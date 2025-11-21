Дедлайны по маркировке товаров — до конца 2025 года и в 2026 году

Товары, участники оборота и сроки маркировки
Рассмотрим требования к обязательной маркировке для 23 категорий продукции, которые действуют в 2025 году и продолжат действовать в 2026 году.
1. Сладости и кондитерские изделия
С 1 сентября 2025 года участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и подготовиться к работе с маркировкой (заказ кодов, нанесение маркировки на продукцию, подача отчетов в систему, оплата кодов и ввод в оборот).
В 2026 году стартует обязательная маркировка сладкой продукции в потребительской упаковке. Производители и импортеры начнут наносить коды маркировки на конкретную продукцию:
С 1 марта — на печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты.
С 1 мая — на торты и хлебобулочную продукцию (круассаны, пирожные, рулеты).
С 1 июля — на шоколадные изделия, драже, карамели и жевательную резинку.
Известны некоторые требования на 2027–2028 годы:
С 1 июля 2027 года — обязательная маркировка групповых упаковок и наборов. С этой даты участники должны применять ЭДО при приемке и отгрузке маркированных товаров. Также становится обязательной передача сведений в систему — о розничной продаже через ККТ отдельных видов продукции в упаковке и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу. При продаже кассир сканирует товар, а онлайн-касса передает данные о продаже в «Честный ЗНАК».
С 1 декабря 2028 года нужно отправлять сведения в систему маркировки о каждой единице товара (поэкземплярный учет) — при переходе права собственности путем передачи УПД по ЭДО и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу.
2. Строительные материалы
С 1 сентября 2025 года производители и импортеры регистрируются в системе «Честный ЗНАК» и настраивают рабочие процессы к старту обязательной маркировки.
С 1 октября 2025 года производители и импортеры начинают наносить обязательную маркировку на строительный материалы в потребительской упаковке — на цемент, строительные сухие смеси, гипс.
С 1 декабря 2025 года маркировать потребуется монтажные пены, герметики, мастики, замазки, сухие строительные смеси.
С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять строительные материалы без маркировки.
С 1 декабря 2026 года участники рынка должны подавать в систему маркировки сведения о продаже в розницу через ККТ. При продаже кассир сканирует товар, а онлайн-касса передает данные о продаже в систему. С этой даты участники рынка должны применять ЭДО при приемке и отгрузке товара.
С 1 декабря 2026 года — поэкземплярный учет товара: при переходе права собственности путем передачи УПД через ЭДО и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу.
3. Детские игрушки
С 1 сентября 2025 года участники оборота должны зарегистрироваться в «Честный ЗНАК» и подготовиться к заказу кодов, подаче сведений в систему, оплате кодов, вводу в оборот.
Обязательная маркировка отдельных товаров для детей и взаимодействие с системой маркировки стартует 1 декабря 2025 года.
Остатки произведенных до 1 декабря 2025 года товаров нужно промаркировать в период с 1 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. После окончания установленного срока нельзя продавать детские товары, остатки которых не были промаркированы.
С 1 сентября 2026 года действует требование об обязательной передаче сведений в систему маркировки о розничных продажах, включая реализацию через ККТ.Онлайн-касса отправляет сведения в систему в момент сканирования кода маркировки при продаже.
С 1 февраля 2027 года стартует поэкземплярный учет товара с использованием ЭДО. Сведения нужно отправлять в систему о каждой единице товара (нанесенном коде маркировки).
4. Бакалея
В мае и июне 2025 года производители и импортеры начали наносить обязательную маркировку на отдельные виды бакалейной продукции — снековые изделия (начос, гренки, чипсы, сухарики, кукурузные палочки, готовый попкорн и хлебцы), соусы, специи, приправы, пряности, уксусы, сухие супы и сухие бульоны.
С 1 сентября 2026 года участники оборота должны передавать в систему маркировки сведения о розничных продажах через ККТ.
С 1 сентября 2026 года стартует обязательная передача сведений в систему в объемно-сортовом формате об обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией. Нужно указывать GTIN и количество товара.
