Логотип ПрощеБизнес
ПрощеБизнес
Кадровые документы

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…

Жизнь течет, все меняется, меняются и условия ведения бизнеса. Например, может поменяться производственный процесс ввиду наладки выпуска новой продукции, зачастую такого рода «перестройки» требуют изменения устоявшегося режима работы сотрудников. Кого-то не обошли стороной финансовые трудности и, это вызвало необходимость изменения системы оплаты труда и пересмотра тарифных ставок (окладов).
51 24
Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подобного рода примеров из практики мы можем привести достаточное количество. Но все они сначала находятся у работодателя в стадии идеи, цели, а затем требуют реализации, в том числе с точки зрения оформления трудовых отношений. Как поступить с работниками? Может ли работодатель изменить ранее установленные в трудовом договоре с работником условия? И если да, то как это сделать?

Найдем профессиональное решение вашей «кадровой» проблемы

Оставьте заявку, мы перезвоним

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Тут нужно условно разделять изменение условий на 2 группы — с ухудшением в отношении работника (например, снижение размера должностного оклада) или с улучшением (например, установление доплаты за особый характер работы). И в том и в другом случае инициатива изменений исходит от работодателя.

Все, что касается изменения условий трудового договора в лучшую сторону думаю вряд ли вызовет недовольство работника, поэтому никаких особых продуманных действий с вашей стороны не потребуется.

Важно поставить работника в известность и зафиксировать изменения в дополнительном соглашении к трудовому договору. Вступить в силу они могут хоть со следующего дня после подписания соглашения к договору.

А вот если Вы понимаете, что новые условия трудового договора явно будут восприняты работником негативно, то следует действовать строго по правилам, установленным трудовым законодательством.

Давайте разберем на примере, допустим в трудовом договоре изначально была установлена обычная пятидневная неделя, рабочий день с 8 до 17. Произошло расширение производства и собственником было принято решение о переводе работников цеха на круглосуточный режим работы. Явно, что не всем сотрудникам это может понравиться.

Ваши действия таковы:

1. Нужно закрепить свое решение о переходе производства на иной режим работы неким внутренним документом (приказом или распоряжением), в котором обязательно отразить причину изменений.

2. Каждому работнику, кого коснется изменение подготовьте письменное уведомление. И тут важно помнить, что об изменении условий трудового договора нужно предупредить работника за 2 месяца, это одно из главных требований ст. 74 ТК.

Профессиональная помощь в подготовке документов, сопутствующих любой кадровой процедуре

3. В случае несогласия с изменениями условий трудового договора нужно предложить работнику иную работу в вашей организации, не противопоказанную по состоянию здоровья и подходящую по уровню квалификации. А если ее нет или он также не соглашается на перевод, то придется с работником расстаться.

В Трудовом кодексе есть основание для увольнения под эту ситуацию — это пункт 7 части 1 статьи 77 ТК, причем работнику нужно будет выплатить двухнедельное выходное пособие. Правда злоупотреблять этой статьей не стоит, она часто бывает спорной.

Примеры из судебной практики по теме: определение Московского городского суда от 10.08.2010 № 33-23831, определение Оренбургского областного суда от 04.02.2015 № 33-604/2015, определение Конституционного суда от 29.09.2011 № 1165-О-О, апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2019 по делу № 33-13196/2019.

Некоторые работодатели искусственно создают ситуацию смены условий договора и увольняют работника. Главное здесь при отстаивании своей позиции в суде — обосновать причины изменения условий трудового договора.

Если буквально читать ч.1 ст. 74 ТК, то в качестве причин могут быть только те, которые относятся к изменению организационных или технологических условий труда (изменение в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства). Естественно, никакие финансовые проблемы работодателя (например, ввиду отсутствия сбыта продукции) не могут служить основанием для изменения условий договора, допустим в части уменьшения заработной платы или перехода на неполный рабочий день.

4. Ну а с теми же, кто будет согласен на изменение режима работы, заключаете дополнительное соглашение к трудовому договору, где прописываете новое условие относительно режима работы. В этом случае вы будете действовать в соответствии со ст. 72 ТК.

Порой бывает так, что у работодателя нет возможности ждать 2 месяца до введения изменений, работать нужно уже здесь и сейчас. Как быть?

Тут мы можем посоветовать только один способ — договариваться с работниками. Собрать коллектив или поговорить с каждым в отдельности, объяснить причину изменений. И вот тогда, если работники будут согласны (как в нашем примере, перейти на новый режим работы), то можно будет упустить письменное уведомление работников и ожидание двух месяцев.

Просто подписываете с каждым работником соглашение к трудовому договору и указываете в нем ту дату вступления в силу, которую согласовали.

Клиенты ПрощеБизнес всегда получают профессиональную помощь в решении такого рода ситуаций, мы не только консультируем, но и предоставляем все необходимые формы документов.

Подготовка документов по охране труда

Создадим необходимый пакет документов по охране труда: от стандартного (готового) до индивидуального, учитывающего особенности вашей компании

Реклама: ООО «Лаборатория труда», ИНН: 9701006328, erid: LjN8KWXHN

Начать дискуссию

Кассовые операции

❗ Бухгалтеры-кассиры будут оформлять новый документ

Кассовые операции надо будет оформлять не только приходными и расходными кассовыми ордерами, но и квитанциями.

