Дедлайны по маркировке товаров — до конца 2025 года и в 2026 году

Товары, участники оборота и сроки маркировки

Рассмотрим требования к обязательной маркировке для 23 категорий продукции, которые действуют в 2025 году и продолжат действовать в 2026 году.

1. Сладости и кондитерские изделия

С 1 сентября 2025 года участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и подготовиться к работе с маркировкой (заказ кодов, нанесение маркировки на продукцию, подача отчетов в систему, оплата кодов и ввод в оборот). В 2026 году стартует обязательная маркировка сладкой продукции в потребительской упаковке. Производители и импортеры начнут наносить коды маркировки на конкретную продукцию: С 1 марта — на печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты.

С 1 мая — на торты и хлебобулочную продукцию (круассаны, пирожные, рулеты).

С 1 июля — на шоколадные изделия, драже, карамели и жевательную резинку. Известны некоторые требования на 2027–2028 годы: С 1 июля 2027 года — обязательная маркировка групповых упаковок и наборов. С этой даты участники должны применять ЭДО при приемке и отгрузке маркированных товаров. Также становится обязательной передача сведений в систему — о розничной продаже через ККТ отдельных видов продукции в упаковке и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу. При продаже кассир сканирует товар, а онлайн-касса передает данные о продаже в «Честный ЗНАК».

С 1 декабря 2028 года нужно отправлять сведения в систему маркировки о каждой единице товара (поэкземплярный учет) — при переходе права собственности путем передачи УПД по ЭДО и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу.

2. Строительные материалы

С 1 сентября 2025 года производители и импортеры регистрируются в системе «Честный ЗНАК» и настраивают рабочие процессы к старту обязательной маркировки. С 1 октября 2025 года производители и импортеры начинают наносить обязательную маркировку на строительный материалы в потребительской упаковке — на цемент, строительные сухие смеси, гипс.

С 1 декабря 2025 года маркировать потребуется монтажные пены, герметики, мастики, замазки, сухие строительные смеси.

С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять строительные материалы без маркировки.

С 1 декабря 2026 года участники рынка должны подавать в систему маркировки сведения о продаже в розницу через ККТ. При продаже кассир сканирует товар, а онлайн-касса передает данные о продаже в систему. С этой даты участники рынка должны применять ЭДО при приемке и отгрузке товара.

С 1 декабря 2026 года — поэкземплярный учет товара: при переходе права собственности путем передачи УПД через ЭДО и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу.

3. Детские игрушки

С 1 сентября 2025 года участники оборота должны зарегистрироваться в «Честный ЗНАК» и подготовиться к заказу кодов, подаче сведений в систему, оплате кодов, вводу в оборот. Обязательная маркировка отдельных товаров для детей и взаимодействие с системой маркировки стартует 1 декабря 2025 года. Остатки произведенных до 1 декабря 2025 года товаров нужно промаркировать в период с 1 декабря 2025 по 31 августа 2026 года . После окончания установленного срока нельзя продавать детские товары, остатки которых не были промаркированы.

С 1 сентября 2026 года действует требование об обязательной передаче сведений в систему маркировки о розничных продажах, включая реализацию через ККТ.Онлайн-касса отправляет сведения в систему в момент сканирования кода маркировки при продаже. С 1 февраля 2027 года стартует поэкземплярный учет товара с использованием ЭДО. Сведения нужно отправлять в систему о каждой единице товара (нанесенном коде маркировки).

4. Бакалея

В мае и июне 2025 года производители и импортеры начали наносить обязательную маркировку на отдельные виды бакалейной продукции — снековые изделия (начос, гренки, чипсы, сухарики, кукурузные палочки, готовый попкорн и хлебцы), соусы, специи, приправы, пряности, уксусы, сухие супы и сухие бульоны. С 1 сентября 2026 года участники оборота должны передавать в систему маркировки сведения о розничных продажах через ККТ.

С 1 сентября 2026 года стартует обязательная передача сведений в систему в объемно-сортовом формате об обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией. Нужно указывать GTIN и количество товара. С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учет при обороте (право собственности подтверждается передачей УПД по ЭДО) и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей.

5. Антисептики и дезинфицирующие средства

Обязательная маркировка антисептиков и дезинфицирующих средств (вторая волна) — с 1 марта 2025 года. С 1 сентября 2025 года действуют три требования: Передача сведений об обороте дезинфицирующих средств. Участники оборота должны применять ЭДО при приемке и отгрузке товаров. Допускается формат объемно-сортового учета (но не обязателен).

