Как исправлять ошибки в кассовых чеках

Как налоговики проверяют чеки

Почти все предприниматели и компании должны использовать онлайн-кассы и выдавать чеки покупателям, которые через ОФД передаются в налоговую. ФНС проверяет фискальные документы с помощью форматно-логического контроля. При проверке смотрят, правильно ли заполнены все поля, нет ли в чеке лишней информации, включены ли все необходимые теги, соответствует ли документ установленному формату.

Первичную проверку документов выполняет организация, которая передает данные с касс в налоговую — ОФД. Если чек проходит эту проверку, он отправляется в налоговую, где его еще изучают углубленно. При обнаружении ошибок документ отклоняется или временно блокируется.

При проверке ОФД контролирует статус регистрации ККТ и проводит форматно-логический контроль (ФЛК) чеков в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662.

ФЛК — это процедура, в ходе которой проверяются:

наличие в чеке всех обязательных реквизитов;

соответствие значений тегов установленным требованиям;

соблюдение логических правил;

отсутствие незадекларированных тегов.

По итогам ФЛК чеку может быть присвоен один из следующих статусов:

Статус чека Что он означает «Принят» Чек успешно отправлен в ФНС, при проверке ошибки не обнаружены. «Принят с предупреждением» ФНС приняла чек, однако в нем выявлены некритичные ошибки с кодами 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534. Такие чеки используются контролирующими органами для сверки с налоговыми декларациями. «Отказ в приеме» Выявлены критические ошибки с кодами 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510, чек не соответствует требованиям приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Чек не учтен ФНС. «Прием в карантин» Чек отправлен в ФНС, но регистрация кассы на момент отправки не закончена. Проверить чек на сайте ФНС не получится. «В обработке» Чек передан в налоговые органы, однако проверка еще не завершена, и статус чека пока не определен.

По данным «Платформы ОФД», самые распространенные критические ошибки в чеках — следующие:

Нет ИНН поставщика (коды 510, 511) — при указании признака агента не указан ИНН поставщика.

Ошибки в НДС (код 505) — указан неправильный тег НДС или пропущены необходимые значения.

Пропущен обязательный тег (код 420) — отсутствует наименование товара или услуги.

Недопустимое значение в обязательном поле (код 422) — реквизит заполнен с ошибкой.

Незадекларированные теги (код 423) — в чеке присутствуют лишние реквизиты, не предусмотренные форматом.

Некорректное время на кассе (коды 502, 503) — время указано с отклонением больше года назад или вперед более чем на сутки.

Чеки с такими ошибками налоговая к учету не принимает, а это грозит расхождениями в отчетности, сданной предпринимателем, и информацией, которая получена ФНС от онлайн-касс.

Некритичные ошибки часто связаны с устаревшей прошивкой кассы. В таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр или Центр технического обслуживания для обновления программного обеспечения.