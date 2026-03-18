Общепит в 2026 году: льготы по НДС и страховым взносам

Кто может воспользоваться льготой по НДС

Льготу (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК) могут применить юридические лица и ИП, которые предоставляют услуги общественного питания в таких заведениях:

рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые и другие схожие объекты;

отделы кулинарии при ресторанах, кафе, предприятиях быстрого обслуживания и т. д.;

организации, обслуживающие клиентов вне стационарных точек — например, по доставке готовых блюд или кейтерингу;

объекты питания в составе гостиниц.

Если вы торгуете продукцией общепита через обычный розничный отдел или занимаетесь заготовками — это уже не услуги общепита для льготы по НДС. Если у предприятия есть другие направления (аренда помещений, розница и т. п.) — доходы от них учитывайте отдельно.

Три главных условия для применения льготы:

доходы за прошлый год — не выше 3 млрд руб.;

от услуг общественного питания должно поступать не менее 70% всех доходов;

среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже средней по отрасли (ОКВЭД 56) в вашем регионе.

Если хотя бы одно из трех обязательных условий нарушится, освобождения от НДС не будет. В таком случае вам стоит применять стандартные или сниженные ставки: 22% основная ставка; 10% — для социально значимых товаров.

Компании на УСН, переходящие на НДС, тоже могут использовать пониженные ставки в размере 5% или 7%.

Для новых компаний и ИП можно сразу применять льготу в год регистрации — остальные условия начинают действовать со следующего календарного года.

Пример потери права на освобождение. Владелец кафе открыл отдельно стоящий отдел розничной торговли кулинарией. Такой доход нельзя считать услугами общепита — он уменьшает необходимую долю (70%). Если из-за этого услуги общепита составят менее 70% общей выручки, право на льготу будет утрачено.