С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учет при обороте (право собственности подтверждается передачей УПД по ЭДО) и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей.
5. Антисептики и дезинфицирующие средства
Обязательная маркировка антисептиков и дезинфицирующих средств (вторая волна) — с 1 марта 2025 года.
С 1 сентября 2025 года действуют три требования:
Передача сведений об обороте дезинфицирующих средств. Участники оборота должны применять ЭДО при приемке и отгрузке товаров. Допускается формат объемно-сортового учета (но не обязателен).
Запрет на продажу немаркированных остатков антисептиков и дезинфицирующих средств второй волны. Промаркировать остатки товаров нужно в период с 1 сентября 2025 до 28 февраля 2026 года, которые были произведены или импортированы до 1 марта 2025 года. Оборот немаркированных товаров запрещен.
Поэкземплярный учет антисептиков. Поэкземплярный вывод из оборота товаров второй волны маркировки и поэкземплярный учет об обороте товаров первой волны маркировки.
С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет об обороте товаров второй волны маркировки
6. БАД
С 1 марта 2025 года стартовала вторая волна маркировки биологически активных добавок к пище. Производители и импортеры должны наносить коды на упаковку БАД. С этой даты нужно передавать в систему сведения о вводе в оборот и выводе из оборота в поэкземплярном формате, в том числе о продажах в розницу через ККТ.
Требования с 1 сентября 2025 года:
Все участники оборота должны использовать ЭДО при приемке и отгрузке продукции (производители, импортеры, оптовые и розничные организации, интернет-магазины, маркетплейсы, аптеки).
Передача сведений об обороте происходит в поэкземплярном формате. Код маркировки сканируется на кассе, сведения поступают в систему через ОФД.
Передача прав на товар посредством УПД по ЭДО. В документе указывается код маркировки и количество товара.
7. Моторные масла
С 1 марта 2025 года — обязательная регистрация участников оборота в «Честный ЗНАК». С 1 апреля 2025 года производители и импортеры вправе маркировать товары и направлять сведения в систему маркировки.
Обязательная маркировка для производителей и импортеров действует с 1 сентября 2025 года.
Требования к участникам рынка по маркировке остатков:
По 31 октября 2025 года производители, оптовые и розничные продавцы должны промаркировать остатки смазочных материалов, которые есть в наличии на 1 сентября 2025 года.
По 30 ноября 2025 года импортеры должны нанести маркировку на смазочные материалы, которые были приобретены по 31 августа 2025 года и выпущены таможенными органами с 1 сентября 2025 года. С 1 декабря 2025 года запрещен оборот товаров без маркировки.
Требования с 1 апреля 2026 года:
Направлять сведения в систему маркировки о продажах в розницу через ККТ.
Передавать в систему данные о каждой единице товара (поэкземплярный учет) — при переходе права на товар посредством электронного УПД через ЭДО и выводе из оборота не по причине розничной продажи.
8. Безалкогольные напитки
С 1 марта 2025 года при продаже через кассу любых безалкогольных напитков нужно вносить код маркировки в чек (прежде всего обязанность касается розницы и общепита). Сведения о продаже поступают в систему маркировки через оператора фискальных данных (ОФД).
Требования с 1 сентября 2025 года:
Обязательная маркировка безалкогольной продукции с кодами по ТН ВЭД: 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1 (четвертый этап). С этой даты участники оборота должны зарегистрироваться в системе маркировки и внести данные о товарах в каталог.
Розничные продавцы должны передавать сведения в систему маркировки о продажах при постановке кега на кран. Для этого нужно сформировать документ «Вывод из оборота» и указать причину «Фасовка».
Требования с 1 марта 2026 года:
Направлять в систему сведения о продаже каждой единицы безалкогольной продукции, произведенной с 1 марта 2026 года (поэкземплярный учет).
Сканировать на кассе коды маркировки при продаже безалкогольных напитков. Сведения поступают в систему маркировки через ОФД. Требования относится к продавцам, которые реализуют продукцию с кодами по ТН ВЭД: 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1.
С 5 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года действует объемно-сортовой учет товаров с маркировкой. Нужно передавать сведения в систему о движении продукции, которую участники фиксируют в ЭДО.
9. Икра
Два требования вступили в силу с 1 апреля 2025 года:
Передача прав на товар через объемно-сортовой учет и вывод из оборота в объемно-сортовом формате не по причине розничной продажи.
Передача в систему маркировки сведений о продаже через ККТ икры осетровых и лососевых в упаковке (вывод из оборота). Требование относится к розничным продавцам и другим точкам реализации продукции.
С 1 октября 2025 года — сверка данных в системе маркировки и ФГИС ВетИС. При вводе в оборот сведения об объеме продукции должны совпадать с электронным ветеринарно-сопроводительным документом (эВСД), а также допускается расхождение не более чем на 2%.
С 1 июня 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет икры при обороте и выводе из оборота по всем причинам.
10. Молоко и молочная продукция
С 1 ноября 2026 года начинает действовать обязанность по учету каждой единицы товара со сроком годности свыше 40 суток (поэкземплярный формат). Требование затрагивает производителей, импортеров, оптовиков и розницу. С этой даты участники оборота должны передавать в систему сведения о выводе товара из оборота по всем причинам (кроме продажи через ККТ) и вести поэкземплярный учет выбытий.
11. Велосипеды
До 1 марта 2025 года участники оборота должны были нанести маркировку на товары, произведенные или ввезенные в Россию до 1 сентября 2024 года. После 28 февраля 2025 года запрещены оборот и продажа остатков без маркировки.
С 1 марта 2025 года участники обязаны передавать в систему маркировки сведения об обороте каждой единицы товара (поэкземплярный учет при оформлении УПД по ЭДО). С этой даты при продажах нужно применять ККТ — продавец сканирует код маркировки на кассе, ОФД передает сведения в систему. Не допускается продажа товаров без маркировки.
12. Ветеринарные препараты
С 1 сентября 2025 года участники оборота должны в поэкземплярном формате передавать сведения в систему маркировки при выбытии из оборота лекарственных средств для ветеринарного применения. Требование относится не только к розничным продавцам, но и ко всем участникам рынка. Вывод из оборота может осуществляться по причине розничной продажи и причинам, не связанным с розничной реализацией.
С 1 марта 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет ветеринарных препаратов с использованием электронного УПД. Участникам оборота нужно подготовиться заранее: внедрить и настроить ЭДО, протестировать обмен документами с контрагентами.
13. Косметика и бытовая химия
С 1 марта 2025 года в «Честный ЗНАК» регистрируются участники оборота косметики и бытовой химии. А с 1 сентября 2025 года обязанность по регистрации действует для участников оборота бритв и лезвий.
С мая и июля 2025 года продавцы и импортеры маркируют мыло, моющие средства, средства для волос и бритья, дезодоранты. С 1 октября 2025 года наносить коды маркировки нужно на косметику, зубную пасту. С 1 декабря 2025 года — на бритвы и лезвия. Маркируется продукция в потребительской упаковке.
Маркировка остатков. Разрешено наносить маркировку на бритвы и лезвия в потребительской упаковке до 30 ноября 2026 года — а именно остатков, которые находятся в наличии на 1 декабря 2025 года. С 1 декабря 2026 года запрещена реализация и оборот бритв и лезвий без маркировки. Для косметики и бытовой химии маркировка остатков не действует.
Допускается продажа косметики и бытовой химии, произведенной или ввезенной в Россию до 1 мая, 1 июля или 1 октября 2025 года. Разрешение на реализацию установлено постановлением Правительства от 30.11.2024 № 1681 для некоторых видов товаров в разрезе ТН ВЭД и ОКПД2.
С 1 июля 2026 года — обязанность по передаче сведений в систему маркировки о продажах в розницу через ККТ. Продавец сканирует код на кассе, ОФД направляет сведения в систему. Также наступает обязанность передачи сведений об обороте в объемно-сортовом учете.
