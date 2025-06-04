Проверка трудовой инспекции: как кадровику оставаться во всеоружии

Внеплановые проверки

Внеплановые проверки назначают ситуативно, если на это есть основания.

Одно из таких оснований — наличие у ГИТ сведений о нарушении работодателем трудовых норм. Источником этих сведений могут быть, например:

жалобы сотрудников;

публичные данные, публикации в СМИ.

Если в ГИТ поступает информация о возможном нарушении, инспекция должна исследовать ее и принять решение о проверке.

Перед тем как прийти, инспекция оценивает компанию по индикаторам риска из приказа Минтруда от 30.11.2021 № 838н. К ним относятся, в том числе:

банкротство при численности от 50 человек;

резкое увеличение количества несчастных случаев;

отсутствие спецоценки условий труда (СОУТ);

зарплата ниже МРОТ у 60 и более работников;

снижение фонда оплаты труда на 80%;

сотрудничество с более чем 35 самозанятыми.

Если ГИТ видит основания для проверки — ее назначат.

Еще одна причина — неисполнение ранее выданного предписания. Если инспекция уже приходила, указала на нарушения, а компания их не устранила — можно ждать повторного визита.