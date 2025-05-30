Оптимизация налогов для ИП: как сократить нагрузку без риска

Законные способы оптимизации

1. Переход на специальные налоговые режимы

По умолчанию ИП работает на общей системе налогообложения (ОСНО): платит НДС до 20%, НДФЛ — 13 или 15% в зависимости от дохода, плюс другие налоги.

Но есть альтернатива — упрощенная система налогообложения (УСН), которая позволяет платить единый налог вместо целого набора: 6% с доходов, или 15% с разницы между доходами и расходами.

УСН освобождает от уплаты НДС, налога на имущество и НДФЛ. Но она доступна не всем: есть ограничения по числу сотрудников, годовому доходу (до 450 млн рублей в 2025 году) и остаточной стоимости активов. Это оптимальный выбор для малого и среднего бизнеса.