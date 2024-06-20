Узнайте о системе управления охраной труда (СУОТ): ее целях, задачах, особенностях внедрения и последствиях невыполнения, включая возможные штрафы. Получите всю необходимую информацию о СУОТ для обеспечения безопасности и соблюдения требований законодательства по охране труда.

Что такое СУОТ

Охрана труда (ОТ) включает различные мероприятия, которые способствуют сохранению жизни и здоровья сотрудников в процессе работы (ст. 209 ТК).

СУОТ (система управления охраной труда) — это целый комплекс элементов, которые формируют политику в области охраны труда, а также процедуры для достижения таких целей конкретным предприятием (ст. 217 ТК). СУОТ обязательна, даже если в компании трудится лишь один работник.

Обязанность работодателя — создать и обеспечить функционирование СУОТ на предприятии. Он должен разработать и внедрить систему управления охраной труда в своей компании, которая позволит достичь необходимый уровень безопасности для работников и всего производства.

Чтобы внедрить систему управления охраной труда руководитель утверждает своим приказом специальный внутренний документ — «Положение о СУОТ». Разрабатывают его на основе примерного положения о системе (утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н). В документе отражают политику по охране труда, порядок внедрения системы, ее функционирования и т.д. Кроме этого о СУОТ компанией (ИП) могут приниматься и другие локальные акты.

Доверьте подготовку документации по СУОТ специалистам «ПрощеБизнес». Создадим пакет документов по охране труда от стандартного (готового) до индивидуального, который учитывает все особенности вашего бизнеса. Вы полностью решите вопрос наличия обязательных документов по охране труда и будете готовы к проверкам контролирующих инстанций.

Цели системы управления охраной труда

Цели в области охраны труда формулируют для достижения конкретных результатов. Сколько таких целей будет зафиксировано в положении о системе, зависит от специфики бизнеса, численности штата, количества подразделений компании, статистики профзаболеваний и несчастных производственных случаев, показателей оценки условий труда и профрисков.

При постановке цели учитывают мнение руководителей подразделений компании и работников.

Цели управления охраной труда должны измеряться в цифрах (например, снижение числа случаев профзаболеваний до конкретной цифры), или такими, чтобы было можно оценить степень их достижения. Они могут быть долгосрочными (перспективными), и краткосрочными.

В дальнейшем цели по охране труда могут пересматриваться по итогам оценки эффективности СУОТ.

По каждой цели нужно определить:

как поставленная цель по охране труда отразится на бизнесе;

сроки ее достижения;

показатели оценки результата;

ресурсы, необходимые для достижения;

ответственных лиц.

Главные цели управления охраной труда при любом виде деятельности работодателя:

создание безопасных условий труда на рабочих местах;

предупреждение травматизма и профзаболеваний у работников;

соблюдение законодательных требований по охране труда;

постоянное совершенствование системы управления охраной труда на предприятии.

В положении о системе управления ОТ нужно предусмотреть, что должна делать компания для достижения поставленных целей:

информировать и вести подготовку работников в области охраны труда (ст. 219 ТК, постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464);

проводить медосмотры персонала, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

проводить СОУТ — специальную оценку условий труда (закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

управлять профрисками — выявлять опасности на рабочих местах, оценивать их и принимать меры по снижению их уровня (ст. 218 ТК);

информировать сотрудников об условиях труда и опасных производственных факторах, о результатах расследований несчастных производственных случаев и микротравм;

обеспечивать оптимальные режимы труда и отдыха;

реагировать на несчастные случаи, аварии, профзаболевания.

Требования СУОТ

Если сотрудников больше пятидесяти, работодатель обязан создать службу ОТ или ввести должность специалиста по охране труда (ст. 223 ТК). При меньшем штате эти функции возлагает на себя руководитель компании (ИП) или другой назначенный им сотрудник. Можно привлечь ИП или организацию, которые оказывают услуги в сфере охраны труда по договору ГПХ и имеют соответствующую аккредитацию.

