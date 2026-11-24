Самое главное:
С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны при перевозках грузов по договору, кроме установленных законом исключений.
До 1 марта 2027 года при предъявлении бумажной накладной вместо электронной инспекторы на дорогах ограничиваются устным замечанием.
Ошибки в ЭТрН могут привести к спорам с контрагентами и проблемам с подтверждением расходов.
Основные сложности перевозчиков — неготовность контрагентов к ЭДО, технические сбои, ошибки в реквизитах и при подписании документов.
Чтобы снизить риски, заранее проверяйте подключение контрагентов к ЭДО, реквизиты, полномочия подписантов и статус документов.
Новые требования затронули грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и экспедиторов. Изменения установлены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Но не все участники перевозок успели подготовиться к изменениям. Из-за этого возникают задержки, ошибки в документах и споры с контрагентами.
Не настроена система для работы с ЭТрН
Что происходит. Для оформления ЭТрН компаниям требуется подключиться к оператору ИС ЭПД, настроить электронный документооборот и предоставить сотрудникам доступ к системе.
Водителям потребуется смартфон с мобильным приложением оператора ИС ЭПД. Через него они подтверждают прием и передачу груза электронной подписью, а также показывают QR-код накладной инспектору при проверке.
Почему это проблема. Сотрудники не могут вовремя сформировать или подписать ЭТрН. Из-за этого задерживается оформление перевозки, возникают сложности при передаче груза и простои транспорта.
Что делать. Проверьте настройки электронного документооборота и обмена с оператором ИС ЭПД. Убедитесь, что сотрудники имеют необходимые права доступа, а водители могут подписывать документы с мобильных устройств. Назначьте ответственного за техническую поддержку.
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Проблемы с электронными подписями и МЧД
Что происходит. Для подписания ЭТрН участникам перевозки требуются электронные подписи. Руководители организаций и ИП используют УКЭП, а сотрудники, которые подписывают документы от имени компании, — личную УКЭП или в установленных случаях УНЭП, а также машиночитаемую доверенность (МЧД).
Водитель может подтвердить прием и передачу груза простой электронной подписью (ПЭП). После этого перевозчик должен подписать документ своей УКЭП или УНЭП.
Почему это проблема. Если у сотрудника нет действующей электронной подписи или доверенности с необходимыми полномочиями, он не сможет корректно подписать ЭТрН от имени компании. Из-за этого оформление документов затягивается и перевозка задерживается.
Что делать. Проверьте действительность электронных подписей сотрудников и наличие МЧД. Убедитесь, что доверенности содержат необходимые полномочия и не истек срок их действия. Заранее настройте подписание документов и проверьте работу системы на тестовой перевозке.
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Сотрудники допускают ошибки при работе с ЭТрН
Что происходит. После перехода на ЭТрН сотрудникам потребовалось осваивать новые правила оформления документов. Диспетчеры и логисты учатся работать с электронными накладными, водители — подтверждать прием и передачу груза, бухгалтеры — проверять поступившие документы. Конкретные обязанности зависят от организации работы в компании.
Почему это проблема. Сотрудники могут ошибаться при заполнении реквизитов, пропускать этапы подписания или не замечать, что документ не дошел до контрагента. В результате оформление ЭТрН затягивается, а обнаруженные ошибки приходится исправлять.
Что делать. Проведите обучение сотрудников и составьте инструкции для каждой роли: кто заполняет накладную, проверяет сведения, подписывает документ и контролирует его статус. Отработайте процесс на тестовой перевозке. Назначьте ответственного, к которому сотрудники смогут обратиться при ошибках или сбоях.
Контрагент не подключен к ЭПД или отказывается работать с электронными документами
Что происходит. Не все участники перевозок успели подключиться к электронному документообороту. Некоторые контрагенты откладывают переход или отказываются оформлять ЭТрН. Бывает и другая ситуация. Партнер подключен к системе, но не получает документы из-за ошибки в идентификаторе участника ЭПД — уникальном коде, по которому система определяет получателя.
Почему это проблема. В оформлении ЭТрН участвуют грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Если одна из сторон не подключена к системе или не может подписать документ, процесс затягивается.
Что делать. До начала перевозки проверьте, подключены ли все участники к операторам ИС ЭПД. Уточните идентификаторы контрагентов и убедитесь, что между операторами настроен обмен документами.
