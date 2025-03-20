5 шагов, чтобы перейти на ЭДО с подрядчиками и физлицами — без стресса и кипы бумаг

Советы от сервиса Подпислон — для тех, кто ценит время
1. Выберите «гибкую» платформу, а не шаблонную
Не все ЭДО одинаково полезны! Например, сервис Подпислон подходит для работы и с самозанятыми, и с физическими лицами — клиент подпишет договор через телефон, а подрядчик получит готовые документы — прямо в личный кабинет.
Фишка: интеграция с популярными CRM системами (Битрикс24, amoCRM, 1C и т.д.). Не придется ничего переносить вручную — документы «залетают» автоматически.
2. Автоматизируйте не только подпись, но и документооборот
ПЭП — это не только «цифровая печать». Настройте в сервисе Подпислон автоматизацию:
Счет → автоматическое напоминание об окончании баланса в Telegram.
Договор → уведомление о подписании в Telegram.
Эффект: менеджеры тратят на 2 часа меньше в день на рутину.
3. Обучите команду за 1 день, а не за месяц
Главный страх при внедрении ЭДО — «Это сложно, никто не разберется». Сервис Подпислон решает это:
Готовые инструкции.
Тест-драйв сервиса для сотрудников (без риска «сломать» реальные документы) — после регистрации предоставляем 10 пробных документов.
Техподдержка в чате — ответят даже на вопрос «Где тут эта кнопка?».
4. С физлицами — проще, чем кажется
Думаете, клиенты испугаются электронной подписи? На деле они оценят:
Подписать договор аренды можно за кофе в кафе — нужен лишь телефон.
Все документы хранятся в личном кабинете (никаких «потерял, забыл, съела собака»).
Подпислон сам проверяет подлинность подписей — вы не попадете на мошенников.
5. Безопасность — как в «цифровом сейфе»
Чем страшен ЭДО: «А вдруг хакеры взломают?». В Подпислон:
Высокое шифрование данных.
Права доступа «настраиваются» под роль сотрудника (бухгалтер ≠ курьер).
Результаты компаний после перехода на ЭДО с Подпислон
Сделки с подрядчиками ускорились в 3 раза;
Клиенты-физлица чаще возвращаются к повторным заказам (удобно!).
Ошибки в документах сократились на 90% — система сама проверяет реквизиты.
Экономия ресурсов и увеличение прибыли.
Фишка сервиса Подпислон
Это не просто «электронная подпись», а инструмент для роста бизнеса. Вы не заменяете бумагу цифрой — вы получаете конкурентное преимущество: клиенты выбирают тех, с кем легко работать.
Подписывайте документы с физлицами по смс
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFH4QEe4
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