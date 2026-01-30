Согласие на обработку персональных данных: как оформить документ правильно в 2026 году

Данное требование затрагивает практически весь бизнес без исключений. Если компания использует сайт с подключенной аналитикой, формы обратной связи, CRM-систему, программу лояльности или просто нанимает сотрудников, она автоматически признается оператором персональных данных. Это означает, что с пользователями, клиентами и работниками необходимо оформлять самостоятельный документ — согласие на обработку персональных данных.

Разберем подробно, каким должно быть такое согласие и какие элементы в нем обязательны.

Чтобы упростить подготовку документов, можно использовать готовые шаблоны согласий, составленные с учетом требований законодательства 2026 года: