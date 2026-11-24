Не настроена система для работы с ЭТрН

Что происходит. Для оформления ЭТрН компаниям требуется подключиться к оператору ИС ЭПД, настроить электронный документооборот и предоставить сотрудникам доступ к системе.

Водителям потребуется смартфон с мобильным приложением оператора ИС ЭПД. Через него они подтверждают прием и передачу груза электронной подписью, а также показывают QR-код накладной инспектору при проверке.

Почему это проблема. Сотрудники не могут вовремя сформировать или подписать ЭТрН. Из-за этого задерживается оформление перевозки, возникают сложности при передаче груза и простои транспорта.

Что делать. Проверьте настройки электронного документооборота и обмена с оператором ИС ЭПД. Убедитесь, что сотрудники имеют необходимые права доступа, а водители могут подписывать документы с мобильных устройств. Назначьте ответственного за техническую поддержку.