С 1 июля 2028 года — передача сведений в систему маркировки в поэкземплярном формате: при переходе права собственности по электронному УПД, а также при выводе из оборота не про причине розничной продажи.
14. Растительные масла
С 1 февраля 2025 года производители и импортеры наносят маркировку на масла в различной потребительской упаковке (пачки, гофрокоробки, аэрозоли, металлические банки и др.). Обязанность продавцов (опт, розница) — при приемке проверить коды на упаковке.
Допускается продажа немаркированной продукции, произведенной в России до 1 октября 2024 года (в стеклянной или полимерной упаковке) или до 1 февраля 2025 года (в остальных видах упаковки). Реализовывать такие товары можно до окончания их срока годности.
Требования с 1 ноября 2025 года:
Сканировать коды маркировки розничных товаров на кассе. ОФД передает сведения о продаже в систему маркировки. Передавать в систему маркировки сведения о продаже через ККТ.
Выполнять отгрузку и приемку только по УПД через ЭДО и передавать сведения о выводе из оборота по причинам, не связанными с розничными продажами (объемно-сортовой формат). Нужно указывать GTIN и количество передаваемых товаров.
С 1 ноября 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота продукции. Участники должны передавать в систему сведения о каждой единице товара — при переходе прав собственности по электронному УПД и выводе из оборота не по причине продаж в розницу.
15. Корма для животных
Производители и импортеры наносят коды маркировки на продукцию в потребительской упаковке — с 1 октября 2024 года на сухие корма, с 1 марта 2025 года на влажные корма. Разрешено продавать корма для животных без маркировки, которые были произведены или ввезены в Россию до этих дат.
Требования с 1 сентября 2025 года:
Сканировать на кассе коды маркировки при реализации товаров в розницу. Сведения поступают в систему через ОФД. Передавать в систему маркировки сведения о продаже через ККТ.
Передавать сведения в объемно-сортовом формате об обороте и выводе из оборота — при переходе прав собственности посредством электронного УПД по ЭДО и выводе из оборота не в результате продажи в розницу. При передаче сведений нужно указывать GTIN и количество товаров.
С 1 ноября 2025 года начнет действовать сверка сведений с системой ФГИС ВетИС (ветеринарном сопроводительном документе). Допускается превышение объема до 5%.
С 1 декабря 2026 года стартует поэкземплярный учет при передаче сведений — при переходе права на товар по электронному УПД и выводе из оборота не в результате розничной продажи.
16. Консервированные продукты
С 1 марта 2025 года действует вторая волна маркировки — на консервы из мяса, грибов, фруктов, овощей, ягод. Реализовать данную продукцию можно до окончания срока годности, если она была произведена или завезена в Россию до этой даты.
С 1 марта 2025 года наносить маркировку на консервированную продукцию первой (консервы из рыбы и морепродуктов) и второй волны должны КФХ и СПК (с/х производственные кооперативы).
С 1 декабря 2025 года начнет действовать сверка сведений с системой ФГИС ВетИС. Допускается превышение объема до 5%.
Требования с 1 октября 2026 года:
Передача сведений в систему маркировки о розничных продажах — с использованием ККТ или выводе из оборота другим способом в объемно-сортовом учете.
Передача товара посредством УПД по ЭДО. В документе указывается GTIN и количество передаваемого товара.
С 1 октября 2027 года стартует поэкземплярный учет при передаче сведений — при переходе права на товар по электронному УПД и выводе из оборота не в результате розничной продажи.
17. Пиво и слабоалкогольные напитки
С 1 марта 2025 года введен поэкземплярный учет пива в кегах, а с 1 сентября 2025 года — в потребительской упаковке. Вести учет каждой единицы товара и обмениваться документами нужно только по ЭДО. Применяется УПД нового формата (указание ID ЭПД или реквизитов бумажной ТТН по МОДам при использовании ОЭДО).
