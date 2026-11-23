Что такое реестр нарушителей ККТ

Это открытый список компаний и ИП, которые снова и снова нарушают правила работы с кассами. Например, принимают деньги в обход ККТ или не регистрируют кассу, когда должны. Вести список будет ФНС, а опубликуют его на сайте службы.

Штрафы реестр не отменяет и работает как дополнительная мера. Сначала бизнес наказывают за неприменение ККТ, а если нарушения повторяются и совпадают установленные условия, его вносят в реестр.

Вводить новые правила собираются в несколько этапов:

Штрафы, наложенные раньше, сами по себе не станут поводом для включения в список. В проекте есть переходный период. Будут учитываться постановления, которые вступили в законную силу по истечении 60 календарных дней со дня вступления в силу самого закона.