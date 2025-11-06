Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами: переход на универсальные сообщения с 2026 года

Коротко о главном:
Планируется, что с 2026 года обмен электронными счетами-фактурами будет проходить по новому порядку. Точная дата нововведения еще неизвестна — ориентировочно с 1 апреля 2026 года вместо 1 октября 2025 года.
Универсальные сообщения (УС) заменят извещение о получении и уведомление об уточнении.
Для отправки УС не потребуется электронная подпись — это упростит и ускорит документооборот.
Бизнесу стоит заранее обновить ЭДО и протестировать обмен, чтобы спокойно перейти на новый порядок.
Зачем меняют порядок обмена электронными счетами-фактурами
Действующий порядок обмена электронными счетами-фактурами установлен приказом Минфина от 05.06.2021 № 14н. На практике он создает лишнюю нагрузку на бухгалтерию.
Чтобы подтвердить получение документа, нужно отправить извещение (ИоП) и подписать его квалифицированной электронной подписью. Если в счете-фактуре есть ошибка, формируется отдельное уведомление об уточнении (УоУ). Каждый этап требует технической проверки, подписания и пересылки через операторов ЭДО.
Из-за этого даже простое согласование документа может занимать несколько дней. Любая ошибка или задержка на стороне контрагента ведет к срыву сроков и риску потери вычета по НДС.
ФНС и Минфин предлагают заменить систему извещений универсальными сообщениями (ID проекта 150213). Это короткие электронные уведомления в формате .xml, которые содержат в себе информацию о получении, уточнении, отказе в подписи электронного документа, заменяя извещение о получении и уведомление об уточнении. Главное преимущество — их не нужно подписывать электронной подписью, и оператор ЭДО сразу передает их контрагенту.
Переход на УС решает несколько задач:
упрощает процесс подтверждения документов;
сокращает количество технических ошибок при передаче;
избавляет от необходимости использовать подписи на каждом этапе;
ускоряет процесс согласования между участниками ЭДО.
Переход на универсальные сообщения станет проще с готовым решением — Платформа ЭДО. Сервис позволяет обмениваться всеми типами документов без бумаги: договорами, счетами, актами, УПД, накладными. Настройка занимает несколько минут, а также сервис выпускает электронную подпись для ИП и руководителей дистанционно с бесплатной доставкой токена по России.
Как будет работать новый формат
Универсальное сообщение — XML-файл с фиксированным форматом, который придет на смену извещениям о получении и уведомлениям об уточнении. Он будет применяться при обмене электронными счетами-фактурами, универсальными корректировочными и передаточными документами (УПД).
Главная идея УС — сделать обмен максимально простым и быстрым. Вот основные принципы работы нового формата:
Без подписи. Отправлять УС можно без квалифицированной электронной подписи — система ЭДО сама фиксирует отправителя и получателя.
Без ограничений. Количество сообщений не лимитируется, при необходимости можно направлять несколько уточнений подряд.
Прямая передача. Сообщение поступает сразу через оператора ЭДО контрагенту, без дублирования на других этапах.
Статусы по коду. Каждое сообщение имеет код, который указывает на назначение УС:
1999 — извещение о получении;
2999 — уведомление об уточнении;
3999 — отказ в подписи;
4002 — комментарий к документу.
Сравнение старого и нового порядка обмена информацией о поступлении или уточнении электронных документов:
Характеристика
Старый порядок (приказ Минфина № 14н)
Новый порядок (планируется с 2026 г.)
Формат подтверждений
Извещение о получении и уведомление об уточнении
Универсальные сообщения
Электронная подпись
Обязательна для всех сообщений
Не требуется ЭП для универсальных сообщений
Число типов документов
Несколько отдельных форм
Один унифицированный формат
Время обработки
От нескольких часов до нескольких дней
Практически мгновенно
Как подготовиться к переходу на универсальные сообщения
Операторы ЭДО уже начали тестировать универсальные сообщения и рекомендуют начать готовиться заранее, хотя новый порядок еще не утвержден официально. Заблаговременная подготовка поможет избежать ошибок, задержек и проблем с контрагентами в момент, когда система заработает.
Переход на универсальные сообщения затрагивает не только бухгалтерию, но и IT-службы, операторов ЭДО, юристов и всех, кто участвует в документообороте.
Сейчас важно следить за публикациями ФНС и Минфина. Окончательная дата вступления нового порядка в силу пока не закреплена. По последним данным, планируется перенос на 1 апреля 2026 года, но это будет известно после принятия соответствующего НПА.
Что нужно сделать бизнесу, чтобы перейти на УС:
Уточнить у оператора ЭДО планы по внедрению УС. Почти все крупные операторы уже тестируют новые форматы. Нужно заранее уточнить сроки запуска и совместимость с вашей системой.
Назначить ответственных за обмен. Определите, кто будет отправлять и получать универсальные сообщения, и проведите инструктаж. Новый формат проще, но все же требует понимания кодов и статусов.
Провести тестовый обмен. Попробуйте отправить тестовые УС между вашими контрагентами, чтобы проверить корректность форматов и совместимость систем до начала обязательного применения.
Обновить учетные программы. Важно установить обновления, чтобы не столкнуться с проблемами интеграций.
Чтобы новые правила не застали бухгалтерию врасплох, важно заранее подготовить систему ЭДО. На Платформе ЭДО все устроено удобно: интеграция с 1С и другими учетными системами, автороуминг с популярными операторами, надежная техническая поддержка. Вы сможете отправлять и принимать документы без задержек, а централизованное хранение на защищенных серверах обеспечить безопасность и сохранность архива.
Основные выводы
Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами упростит ЭДО и снизит нагрузку на бухгалтерию.
Планируется, что с 2026 года вместо извещений и уведомлений начнут применяться универсальные сообщения. Операторы ЭДО уже тестируют новый формат, а обязательно применять УС ориентировочно нужно будет 1 апреля 2026 года.
Электронная подпись для УС не потребуется — такое условие ускорит обработку документов и уменьшит количество ошибок.
Чтобы перейти без сбоев, компаниям стоит заранее обновить учетные программы и протестировать обмен.
Те, кто подготовится заранее, смогут перейти на новый порядок без рисков для НДС и документооборота.