Запрет на продажу немаркированных остатков антисептиков и дезинфицирующих средств второй волны. Промаркировать остатки товаров нужно в период с 1 сентября 2025 до 28 февраля 2026 года, которые были произведены или импортированы до 1 марта 2025 года. Оборот немаркированных товаров запрещен.

Поэкземплярный учет антисептиков. Поэкземплярный вывод из оборота товаров второй волны маркировки и поэкземплярный учет об обороте товаров первой волны маркировки. С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет об обороте товаров второй волны маркировки

6. БАД

С 1 марта 2025 года стартовала вторая волна маркировки биологически активных добавок к пище. Производители и импортеры должны наносить коды на упаковку БАД. С этой даты нужно передавать в систему сведения о вводе в оборот и выводе из оборота в поэкземплярном формате, в том числе о продажах в розницу через ККТ. Требования с 1 сентября 2025 года: Все участники оборота должны использовать ЭДО при приемке и отгрузке продукции (производители, импортеры, оптовые и розничные организации, интернет-магазины, маркетплейсы, аптеки).

Передача сведений об обороте происходит в поэкземплярном формате. Код маркировки сканируется на кассе, сведения поступают в систему через ОФД.

Передача прав на товар посредством УПД по ЭДО. В документе указывается код маркировки и количество товара.

7. Моторные масла

С 1 марта 2025 года — обязательная регистрация участников оборота в «Честный ЗНАК». С 1 апреля 2025 года производители и импортеры вправе маркировать товары и направлять сведения в систему маркировки. Обязательная маркировка для производителей и импортеров действует с 1 сентября 2025 года. Требования к участникам рынка по маркировке остатков: По 31 октября 2025 года производители, оптовые и розничные продавцы должны промаркировать остатки смазочных материалов, которые есть в наличии на 1 сентября 2025 года.

По 30 ноября 2025 года импортеры должны нанести маркировку на смазочные материалы, которые были приобретены по 31 августа 2025 года и выпущены таможенными органами с 1 сентября 2025 года. С 1 декабря 2025 года запрещен оборот товаров без маркировки. Требования с 1 апреля 2026 года: Направлять сведения в систему маркировки о продажах в розницу через ККТ.

8. Безалкогольные напитки

С 1 марта 2025 года при продаже через кассу любых безалкогольных напитков нужно вносить код маркировки в чек (прежде всего обязанность касается розницы и общепита). Сведения о продаже поступают в систему маркировки через оператора фискальных данных (ОФД). Требования с 1 сентября 2025 года: Обязательная маркировка безалкогольной продукции с кодами по ТН ВЭД: 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1 (четвертый этап). С этой даты участники оборота должны зарегистрироваться в системе маркировки и внести данные о товарах в каталог.

Розничные продавцы должны передавать сведения в систему маркировки о продажах при постановке кега на кран. Для этого нужно сформировать документ «Вывод из оборота» и указать причину «Фасовка». Требования с 1 марта 2026 года: Направлять в систему сведения о продаже каждой единицы безалкогольной продукции, произведенной с 1 марта 2026 года (поэкземплярный учет).

Сканировать на кассе коды маркировки при продаже безалкогольных напитков. Сведения поступают в систему маркировки через ОФД. Требования относится к продавцам, которые реализуют продукцию с кодами по ТН ВЭД: 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1. С 5 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года действует объемно-сортовой учет товаров с маркировкой. Нужно передавать сведения в систему о движении продукции, которую участники фиксируют в ЭДО.

9. Икра

Передача в систему маркировки сведений о продаже через ККТ икры осетровых и лососевых в упаковке (вывод из оборота). Требование относится к розничным продавцам и другим точкам реализации продукции. С 1 октября 2025 года — сверка данных в системе маркировки и ФГИС ВетИС. При вводе в оборот сведения об объеме продукции должны совпадать с электронным ветеринарно-сопроводительным документом (эВСД), а также допускается расхождение не более чем на 2%. С 1 июня 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет икры при обороте и выводе из оборота по всем причинам. Маркировка товаров Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна» Подключить

10. Молоко и молочная продукция

С 1 ноября 2026 года начинает действовать обязанность по учету каждой единицы товара со сроком годности свыше 40 суток (поэкземплярный формат). Требование затрагивает производителей, импортеров, оптовиков и розницу. С этой даты участники оборота должны передавать в систему сведения о выводе товара из оборота по всем причинам (кроме продажи через ККТ) и вести поэкземплярный учет выбытий.

11. Велосипеды

До 1 марта 2025 года участники оборота должны были нанести маркировку на товары, произведенные или ввезенные в Россию до 1 сентября 2024 года. После 28 февраля 2025 года запрещены оборот и продажа остатков без маркировки. С 1 марта 2025 года участники обязаны передавать в систему маркировки сведения об обороте каждой единицы товара (поэкземплярный учет при оформлении УПД по ЭДО). С этой даты при продажах нужно применять ККТ — продавец сканирует код маркировки на кассе, ОФД передает сведения в систему. Не допускается продажа товаров без маркировки.