Если партнер еще не подключился, предложите ему зарегистрироваться в «Платформе ЭПД». В сервисе входящие документы принимаются бесплатно.
Учитывайте, что бумажные накладные допускаются только в случаях, установленных приказом Минтранса от 01.06.2026 № 262. Например, при перевозках для личных нужд физлиц, отсутствии доступа к интернету или когда грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо.
ЭТрН зависает при подписании или передаче
Что происходит. Даже если все участники перевозки подключены к оператору ИС ЭПД, документы иногда не проходят полный цикл оформления. Причиной могут быть технические сбои, ошибки при обмене данными или задержки с подписанием титулов.
На практике возникают следующие ситуации:
Не подписан титул 2. В стандартном процессе грузоотправитель сначала подписывает титул 1, затем перевозчик подтверждает прием груза титулом 2. После этого в ГИС ЭПД формируется QR-код для предъявления при дорожной проверке. Если второй титул не подписан, оформление накладной задерживается.
Документ не доходит до контрагента. Причиной могут быть технические ошибки при передаче данных между информационными системами. В результате получатель не видит накладную или не может продолжить ее оформление.
Созданы дубликаты ЭТрН. Если отправленный документ не отображается в системе, сотрудник может ошибочно создать новую накладную на ту же перевозку. Это усложняет документооборот и требует проверки статуса обоих документов.
Что делать. При возникновении ошибки проверьте статус накладной и выясните, на каком этапе остановилось оформление. Убедитесь, что предыдущие титулы подписаны и переданы в ГИС ЭПД.
Если документ не дошел до получателя, обратитесь к оператору ИС ЭПД. Не создавайте новую накладную, пока не выясните статус первоначальной. При техническом сбое сохраните сообщение об ошибке и следуйте инструкциям оператора по восстановлению обмена.
Ошибки в реквизитах ЭТрН
Что происходит. При заполнении электронной транспортной накладной сотрудники могут неверно указать вес груза, адрес погрузки или выгрузки, сведения об участниках перевозки. Ошибки обнаруживаются как до подписания документа, так и после его передачи в ГИС ЭПД.
Почему это проблема. Недостоверные сведения в ЭТрН могут привести к спорам между участниками перевозки и затруднить подтверждение ее условий. Кроме того, исправление уже подписанного документа требует дополнительных действий.
Порядок исправления установлен постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931. Участники перевозки вправе корректировать сведения в ЭТрН, но не все данные разрешено изменять. Например, нельзя исправлять сведения о передаче и приеме груза, а также замечания перевозчика, перечисленные в п. 10 постановления.
Что делать. Перед подписанием ЭТрН проверяйте реквизиты участников перевозки, адреса, сведения о грузе и транспортном средстве.
Если ошибка обнаружена после подписания, сформируйте исправленный файл обмена в установленном порядке. При необходимости обеспечьте повторное подписание связанных титулов.
Если ГИС ЭПД выявила расхождения и оператор уведомил об этом участника перевозки, исправленные файлы обмена направьте в течение пяти календарных дней после получения уведомления (п. 9 постановления № 931).
Для оформления ЭТрН используйте «Платформу ЭПД». В сервисе доступны шаблоны документов и поиск контрагентов — это упрощает подготовку накладных.
Штрафы и налоговые риски при оформлении ЭТрН
Ответственность за отсутствие транспортной накладной
С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная обязательна при перевозке грузов по договору, кроме установленных законом исключений. Но до 1 марта 2027 года действует нештрафуемый период. Если водитель предъявит бумажную накладную вместо электронной, инспекторы ГИБДД и Ространснадзора ограничатся устным замечанием.
При этом за отсутствие необходимых товарно-транспортных документов предусмотрено предупреждение или штраф 500 руб. по ч. 2 ст. 12.3 КоАП.
Нештрафуемый период не отменяет обязанность оформлять ЭТрН. Поэтому компаниям стоит завершить переход на электронный документооборот, не дожидаясь марта 2027 года.
Налоговые риски
Ошибки в перевозочных документах могут затруднить подтверждение расходов на доставку и права на вычет НДС. Но не каждое нарушение приводит к доначислению налогов.
В письме от 03.11.2026 № СД-36-3/9573@ ФНС разъяснила, что оформление перевозочных документов на бумаге само по себе не служит основанием для отказа в признании расходов и вычете НДС. Значение имеют фактическое оказание услуг и соблюдение требований налогового законодательства.
