Брендированные чеки: что это и какую пользу они приносят бизнесу

Что такое брендированные чеки
Брендированный чек — это электронный или бумажный фискальный документ, на который нанесены элементы фирменного стиля компании: логотип, название, контакты, а также ссылки на сайт, соцсети, акции или программы лояльности.
Он работает не только как подтверждение покупки, но и как дополнительный рекламный носитель. Когда клиент получает такой чек, он видит не только сумму товаров. Покупатель получает быстрый доступ к вашей витрине в интернете, напоминание о вашем бренде, а также узнает об акциях или специальных предложениях.
В отличие от стандартного чека, брендированный — это часть маркетинговой коммуникации. Его можно использовать в офлайн-точке или в интернет-магазине. Во втором случае это чек в электронном виде, который приходит покупателю на email или в смс (при переходе по ссылке).
Зачем бизнесу брендировать чеки
Чек — это не просто документ для отчета, а рабочий маркетинговый канал, с которым уже взаимодействует ваш клиент. А значит, с помощью этого инструмента можно продвигать сопутствующие товары, собирать отзывы, приглашать в мессенджеры и приложения, предлагать бонусы и скидки.
По статистике Платформы ОФД, около 40% клиентов открывают электронные чеки на почте, а примерно 10% переходят по кликабельным элементам внутри него.
Вот несколько весомых причин, почему брендированные чеки — это мастхэв для бизнеса:
Ваш бренд всегда с клиентом.
Когда покупатель получает чек с логотипом и названием вашей компании, он запоминает, где он был и у кого покупал. А если это цифровой чек, он остается у клиента на электронной почте. Даже спустя время, открыв его снова, человек вспомнит о вас.
Брендированный чек — ненавязчивый способ напомнить клиенту о себе даже после покупки.
Увеличение лояльности.
Чек — отличный способ предложить клиенту что-то еще. Добавьте в него:
информацию об акции;
промокод на скидку;
ссылку на соцсети или сайт с каталогом товаров;
персональное предложение.
Такой чек мотивирует покупателя вернуться за новой покупкой.
Экономия и забота об экологии.
В этом случае речь идет об электронных чек. Вы экономите на расходниках (бумаге, краске, лентах) и при этом формируете образ современного, экологичного бренда. Для многих покупателей сегодня это важно.
Профессиональный имидж.
Чек с фирменным дизайном выглядит серьезно. Он показывает, что компания следит за деталями, уважает клиента, заботится о своем образе. Малому бизнесу брендированный документ помогает выделиться на фоне более крупных компаний.
Дополнительный канал коммуникации.
Каждый чек — это возможность рассказать клиенту что-то важное: о новинке, распродаже, бонусной программе. К тому же фискальный документ с логотипом и акцентами в стиле бренда не так легко проигнорировать — скорее всего, покупатель просмотрит его хотя бы для понимания, что это за необычный формат.
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Какие данные можно разместить на брендированном чеке
Прежде всего чек, брендированный он или нет, остается фискальным документом, который передается в налоговую. Поэтому в нем должны быть указаны обязательные реквизиты, установленные законодательством.
Чтобы чек приносил пользу, нужно разобраться, какие данные на нем разместить. Собрали основные варианты в таблице — с пояснением, зачем они нужны и как могут помочь в коммуникации с клиентом.
Что можно разместить
Описание
Логотип и название компании
Логотип и название — это первое, что клиент заметит на чеке. Они помогают закрепить образ бренда в памяти покупателя и делают чек узнаваемым.
Когда человек видит ваш фирменный знак, он сразу понимает, у кого именно сделал покупку, а значит, вероятность повторного обращения повышается.
Контактная информация
На чеке можно указать основные контакты: телефон, адрес сайта, ссылки на соцсети или мессенджеры.
Такая информация облегчает покупателю связь с компанией и поиск дополнительной информации о продуктах или услугах. Чем проще найти вас, тем больше шансов, что клиент вернется за следующей покупкой.
Кликабельные баннеры
Электронный чек позволяет добавить не только текст, но и кликабельные баннеры — например, с акцией, ссылкой на каталог или кнопкой перехода в мессенджер.
Баннеров может быть несколько, и вы сами решаете, как они будут выглядеть и куда вести.
Информация об акциях и бонусах, уникальный промокод
Чек — отличное место для продвижения текущих акций и бонусов. Например, вы можете сообщить: «Вернитесь в течение 7 дней и получите скидку 10%» или «При покупке от 1000 рублей — подарок на выбор».
Такие сообщения мотивируют клиента не забывать о вашем предложении и стимулируют повторные покупки.
Приветствие или фирменный слоган
Добавьте на чек теплое приветствие или короткий фирменный слоган. Это показывает заботу бренда, повышает доверие покупателей к нему.
Ссылки на отзывы и рейтинги
На чеке можно разместить ссылки, которые ведут на страницы с отзывами или формы обратной связи.
Предложите клиенту оставить отзыв с небольшой мотивацией, например скидкой на следующую покупку. Так вы сможете собрать обратную связь, улучшить репутацию бренда.
Как настроить брендированные чеки через Платформу ОФД
Платформа ОФД — это сервис, который помогает бизнесу быстро и без сложностей перейти на чеки с фирменным дизайном. Здесь все максимально просто. Вы подключаете кассу к сервису, загружаете свой логотип и задаете нужные параметры оформления.
Брендированные чеки создаются прямо в личном кабинете Платформы ОФД. Кроме логотипа можно:
выбрать фон и цвет текста;
разместить до шести баннеров (по три сверху и снизу чека);
добавить ссылки, QR-коды, контактные данные, кнопки перехода;
встроить баннеры с акциями, приглашением в соцсети или мобильное приложение.
Весь процесс настройки происходит в простом визуальном конструкторе. Вы сразу видите, как будет выглядеть чек, и можете менять элементы онлайн, без технических специалистов.
Платформа ОФД гарантирует надежную передачу фискальных данных в налоговые органы и поддержку 24/7. Также сервис позволяет быстро обновлять дизайн чеков и добавлять новые маркетинговые элементы.
Частые вопросы про брендированные чеки
Соответствует ли брендированный чек 54-ФЗ?
Да, это полноценный фискальный документ, который содержит все обязательные реквизиты согласно 54-ФЗ. Дополнительные элементы (логотип, ссылки, баннеры и т. д.) не нарушают требования закона, а просто расширяют функциональность чека.
Нужно ли маркировать рекламу в чеке?
Если вы заранее получили согласие клиента на получение рекламных материалов, маркировать рекламные материалы не нужно. Это предусмотрено законом от 02.07.2021 № 347-ФЗ.
Как происходит отправка электронного чека покупателю?
Отправка происходит по так называемому «каскадному» принципу. Если у клиента есть VK, Viber или «Одноклассники», он получит чек прямо туда — в тот мессенджер, который использует чаще. Если ни один из них не подходит, система отправит смс-сообщение. Все максимально удобно и привычно для пользователя.
Платформа ОФД — не просто сервис для электронных чеков. Это полноценная экосистема цифровых решений для бизнеса, которая включает инструменты аналитики, управления кассами, сдачи отчетности, работы с маркировкой, мониторинга продаж и многое другое. Работайте в удобном личном кабинете, автоматизируйте рутинные задачи и фокусируйтесь на развитии бизнеса.
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