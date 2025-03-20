ЦОК Премиум 6000 20.03 (2) Мобильный
Подпислон
ЭДО

5 шагов, чтобы перейти на ЭДО с подрядчиками и физлицами — без стресса и кипы бумаг

Устали от курьеров с договорами, печатей и вечных «А где акт?». С электронным документооборотом можно подписывать контракты с подрядчиками и клиентами за 5 минут — даже из другого города. Рассказываем, как внедрить ЭДО так, чтобы это полюбили все: от бухгалтерии до клиентов.

Советы от сервиса Подпислон — для тех, кто ценит время

1. Выберите «гибкую» платформу, а не шаблонную

Не все ЭДО одинаково полезны! Например, сервис Подпислон подходит для работы и с самозанятыми, и с физическими лицами — клиент подпишет договор через телефон, а подрядчик получит готовые документы — прямо в личный кабинет. 

Фишка: интеграция с популярными CRM системами (Битрикс24, amoCRM, 1C и т.д.). Не придется ничего переносить вручную — документы «залетают» автоматически. 

2. Автоматизируйте не только подпись, но и документооборот

ПЭП — это не только «цифровая печать». Настройте в сервисе Подпислон автоматизацию:

  • Счет → автоматическое напоминание об окончании баланса в Telegram.

  • Договор → уведомление о подписании в Telegram.

Эффект: менеджеры тратят на 2 часа меньше в день на рутину.

3. Обучите команду за 1 день, а не за месяц

Главный страх при внедрении ЭДО — «Это сложно, никто не разберется». Сервис Подпислон решает это:

  • Готовые инструкции.

  • Тест-драйв сервиса для сотрудников (без риска «сломать» реальные документы) — после регистрации предоставляем 10 пробных документов.

Техподдержка в чате — ответят даже на вопрос «Где тут эта кнопка?».

4. С физлицами — проще, чем кажется

Думаете, клиенты испугаются электронной подписи? На деле они оценят:

  • Подписать договор аренды можно за кофе в кафе — нужен лишь телефон.

  • Все документы хранятся в личном кабинете (никаких «потерял, забыл, съела собака»).

  • Подпислон сам проверяет подлинность подписей — вы не попадете на мошенников.

5. Безопасность — как в «цифровом сейфе»

Чем страшен ЭДО: «А вдруг хакеры взломают?». В Подпислон:

  • Высокое шифрование данных.

  • Права доступа «настраиваются» под роль сотрудника (бухгалтер ≠ курьер).

Результаты компаний после перехода на ЭДО с Подпислон

Сделки с подрядчиками ускорились в 3 раза;

  • Клиенты-физлица чаще возвращаются к повторным заказам (удобно!).

  • Ошибки в документах сократились на 90% — система сама проверяет реквизиты.

Экономия ресурсов и увеличение прибыли.

Фишка сервиса Подпислон

Это не просто «электронная подпись», а инструмент для роста бизнеса. Вы не заменяете бумагу цифрой — вы получаете конкурентное преимущество: клиенты выбирают тех, с кем легко работать.

Подписывайте документы с физлицами по смс

Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFH4QEe4

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Подпислон

Подпислон

Сервис простой электронной подписи

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