Общепит в 2026 году: льготы по НДС и страховым взносам

С 1 октября 2025 года вступили в силу изменения для заведений общественного питания. Теперь выручка такого бизнеса для освобождения от НДС может достигать 3 млрд руб. в год вместо прежних 2 млрд. Расскажем, что важно знать про льготы в отношении НДС и страховых взносов для общепита и как правильно оформить документы.

Самое главное:

  • В 2026 году общепит может применять освобождение от НДС при выручке до 3 млрд руб. при соблюдении установленных условий.

  • Льгота по НДС действует только в отношении услуг общественного питания — розничные и сопутствующие доходы учитываются отдельно.

  • При нарушении условий освобождение утрачивается и применяется НДС по общим или пониженным ставкам.

  • Предприятия общепита из числа МСП вправе использовать пониженный тариф страховых взносов.

Кто может воспользоваться льготой по НДС

Льготу (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК) могут применить юридические лица и ИП, которые предоставляют услуги общественного питания в таких заведениях:

  • рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые и другие схожие объекты;

  • отделы кулинарии при ресторанах, кафе, предприятиях быстрого обслуживания и т. д.;

  • организации, обслуживающие клиентов вне стационарных точек — например, по доставке готовых блюд или кейтерингу;

  • объекты питания в составе гостиниц.

Если вы торгуете продукцией общепита через обычный розничный отдел или занимаетесь заготовками — это уже не услуги общепита для льготы по НДС. Если у предприятия есть другие направления (аренда помещений, розница и т. п.) — доходы от них учитывайте отдельно. 

Три главных условия для применения льготы:

  • доходы за прошлый год — не выше 3 млрд руб.;

  • от услуг общественного питания должно поступать не менее 70% всех доходов;

  • среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже средней по отрасли (ОКВЭД 56) в вашем регионе.

Если хотя бы одно из трех обязательных условий нарушится, освобождения от НДС не будет. В таком случае вам стоит применять стандартные или сниженные ставки: 22% основная ставка; 10% — для социально значимых товаров.

Компании на УСН, переходящие на НДС, тоже могут использовать пониженные ставки в размере 5% или 7%.

Для новых компаний и ИП можно сразу применять льготу в год регистрации — остальные условия начинают действовать со следующего календарного года.

Пример потери права на освобождение. Владелец кафе открыл отдельно стоящий отдел розничной торговли кулинарией. Такой доход нельзя считать услугами общепита — он уменьшает необходимую долю (70%). Если из-за этого услуги общепита составят менее 70% общей выручки, право на льготу будет утрачено.

Как отразить льготу по НДС в декларации 

Уведомлять налоговую об использовании льготы по НДС специально не требуется. Достаточно заполнить раздел 7 декларации по НДС:

  • Графа 1: укажите код льготы 1011214 «Оказание услуг общественного питания».

  • Графа 2: стоимость реализованных товаров / услуг без НДС.

  • Графа 3: стоимость купленных товаров/услуг без НДС (которые относятся к услугам общепита).

  • Графа 4: сумму «входного» НДС по покупкам для нужд общепита, которую вы не берете к вычету.

Пример заполнения — если оказаны услуги на сумму 63 млн руб., куплены товары на сумму 18 млн руб., а входной НДС — 3,6 млн руб., то заполняйте так: 

  • Графа 1: 1011214.

  • Графа 2: 63 000 000.

  • Графа 3: 18 000 000.

  • Графа 4: 3 600 000.

Срок сдачи отчета — до 25-го числа месяца после окончания квартала. Сдавать декларацию по НДС нужно в электронном виде через оператора ЭДО.

Налоговая может запросить пояснения к вашей декларации по льготе. В качестве подтверждения удобно использовать специальный реестр документов (необязательно присылать все сканы накладных)

В реестре перечислите документы по каждой операции и сумме. Перечень группируйте сначала по кодам операций (например, по коду «общепит»), затем по видам документов и контрагентам.

Сдавайте декларацию по НДС и другую отчетность через «Платформу Госотчет». Сервис позволяет создавать, проверять и отправлять отчетность в ФНС, СФР и Росстат в электронном виде, отслеживать статусы документооборота и быстро отвечать на требования налоговой. Автоматические проверки снижают вероятность ошибок, а встроенные подсказки помогают корректно заполнить отчеты с учетом льгот и актуальных ставок НДС. 

