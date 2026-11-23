Налоговой службе собираются поручить публичный реестр компаний и ИП, которые систематически обходятся без касс. Для тех, кто в него попадет, работа заметно усложнится. Размещать в интернете предложения о продаже им запретят, а договор на торговое место организатор может расторгнуть. Начать вести реестр планируют с 1 февраля 2027 года.
Эти нормы заложены в законопроекте № 619-9. Мы разбираем редакцию, которую одобрили во втором чтении. Пока закон не принят и не опубликован официально, его условия могут поменяться.
Что такое реестр нарушителей ККТ
Это открытый список компаний и ИП, которые снова и снова нарушают правила работы с кассами. Например, принимают деньги в обход ККТ или не регистрируют кассу, когда должны. Вести список будет ФНС, а опубликуют его на сайте службы.
Штрафы реестр не отменяет и работает как дополнительная мера. Сначала бизнес наказывают за неприменение ККТ, а если нарушения повторяются и совпадают установленные условия, его вносят в реестр.
Вводить новые правила собираются в несколько этапов:
Штрафы, наложенные раньше, сами по себе не станут поводом для включения в список. В проекте есть переходный период. Будут учитываться постановления, которые вступили в законную силу по истечении 60 календарных дней со дня вступления в силу самого закона.
За что будут вносить в реестр
Поводом служит повторное привлечение к ответственности за неприменение ККТ по статье 14.5 КоАП.
Если у бизнеса кассы зарегистрированы, нужно совпадение двух условий:
Во-первых, за год набирается не меньше трех случаев привлечения к ответственности.
Во-вторых, их число равно как минимум 20% от количества зарегистрированных касс. Для сети из двадцати касс порог составит четыре случая, для сети из ста касс — двадцать.
Если касса по закону нужна, но не зарегистрирована, достаточно трех и более случаев за год.
Год отсчитывают не с 1 января. Точкой начала считается дата, когда вступило в силу первое постановление за этот период.
Для операторов посреднических цифровых платформ, таких как маркетплейсы, действует еще одно условие. Кроме повторных привлечений к ответственности, сумма расчетов без кассы должна достигать не менее 10% от годовой суммы расчетов самого оператора, которую зафиксировала ККТ. Правило относится к оператору платформы, а не к каждому продавцу. Оборот всех продавцов маркетплейса нельзя приравнивать к обороту оператора.
Какие данные будут видны в реестре
ФНС планирует публиковать на своем сайте полное наименование организации или ФИО предпринимателя, ИНН, дату включения в реестр и планируемую дату исключения. У ИП отчество укажут, если оно есть.
В основном перечне нет сумм штрафов, адресов магазинов и номеров касс. Но гарантировать, что их не добавят, нельзя. Законопроект дает ФНС право расширять состав публикуемых сведений, поэтому итоговый объем данных будет зависеть от принятой редакции.
Какие ограничения ждут компанию или ИП
Пока попадание в список затронет два направления: предложения о дистанционных сделках в интернете и использование торговых точек у организаторов массовой торговли.
Ограничения в интернете
Компаниям и ИП из реестра запретят размещать в сети предложения о дистанционной продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Запрет действует и для собственного сайта, и для сторонних ресурсов. Если нарушитель его не соблюдает, ФНС передаст сведения в Роскомнадзор, и сайт могут заблокировать без суда.
Из запрета сделано исключение для посреднических цифровых платформ по закону № 289-ФЗ и для сервисов размещения объявлений, о которых говорится в статье 10.7 закона № 149-ФЗ. Через такие площадки предложения размещать можно. Однако названия «маркетплейс» или «доска объявлений» для освобождения недостаточно. Решает то, как площадку квалифицирует закон.
Ограничения для торговых точек
Компания или ИП из реестра рискуют лишиться торгового места, если его им предоставил организатор массовой торговли. Так называют организацию, ИП или их группу, которые дают торговые места не менее чем десяти лицам на объекте площадью от 3000 кв. м.
Согласно законопроекту, организатор не должен допускать к работе нарушителей и тех, у кого нет зарегистрированной ККТ. Если торговца внесли в реестр, организатор обязан отказаться от договора аренды в течение 40 дней. Когда место передали через посредника, отказ, возможно, придется оформлять вместе с ним.
Отдельное основание для расторжения — отсутствие зарегистрированной кассы там, где она обязательна. Тогда организатор должен отказаться от договора не позднее 40 дней с того момента, как торговец начал работать без зарегистрированной ККТ. Дожидаться внесения в реестр не требуется.
Компании, которые управляют рынками, исключены из этого правила. Расторгать договоры с торговцами без кассы они не обязаны.
Как не попасть в реестр
Главное — не допускать повторных расчетов без кассы. Купить и зарегистрировать ККТ недостаточно, она должна применяться везде, где этого требует закон.
Что рекомендуется сделать:
проверить, через какие точки и каналы бизнес принимает оплату и где нужна ККТ;
убедиться, что обязательные расчеты проходят через кассу, в том числе при продажах через сайт и при доставке;
проверить регистрацию устройств и актуальность их регистрационных данных;
объяснить сотрудникам, как действовать при сбое кассы или кассовой программы.
Важно использовать проверенное оборудование. Все ККТ POScenter входят в официальный реестр контрольно-кассовой техники. Компания внимательно следит за изменениями в законодательстве и требованиях к кассовому оборудованию и своевременно обновляет прошивки касс. Так оборудование остаётся в соответствии с актуальными требованиями, корректно работает с маркировкой, а риск технических сбоев при расчетах снижается.
Хорошо бы назначить ответственного за кассовую дисциплину. В его задачи войдет следить за требованиями ФНС, результатами проверок, сроками устранения нарушений и правильностью фискальных документов. Сети нужно смотреть не только на головной офис, но и на каждую точку.
Как выйти из реестра, если вы уже в нем
В реестре компания или ИП проведут 90 календарных дней. Если за это время новых нарушений не зафиксируют, ФНС удалит запись на следующий день после окончания срока. Если появится новое постановление, 90 дней начинают отсчитывать заново, с даты его вступления в законную силу.
Раньше срока из реестра можно выйти, если суд или вышестоящее должностное лицо отменит постановление, из-за которого бизнес в него попал. Решение об отмене должно вступить в силу.
После исключения связанные с реестром ограничения перестанут действовать. Расторгнутый договор на торговое место при этом не восстановится сам, а разблокировка сайта может занять время.
Что проверить бизнесу до 2027 года
Сначала нужно собрать общую картину: сколько касс зарегистрировано, кто приниматся и кто отвечает за нарушения. В сети эти сведения лучше собирать централизованно, не оставляя каждому магазину разбираться самостоятельно.
Интернет-магазинам стоит заранее прикинуть, какую долю продаж дает сайт и на каких сторонних площадках размещены предложения. По этим данным будет видно, чем грозят возможные ограничения и какие площадки попадают под исключения.
Организаторам массовой торговли нужно понять, касаются ли их новые требования, и подготовить порядок проверки пользователей торговых точек. В договорах придется предусмотреть основания для одностороннего отказа. Ранее заключенные договоры о предоставлении недвижимости проект требует привести в соответствие с этими требованиями до 1 января 2028 года.
Арендаторам лучше проверить условия работы еще до запуска реестра. Повторное неприменение кассы грозит не одними штрафами: оно может сказаться на продажах в интернете и на возможности сохранить торговое место.
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