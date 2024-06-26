Что изменилось в налоговом законодательстве в 2024 году

Налоговое законодательство меняется постоянно, и 2024 год не стал исключением. В статье напоминаем основные поправки текущего года, в части налогового администрирования и камерального контроля, порядка работы ЕНС и ЕНП, проверки взаимозависимых лиц, а также главные изменения по исчислению и уплате налогов и взносов.

Налоговое администрирование и налоговый контроль

С 1 апреля 2024 года ФНС получила целый ряд новых полномочий (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Например, налоговики теперь могут:

частично отменять или заменять принятые обеспечительные меры (в случае частичного исполнения решения);

определять особенности учета иностранных граждан, ИП и организаций в части установления критериев отнесения их к крупнейшим налогоплательщикам (п. 30 закона № 389-ФЗ).

Еще ранее, с 1 января 2024 года вступили в силу другие новшества налогового администрирования:

ФНС продолжает активно развивать электронный документооборот с налогоплательщиками: с апреля 2024 года ИП вправе через личный кабинет на сайте ведомства получать и отправлять налоговые документы, подписав их предварительно УКЭП.

Разрешено использование электронной доверенности для представления интересов налогоплательщика уполномоченным представителем (пп. «а» п. 3 ст. 1 закона № 389-ФЗ).

Изменения в порядке работы с ЕНС и ЕНП

С начала 2024 года отменены платежные поручения со статусом 02, которые раньше заменяли уведомление об исчисленных суммах (информация на официальном сайте ФНС от 20.12.2023, информационное сообщение ЦБ № ВД-16-4-5-1/3693 от 07.07.2023).

Теперь порядок такой:

1. Все налоги и взносы, которые входят в состав ЕНП, необходимо перечислять платежкой со статусом 01 на единый КБК — 18201061201010000510. Также подается уведомление по форме, утв. приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

2. Налоги и бюджетные платежи, которые не входят в ЕНП, по-прежнему оплачиваются отдельными платежными поручениями (п. 1 ст. 58 НК).

3. Добавился налог на сверхприбыль. Этот платеж перечисляется на специальный КБК — 1821 0103000011000110.

Взаимозависимые лица и контролируемые сделки

Согласно новому закону от 27.11.2023 № 539-ФЗ, расширен круг взаимозависимых лиц. С начала 2024 года к таковым, кроме прочего, относятся:

контролирующее лицо и контролируемая иностранная организация;

контролируемые иностранные компании, у которых одно контролирующее лицо.

Напомним, что контролирующим лицо признается, если доля его участия в иностранной компании составляет — 10%, а также при отсутствии формальных признаков, но установлении фактического контроля над иностранным юрлицом (пп. 3, 6, 7 ст. 25.13 НК).

Сделки взаимозависимых лиц налоговые органы России вправе проверять на предмет соответствия рыночным ценам. И при значительных расхождениях ФНС может корректировать налоговую базу, исходя из реальных цен рынка, а также начислить повышенные штрафы за уход от налогообложения. Санкция в таком случае составит — 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 500 000 руб. (п. 1.2 ст. 129.3 НК).

Ужесточены и другие виды штрафов:

за попытку скрыть сделки с взаимозависимыми иностранными компаниями — 100 000 руб., вместо 5 000 руб., как было ранее (поправка к ст. 194.4 НК);

за непредставление уведомления об участии российского лица в международной группе компаний — 500 000 руб., вместо 50 000 руб. (поправка к ст. 129.9 НК);

за непредставление странового отчета или указание недостоверной информации в нем — 1 000 000 руб., вместо 100 000 руб. (ст. 129.10 НК).

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Нововведения в части камерального контроля

С 1 мая 2024 года для проверки деклараций налоговая использует контрольные соотношения (приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@). Инспекторы сверяют по ним все первичные и уточненные декларации и расчеты (в том числе по НДС, налогу на прибыль, 6-НДФЛ, налогу на имущество, УСН, ЕСХН и др. — всего 19 документов).

Если обнаружат несоответствия, налоговую декларацию (расчет) учтут на ЕНС в особом порядке (абз. 2 подп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК):

со дня вступления в силу решения по камеральной проверке, либо

в течение 10 рабочих дней после окончания срока камеральной проверки, либо

со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если не выявили нарушения.

