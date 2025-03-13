Страховые взносы в 2025 году: тарифы, новые правила для МСП, заявления в СФР, финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма

Какие страховые взносы платит бизнес в 2025 году
Обязательные страховые взносы уплачивают юридические лица и ИП — работодатели, а также другие специалисты, которые занимаются частной практикой. Все страхователи платят взносы за сотрудников, оформленных по трудовым договорам, и за физлиц без специального статуса ИП или самозанятого, работающих по ГПХ. Предприниматели также должны платить страховые взносы за себя.
Единый тариф страховых взносов составляет 30%. Он включает пенсионное, медицинское и социальное страхование. Взносы платят в ФНС в составе ЕНП.
После превышения предельной величины базы взносы уплачиваются по ставке 15,1%. Размер предельной базы каждый год индексируется.
Страховые взносы на травматизм платят в СФР по тарифу от 0,2 до 8,5%. Этот вид взносов не входит в состав ЕНП, их перечисляют отдельной платежкой.
Некоторые страхователи могут претендовать на пониженные тарифы страховых взносов. Это касается, например, бизнеса из реестра МСП, обрабатывающего производства.
Новые правила для расчета страховых взносов для субъектов МСП
С 1 января 2025 года действуют новые условия, которые касаются применения пониженной ставки взносов для компаний и ИП из реестра МСП. Субъекты малого и среднего бизнеса платят страховые взносы по пониженному тарифу 15% с части заработной платы, превышающей 1,5 МРОТ (в 2024 году было свыше 1 МРОТ) (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Страховые взносы с выплаты до 1,5 МРОТ начисляют по стандартной ставке — 30%.
В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб. Следовательно, 1,5 МРОТ — 33 660 руб.
Пример. И.В. Петров работает в ООО «ПромСервис». Организация включена в реестр МСП. И.В. Петров заработал в январе 65 000 руб.
На сумму 33 660 руб. взносы начисляются по тарифу 30% — 10 098 руб. (33 660 х 30%).
На оставшуюся сумму 31 340 руб. (65 000 — 33 660) взносы начисляются по пониженному тарифу 15% — 4 701 руб. (31 340 х 15%).
Сумма взносов за январь, которую должен уплатить работодатель, будет равна 14 799 руб. (10 098 + 4 701).
Пониженные страховые взносы для обрабатывающего производства из реестра МСП
Изменилась пониженная ставка для малых и средних предприятий, работающих в сфере обрабатывающей промышленности. Размер уменьшили с 15% до 7,6%. Эта ставка будет применяться к части заработной платы, превышающей 1,5 МРОТ (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). К заработной плате и вознаграждениям в рамках 1,5 МРОТ по-прежнему применяется стандартная ставка в 30% (закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Пониженный тариф можно применять при одновременном выполнении ряда условий (п. 13.2 ст. 427 НК):
Организация занимается обрабатывающей промышленностью и эта деятельность выбрана в качестве основной в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Доля доходов от основного направления должна составлять не менее 70%.
Предприятие должно относиться к МСП.
К обрабатывающей промышленности относятся компании, которые занимаются производством продуктов питания, текстиля, одежды, древесных изделий, компьютерной техники, а также выполняют ремонт машин и оборудования.
Увеличение фиксированных страховых взносов для ИП
Все ИП платят за себя фиксированные страховые взносы. Исключение составляют только те предприниматели, кто работает на АУСН или НПД. Величина фиксированных страховых взносов ИП каждый год индексируются, в 2025 году она составляет 53 658 рублей (ст. 430 НК).
Вырос максимальный размер взноса 1% для предпринимателей с доходом более 300 000 рублей в год. В 2025 году он составляет 300 888 рублей.
Предприниматели уплачивают взносы, даже если не ведут деятельность и не получают доходы. В законе указаны только несколько причин, по которым ИП может не платить взносы — они прописаны в п. 7 ст. 430 НК.
Если предприниматель вел деятельность не весь календарный год, например открыл ИП не с начала года, то фиксированные взносы уплачиваются пропорционально дням работы ИП.
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Изменение сроков уплаты фиксированных взносов ИП
Срок уплаты фиксированных взносов для ИП тоже изменился. Взносы за 2025 год нужно будет перечислить до 28 декабря текущего года. Так как этот срок выпадает на выходной, крайний день для совершения платежа — 29 декабря 2025 года.
