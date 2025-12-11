Портативные A4-принтеры 2025: обзор лидеров рынка и роль сервиса «Подпислон» в цифровом документообороте

С учетом текущих технологических тенденций, в 2025 году в числе лучших портативных принтеров окажутся следующие модели:

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One (обновленная версия). Ожидается увеличение автономности, ускорение печати до 12–15 страниц в минуту и поддержка современных стандартов беспроводной связи. Функции сканера и копира сохранят устройство в формате полноценного мобильного офиса. Подойдет тем, кто хочет иметь весь офисный функционал в одном компактном устройстве.

Canon PIXMA TR150 / TR150X. Ставка на компактность, улучшенную цветопередачу и удобное управление через мобильные приложения. Возможна поддержка голосового управления и увеличение времени работы от аккумулятора. Хороший выбор для цветных документов, презентаций, фото и дизайнерских материалов.

Epson WorkForce WF-110W / WF-120W. Основной акцент — экономичность и стабильность. Возможное появление портативной СНПЧ заметно снизит стоимость печати. Улучшенная работа с облачными сервисами сделает устройство еще более удобным. Подойдет для регулярной печати больших объемов в выездных условиях.

Brother PocketJet PJ-883 / PJ-900. Компактный термопринтер с фокусом на скорость и надежность. Повышенное разрешение и усиленный корпус сделают его пригодным для интенсивной эксплуатации. Идеален для логистики, медицины, сервисных и торговых команд.