбной продукции;
- отдельных видов алкоголя, включая вино;
- кормов для животных;
- консервов.
Принимать решение о старте экспериментов власти будут исходя из экономической ситуации в каждой отрасли.
При этом все действующие эксперименты продлят. Сейчас уже запущена в экспериментальном режиме маркировка:
- пива и слабоалкогольных напитков;
- БАДов;
- антисептиков;
- медизделий;
- никотиносодержащих жидкостей, вейпов и электронных сигарет.
Отмену действующих экспериментов власти посчитали нецелесообразным шагом, ведь их участники уже понесли расходы на внедрение маркировки в бизнес-процессы.
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Льготные кредиты для субъектов МСП
Корпорация МСП и ЦБ возобновляют антикризисное льготное кредитование. Так, с 16 марта 2022 года стартовала программапо выдаче кредитов на инвестиционные цели.
Ставки по кредиту: до 15% для малого и микробизнеса, до 13,5% для средних предприятий. Сумма: от 3 млн до 2 млрд рублей.
С 15 марта 2022 года была запущена программа на пополнение оборотного капитала. Корпорация МСП в этой программе не задействована, банки работают напрямую с ЦБ.
Ставки по кредиту: до 15% для малого и микробизнеса, до 13,5% для средних предприятий. Сумма: до 300 млн рублей для малого бизнеса и до 1 млрд рублей — для среднего.
Программы по льготным кредитам будут работать до 30 декабря 2022 года и в них будут задействованы ведущие банки страны.
Кредитные каникулы
Для малого и среднего бизнеса объявили кредитные каникулы. Срок действия: с 30 марта по 1 сентября 2022 года.
Компании и ИП вправе:
- снизить сумму ежемесячного платежа;
- взять отсрочку длительностью до 6 месяцев;
- реструктуризировать долг.
Причем если во время пандемии льгота была доступна только тем бизнесам, у которых ОКВЭД попадал в утвержденный перечень пострадавших отраслей, сейчас вид деятельности не важен, главное, чтобы юрлицо (ИП) состояло в реестре субъектов МСП.
Обратите внимание: претендовать на кредитные каникулы смогут те заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года.
Гранты
Москва готова выдавать гранты на создание импортозамещающих производств. Гранты могут получить компании из любой отрасли, которые производят товары и услуги, необходимые населению.
Максимальный размер гранта — 100 млн рублей.
Кроме того, власти Москвы обещают запустить гранты для поддержки сетей быстрого питания. Условие получения гранта — открытие новых точек общепита (кафе быстрого обслуживания) и наем новых работников.