С 1 марта 2025 года — подача сведений в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота пива в кегах не по причине продажи в розницу.
С 1 мая 2025 года — подача сведений о вводе в оборот пива в потребительской упаковке.
С 1 сентября 2025 года — требование о выводе из оборота продукции в потребительской упаковке не по причине продажи в розницу.
18. Безалкогольное пиво
С 1 апреля 2025 года участники оборота отчитываются в системе о розничной продаже пива, частичном выбытии пива в упаковке (кега), розничной реализации в розлив.
С 1 марта 2026 года всем участникам нужно применять ЭДО при выводе товара из оборота в поэкземплярном формате. Вывод из оборота происходит посредством передачи электронного ЭДО. Также участникам рынка нужно отчитываться о выводе из оборота продукта по причине, не связанной с продажей в розницу.
19. Упакованная вода
С 1 марта 2025 года введен обязательный ЭДО для всех участников оборота. Продавать упакованную воду можно только после утверждения электронного УПД.
С 1 марта 2025 года — передача в систему маркировки сведений о каждой единице товара (поэкземплярный учет). Код маркировки нужно указывать в УПД или документе списания при выводе из оборота не в результате розничной реализации.
20. Легкая промышленность
С 1 марта 2025 года стартовал новый этап маркировки товаров из перечня постановления Правительства от 29.06.2024 № 883 (третья волна). С этой даты не допускается оборот продукции легкой промышленности без маркировки.
По 30 сентября 2025 года нужно завершить ввод в оборот импортной продукции, приобретенной до 1 марта 2025 года и выпущенной в промежутке с 1 марта по 30 июня 2025 года.
С 1 января 2026 года не допускается продажа остатков без маркировки, но хранить их на складе можно до конца февраля 2026 года. До 1 марта 2026 года нужно подать сведения об описании, заказать коды, нанести коды на товары, ввести в оборот.
21. Спортивное питание
С 1 сентября 2025 года участники оборота спортивного питания должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», а с 1 октября 2025 года маркировка товаров в этой категории становится обязательной.
С 1 марта 2026 года стартует обязанность по передаче сведений в систему о выводе продукции из оборота, в том числе путем розничной продажи через ККТ.
До 31 августа 2026 года участникам оборота нужно промаркировать остатки товара. После этой даты запрещено продавать спортивное питание без маркировки.
С 1 марта 2027 года — поэкземплярный учет при обороте спортивного питания. Сведения нужно передавать в систему о каждой единице товара.
22. Медицинские изделия
С 1 марта 2025 года участники оборота маркируют медицинские перчатки. С этой даты производители и импортеры наносят код на потребительскую упаковку и подают сведения в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот.
С 1 сентября 2025 года участники оборота и медицинские учреждения должны фиксировать приемку и отгрузку посредством ЭДО. Сведения подаются о каждой единице маркированной продукции (поэкземплярный учет). Исключение — медицинские перчатки и средства при недержании.
С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет медицинских перчаток и средств, используемых при недержании. Все участники оборота должны использовать ЭДО при приемке и отгрузке (производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы, медицинские учреждения, организации из сферы социально-медицинских услуг).
23. Растворимые завариваемые напитки
Участники оборота должны регистрироваться в системе «Честный ЗНАК» с 1 сентября 2025 года. Обязательная маркировка отдельных видов напитков вводится поэтапно:
какао и прочие напитки — с 1 декабря 2025 года;
чай и чайные напитки — с 1 апреля 2026 года;
кофе и цикорий — с 1 июня 2026 года.
Разрешается продажа этой продукции до истечения срока годности, если она была завезена или произведена в России до даты начала обязательной маркировки.
Требования с 1 июня 2027 года:
Вывод из оборота. Продажа розничной продукции через ККТ. Коды маркировки сканируются на кассе и поступают в систему через ОФД.
Передача сведений в систему маркировки в объемно-сортовом формате — о переходе права на товар посредством УПД через ЭДО и выводе из оборота способом, отличным от продажи в розницу. При передаче сведений нужно указывать GTIN и количество товара.
С 1 октября 2028 года — поэкземплярный учет товара при обороте и выводе из оборота не по причине розничной продажи.
Нормативная база: обязательная маркировка 2025–2026
Категории товаров и НПА:
№
Категория
НПА
1.
Сладости и кондитерские изделия
2.
Строительные материалы
3.
Товары для детей
4.
Бакалея
5.
Антисептики
постановление Правительства от 30.05.2023 № 870 (маркировка средств гигиены рук, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков)
6.
БАД
7.
Смазочные материалы и автомобильные жидкости
8.
Безалкогольные напитки
9.
Икра
10.
Молочная продукция
11.
Велосипеды
12.
Ветеринарные препараты
13.
Косметика и бытовая химия
14.
Растительные масла и масложировая продукция
15.
Корма для животных
16.
Консервы
17.
Пиво и слабоалкогольные напитки
18.
Безалкогольное пиво
19.
Упакованная вода
20.
Легкая промышленность (одежда и текстиль)
21.
Спортивное питание
22.
Медицинские изделия
23.
Растворимые завариваемые напитки
Начните пользоваться сервисом «Платформа ЭДО» и обменивайтесь с контрагентами и партнерами ключевыми документами — договорами, актами, УПД, счетами-фактурами. Для большинства категорий товаров вводится передача сведений в поэкземплярном формате об обороте и выводе из оборота. Право на товар подтверждается электронным УПД (сформированным и переданным участниками рынка по ЭДО).
Сроки и этапы пилотных проектов
Некоторые эксперименты перешли из разряда «пилотный проект» в разряд обязательной маркировки, срок окончания других перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года.
1. Средства гигиены
Сроки проведения эксперимента — с 25 сентября 2025 по 31 августа 2026 года. Участники оборота наносят маркировку на некоторые виды санитарно-гигиенических, туалетных и хозяйственных принадлежностей. Например, зубные щетки, наборы для маникюра и педикюра, носовые платки, полотенца для рук, пинцеты, зубные нити и т. д. Ознакомиться с полным перечнем можно в постановлении Правительства от 20.09.2025 № 1457.
2. Слабый алкоголь
Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции (до 9% включительно) стартовал 1 июля 2024 года и продлится по 31 августа 2026 года. Цель — отработать механизм передачи сведений в ЕГАИС и на основании полученных результатов доработать систему.
В эксперименте принимают участие Минтранс и операторы ИС ЭПД для отладки корректного обмена данными с системой «Честный ЗНАК».
3. Радиоэлектроника
С 14 июля 2025 по 28 февраля 2026 года проходит четвертая волна обязательной маркировки в категории «Радиоэлектронная продукция». На этом этапе в список добавлен товар с кодом по ТН ВЭД 8543 40 000 0 (индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования).
4. Автозапчасти
Эксперимент стартовал 25 февраля 2025 года и продлится по 28 февраля 2026 года. Участники оборота отрабатывают процессы по маркировке фильтров, лобовых стекол, свечей зажигания и других компонентов ТС и двигателей внутреннего сгорания.
5. Медицинские изделия
Пилотный проект «Медицинские изделия 2.0» проходит с 1 сентября 2024 по 28 февраля 2026 года. Порядок проведения эксперимента и отдельные виды медицинских изделий утверждены в постановлении Правительства от 17.05.2024 № 620. Участники оборота наносят маркировку на шприцы, салфетки, пробирки, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, медицинские маски, аппараты искусственного дыхания и т. д.
6. Оптоволокно
Маркировка оптоволоконной продукции в режиме эксперимента проходит в период с 1 декабря 2023 по 28 февраля 2026 года. Участники оборота могут подать заявление в «Честный ЗНАК» и войти в рабочую группу. В период эксперимента бизнес получает доступ к технической документации, личному кабинету и возможность заранее наладить рабочие механизмы по нанесению кодов и передаче сведений. В эксперимент включены волокна оптические и кабели волоконно-оптические (коды по ТН ВЭД — 9001 10 900 1 и 8544 70 000 0).
