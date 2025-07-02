Как исправлять ошибки в кассовых чеках

Как налоговики проверяют чеки
Почти все предприниматели и компании должны использовать онлайн-кассы и выдавать чеки покупателям, которые через ОФД передаются в налоговую. ФНС проверяет фискальные документы с помощью форматно-логического контроля. При проверке смотрят, правильно ли заполнены все поля, нет ли в чеке лишней информации, включены ли все необходимые теги, соответствует ли документ установленному формату.
Первичную проверку документов выполняет организация, которая передает данные с касс в налоговую — ОФД. Если чек проходит эту проверку, он отправляется в налоговую, где его еще изучают углубленно. При обнаружении ошибок документ отклоняется или временно блокируется.
При проверке ОФД контролирует статус регистрации ККТ и проводит форматно-логический контроль (ФЛК) чеков в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662.
ФЛК — это процедура, в ходе которой проверяются:
наличие в чеке всех обязательных реквизитов;
соответствие значений тегов установленным требованиям;
соблюдение логических правил;
отсутствие незадекларированных тегов.
По итогам ФЛК чеку может быть присвоен один из следующих статусов:
Статус чека
Что он означает
«Принят»
Чек успешно отправлен в ФНС, при проверке ошибки не обнаружены.
«Принят с предупреждением»
ФНС приняла чек, однако в нем выявлены некритичные ошибки с кодами 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534. Такие чеки используются контролирующими органами для сверки с налоговыми декларациями.
«Отказ в приеме»
Выявлены критические ошибки с кодами 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510, чек не соответствует требованиям приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Чек не учтен ФНС.
«Прием в карантин»
Чек отправлен в ФНС, но регистрация кассы на момент отправки не закончена. Проверить чек на сайте ФНС не получится.
«В обработке»
Чек передан в налоговые органы, однако проверка еще не завершена, и статус чека пока не определен.
По данным «Платформы ОФД», самые распространенные критические ошибки в чеках — следующие:
Нет ИНН поставщика (коды 510, 511) — при указании признака агента не указан ИНН поставщика.
Ошибки в НДС (код 505) — указан неправильный тег НДС или пропущены необходимые значения.
Пропущен обязательный тег (код 420) — отсутствует наименование товара или услуги.
Недопустимое значение в обязательном поле (код 422) — реквизит заполнен с ошибкой.
Незадекларированные теги (код 423) — в чеке присутствуют лишние реквизиты, не предусмотренные форматом.
Некорректное время на кассе (коды 502, 503) — время указано с отклонением больше года назад или вперед более чем на сутки.
Чеки с такими ошибками налоговая к учету не принимает, а это грозит расхождениями в отчетности, сданной предпринимателем, и информацией, которая получена ФНС от онлайн-касс.
Некритичные ошибки часто связаны с устаревшей прошивкой кассы. В таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр или Центр технического обслуживания для обновления программного обеспечения.
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Исправление ошибок
Порядок исправления ошибок в чеке зависит от формата фискальных данных (1.05, 1.1 или 1.2), а также от типа самой ошибки.
Использование ФФД 1.05
Если ваша касса работает на версии ФФД 1.05, сформировать чек коррекции можно только в двух случаях: если ККТ не применялась, либо если произошла ошибка при оформлении документа. Для этого понадобится:
Составить акт с перечнем всех неучтенных товаров или услуг.
В чеке коррекции обязательно отразить корректную информацию, например, выбрать тип операции «Возврат прихода» и добавить необходимые реквизиты.
Провести на кассе новый корректный чек.
Сообщить о внесенных исправлениях и приложить документы в ФНС.
В случае других ошибок нужно создать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» и правильный чек с признаком «приход».
Исправления при использовании ФФД 1.1 и 1.2
Кассы с ФФД 1.1 и 1.2 позволяют оформлять чеки коррекции практически для любых ошибок. Исправления можно внести двумя способами:
Оформить отдельный чек коррекции на каждую ошибочную операцию.
Составить совокупный документ по неучтенным расчетам и вместе с актом отправить его в налоговую.
Особое внимание требуется при ошибках с маркированной продукцией — без корректного чека информация о товаре не попадет в систему «Честный ЗНАК». В подобных случаях обязательно оформить чек коррекции и вписать в него код маркируемого товара.
Исправленные фискальные документы и заявление о выявленной ошибке необходимо направить в налоговую инспекцию. Кроме того, в ФНС следует предоставить информацию о произведенном исправлении.
Что делать при статусе «Прием в карантин»
Если у чека отображается статус «Прием в карантин», нужно завершить процедуру регистрации кассы.
Для пользователей сервиса «Платформа ОФД», если касса находится в разделе «Мониторинг» и фильтре «Регистрация ККТ не завершена», выполните следующие действия:
Убедитесь, что на ККТ был сформирован отчет о регистрации.
Проверьте, завершена ли регистрация устройства в личном кабинете ФНС. Если заявка еще на этапе «Ожидает получения сведений по отчету о регистрации», откройте ее и выберите опцию «Завершить регистрацию».
Внесите данные из отчета о регистрации и нажмите «Подписать и отправить» в кабинете ОФД.
Отправляйте в налоговую не только сам исправленный чек, но и информацию о факте корректировки ошибки. Такие превентивные меры помогут защититься от штрафов налоговых органов.
Удобно передавать сообщения через сервис «Платформа Госотчет». В нем вы можете обмениваться письмами с ФНС, Соцфондом и Росстатом, когда нужно уточнить данные или отправить документы, передать запросы или ответить на требование.
Ответственность за ошибки в чеках
Неточности в кассовых документах влекут административные взыскания: ИП получит штраф в размере 1 500–3 000 рублей, организация — 5 000–10 000 рублей.
Более серьезные последствия наступают, когда из-за критических ошибок документ не принимается к учету в налоговой (статус «Отказ в приеме»). Такое может быть, например, из-за отсутствия обязательных тегов, ошибках в НДС, отсутствии ИНН и т. д. Тогда возникают несоответствия между показателями, полученными ФНС от онлайн-касс, и данными официальной отчетности предпринимателя.
При обнаружении таких расхождений налоговая инспекция инициирует детальную проверку декларации, запрашивает дополнительные пояснения и анализирует банковские транзакции. Результатом может стать доначисление налогов или проведение выездной проверки. Поэтому критически важно систематически контролировать состояние кассовых документов и своевременно устранять обнаруженные ошибки.
Электронный сервис для оперативного мониторинга «Контроль нарушений» позволяет отслеживать статусы чеков и состояние регистрации касс в реальном времени.
В личном кабинете пользователя «Платформы ОФД» можно проверять корректность передачи всех кассовых документов в налоговые органы. Система мониторинга отображает:
Количество кассовых устройств, не передававших документы более 48 или 72 часов (отсутствие передачи данных вызывает повышенное внимание налоговых органов).
Количество фискальных документов с выявленными ошибками. Дополнительно в личном кабинете доступна информация о кассах, на которых были сформированы документы с ошибками за прошедшую неделю.
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