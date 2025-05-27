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Проверка контрагентов

Какие ошибки при выборе контрагента чаще всего совершает бизнес и как снизить риски

С введением в НК статьи 54.1 проверка будущего контрагента из просто желательной превратилась в жизненно необходимую. Нельзя пренебрегать этим процессом, если хотите избежать проблем и защитить свое дело. Разбираем главные ошибки, которые совершают компании при выборе контрагента.

Ошибка № 1. Не запрашивать копию паспорта руководителя

Что нужно сделать:

  1. Запросить копию паспорта, проверить его действительность на «Госуслугах» или сайте МВД, сопоставить копию и оригинал. 

  2. Проверить, совпадает ли лицо, указанное в паспорте, с лицом, указанным в решении о назначении директора.

Если этого не сделаете вы — сделают проверяющие. Минфин, ФНС и суды разделяют мнение, что нужно проверять документы, которые позволяют идентифицировать личность руководителя контрагента. Непроведение такой проверки — проявление неосмотрительности.

Основания — письмо Минфина от 22.10.2020 № 03-12-13/91957, п. 12 прил. № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, решение АС Мурманской области от 29.12.2021 № А42-8772/2018.

Ошибка № 2. Не проверять полномочия

Проверяйте документы, которые подтверждают полномочия лица компании.  

Представители от юридического лица могут действовать:

  • Без доверенности — те, кто в выписке из ЕГРЮЛ указан в качестве «лиц, которые могут действовать от имени юридического лица без доверенности». Например, по выписке из ЕГРЮЛ в ООО «Северный ветер» — генеральный директор Петров Иван Иванович. Только он может действовать от лица компании без доверенности. В этом случае необходимо сверить данные из его паспорта с информацией из приказа о назначении.

  • С доверенностью — все остальные, кто не указан в выписке из ЕГРЮЛ. В этом случае необходимо сверить данные из паспорта представителя с доверенностью. Убедитесь, что доверенность действующая и в ней указаны нужные полномочия. Например, если собрались подписать договор, в доверенности лица должно быть четко прописано «подписание договоров». Документ, в котором указаны другие полномочия, не подойдет. 

Минфин подчеркивает, что проверка полномочий — обязательная составляющая проявления должной осмотрительности (письмо от 22.10.2020 № 03-12-13/91957).

Ошибка № 3. Запрашивать только копии учредительных документов

Важен комплексный подход. Нужно запрашивать копии учредительной документации, выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документы, подтверждающие личность руководителя (решение АС Московского округа от 10.11.2021 № А40-188214/2020, АС Архангельской области от 07.02.2022 № А05-10189/2021). 

Ошибка № 4. Не проверять наличие ресурсов

Проверьте, что контрагент имеет необходимые ресурсы, чтобы выполнить принятые на себя обязательства.

Например, если предмет договора — проведение строительно-монтажных работ, у контрагента должны быть специалисты, оборудование, членство в СРО и т. д. Если предмет договора — оказание услуг по перевозке персонала, должны быть транспорт, квалифицированные водители, договор с медицинской организацией на предрейсовые осмотры.

Если окажется, что контрагент не может выполнять обязательства, налоговая признает вашу с ним сделку фиктивной и доначислит налоги. И аргумент «мы не знали, что он однодневка» отбиться от доначислений в суде не поможет (постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.12.2021 № А63-16850/2020). 

Рекомендуем не просто посещать офисы и производственные площади контрагентов, но и:

  • сделать пару фото производственного процесса, самой продукции;

  • уточнить, в собственности или в аренде находится оборудование;

  • сделать копии документов.

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Ошибка № 5. Не проверять налоговые нарушения 

Проблемы с налогами контрагентов не делают виноватыми их деловых партнеров, но при условии, что те проявили должную осмотрительность (п. 10 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

В любом случае сотрудничество с недобросовестными налогоплательщиками — это риски для бизнеса. Такая компания может оказаться ненадежным партнером, который не выполняет свои обязательства не только перед налоговой, но и по договору. До начала сотрудничества обязательно проверьте контрагента, чтобы лишний раз не привлекать внимание налоговой службы, — например, с помощью сервиса «Прозрачный бизнес».

Ошибка № 6. Не встречаться с представителями контрагента

Это не значит, что генеральный директор фирмы будет встречаться с любым торговым представителем, продающим кулеры. Выбирать контрагентов для крупных и для повседневных сделок нельзя по одному и тому же алгоритму (определение ВС от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597). 

Но если вы приобретаете дорогостоящий актив, заключаете крупную сделку, необходимо:

  • встретиться с представителями потенциального контрагента; 

  • обсудить условия; 

  • изучить образцы продукции;

  • вести и сохранять деловую переписку. 

Если контрагент окажется однодневкой, а договор признают недействительным, компания понесет убытки. Аргумент, что директор подписывал документы не глядя, не спасет и ответственности не снимет (постановление 14-го ААС от 22.04.2022 № А05-13617/2021).

Casebook — сервис для комплексной проверки контрагентов. Оценка благонадежности по 35+ факторам риска и прогноз будущего состояния бизнеса.

Ошибка № 7. Следовать только чьей-то рекомендации

Если налогоплательщик выбирает контрагента по совету друга — одних рекомендаций будет недостаточно. Обязательно нужно провести всесторонний анализ деятельности потенциального контрагента (постановление 14-го ААС от 29.09.2021 № 14АП-8023/2021).

Ошибка № 8. Оценивать лишь условия сделки

Оценивать нужно не только коммерческую выгоду, но и возможные последствия. Многие фирмы-однодневки предлагают самые выгодные условия по сделкам, но сотрудничество с ними обязательно приведет к доначислениям, штрафам и пеням. И, конечно, сделку нельзя совершать исключительно для получения налоговой выгоды (п. 2 ст. 54.1 НК).

Ошибка № 9. Проверять контрагента только перед сделкой

Прежде чем подписать договор, нужно обязательно провести все проверки по контрагенту — это жизненно необходимое условие для бизнеса. 

Но это совсем не значит, что после заключения договора можно не интересоваться делами своего партнера. Чтобы не пропустить важные изменения в деятельности контрагента, из-за которых у вашей компании могут возникнуть риски со стороны налоговой службы, периодически проводите проверку нужных сведений.

Ошибка № 10. Пользоваться только официальными источниками

Информация с государственных сайтов очень важна, но ее недостаточно — так же, как мало просто получить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Наличие данных, полученных из официальных источников, — недостаточное свидетельство того, что вы проявили должную осмотрительность (решение АС Мурманской области от 27.01.2021 № А42-7530/2018). 

Сервисы ФНС бесплатные и доступны всем, но их функциональность ограничена. Если вам нужен более детальный анализ связей между компаниями, а времени самостоятельно изучать выписки из ЕГРЮЛ нет, воспользуйтесь платными решениями. Например, сервис проверки контрагентов Casebook дает расширенные возможности.  

С помощью Casebook вы можете подтвердить должную осмотрительность, предоставив отчет, который доказывает надежность выбранной организации. Вся информация о юридическом лице, включая его текущее состояние, собрана в удобных дашбордах — это упрощает анализ. Также сервис позволяет прогнозировать будущее компании, анализируя ее судебные дела и оценивая потенциальные изменения.  

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