12. Ветеринарные препараты

С 1 сентября 2025 года участники оборота должны в поэкземплярном формате передавать сведения в систему маркировки при выбытии из оборота лекарственных средств для ветеринарного применения. Требование относится не только к розничным продавцам, но и ко всем участникам рынка. Вывод из оборота может осуществляться по причине розничной продажи и причинам, не связанным с розничной реализацией. С 1 марта 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет ветеринарных препаратов с использованием электронного УПД. Участникам оборота нужно подготовиться заранее: внедрить и настроить ЭДО, протестировать обмен документами с контрагентами.

13. Косметика и бытовая химия

С 1 марта 2025 года в «Честный ЗНАК» регистрируются участники оборота косметики и бытовой химии. А с 1 сентября 2025 года обязанность по регистрации действует для участников оборота бритв и лезвий. С мая и июля 2025 года продавцы и импортеры маркируют мыло, моющие средства, средства для волос и бритья, дезодоранты. С 1 октября 2025 года наносить коды маркировки нужно на косметику, зубную пасту. С 1 декабря 2025 года — на бритвы и лезвия. Маркируется продукция в потребительской упаковке. Маркировка остатков. Разрешено наносить маркировку на бритвы и лезвия в потребительской упаковке до 30 ноября 2026 года — а именно остатков, которые находятся в наличии на 1 декабря 2025 года. С 1 декабря 2026 года запрещена реализация и оборот бритв и лезвий без маркировки. Для косметики и бытовой химии маркировка остатков не действует. Допускается продажа косметики и бытовой химии, произведенной или ввезенной в Россию до 1 мая, 1 июля или 1 октября 2025 года. Разрешение на реализацию установлено постановлением Правительства от 30.11.2024 № 1681 для некоторых видов товаров в разрезе ТН ВЭД и ОКПД2. С 1 июля 2026 года — обязанность по передаче сведений в систему маркировки о продажах в розницу через ККТ. Продавец сканирует код на кассе, ОФД направляет сведения в систему. Также наступает обязанность передачи сведений об обороте в объемно-сортовом учете.

С 1 июля 2028 года — передача сведений в систему маркировки в поэкземплярном формате: при переходе права собственности по электронному УПД, а также при выводе из оборота не про причине розничной продажи.

14. Растительные масла

С 1 февраля 2025 года производители и импортеры наносят маркировку на масла в различной потребительской упаковке (пачки, гофрокоробки, аэрозоли, металлические банки и др.). Обязанность продавцов (опт, розница) — при приемке проверить коды на упаковке. Допускается продажа немаркированной продукции, произведенной в России до 1 октября 2024 года (в стеклянной или полимерной упаковке) или до 1 февраля 2025 года (в остальных видах упаковки). Реализовывать такие товары можно до окончания их срока годности. Требования с 1 ноября 2025 года: Сканировать коды маркировки розничных товаров на кассе. ОФД передает сведения о продаже в систему маркировки. Передавать в систему маркировки сведения о продаже через ККТ.

Выполнять отгрузку и приемку только по УПД через ЭДО и передавать сведения о выводе из оборота по причинам, не связанными с розничными продажами (объемно-сортовой формат). Нужно указывать GTIN и количество передаваемых товаров. С 1 ноября 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота продукции. Участники должны передавать в систему сведения о каждой единице товара — при переходе прав собственности по электронному УПД и выводе из оборота не по причине продаж в розницу.

15. Корма для животных

Производители и импортеры наносят коды маркировки на продукцию в потребительской упаковке — с 1 октября 2024 года на сухие корма, с 1 марта 2025 года на влажные корма. Разрешено продавать корма для животных без маркировки, которые были произведены или ввезены в Россию до этих дат. Требования с 1 сентября 2025 года: Сканировать на кассе коды маркировки при реализации товаров в розницу. Сведения поступают в систему через ОФД. Передавать в систему маркировки сведения о продаже через ККТ.

Передавать сведения в объемно-сортовом формате об обороте и выводе из оборота — при переходе прав собственности посредством электронного УПД по ЭДО и выводе из оборота не в результате продажи в розницу. При передаче сведений нужно указывать GTIN и количество товаров. С 1 ноября 2025 года начнет действовать сверка сведений с системой ФГИС ВетИС (ветеринарном сопроводительном документе). Допускается превышение объема до 5%. С 1 декабря 2026 года стартует поэкземплярный учет при передаче сведений — при переходе права на товар по электронному УПД и выводе из оборота не в результате розничной продажи.

