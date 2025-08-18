«Платформа ОФД» в честь 9-летия дарит бизнесу скидки до 40% на популярные сервисы

В сентябре компания отмечает 9 лет со дня основания и в честь юбилея запускает масштабную акцию. Клиенты могут получить приятные скидки на ключевые продукты:

40% — на все тарифы электронной отчетности «Платформа Госотчет»;

30% — на тарифы электронного документооборота «Платформа ЭДО»;

20% — на тарифы ОФД.

Предложение доступно до 14 сентября 2025 года для всех клиентов во всех регионах России.

🔥 Скидки применяются как при подключении новых касс, так и при продлении существующих подписок ОФД, а также при активации любых тарифов электронной отчетности

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно оставить заявку на странице «Акции» и при подключении ОФД ввести промокод. При необходимости специалисты компании помогут на любом этапе по телефону техподдержки 8 (495) 252-50-50.

«Сейчас — оптимальный момент присоединиться»

«Цифровизация процессов играет важную роль в решении задач бизнеса и устойчивого развития компаний.

В рамках 9-летия компании мы решили дать нашим клиентам дополнительную выгоду при внедрении инструментов управления финансами, отчетностью, документами и продажами в целом — в единой системе, чтобы было удобно и эффективно.

Мы отмечаем растущий интерес к нашим решениям не только со стороны бухгалтерии, но и владельцев, руководителей бизнеса. Будем активнее развивать продукты в этом направлении. Для тех, кто еще не присоединился к нашей платформе, сейчас — оптимальный момент сделать это на особых условиях», — Наталья Семенова, директор по массовым продуктам компании «Платформа ОФД».

Кратко о сервисах «Платформы ОФД»

Платформа ОФД — надежная передача чеков в ФНС и «Честный знак», аналитика продаж, интеграция с 1С, контроль касс и чеков для предотвращения штрафов.

Платформа ЭДО — удобный и доступный электронный документооборот.

Платформа Госотчет — простая и надежная подача отчетности в ФНС, СФР и Росстат с проверкой документов перед отправкой и отслеживанием статусов.

КУДиР — автоматизация книги учета доходов и расходов.

🎁 До 14 сентября 2025 года — реальный шанс подключить ключевые инструменты цифровизации бизнеса с выгодой до 40%. Чем раньше активировать сервисы, тем быстрее можно сократить операционные затраты и снизить нагрузку на сотрудников. Узнайте подробные условия на странице Акции.

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFGiFPyS