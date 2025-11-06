Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами: переход на универсальные сообщения с 2026 года

Зачем меняют порядок обмена электронными счетами-фактурами

Действующий порядок обмена электронными счетами-фактурами установлен приказом Минфина от 05.06.2021 № 14н. На практике он создает лишнюю нагрузку на бухгалтерию.

Чтобы подтвердить получение документа, нужно отправить извещение (ИоП) и подписать его квалифицированной электронной подписью. Если в счете-фактуре есть ошибка, формируется отдельное уведомление об уточнении (УоУ). Каждый этап требует технической проверки, подписания и пересылки через операторов ЭДО.

Из-за этого даже простое согласование документа может занимать несколько дней. Любая ошибка или задержка на стороне контрагента ведет к срыву сроков и риску потери вычета по НДС.

ФНС и Минфин предлагают заменить систему извещений универсальными сообщениями (ID проекта 150213). Это короткие электронные уведомления в формате .xml, которые содержат в себе информацию о получении, уточнении, отказе в подписи электронного документа, заменяя извещение о получении и уведомление об уточнении. Главное преимущество — их не нужно подписывать электронной подписью, и оператор ЭДО сразу передает их контрагенту.

Переход на УС решает несколько задач:

упрощает процесс подтверждения документов;

сокращает количество технических ошибок при передаче;

избавляет от необходимости использовать подписи на каждом этапе;

ускоряет процесс согласования между участниками ЭДО.