7. Отопительные приборы
Сроки проведения пилотного проекта — с 1 апреля 2024 по 28 февраля 2026 года. Участники рынка могут подключиться к проекту и получить доступ к онлайн-встречам со специалистами системы «Честный ЗНАК», бесплатные коды маркировки на время эксперимента. Маркировке подлежат некоторые виды отопительных приборов — конвекторы отопительные, радиаторы и котлы центрального отопления.
8. Кабельно-проводниковая продукция
Пилотный проект в данной товарной группе стартовал 20 мая 2024 года и проходит по 28 февраля 2026 года. В эксперименте участвуют кабели и провода с кодами по ТН ВЭД 8544 49 990 0 и 8544 49 910 8.
9. Пиротехника
Эксперимент проходит с 1 июля 2024 по 28 февраля 2026 года. У участников оборота есть возможность отработать технические решения как по внутренним процессам, так и по передаче сведений в «Честный ЗНАК». В эксперименте участвуют пожарные извещатели, огнетушители, системы извещений, приемно-контрольные приборы, устройства дистанционного пуска.
10. Полимерные трубы
Добровольная маркировка товаров этой категории проходит с 25 октября 2024 по 28 февраля 2026 года. Маркировке подлежит внушительный список полимерной продукции и материалов — трубы, шланги, фитинги, соединения. Основной регламент по эксперименту — постановление Правительства от 24.10.2024 № 1424.
Нормативная база: эксперименты по маркировке 2025–2026
Пилотные проекты и основные регламенты:
№
Категория
НПА
1.
Средства гигиены
2.
Слабый алкоголь
3.
Радиоэлектроника
4.
Автозапчасти
5.
Медицинские изделия 2.0
6.
Оптоволокно
7.
Отопительные приборы
8.
Кабельно-проводниковая продукция
9.
Пиротехника
10.
Полимерные трубы
На сайте «Честного ЗНАКа» есть инструкции по подаче заявки на участие в эксперименте и методические рекомендации. На главной странице выберите раздел «Товарные категории», затем «Пилотные проекты».
Сроки обязательной маркировки и пилотных проектов периодически переносятся на новые даты. За их актуальностью нужно следить на сайте «Честного ЗНАКа». Проверить необходимость нанесения маркировки на конкретный товар можно по ТН ВЭД или ОКПД2.
Разрешительные режимы на кассах: онлайн- и офлайн-проверка
В 2025 году в большинстве категорий товаров заработал разрешительный режим на кассах в онлайн- и офлайн-формате:
Как работает онлайн-проверка. Кассир сканирует товар на кассе и в систему «Честный ЗНАК» поступает запрос на проверку Data Matrix. Если проверка пройдена — касса выпустит чек с кодом. Если проверка не пройдена — кассир принимает решение о запрете продажи товара на основании запрета продажи товара из ГИС МТ.
Как работает офлайн-проверка. При отсутствии интернета или связи с «Честный ЗНАК» участники оборота должны проверять товар по специальной локальной базе. Офлайн-проверка осуществляется, если не получен ответ по онлайн-проверке в течение 1,5 секунд. В офлайн режиме проверяется, нет ли запрета от органов власти на продажу товаров.
Категории товаров, в отношении которых вводятся разрешительные режимы на кассах с 1 сентября 2025 по 1 апреля 2027 года:
Категория
Онлайн-проверка
Офлайн-проверка
Велосипеды и велосипедные рамы
с 01.09.2025
с 01.03.2026
Ветеринарные препараты
с 01.09.2025
с 01.09.2025
Безалкогольное пиво
с 01.10.2025
с 01.03.2026
Икра
с 01.10.2025
с 01.03.2026
Технические средства реабилитации
с 01.10.2025
с 01.10.2025
Растительные масла
с 01.05.2026
с 01.05.2026
Консервированная продукция
с 01.04.2027
с 01.04.2027