Чтобы снизить риски, проверяйте сведения в ЭТрН и сохраняйте документы, подтверждающие перевозку и ее стоимость.
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Ответственность при перевозке алкоголя
При перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции действуют дополнительные требования к документам, подтверждающим легальность ее оборота.
Если груз доставляет сторонний перевозчик по договору, требуется ЭТрН. При перевозке собственным транспортом без договора со сторонним перевозчиком оформляют путевой лист. Для отдельных видов продукции также действуют требования к сведениям, передаваемым в ЕГАИС и систему маркировки «Честный знак».
До 1 марта 2027 года для подтверждения легальности оборота алкоголя допускается бумажная товарно-транспортная накладная (ч. 3 ст. 3 закона от 29.05.2024 № 102-ФЗ). Но она не заменяет электронную транспортную накладную в случаях, когда ее оформление обязательно.
За нарушение порядка учета алкогольной продукции или нефиксацию необходимых сведений в ЕГАИС предусмотрены штрафы по ст. 14.19 КоАП:
для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 руб.;
для организаций — от 150 000 до 200 000 руб. Возможна конфискация продукции.
Перед перевозкой проверьте, какие документы требуются для конкретного груза, и убедитесь, что сведения о продукции корректно отражены в информационных системах.
Задержки оплаты и простои из-за проблем с ЭТрН
Что происходит. Ошибки в ЭТрН или задержки с подписанием документов влияют на расчеты с заказчиком. Некоторые компании устанавливают в договорах условие, по которому оплата перевозки производится после получения корректно оформленных документов.
Почему это проблема. Если ЭТрН не подписана или содержит ошибки, заказчик может задержать оплату, если такое условие предусмотрено договором. Кроме того, проблемы с оформлением документов иногда приводят к задержкам при приемке груза и простоям транспорта.
Что делать. Перед заключением договора проверьте, какие документы необходимы для оплаты и в какие сроки заказчик должен перечислить деньги. Контролируйте статусы ЭТрН и своевременное подписание титулов. Согласуйте с контрагентами порядок действий при технических сбоях и условия возмещения убытков из-за простоя.
Что изменится для перевозчиков с 1 марта 2027 года
С 1 марта 2027 года вступит в силу закон от 29.12.2025 № 520-ФЗ. Он вводит обязательную регистрацию в реестре «ГосЛог» для компаний и ИП, которые оказывают услуги по перевозке грузов внутри России на автомобилях с технически допустимой максимальной массой более 3,5 т.
Для допуска к перевозкам потребуется включить в реестр сведения о компании и хотя бы одном транспортном средстве. Зарегистрироваться перевозчики смогут через Госуслуги. Для участников международных автоперевозок предусмотрены отдельные правила допуска.
Пока проверьте, распространяются ли новые требования на вашу деятельность, и подготовьте сведения о транспортных средствах. Это отдельная обязанность, которая не заменяет оформление ЭТрН.
Чек-лист для перевозчика: как избежать проблем с ЭТрН
Чтобы снизить риск ошибок и задержек при оформлении электронных транспортных накладных, проверьте основные процессы:
Работа с контрагентами. Убедитесь, что все участники перевозки подключены к операторам ИС ЭПД и могут обмениваться документами.
Техническая готовность. Проверьте настройки системы, доступы сотрудников и работу мобильного приложения для водителей.
Электронные подписи. Проверьте сроки действия подписей и МЧД, а также полномочия сотрудников на подписание документов.
Обучение сотрудников. Распределите обязанности, составьте инструкции и отработайте оформление ЭТрН на тестовой перевозке.
Контроль документов. Проверяйте реквизиты перед подписанием и отслеживайте статусы титулов. Если документ не дошел до получателя, выясните причину, прежде чем создавать новую накладную.
Работа с 1С. Если используете учетную систему для оформления ЭТрН, проверьте совместимость конфигурации с выбранным решением для ЭПД, подключение к оператору и корректность обмена документами.
Упростить работу с электронными перевозочными документами поможет «Платформа ЭПД». Сервис поддерживает оформление ЭТрН, обмен между операторами и работу водителей через мобильное приложение. Сотрудников можно добавлять в систему без ограничений по количеству.
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