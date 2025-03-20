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5 шагов, чтобы перейти на ЭДО с подрядчиками и физлицами — без стресса и кипы бумаг

Устали от курьеров с договорами, печатей и вечных «А где акт?». С электронным документооборотом можно подписывать контракты с подрядчиками и клиентами за 5 минут — даже из другого города. Рассказываем, как внедрить ЭДО так, чтобы это полюбили все: от бухгалтерии до клиентов.