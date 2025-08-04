Брендированные чеки: что это и какую пользу они приносят бизнесу

Зачем бизнесу брендировать чеки

Чек — это не просто документ для отчета, а рабочий маркетинговый канал, с которым уже взаимодействует ваш клиент. А значит, с помощью этого инструмента можно продвигать сопутствующие товары, собирать отзывы, приглашать в мессенджеры и приложения, предлагать бонусы и скидки.

По статистике Платформы ОФД, около 40% клиентов открывают электронные чеки на почте, а примерно 10% переходят по кликабельным элементам внутри него.

Вот несколько весомых причин, почему брендированные чеки — это мастхэв для бизнеса:

Ваш бренд всегда с клиентом.

Когда покупатель получает чек с логотипом и названием вашей компании, он запоминает, где он был и у кого покупал. А если это цифровой чек, он остается у клиента на электронной почте. Даже спустя время, открыв его снова, человек вспомнит о вас.

Брендированный чек — ненавязчивый способ напомнить клиенту о себе даже после покупки.

Увеличение лояльности.

Чек — отличный способ предложить клиенту что-то еще. Добавьте в него:

информацию об акции;

промокод на скидку;

ссылку на соцсети или сайт с каталогом товаров;

персональное предложение.

Такой чек мотивирует покупателя вернуться за новой покупкой.

Экономия и забота об экологии.

В этом случае речь идет об электронных чек. Вы экономите на расходниках (бумаге, краске, лентах) и при этом формируете образ современного, экологичного бренда. Для многих покупателей сегодня это важно.

Профессиональный имидж.

Чек с фирменным дизайном выглядит серьезно. Он показывает, что компания следит за деталями, уважает клиента, заботится о своем образе. Малому бизнесу брендированный документ помогает выделиться на фоне более крупных компаний.

Дополнительный канал коммуникации.

Каждый чек — это возможность рассказать клиенту что-то важное: о новинке, распродаже, бонусной программе. К тому же фискальный документ с логотипом и акцентами в стиле бренда не так легко проигнорировать — скорее всего, покупатель просмотрит его хотя бы для понимания, что это за необычный формат.