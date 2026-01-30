Согласие на обработку персональных данных: как оформить документ правильно в 2026 году

Данное требование затрагивает практически весь бизнес без исключений. Если компания использует сайт с подключенной аналитикой, формы обратной связи, CRM-систему, программу лояльности или просто нанимает сотрудников, она автоматически признается оператором персональных данных. Это означает, что с пользователями, клиентами и работниками необходимо оформлять самостоятельный документ — согласие на обработку персональных данных.
Разберем подробно, каким должно быть такое согласие и какие элементы в нем обязательны.
Какие сведения обязательно должны быть указаны в согласии
Единой утвержденной формы согласия законодательство не предусматривает. Документ может быть составлен в свободной форме, однако его содержание строго регламентировано.
1. Сведения об операторе персональных данных. В согласии указывается лицо, которое осуществляет сбор и обработку данных. Это может быть физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. В документе должны быть отражены идентифицирующие данные оператора.
2. Сведения о субъекте персональных данных. Субъектом персональных данных является пользователь, клиент или сотрудник, чья информация подлежит обработке. В согласии необходимо указать:
фамилию, имя и отчество;
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ);
контактную информацию, включая адрес и номер телефона.
В согласии указываются полные реквизиты оператора (ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес).
Содержание согласия
Перечислить конкретные персональные данные (например, ФИО, паспортные данные), которые будут обрабатываться оператором ПД;
четко обозначить цели обработки (например, соблюдение трудового законодательства, ведение бухгалтерского и налогового учета);
указать действия, которые оператор будет совершать с данными (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Общие формулировки здесь недопустимы — согласие должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным (ч.1 ст.9 152-ФЗ).
Условия действия согласия
В этом разделе указывается:
срок действия согласия либо формулировка «до момента отзыва согласия субъектом», «до достижения целей, для которых субъект ПД дал согласие»;
право субъекта отозвать согласие в любой момент.
Дата и подпись
Согласие обязательно должно содержать дату его составления и подпись субъекта персональных данных. Без этих реквизитов документ не имеет юридической силы.
Способы обработки персональных данных
Способы обработки персональных данных определяются целями их использования и регулируются законом № 152-ФЗ. Условно они делятся на две категории:
автоматизированная обработка — осуществляется с применением вычислительной техники (компьютеров, серверов, смартфонов, планшетов);
неавтоматизированная обработка — любые действия с персональными данными, выполняемые человеком без использования средств автоматизации.
Выбранные способы обработки должны быть прямо указаны в тексте согласия.
Перечень допустимых действий оператора
В статье 3 закона № 152-ФЗ закреплен исчерпывающий перечень действий, которые оператор вправе совершать с персональными данными:
сбор информации;
запись, систематизация, накопление;
уточнение (обновление, изменение);
хранение в защищенных условиях;
использование для оказания услуг, аналитики или расчетов;
передача (распространение, предоставление, доступ, например, третьим лицам:госорганам, партнерам, контрагентам);
блокировка обработки;
удаление, уничтожение данных;
обезличивание.
Все действия, которые оператор планирует осуществлять, должны быть отражены в согласии.
Отдельное согласие на передачу специальных категорий персональных данных третьим лицам
Если оператор планирует распространять специальные категории персональных данных (например, персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни), то есть передавать такие данные третьим лицам, требуется отдельное согласиесубъекта ПД. Это правило часто нарушается на практике и становится причиной претензий со стороны проверяющих органов.
Форма такого разрешения должна быть оформлена как самостоятельный документ.
Как можно подписать согласие
Согласие может быть подписано в бумажной форме с собственноручной подписью. Однако на практике все чаще используется дистанционное подписание.
Итог
Согласие на обработку персональных данных — это юридически значимый документ, от правильного оформления которого зависит безопасность бизнеса. В 2026 году его корректное составление и хранение является обязательным условием законной работы с клиентами и персоналом.
