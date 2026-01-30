8123 КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Платформа ОФД
Автоматизация учета
Розничная торговля в 2026 году: какие показатели контролирует бизнес и на что смотрит ФНС

Розничная торговля в 2026 году: какие показатели контролирует бизнес и на что смотрит ФНС

В 2026 году ФНС активно использует цифровые инструменты мониторинга, аккумулирует данные от ОФД и сверяет с данными отчетности, чтобы обеспечить соблюдение законодательства. Разберем, какие инструменты помогут компаниям контролировать эффективность работы и избегать проблем с контролирующими органами.

Самое главное:

  • Фискальные данные — одна из основ налогового контроля в 2026 году.

  • ФНС анализирует чеки в режиме реального времени.

  • ОФД — не просто посредник, а система инструментов для управления продажами и работой торговой точки.

  • Своевременный контроль показателей — оптимальный способ избежать проверок.

Контроль финансовых показателей — важная задача не только для ФНС, но и для самого предпринимателя. Только цели у сторон разные:

  • ФНС стремится обеспечить прозрачность бизнеса и полноту поступлений в бюджет.

  • Владелец магазина — сохранить прибыль, избежать штрафов и управлять продажами на основе точных данных.

При этом один из главных источников информации и у налоговой, и у бизнеса общий — фискальные данные. Каждый чек — это зафиксированный факт продажи с суммой, временем, способом оплаты и товарными позициями. Эти данные формируют картину бизнеса, по которой ФНС делает выводы о налоговой дисциплине, а предприниматель — о реальной эффективности своей торговой точки.

Фискальные данные, которые передаются через операторов ОФД, — это полноценный инструмент для анализа работы торговой точки и управления продажами.

Некоторые предприниматели по привычке воспринимают ОФД только как техническое звено между кассой и ФНС. Но возможности современных сервисов значительно шире. Это уже не просто передача чеков, а комплексные цифровые решения для бизнеса.

Например, Платформа ОФД — это целая экосистема, где в одном личном кабинете собрана вся ключевая аналитика: обороты по сети, отдельным магазинам и кассам, статистика по чекам, а также инструменты для контроля нарушений. Такие сервисы позволяют предпринимателю видеть реальные тенденции, оперативно находить ошибки и принимать управленческие решения на основе точных, юридически значимых данных.

Какие показатели может контролировать розничный продавец на основе чеков

Кассовые чеки — это источник аналитики для управления торговлей. Все данные автоматически собираются в личном кабинете ОФД, где предприниматель получает наглядную картину работы бизнеса. Так, в разделе «Бизнес» Платформы ОФД отображаются ключевые показатели, позволяющие объективно оценить текущее состояние продаж и эффективность торговых точек:

Основные метрики, которые может отслеживать бизнес:

  • общая выручка и ее динамика по дням, неделям, месяцам;

  • средний чек и его изменение во времени;

  • обороты по магазинам и кассам;

  • топ товаров — самые продаваемые позиции за выбранный период;

  • дневная выручка и пиковые часы продаж.

Анализировать показатели можно с помощью фильтров: предприниматель выбирает необходимый период, конкретные торговые точки и кассы.

Отчеты в разделе «Аналитика» обновляются в режиме реального времени и дают основу для управленческих решений. С их помощью предприниматель может:

  • определить, какие точки приносят основной оборот;

  • понять, какие товары формируют прибыль, а какие теряют спрос;

  • вовремя заметить снижение выручки и скорректировать стратегию;

  • оценить эффективность акций и скидок;

  • спрогнозировать продажи на будущие периоды.

Контроль нарушений

Сервис для оценки вероятности угрозы налоговых проверок и штрафов

Что проверяет налоговая в чеках

Налоговая служба, в свою очередь, тоже использует данные чеков. Причем она контролирует не только обобщенную информацию по ним, но также проверяет каждый фискальный документ.

Автоматическая проверка каждого чека, который поступает в налоговую через ОФД, называется форматно-логическим контролем. По сути, ФНС в режиме онлайн анализирует, корректно ли сформирован чек и соответствует ли он требованиям законодательства.

В рамках ФЛК система проверяет:

  • Структуру и реквизиты чека — наличие всех обязательных реквизитов; корректность ИНН, адреса торговой точки, номера ККТ, правильность указания суммы, ставки и суммы НДС, формат даты, времени и номера смены.

  • Логическую корректность данных — соответствие тегов допустимым значениям; отсутствие противоречий между реквизитами (например, сумма оплаты и итог чека), соблюдение требований закона 54-ФЗ и методических рекомендаций ФНС.

  • Технические ошибки наличие незадекларированных тегов, ошибки в кодировках и форматах данных.

Любая ошибка в чеке — это нарушение кассовой дисциплины. Но степень риска зависит от типа ошибки:

  • Критические ошибки — ФНС не принимает чек. Его нужно срочно исправить, иначе операция считается оформленной с нарушением.

  • Некритические ошибки — чек принимается, но бизнес попадает под пристальное внимание инспекции. В этом случае налоговая начинает сверять данные ОФД с декларациями и банковскими оборотами. Это увеличивает вероятность камеральной или выездной проверки.