12

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип НОРБИТ
НОРБИТ
Общество

Будущее уже рядом. «Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов

На данный момент у «Сбера» есть роботизированная система для автоматизации работы склада, робот-дезинфектор, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако ничего из перечисленного не сравнится с идеей, которую мы анализируем в статье.

9
Трудовые отношения

Как работодателю поймать удаленщика на прогулах

Если сотрудник на удаленке не выходит на связь с работодателем больше двух дней подряд без уважительных причин, то это считается нарушением. С ним могут расторгнуть трудовой договор.

25

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетплейсы

Какие налоги должен платить ИП на маркетплейсе

Как все предприниматели, продавцы на маркетплейсах обязаны платить налоги. Если вы работаете как ИП, то можете выбрать одну из трех схем налогообложения. Рассказываем, как они работают и кому подходят.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Общество

Дорогие коллеги, друзья, защитники и просто мужчины! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник — дань уважения всем, кто стоит на страже нашей Родины, кто готов в любой момент встать на ее защиту. И мы, ИТ-специалисты, тоже вносим свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей страны.

13
Кадровый учет

Перевод сотрудника на неполную ставку в программах 1С

В деятельности организации может возникнуть ситуация, когда необходимо принять или перевести сотрудника на неполную ставку. Очень важно осуществить это не только «на бумаге», но и в программе 1С.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
7

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банкротство юридических лиц

Налоговая банкротит российскую компанию, которая на 90% принадлежит ирландской Petroneft

ООО «Линейное» задолжало налоговой 293 млн рублей. Гендиректор компании заявил, что погасит все долги.

43
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Банки

Электронный кошелёк «Qiwi»: Почему деньги на нем не застрахованы?

А также о том, что за обязательства будут подлежать включению в реестр требований кредиторов.

Электронный кошелёк «Qiwi»: Почему деньги на нем не застрахованы?
21
Уведомление по ЕНП

Когда уведомление по ЕНП может быть с нулевой суммой

В общем случае уведомление по ЕНП на налоги, которых нет (сумма налога = 0), не сдают.

61
Банки

Банк «Точка» поможет клиентам разобраться в ситуации с Банком QIWI

«Точка» банк создал страницу с материалами о том, как теперь будут работать банки без сервисов от QIWI.

67
Логотип Астрал
Астрал
Субсидии для бизнеса

Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году

Субсидия для открытия бизнеса самозанятыми представляет собой финансовую поддержку, направленную на стимулирование начинающих предпринимателей. Ее основная задача - помочь в развитии нового бизнеса и тем самым способствовать росту экономики страны.

Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году
19
Логотип ПрощеБизнес
ПрощеБизнес
Кадровые документы

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…

Жизнь течет, все меняется, меняются и условия ведения бизнеса. Например, может поменяться производственный процесс ввиду наладки выпуска новой продукции, зачастую такого рода «перестройки» требуют изменения устоявшегося режима работы сотрудников. Кого-то не обошли стороной финансовые трудности и, это вызвало необходимость изменения системы оплаты труда и пересмотра тарифных ставок (окладов).

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…
51

Разборы законов

1 179
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Страховые взносы

Пример расчета страховых взносов в МСП по ставке 15%

Малый и средний бизнес вправе применять пониженный тариф страховых взносов 15%. Эта льгота введена с 2020 года: сначала временно, затем бессрочно. По ставке в 15% рассчитываются страховые взносы только с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.

Иллюстрация: andreas/freepik
25
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Обязательно ли идти на допрос в налоговую, какие риски и ответственность за неявку ждут бухгалтеров, какие незаконные методики использую налоговики. Об этом рассказал Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 14 марта.

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским
82
Интернет и IT

Forbes признал «Яндекс» самой дорогой компанией рунета

На втором месте в рейтинге Forbes — маркетплейс Wildberries, а на третьем — Ozon.

38
Логотип Маргарита Харитонова
Маргарита Харитонова
Уклонение от уплаты налогов

Хорошие новости для предпринимателей. Уголовные наказания за налоговые преступления смягчили

Максимальный срок лишения свободы за неуплату налогов сократился. Но умные предприниматели предпочитают не играть с законом и оптимизировать налоги правильно.

Хорошие новости для предпринимателей. Уголовные наказания за налоговые преступления смягчили
17
Пользователи интернета

На «Авито» можно продать что угодно. Даже втулки от туалетной бумаги!

Оказывается, что смываемые втулки от туалетной бумаги — это не бесполезный мусор, а очень нужная вещь. Их продают рыбакам.

2
154
Личные финансы

На подарки к 23 Февраля покупатели потратили на 19% больше денег

Ко Дню защитника Отечества вырос спрос на мужскую парфюмерию, строительные инструменты, смартфоны и наушники.

2
51

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Кадровый учет

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец
72
Обзоры для бухгалтера

Что кадровику и бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

Сегодня – последний рабочий день этой недели. Впереди – 3 выходных дня, а сразу после них – насыщенный рабочий понедельник. 26 февраля у бухгалтеров и кадровиков – очередной срок сдачи отчетов.

151