Что касается дополнительных взносов, они по-прежнему должны уплачиваться не позднее 1 июля следующего года.
Увеличение предельной базы для исчисления страховых взносов
Чтобы исчислить размер страховых взносов за сотрудников, нужно сумму облагаемого дохода умножить на ставку взносов. Выбор тарифа зависит от величины базы, к которой он применяется. Если лимит базы превышен, ставка для расчета взносов снижается. Это позволяет организациям сократить расходы на страхование для физических лиц, которым выплачиваются большие суммы.
Если сумма выплат физлицу превышает предельный размер базы, страховые взносы исчисляются по пониженной ставке — 15,1%.
Величину предельного значения ежегодно устанавливает Правительство. С 1 января 2025 года лимит размера единой предельной базы составляет 2 759 000 рублей (постановление Правительства от 31.10.2024 № 1457).
Формы для назначения и выплаты пособий в СФР
Основные формы, с которыми сталкивается работодатель:
Сведения о застрахованном лице — по каждому работающему сотруднику (приложение № 1 к приказу СФР от 22.04.2024 № 643).
Заявление для получения детского пособия до 1,5 лет — при выплате сотруднику, находящемуся в декрете (приложение № 4 к приказу СФР от 22.04.2024 № 643). Для оформления такого пособия сотрудник должен подать работодателю два заявления — о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет (составляется в произвольной форме) и о назначении ежемесячной выплаты (для него фонд утвердил бланк в 2024 году).
Изменения в формах с 2025 года
В 2024 году были введены новые формы для начисления и выплаты социальных пособий — их утвердили приказом СФР от 22.04.2024 № 643. В 2025 году бланки и их содержание не обновлялись, изменения в них носят только технический характер. Основные изменения касаются:
ФСС переименовали в СФР.
Заявления на перерасчет пособия теперь именуются заявлениями о замене лет.
Внесены корректировки в уведомление о прекращении права на получение пособия по уходу за ребенком. Это связано с тем, что начиная с 2024 года работа на полной ставке больше не будет основанием для прекращения выплат детского пособия.
С помощью Платформы Госотчёт можно быстро создавать и редактировать формы документов в СФР. Платформа проверяет ошибки, после внесения данных и указывает их в отдельном разделе для удобства перемещения между полями, не прошедшими проверку. Следить за состоянием документооборота можно с помощью прогресс-бара. Сервис предоставит информацию о текущем состоянии и всех этапах документооборота. При необходимости он уведомит вас о действиях, которые нужно предпринять для успешного завершения процесса.
Новые правила финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма
Новые условия финансирования предупредительных мер по профилактике травматизма установлены приказом Минтруда от 11.07.2024 № 347н. Начиная с 2025 года, работодатели могут:
Только один раз прикладывать к заявлению о возмещении расходов документы, которые обосновывают финансовое обеспечение предупредительных мер. Но из этого правила есть исключения (п. п. 4 и 7 правил). Ранее эти документы приходилось подавать с заявлением о финансировании и всегда при внесении изменений в план финансового обеспечения.
Самостоятельно выбирать, какие предупредительные меры применять в текущем году.
По своему усмотрению решать, вносить ли поправки в план финансового обеспечения в рамках установленного лимита. При этом не потребуется повторная подача заявления и плана в СФР.
Предоставлять меньше подтверждающих документов для ряда предупредительных мероприятий (пп. «ж» и «и» п. 11 правил).
Кроме того, страхователь вправе:
Дополнительно подать заявление и план финансового обеспечения до 1 сентября 2025 года.
Подать заявление на возмещение затрат до 15 ноября текущего года, вместо прежнего срока — 15 декабря.
Возобновление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров
С 2025 года страховые пенсии для работающих пенсионеров будут индексироваться согласно предлагаемому механизму. Социальный фонд России сделает расчеты по увеличению страховой пенсии на основе индивидуального учета, который включает информацию о размере пенсии работающего гражданина. В нем будут учтены все предыдущие индексации, изменения и перерасчеты.
Быстро и удобно подавать отчетность и заявления в СФР и другие контролирующие органы можно через Платформу Госотчёт. Сервис позволяет отправлять запросы в ФНС для сверки с бюджетом — так вы сможете проверить наличие недоимок, переплат, пени или штрафов. К тому же можно направлять в СФР, ФНС и Росстат документы, для которых не установлена электронная форма.
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