16. Консервированные продукты

С 1 марта 2025 года действует вторая волна маркировки — на консервы из мяса, грибов, фруктов, овощей, ягод. Реализовать данную продукцию можно до окончания срока годности, если она была произведена или завезена в Россию до этой даты. С 1 марта 2025 года наносить маркировку на консервированную продукцию первой (консервы из рыбы и морепродуктов) и второй волны должны КФХ и СПК (с/х производственные кооперативы). С 1 декабря 2025 года начнет действовать сверка сведений с системой ФГИС ВетИС. Допускается превышение объема до 5%. Требования с 1 октября 2026 года: Передача сведений в систему маркировки о розничных продажах — с использованием ККТ или выводе из оборота другим способом в объемно-сортовом учете.

Передача товара посредством УПД по ЭДО. В документе указывается GTIN и количество передаваемого товара. С 1 октября 2027 года стартует поэкземплярный учет при передаче сведений — при переходе права на товар по электронному УПД и выводе из оборота не в результате розничной продажи.

17. Пиво и слабоалкогольные напитки

С 1 марта 2025 года введен поэкземплярный учет пива в кегах, а с 1 сентября 2025 года — в потребительской упаковке. Вести учет каждой единицы товара и обмениваться документами нужно только по ЭДО. Применяется УПД нового формата (указание ID ЭПД или реквизитов бумажной ТТН по МОДам при использовании ОЭДО). С 1 марта 2025 года — подача сведений в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота пива в кегах не по причине продажи в розницу.

С 1 мая 2025 года — подача сведений о вводе в оборот пива в потребительской упаковке.

С 1 сентября 2025 года — требование о выводе из оборота продукции в потребительской упаковке не по причине продажи в розницу.

18. Безалкогольное пиво

С 1 апреля 2025 года участники оборота отчитываются в системе о розничной продаже пива, частичном выбытии пива в упаковке (кега), розничной реализации в розлив. С 1 марта 2026 года всем участникам нужно применять ЭДО при выводе товара из оборота в поэкземплярном формате. Вывод из оборота происходит посредством передачи электронного ЭДО. Также участникам рынка нужно отчитываться о выводе из оборота продукта по причине, не связанной с продажей в розницу.

19. Упакованная вода

С 1 марта 2025 года введен обязательный ЭДО для всех участников оборота. Продавать упакованную воду можно только после утверждения электронного УПД. С 1 марта 2025 года — передача в систему маркировки сведений о каждой единице товара (поэкземплярный учет). Код маркировки нужно указывать в УПД или документе списания при выводе из оборота не в результате розничной реализации.

20. Легкая промышленность

С 1 марта 2025 года стартовал новый этап маркировки товаров из перечня постановления Правительства от 29.06.2024 № 883 (третья волна). С этой даты не допускается оборот продукции легкой промышленности без маркировки. По 30 сентября 2025 года нужно завершить ввод в оборот импортной продукции, приобретенной до 1 марта 2025 года и выпущенной в промежутке с 1 марта по 30 июня 2025 года. С 1 января 2026 года не допускается продажа остатков без маркировки, но хранить их на складе можно до конца февраля 2026 года. До 1 марта 2026 года нужно подать сведения об описании, заказать коды, нанести коды на товары, ввести в оборот.

21. Спортивное питание

С 1 сентября 2025 года участники оборота спортивного питания должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», а с 1 октября 2025 года маркировка товаров в этой категории становится обязательной. С 1 марта 2026 года стартует обязанность по передаче сведений в систему о выводе продукции из оборота, в том числе путем розничной продажи через ККТ.

До 31 августа 2026 года участникам оборота нужно промаркировать остатки товара. После этой даты запрещено продавать спортивное питание без маркировки.

С 1 марта 2027 года — поэкземплярный учет при обороте спортивного питания. Сведения нужно передавать в систему о каждой единице товара.

22. Медицинские изделия

С 1 марта 2025 года участники оборота маркируют медицинские перчатки. С этой даты производители и импортеры наносят код на потребительскую упаковку и подают сведения в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот. С 1 сентября 2025 года участники оборота и медицинские учреждения должны фиксировать приемку и отгрузку посредством ЭДО. Сведения подаются о каждой единице маркированной продукции (поэкземплярный учет). Исключение — медицинские перчатки и средства при недержании. С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет медицинских перчаток и средств, используемых при недержании. Все участники оборота должны использовать ЭДО при приемке и отгрузке (производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы, медицинские учреждения, организации из сферы социально-медицинских услуг).

23. Растворимые завариваемые напитки