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Главные изменения по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам, специальным налоговым режимам

Рассмотрим теперь изменения в российском законодательстве, которые касаются непосредственно порядка уплаты основных налогов.

Налог на прибыль

Продлен особый порядок учета курсовых разниц (закон 02.11.2023 № 522-ФЗ). Чтобы избавить бизнес от излишней налоговой нагрузки из-за резких колебаний валютного курса, законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ введены специальные правила учета курсовых разниц по обязательствам и валютным банковским вкладам, депозитам. Сейчас особый порядок действует до конца 2024 года, но, вероятно, будет продлен и дальше. Продлены ограничения, которые не позволяют уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль за счет убытков прошлых лет более, чем на 50%. Правила действуют до 31.12.2006 (закон 31.07.2023 № 389-ФЗ). Внедрен налог на сверхприбыль (закон от 04.08.2023 № 414-ФЗ).

Разовый платеж по смыслу законодателя был направлен на поддержание государственной экономики. Но не исключено, что подобные единовременные сборы будут применяться и в будущем. Полученный опыт показал положительный результат: российский бюджет пополнился, благодаря налогу на сверхприбыль, на сумму более, чем планировалось.

Ряд изменений по НДС

упрощенный порядок можно применять, если на дату подачи заявления не возбуждено производство по делу о банкротстве;

скорректированы требования по банковской гарантии.

Изменения по НДФЛ

1. Установлены новые сроки подачи уведомления и уплаты НДФЛ (закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ). Теперь налог на доходы физлиц удерживается дважды в месяц.

За НДФЛ, исчисленный с 1 по 22 число:

не позднее 25 числа этого же месяца — подача уведомления;

не позднее 28 числа текущего месяца — срок уплаты.

За налог, исчисленный с 23 по последнее число текущего месяца:

не позднее 3 числа следующего месяца — срок подачи уведомления;

не позднее 5 числа следующего месяца — срок уплаты.

2. Уточнен порядок налогообложения доходов релоцированных сотрудников. Независимо от статуса налогового резидента ставка НДФЛ составляет — 13%, при заработке от 5 млн в год — 15%.

3. Установлены лимиты компенсаций дистанционным и разъездным работникам (закон 31.07.2023 № 389-ФЗ):

если сотрудник использует личное ПО или оборудование, НДФЛ не облагается компенсация в размере 35 руб./день, либо документально подтвержденная сумма расходов;

если работа имеет разъездной характер или осуществляется «в пути», суточные сотрудника не облагаются налогом — в размере 700 руб./день в России и 2500 руб./день в командировке за границей.

4. Упрощен порядок получения и увеличены предельные суммы вычетов на лечение и обучение (закон 31.07.2023 № 389-ФЗ).

на обучение ребенка теперь максимум вычета составляет — 110 000 руб., вместо 50 000 руб. в прошлом;

на собственное обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, а также по договорам негосударственного пенсионного обеспечения предельный вычет — 150 000 руб., вместо 120 000 руб.

5. Внедрены дополнительные условия для применения пониженных тарифов страховых взносов общепитом (п. 18 ст. 10 закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

6. Установлен размер предельной базы по взносам на 2024 год — 2 250 000 руб.

Рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Для страховых взносов на травматизм — максимум не установлен (постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883).

7. Для ИП установлен размер фиксированного страхового взноса на 2024г. и предельный размер взносов (закон 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Фиксированная сумма по ОМС и ОПС составляет — 49 500 руб., в случае если доход предпринимателя не превышает 300 000 руб. в год;

максимальный предел страхового взноса при превышении 300 000 руб. — 277 571 руб.

Помимо прочего

1. Установлен повышенный коэффициент-дефлятор для целей расчета УСН (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).

В текущем году коэффициент равен 1,329. На эту цифру индексируем годовой доход организации на упрощенке:

150 млн руб. * 1,329 = 199,35 млн руб.

200 млн руб. * 1,329 = 265,8 млн руб.

2. В НК закрепили порядок уплаты УСН при переезде в другой регион.

Теперь, согласно новой редакции п. 2 ст. 346.21 НК, в случае изменения места нахождения компании или места жительства ИП в течение налогового периода, налог по УСН (авансовые платежи) исчисляются по ставке, которая установлена субъектом РФ по новой локации.

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