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Исправление ошибок в чеках
Как исправлять ошибки в кассовых чеках

Как исправлять ошибки в кассовых чеках

При работе с кассой иногда возникают ошибки, которые важно оперативно исправлять. Чтобы скорректировать неверно указанную форму платежа, сумму или количество товара, нужно правильно оформить кассовый чек коррекции или возвратный документ. Это поможет избежать штрафных санкций.

Как налоговики проверяют чеки

Почти все предприниматели и компании должны использовать онлайн-кассы и выдавать чеки покупателям, которые через ОФД передаются в налоговую. ФНС проверяет фискальные документы с помощью форматно-логического контроля. При проверке смотрят, правильно ли заполнены все поля, нет ли в чеке лишней информации, включены ли все необходимые теги, соответствует ли документ установленному формату.

Первичную проверку документов выполняет организация, которая передает данные с касс в налоговую — ОФД. Если чек проходит эту проверку, он отправляется в налоговую, где его еще изучают углубленно. При обнаружении ошибок документ отклоняется или временно блокируется.

При проверке ОФД контролирует статус регистрации ККТ и проводит форматно-логический контроль (ФЛК) чеков в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662.

ФЛК — это процедура, в ходе которой проверяются:

  • наличие в чеке всех обязательных реквизитов;

  • соответствие значений тегов установленным требованиям;

  • соблюдение логических правил;

  • отсутствие незадекларированных тегов.

По итогам ФЛК чеку может быть присвоен один из следующих статусов:

Статус чека

Что он означает

«Принят»

Чек успешно отправлен в ФНС, при проверке ошибки не обнаружены.

«Принят с предупреждением»

ФНС приняла чек, однако в нем выявлены некритичные ошибки с кодами 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534. Такие чеки используются контролирующими органами для сверки с налоговыми декларациями.

«Отказ в приеме»

Выявлены критические ошибки с кодами 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510, чек не соответствует требованиям приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Чек не учтен ФНС.

«Прием в карантин»

Чек отправлен в ФНС, но регистрация кассы на момент отправки не закончена. Проверить чек на сайте ФНС не получится.

«В обработке»

Чек передан в налоговые органы, однако проверка еще не завершена, и статус чека пока не определен.

По данным «Платформы ОФД», самые распространенные критические ошибки в чеках — следующие:

  • Нет ИНН поставщика (коды 510, 511) — при указании признака агента не указан ИНН поставщика.

  • Ошибки в НДС (код 505) — указан неправильный тег НДС или пропущены необходимые значения.

  • Пропущен обязательный тег (код 420) — отсутствует наименование товара или услуги.

  • Недопустимое значение в обязательном поле (код 422) — реквизит заполнен с ошибкой.

  • Незадекларированные теги (код 423) — в чеке присутствуют лишние реквизиты, не предусмотренные форматом.

  • Некорректное время на кассе (коды 502, 503) — время указано с отклонением больше года назад или вперед более чем на сутки.

Чеки с такими ошибками налоговая к учету не принимает, а это грозит расхождениями в отчетности, сданной предпринимателем, и информацией, которая получена ФНС от онлайн-касс. 

Некритичные ошибки часто связаны с устаревшей прошивкой кассы. В таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр или Центр технического обслуживания для обновления программного обеспечения.

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Исправление ошибок

Порядок исправления ошибок в чеке зависит от формата фискальных данных (1.05, 1.1 или 1.2), а также от типа самой ошибки.

Использование ФФД 1.05  

Если ваша касса работает на версии ФФД 1.05, сформировать чек коррекции можно только в двух случаях: если ККТ не применялась, либо если произошла ошибка при оформлении документа. Для этого понадобится:

  • Составить акт с перечнем всех неучтенных товаров или услуг.

  • В чеке коррекции обязательно отразить корректную информацию, например, выбрать тип операции «Возврат прихода» и добавить необходимые реквизиты.

  • Провести на кассе новый корректный чек.

  • Сообщить о внесенных исправлениях и приложить документы в ФНС.

В случае других ошибок нужно создать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» и правильный чек с признаком «приход».

Исправления при использовании ФФД 1.1 и 1.2

Кассы с ФФД 1.1 и 1.2 позволяют оформлять чеки коррекции практически для любых ошибок. Исправления можно внести двумя способами:

  • Оформить отдельный чек коррекции на каждую ошибочную операцию.

  • Составить совокупный документ по неучтенным расчетам и вместе с актом отправить его в налоговую.

Особое внимание требуется при ошибках с маркированной продукцией — без корректного чека информация о товаре не попадет в систему «Честный ЗНАК». В подобных случаях обязательно оформить чек коррекции и вписать в него код маркируемого товара.

Исправленные фискальные документы и заявление о выявленной ошибке необходимо направить в налоговую инспекцию. Кроме того, в ФНС следует предоставить информацию о произведенном исправлении.

Что делать при статусе «Прием в карантин»

Если у чека отображается статус «Прием в карантин», нужно завершить процедуру регистрации кассы.

Для пользователей сервиса «Платформа ОФД», если касса находится в разделе «Мониторинг» и фильтре «Регистрация ККТ не завершена», выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что на ККТ был сформирован отчет о регистрации.

  2. Проверьте, завершена ли регистрация устройства в личном кабинете ФНС. Если заявка еще на этапе «Ожидает получения сведений по отчету о регистрации», откройте ее и выберите опцию «Завершить регистрацию».

  3. Внесите данные из отчета о регистрации и нажмите «Подписать и отправить» в кабинете ОФД.

Отправляйте в налоговую не только сам исправленный чек, но и информацию о факте корректировки ошибки. Такие превентивные меры помогут защититься от штрафов налоговых органов. 

Удобно передавать сообщения через сервис «Платформа Госотчет». В нем вы можете обмениваться письмами с ФНС, Соцфондом и Росстатом, когда нужно уточнить данные или отправить документы, передать запросы или ответить на требование.

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Ответственность за ошибки в чеках

Неточности в кассовых документах влекут административные взыскания: ИП получит штраф в размере 1 500–3 000 рублей, организация — 5 000–10 000 рублей.

Более серьезные последствия наступают, когда из-за критических ошибок документ не принимается к учету в налоговой (статус «Отказ в приеме»). Такое может быть, например, из-за отсутствия обязательных тегов, ошибках в НДС, отсутствии ИНН и т. д. Тогда возникают несоответствия между показателями, полученными ФНС от онлайн-касс, и данными официальной отчетности предпринимателя. 

При обнаружении таких расхождений налоговая инспекция инициирует детальную проверку декларации, запрашивает дополнительные пояснения и анализирует банковские транзакции. Результатом может стать доначисление налогов или проведение выездной проверки. Поэтому критически важно систематически контролировать состояние кассовых документов и своевременно устранять обнаруженные ошибки.

Электронный сервис для оперативного мониторинга «Контроль нарушений» позволяет отслеживать статусы чеков и состояние регистрации касс в реальном времени.

В личном кабинете пользователя «Платформы ОФД» можно проверять корректность передачи всех кассовых документов в налоговые органы. Система мониторинга отображает:

  • Количество кассовых устройств, не передававших документы более 48 или 72 часов (отсутствие передачи данных вызывает повышенное внимание налоговых органов).

  • Количество фискальных документов с выявленными ошибками. Дополнительно в личном кабинете доступна информация о кассах, на которых были сформированы документы с ошибками за прошедшую неделю.

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