О статусах чеков в личном кабинете ОФД мы подробнее рассказывали в этой статье

Обобщенную информацию, получаемую на основе фискальных данных, ФНС напрямую использует при назначении проверок бизнеса. 

Приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н утверждены специальные индикаторы риска, при срабатывании которых предприниматель с большей вероятностью может попасть под проверку:

  1. ККТ не передает данные более 60 дней. Если зарегистрированная касса не отправляет фискальные документы в ФНС 60 календарных дней и дольше — это прямой сигнал для налоговой. Такое поведение может указывать на попытку скрыть выручку или технические проблемы, которые бизнес игнорирует.

  2. Слишком много возвратов. Если за 30 дней доля чеков с признаком «Возврат прихода» превышает 30% от общего количества чеков продаж, ФНС расценивает это как риск. Исключение — ломбарды, для них действует особый порядок.

  3. Высокая доля чеков коррекции. Частое использование чеков коррекции говорит о системных ошибках в учете. Если их доля превышает установленный порог, это тоже становится основанием для внимания со стороны налоговой.

Все эти показатели ФНС анализирует автоматически — на основе данных, поступающих от онлайн-касс через ОФД. Но тот же самый массив информации доступен и самому предпринимателю.

Как бизнесу снизить риски

Постоянный ручной контроль чеков невозможен — особенно при большом объеме продаж. Поэтому важно использовать автоматизированные инструменты.

В сервисе «Контроль нарушений» от Платформы ОФД бизнес может в режиме реального времени:

  • отслеживать, передаются ли чеки в ФНС;

  • контролировать статусы фискальных документов и регистрацию ККТ;

  • видеть сбои в работе ККТ;

  • выявлять ошибки в реквизитах и тегах и получать рекомендации по их исправлению;

  • автоматически отправлять чеки покупателям по email и СМС.

Превентивный контроль позволяет не ждать, пока проблема станет основанием для проверки, а заранее принять меры: восстановить передачу данных, скорректировать некорректные чеки, устранить технические сбои. Это способ снизить риск попадания в зону внимания ФНС и внеплановых проверок.

Фактически предприниматель получает тот же инструмент мониторинга, которым пользуется налоговая, — и может управлять ситуацией до того, как она выйдет из-под контроля.

Платформа ЭДО

Электронный документооборот. Удобно. Доступно. Просто

Контроль расхождений: что еще проверяет ФНС

Как мы уже упоминали, налоговая сверяет данные из чеков, банковских поступлений и налоговой отчетности. Постепенно такой контроль усиливается: сегодня инструменты ФНС сопоставляют информацию онлайн. Ошибка в одной системе быстро становится заметна в другой, поэтому бизнесу важно выстроить единую систему учета.

В первую очередь стоит:

  • проверить и привести в порядок всю первичную документацию — кассовые чеки, счета-фактуры, накладные;

  • убедиться, что документы оформлены корректно и содержат все обязательные реквизиты, подписи и печати;

  • обеспечить быстрый доступ к документам, подтверждающим право на вычеты по НДС и уменьшение налога на прибыль.

Еще один важный шаг переход на электронный документооборот. ЭДО ускоряет согласование документов, снижает риск их потери и упрощает сверку информации. Чем прозрачнее данные компании, тем меньше оснований для дополнительных проверок.

Работать с электронными документами удобно с помощью Платформы ЭДО — надежного оператора для бизнеса. Сервис:

  • позволяет обмениваться всеми популярными типами документов — договорами, УПД, актами, накладными;

  • хранит архив документов на защищенных серверах;

  • автоматически проверяет формализованные документы на соответствие законодательству перед отправкой;

  • интегрируется с 1С и учетными системами, поддерживает API;

  • работает с другими операторами ЭДО.

Кроме того, Платформа ЭДО необходима продавцам маркированных товаров. Все компании, работающие с системой «Честный ЗНАК», обязаны передавать коды маркировки через ЭДО. Сервис автоматически отправляет эти данные в систему и помогает соблюдать требования законодательства.

Практика показывает, что ручное сведение данных часто становится причиной ошибок и некорректной информации в отчетах. Кроме ЭДО, упростить этот процесс помогает еще один сервис Платформы ОФД — «Интеграция ОФД в 1С». Он выгружает фискальные документы напрямую в 1С и формирует отчеты по продажам, кассовым операциям, возвратам и поступлениям товаров.

С помощью сервиса бизнес:

  • Экономит время. Данные передаются без ручного ввода в режиме реального времени.

  • Обеспечивает достоверность учета. Отчеты строятся на фактических чеках, без искажений.

  • Отслеживает точные показатели. Руководитель видит реальные обороты бизнеса и может быстро реагировать на изменения.

Автоматизация позволяет сосредоточиться не на ручной сверке цифр, а на управлении бизнесом. Вместо трудоемкой проверки показателей бизнес получает время на анализ и развитие.

Читайте также:

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFGRLgHE

Информации об авторе

Платформа ОФД

Платформа ОФД

Просто, доступно, надежно

39 495 подписчиков380 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум