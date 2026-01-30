Розничная торговля в 2026 году: какие показатели контролирует бизнес и на что смотрит ФНС

Самое главное:
Фискальные данные — одна из основ налогового контроля в 2026 году.
ФНС анализирует чеки в режиме реального времени.
ОФД — не просто посредник, а система инструментов для управления продажами и работой торговой точки.
Своевременный контроль показателей — оптимальный способ избежать проверок.
Контроль финансовых показателей — важная задача не только для ФНС, но и для самого предпринимателя. Только цели у сторон разные:
ФНС стремится обеспечить прозрачность бизнеса и полноту поступлений в бюджет.
Владелец магазина — сохранить прибыль, избежать штрафов и управлять продажами на основе точных данных.
При этом один из главных источников информации и у налоговой, и у бизнеса общий — фискальные данные. Каждый чек — это зафиксированный факт продажи с суммой, временем, способом оплаты и товарными позициями. Эти данные формируют картину бизнеса, по которой ФНС делает выводы о налоговой дисциплине, а предприниматель — о реальной эффективности своей торговой точки.
Фискальные данные, которые передаются через операторов ОФД, — это полноценный инструмент для анализа работы торговой точки и управления продажами.
Некоторые предприниматели по привычке воспринимают ОФД только как техническое звено между кассой и ФНС. Но возможности современных сервисов значительно шире. Это уже не просто передача чеков, а комплексные цифровые решения для бизнеса.
Например, Платформа ОФД — это целая экосистема, где в одном личном кабинете собрана вся ключевая аналитика: обороты по сети, отдельным магазинам и кассам, статистика по чекам, а также инструменты для контроля нарушений. Такие сервисы позволяют предпринимателю видеть реальные тенденции, оперативно находить ошибки и принимать управленческие решения на основе точных, юридически значимых данных.
Какие показатели может контролировать розничный продавец на основе чеков
Кассовые чеки — это источник аналитики для управления торговлей. Все данные автоматически собираются в личном кабинете ОФД, где предприниматель получает наглядную картину работы бизнеса. Так, в разделе «Бизнес» Платформы ОФД отображаются ключевые показатели, позволяющие объективно оценить текущее состояние продаж и эффективность торговых точек:
Основные метрики, которые может отслеживать бизнес:
общая выручка и ее динамика по дням, неделям, месяцам;
средний чек и его изменение во времени;
обороты по магазинам и кассам;
топ товаров — самые продаваемые позиции за выбранный период;
дневная выручка и пиковые часы продаж.
Анализировать показатели можно с помощью фильтров: предприниматель выбирает необходимый период, конкретные торговые точки и кассы.
Отчеты в разделе «Аналитика» обновляются в режиме реального времени и дают основу для управленческих решений. С их помощью предприниматель может:
определить, какие точки приносят основной оборот;
понять, какие товары формируют прибыль, а какие теряют спрос;
вовремя заметить снижение выручки и скорректировать стратегию;
оценить эффективность акций и скидок;
спрогнозировать продажи на будущие периоды.
Контроль нарушений
Сервис для оценки вероятности угрозы налоговых проверок и штрафов
Что проверяет налоговая в чеках
Налоговая служба, в свою очередь, тоже использует данные чеков. Причем она контролирует не только обобщенную информацию по ним, но также проверяет каждый фискальный документ.
Автоматическая проверка каждого чека, который поступает в налоговую через ОФД, называется форматно-логическим контролем. По сути, ФНС в режиме онлайн анализирует, корректно ли сформирован чек и соответствует ли он требованиям законодательства.
В рамках ФЛК система проверяет:
Структуру и реквизиты чека — наличие всех обязательных реквизитов; корректность ИНН, адреса торговой точки, номера ККТ, правильность указания суммы, ставки и суммы НДС, формат даты, времени и номера смены.
Логическую корректность данных — соответствие тегов допустимым значениям; отсутствие противоречий между реквизитами (например, сумма оплаты и итог чека), соблюдение требований закона 54-ФЗ и методических рекомендаций ФНС.
Технические ошибки — наличие незадекларированных тегов, ошибки в кодировках и форматах данных.
Любая ошибка в чеке — это нарушение кассовой дисциплины. Но степень риска зависит от типа ошибки:
Критические ошибки — ФНС не принимает чек. Его нужно срочно исправить, иначе операция считается оформленной с нарушением.
Некритические ошибки — чек принимается, но бизнес попадает под пристальное внимание инспекции. В этом случае налоговая начинает сверять данные ОФД с декларациями и банковскими оборотами. Это увеличивает вероятность камеральной или выездной проверки.
О статусах чеков в личном кабинете ОФД мы подробнее рассказывали в этой статье.
Обобщенную информацию, получаемую на основе фискальных данных, ФНС напрямую использует при назначении проверок бизнеса.
Приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н утверждены специальные индикаторы риска, при срабатывании которых предприниматель с большей вероятностью может попасть под проверку:
ККТ не передает данные более 60 дней. Если зарегистрированная касса не отправляет фискальные документы в ФНС 60 календарных дней и дольше — это прямой сигнал для налоговой. Такое поведение может указывать на попытку скрыть выручку или технические проблемы, которые бизнес игнорирует.
Слишком много возвратов. Если за 30 дней доля чеков с признаком «Возврат прихода» превышает 30% от общего количества чеков продаж, ФНС расценивает это как риск. Исключение — ломбарды, для них действует особый порядок.
Высокая доля чеков коррекции. Частое использование чеков коррекции говорит о системных ошибках в учете. Если их доля превышает установленный порог, это тоже становится основанием для внимания со стороны налоговой.
Все эти показатели ФНС анализирует автоматически — на основе данных, поступающих от онлайн-касс через ОФД. Но тот же самый массив информации доступен и самому предпринимателю.
Как бизнесу снизить риски
Постоянный ручной контроль чеков невозможен — особенно при большом объеме продаж. Поэтому важно использовать автоматизированные инструменты.
В сервисе «Контроль нарушений» от Платформы ОФД бизнес может в режиме реального времени:
отслеживать, передаются ли чеки в ФНС;
контролировать статусы фискальных документов и регистрацию ККТ;
видеть сбои в работе ККТ;
выявлять ошибки в реквизитах и тегах и получать рекомендации по их исправлению;
автоматически отправлять чеки покупателям по email и СМС.
Превентивный контроль позволяет не ждать, пока проблема станет основанием для проверки, а заранее принять меры: восстановить передачу данных, скорректировать некорректные чеки, устранить технические сбои. Это способ снизить риск попадания в зону внимания ФНС и внеплановых проверок.
Фактически предприниматель получает тот же инструмент мониторинга, которым пользуется налоговая, — и может управлять ситуацией до того, как она выйдет из-под контроля.
Платформа ЭДО
Электронный документооборот. Удобно. Доступно. Просто
Контроль расхождений: что еще проверяет ФНС
Как мы уже упоминали, налоговая сверяет данные из чеков, банковских поступлений и налоговой отчетности. Постепенно такой контроль усиливается: сегодня инструменты ФНС сопоставляют информацию онлайн. Ошибка в одной системе быстро становится заметна в другой, поэтому бизнесу важно выстроить единую систему учета.
В первую очередь стоит:
проверить и привести в порядок всю первичную документацию — кассовые чеки, счета-фактуры, накладные;
убедиться, что документы оформлены корректно и содержат все обязательные реквизиты, подписи и печати;
обеспечить быстрый доступ к документам, подтверждающим право на вычеты по НДС и уменьшение налога на прибыль.
Еще один важный шаг — переход на электронный документооборот. ЭДО ускоряет согласование документов, снижает риск их потери и упрощает сверку информации. Чем прозрачнее данные компании, тем меньше оснований для дополнительных проверок.
Работать с электронными документами удобно с помощью Платформы ЭДО — надежного оператора для бизнеса. Сервис:
позволяет обмениваться всеми популярными типами документов — договорами, УПД, актами, накладными;
хранит архив документов на защищенных серверах;
автоматически проверяет формализованные документы на соответствие законодательству перед отправкой;
интегрируется с 1С и учетными системами, поддерживает API;
работает с другими операторами ЭДО.
Кроме того, Платформа ЭДО необходима продавцам маркированных товаров. Все компании, работающие с системой «Честный ЗНАК», обязаны передавать коды маркировки через ЭДО. Сервис автоматически отправляет эти данные в систему и помогает соблюдать требования законодательства.
Практика показывает, что ручное сведение данных часто становится причиной ошибок и некорректной информации в отчетах. Кроме ЭДО, упростить этот процесс помогает еще один сервис Платформы ОФД — «Интеграция ОФД в 1С». Он выгружает фискальные документы напрямую в 1С и формирует отчеты по продажам, кассовым операциям, возвратам и поступлениям товаров.
С помощью сервиса бизнес:
Экономит время. Данные передаются без ручного ввода в режиме реального времени.
Обеспечивает достоверность учета. Отчеты строятся на фактических чеках, без искажений.
Отслеживает точные показатели. Руководитель видит реальные обороты бизнеса и может быстро реагировать на изменения.
Автоматизация позволяет сосредоточиться не на ручной сверке цифр, а на управлении бизнесом. Вместо трудоемкой проверки показателей бизнес получает время на анализ и развитие.
