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Трудовые проверки

Проверка трудовой инспекции: как кадровику оставаться во всеоружии

Визит ГИТ — почти всегда стресс. Проверка сбивает с ритма, мешает работать и часто заканчивается штрафами, даже если с документами все в порядке. Избежать этого полностью сложно, но снизить риски — вполне реально. Рассказываем, как инспекция работает, что проверяет и как к этому подготовиться.

Какие бывают проверки

ГИТ проводит два типа проверок:

  • Плановые — по заранее утвержденному ежегодному графику Роструда. Компания узнает о визите заранее и может подготовиться.

  • Внеплановые — назначаются внезапно, если появляются основания: жалобы, публикации в СМИ.

Когда ждать плановую проверку

План проверок публикуют до начала каждого календарного года. Ознакомиться с ним легко:

  • перейдите на сайт Роструда;

  • откройте вкладку «Инспекции труда»;

  • выберите регион и перейдите на страницу соответствующей ГИТ;

  • зайдите в раздел «План проверок» — в нем будут ссылки на план текущего года и предшествующих лет.

Отслеживать назначенные проверки для конкретной компании можно и автоматически с помощью сервиса Casebook. Во вкладке «Проверки» в карточке организации указаны все запланированные контрольные мероприятия.

Если компанию внесли в очередной план — проверки ей не избежать. 

Как попадать в планы ГИТ как можно реже

Периодичность плановых проверок зависит от категории риска работодателя. Категории определяет постановление Правительства №1230. Всего их пять

  • компании из категории высокого риска проверяют раз в 2 года;

  • значительного риска — раз в 3 года;

  • среднего риска — раз в 5 лет;

  • умеренного — раз в 6 лет;

  • низкого — планово не проверяют совсем.

Чем ниже риск — тем реже визиты инспекции. Чтобы попасть в минимальную категорию, компания должна:

  • своевременно выплачивать зарплату;

  • аккуратно вести кадровый документооборот;

  • следить за безопасностью труда. Чем больше производственных травм, тем выше категория, а если есть хотя бы один смертельный случай — категория сразу самая высокая.

Также учитываются численность сотрудников и отрасль. Чем больше компания и чем выше потенциальный риск травм на производстве, тем вероятнее ГИТ присвоит более высокую категорию риска.

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Внеплановые проверки

Внеплановые проверки назначают ситуативно, если на это есть основания.

Одно из таких оснований — наличие у ГИТ сведений о нарушении работодателем трудовых норм. Источником этих сведений могут быть, например:

  • жалобы сотрудников;

  • публичные данные, публикации в СМИ.

Если в ГИТ поступает информация о возможном нарушении, инспекция должна исследовать ее и принять решение о проверке. 

Перед тем как прийти, инспекция оценивает компанию по индикаторам риска из приказа Минтруда от 30.11.2021 № 838н. К ним относятся, в том числе:

  • банкротство при численности от 50 человек;

  • резкое увеличение количества несчастных случаев;

  • отсутствие спецоценки условий труда (СОУТ);

  • зарплата ниже МРОТ у 60 и более работников;

  • снижение фонда оплаты труда на 80%;

  • сотрудничество с более чем 35 самозанятыми.

Если ГИТ видит основания для проверки — ее назначат.

Еще одна причина — неисполнение ранее выданного предписания. Если инспекция уже приходила, указала на нарушения, а компания их не устранила — можно ждать повторного визита.

Как избежать внеплановой проверки

Полностью застраховаться невозможно, но многое зависит от внутренней культуры компании. Чтобы снизить риски:

  • соблюдайте трудовое законодательство;

  • следите за своевременной выплатой зарплат и оформлением сотрудников;

  • не злоупотребляйте сотрудничеством с самозанятыми — если их слишком много, они выполняют основную работу в компании, прийти может не только ГИТ, но и налоговая;

  • регулярно проводите СОУТ;

  • поддерживайте репутацию компании и следите за отзывами бывших и текущих работников;

  • слушайте сотрудников — вовремя услышанное недовольство решается проще, чем официальный запрос в ГИТ;

  • внимательно относитесь к найму работников, проверяйте их судебную историю и старайтесь не принимать патологических сутяжников — такие люди могут писать жалобы в ГИТ, налоговую и вообще куда угодно без какого-либо повода.

Проверять судебную историю соискателя легко с сервисом Casebook. Подробнее о том, как это сделать, — в нашем материале.

Итоги

Проверки ГИТ — это не трагедия, но и не формальность. Они требуют времени, внимания и могут обернуться штрафами.

Чтобы держать ситуацию под контролем:

  • раз в год проходите самопроверку на сайте онлайнинспекция.рф;

  • следите за планами ГИТ;

  • работайте над снижением категории риска;

  • поддерживайте внутренний порядок — это лучшая защита от проверок.

Юрист и кадровик должны быть союзниками в этом процессе. Один видит риски, другой — устраняет их. Вместе они могут сделать компанию «невидимой» для инспекции. Или хотя бы не слишком заметной.

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