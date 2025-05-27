Какие ошибки при выборе контрагента чаще всего совершает бизнес и как снизить риски

Ошибка № 4. Не проверять наличие ресурсов

Проверьте, что контрагент имеет необходимые ресурсы, чтобы выполнить принятые на себя обязательства.

Например, если предмет договора — проведение строительно-монтажных работ, у контрагента должны быть специалисты, оборудование, членство в СРО и т. д. Если предмет договора — оказание услуг по перевозке персонала, должны быть транспорт, квалифицированные водители, договор с медицинской организацией на предрейсовые осмотры.

Если окажется, что контрагент не может выполнять обязательства, налоговая признает вашу с ним сделку фиктивной и доначислит налоги. И аргумент «мы не знали, что он однодневка» отбиться от доначислений в суде не поможет (постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.12.2021 № А63-16850/2020).

Рекомендуем не просто посещать офисы и производственные площади контрагентов, но и:

сделать пару фото производственного процесса, самой продукции;

уточнить, в собственности или в аренде находится оборудование;

сделать копии документов.