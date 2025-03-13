Страховые взносы в 2025 году: тарифы, новые правила для МСП, заявления в СФР, финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма

Обязательные страховые взносы уплачивают юридические лица и ИП — работодатели, а также другие специалисты, которые занимаются частной практикой. Все страхователи платят взносы за сотрудников, оформленных по трудовым договорам, и за физлиц без специального статуса ИП или самозанятого, работающих по ГПХ. Предприниматели также должны платить страховые взносы за себя.

Единый тариф страховых взносов составляет 30%. Он включает пенсионное, медицинское и социальное страхование. Взносы платят в ФНС в составе ЕНП.

После превышения предельной величины базы взносы уплачиваются по ставке 15,1%. Размер предельной базы каждый год индексируется.

Страховые взносы на травматизм платят в СФР по тарифу от 0,2 до 8,5%. Этот вид взносов не входит в состав ЕНП, их перечисляют отдельной платежкой.

Некоторые страхователи могут претендовать на пониженные тарифы страховых взносов. Это касается, например, бизнеса из реестра МСП, обрабатывающего производства.