Можно ли отказаться от применения льготы по НДС

Бывают ситуации, когда выгоднее платить НДС и получать право на возмещение «входного» налога (например, при крупной модернизации кухни или капитальном ремонте). В таком случае достаточно подать заявление об отказе от освобождения в ФНС до начала нужного квартала. Срок отказа можно определить самим — но он должен составлять как минимум один год. После этого сможете принимать к вычету «входной» НДС по всем подходящим закупкам.

Пример. Кафе планирует масштабный ремонт с большими закупками техники в начале года. Чтобы вернуть уплаченный поставщикам НДС за оборудование, кафе заранее подает заявление об отказе от льготы до нового года и с первого квартала начинает платить налог «по полной».

Если возникли вопросы или сомнения — обязательно проконсультируйтесь со специалистом или обратитесь за разъяснениями в вашу налоговую инспекцию.

Кто может применять пониженный тариф по страховым взносам

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из сферы общепита (основной ОКВЭД 56 — «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков») могут снизить размер страховых взносов до 15% (вместо обычных 30%) с выплат, превышающих 1,5 кратный размер МРОТ в месяц. Это применимо, если доходы от вашей основной деятельности составляют не менее 70% от общих поступлений по итогам отчетного периода.

Есть два варианта применения пониженного тарифа:

1. Общий порядок — для всех МСП с ОКВЭД 56 и численностью до 250 человек. В этом случае главное, чтобы соответствующий код был основным в ЕГРЮЛ / ЕГРИП и доля доходов от общепита составляла не менее 70%. 

2. Специальные условия — для организаций с численностью более 250 человек (но не более 1500). Здесь, кроме основных требований (ОКВЭД, доля дохода), нужно также:

  • иметь право на освобождение от НДС (оказание услуг через кафе, рестораны и другие объекты общепита);

  • не превышать лимит дохода — 2 млрд рублей в год; 

  • поддерживать среднюю зарплату сотрудников по региону не ниже установленной.

Во втором случае, несмотря на установление для НДС предела в 3 млрд руб., для целей исчисления страховых взносов лимит остался тем же (письмо Минфина от 09.09.2025 № 03-07-07/88081).

Пониженная ставка 15% применяется к выплатам, которые превышают полуторакратный размер федерального МРОТ в месяц. Пока выплаты не превышают эту сумму, действует общий тариф 30%. 

Когда начинает действовать сниженный тариф

Пониженный тариф применяется с первого числа месяца, когда вас внесли в реестр МСП (обновляется ежемесячно 10-го числа). Если же вы покинете реестр, расчет взносов с общего тарифа начинается с первого числа месяца исключения.

Что делать при потере права на льготный тариф по страховым взносам

Если какое-либо из условий для пониженного тарифа перестало выполняться (например, превысили лимит по доходу или составу), вы перейдете обратно на общий тариф — нужно пересчитать взносы с начала года.

При исключении из реестра МСП — платите по общему тарифу с месяца исключения. При повторном включении в реестр можно восстановить право на снижение с месяца возвращения.

Отчетность

Если вы используете льготный тариф для МСП из приоритетных отраслей, нужно заполнить Приложение 3.1 к разделу 1 Расчета по страховым взносам: указать суммарные доходы и долю «общепитовских» поступлений. Кроме того, в отчетности должны быть два подраздела раздела 1 РСВ с кодами «01» и «32».

Если используете специальную норму для компаний из сферы общепита с численностью сотрудников от 250 до 1 500 человек (п. 13.1 ст. 427 НК), отдельное приложение заполнять не нужно. В РСВ сдавайте подразделы с кодами «01» и «24».

Оформляйте декларацию по НДС и другую обязательную отчетность через «Платформу Госотчет». Сервис позволяет подготовить и отправить отчеты в ФНС, СФР и Росстат онлайн, отследить статусы документооборота и вовремя ответить на требования налоговой. Встроенные проверки и подсказки помогают избежать ошибок и корректно учесть льготы и действующие ставки НДС.

Что в итоге

В 2026 году льготы для общепита по НДС и страховым взносам остаются одним из инструментов налоговой экономии, но требуют строгого соблюдения установленных критериев. Отклонение от них может привести к утрате льготы и необходимости пересчета налоговых обязательств.

Чтобы избежать ошибок и споров с налоговой, важно не только правильно применять льготы, но и корректно отражать их в отчетности, своевременно отвечать на требования и контролировать показатели в течение года.

Регулярный мониторинг выручки, зарплат и состава деятельности позволяет заранее оценить налоговые последствия и принять взвешенное решение — сохранять освобождение или, при необходимости, отказаться от него в пользу возмещения НДС.

