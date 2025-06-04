Проверка трудовой инспекции: как кадровику оставаться во всеоружии

Какие бывают проверки
ГИТ проводит два типа проверок:
Плановые — по заранее утвержденному ежегодному графику Роструда. Компания узнает о визите заранее и может подготовиться.
Внеплановые — назначаются внезапно, если появляются основания: жалобы, публикации в СМИ.
Когда ждать плановую проверку
План проверок публикуют до начала каждого календарного года. Ознакомиться с ним легко:
перейдите на сайт Роструда;
откройте вкладку «Инспекции труда»;
выберите регион и перейдите на страницу соответствующей ГИТ;
зайдите в раздел «План проверок» — в нем будут ссылки на план текущего года и предшествующих лет.
Отслеживать назначенные проверки для конкретной компании можно и автоматически с помощью сервиса Casebook. Во вкладке «Проверки» в карточке организации указаны все запланированные контрольные мероприятия.
Если компанию внесли в очередной план — проверки ей не избежать.
Как попадать в планы ГИТ как можно реже
Периодичность плановых проверок зависит от категории риска работодателя. Категории определяет постановление Правительства №1230. Всего их пять:
компании из категории высокого риска проверяют раз в 2 года;
значительного риска — раз в 3 года;
среднего риска — раз в 5 лет;
умеренного — раз в 6 лет;
низкого — планово не проверяют совсем.
Чем ниже риск — тем реже визиты инспекции. Чтобы попасть в минимальную категорию, компания должна:
своевременно выплачивать зарплату;
аккуратно вести кадровый документооборот;
следить за безопасностью труда. Чем больше производственных травм, тем выше категория, а если есть хотя бы один смертельный случай — категория сразу самая высокая.
Также учитываются численность сотрудников и отрасль. Чем больше компания и чем выше потенциальный риск травм на производстве, тем вероятнее ГИТ присвоит более высокую категорию риска.
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Внеплановые проверки
Внеплановые проверки назначают ситуативно, если на это есть основания.
Одно из таких оснований — наличие у ГИТ сведений о нарушении работодателем трудовых норм. Источником этих сведений могут быть, например:
жалобы сотрудников;
публичные данные, публикации в СМИ.
Если в ГИТ поступает информация о возможном нарушении, инспекция должна исследовать ее и принять решение о проверке.
Перед тем как прийти, инспекция оценивает компанию по индикаторам риска из приказа Минтруда от 30.11.2021 № 838н. К ним относятся, в том числе:
банкротство при численности от 50 человек;
резкое увеличение количества несчастных случаев;
отсутствие спецоценки условий труда (СОУТ);
зарплата ниже МРОТ у 60 и более работников;
снижение фонда оплаты труда на 80%;
сотрудничество с более чем 35 самозанятыми.
Если ГИТ видит основания для проверки — ее назначат.
Еще одна причина — неисполнение ранее выданного предписания. Если инспекция уже приходила, указала на нарушения, а компания их не устранила — можно ждать повторного визита.
Как избежать внеплановой проверки
Полностью застраховаться невозможно, но многое зависит от внутренней культуры компании. Чтобы снизить риски:
соблюдайте трудовое законодательство;
следите за своевременной выплатой зарплат и оформлением сотрудников;
не злоупотребляйте сотрудничеством с самозанятыми — если их слишком много, они выполняют основную работу в компании, прийти может не только ГИТ, но и налоговая;
регулярно проводите СОУТ;
поддерживайте репутацию компании и следите за отзывами бывших и текущих работников;
слушайте сотрудников — вовремя услышанное недовольство решается проще, чем официальный запрос в ГИТ;
внимательно относитесь к найму работников, проверяйте их судебную историю и старайтесь не принимать патологических сутяжников — такие люди могут писать жалобы в ГИТ, налоговую и вообще куда угодно без какого-либо повода.
Проверять судебную историю соискателя легко с сервисом Casebook. Подробнее о том, как это сделать, — в нашем материале.
Итоги
Проверки ГИТ — это не трагедия, но и не формальность. Они требуют времени, внимания и могут обернуться штрафами.
Чтобы держать ситуацию под контролем:
раз в год проходите самопроверку на сайте онлайнинспекция.рф;
следите за планами ГИТ;
работайте над снижением категории риска;
поддерживайте внутренний порядок — это лучшая защита от проверок.
Юрист и кадровик должны быть союзниками в этом процессе. Один видит риски, другой — устраняет их. Вместе они могут сделать компанию «невидимой» для инспекции. Или хотя бы не слишком заметной.
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