Особое внимание должно уделяться системе управления профрисками. В больших компаниях с высоким уровнем опасностей для этого можно создать специальную структуру, а на небольших предприятиях — поручить управление профрисками службе (специалисту) по ОТ.

Обязанность работодателя — инструктажи по ОТ и обучение работников технике безопасности с проверкой полученных знаний, даже если в компании нет опасных производственных условий. Особые условия действуют для микропредприятий. Они могут проводить обучение на рабочих местах в ходе инструктажа по ОТ (если это не работы повышенной опасности), и не создавать комиссии для проверки знаний требований ОТ — для этого достаточно назначить одного проверяющего (п. 100, 101 постановления Правительства № 2464).

Проведение в рамках СУОТ любых мероприятий по охране труда фиксируется документально. Для этого издаются соответствующие приказы, составляются инструкции, заводятся журналы регистрации и т.п. В системе управления охраной труда можно вести электронный документооборот (ст. 214.2 ТК).

Профессиональные риски в вашей компании выявят специалисты «Проще Бизнес». На основе данных оценки они разработают комплекс рекомендаций по управлению профрисками для предотвращения аварий, несчастных случаев и их последствий.

Особенности внедрения системы управления охраной труда

Что нужно сделать для внедрения СУОТ:

Провести предварительную оценку по охране труда. Специалист по ОТ проверяет как на предприятии организована оценка профрисков, СОУТ, обучение работников и прохождение инструктажей по ОТ, учет случаев профзаболеваний и травматизма, прохождение медосмотров, обеспечение работников СИЗ и т.д.

Назначить ответственных лиц и распределить обязанности по охране труда . Своим приказом руководитель назначает ответственных на каждом уровне — бригады, цеха, службы и т.д.

Разработать политику, поставить цели по ОТ и определить процедуры по их достижению . Все это можно включить отдельными разделами в положение о СУОТ.

Проинформировать сотрудников по ОТ . Положения СУОТ распространяются на всех работников предприятия — их необходимо ознакомить с документами по охране труда под подпись. Информация о проведении мероприятий по охране труда должна размещаться для всеобщего ознакомления в доступных местах, например, на стендах.

Определить порядок реагирования на несчастные случаи на производстве и профзаболевания . Разработанный порядок закрепляется в соответствующем локальном документе.

Составить план мероприятий по охране труда на год . К разработке плана привлекают руководителей структурных подразделений.

Наладить документооборот по СУОТ . Определяются обязательные для СУОТ документы (приказы, положения, журналы и т.п.). Утверждаются правила, по которым в компании происходит движение документации по охране труда.

Организовать контроль за СУОТ для обеспечения нормальной работы и совершенствования системы на рабочих местах и в целом по компании.

Проверка и контроль СУОТ

Налаженный внутренний контроль функционирования СУОТ помогает выяснить недостатки в системе управления ОТ и ее эффективность.

Предприятия могут применять многоступенчатый контроль за охраной труда. Он включает несколько уровней (ступеней), если того требует специфика деятельности.

Например, в строительной отрасли действует такая трехступенчатая система контроля (п. 21 Правил по ОТ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н):

На рабочих местах до начала работы — постоянно проводят сами работники (контроль исправности оборудования, инструмента, средств защиты и т.п.). За состоянием условий и охраны труда — проводят руководители работ вместе с представителями рабочего коллектива. За состоянием условий и охраны труда в подразделениях компании, на строительных участках — проводят по утвержденному плану специалисты по охране труда вместе с представителями профсоюза.

Что оценивает работодатель в процессе контроля:

достигнуты ли цели по охране труда;

способна ли действующая система управления охраной труда обеспечить выполнение работодателем его обязанностей, зафиксированных в целях по ОТ;

насколько эффективны действия на всех уровнях управления по итогам прошлого анализа функционирования СУОТ;

требуется ли изменить СУОТ, в том числе скорректировать цели, перераспределить ресурсы, обязанности и т.д.;

нужна ли подготовка сотрудникам, которых затронут изменения СУОТ;

нужно ли менять критерии оценки эффективности системы управления ОТ.

По результатам контроля работодатель делает выводы об эффективности функционирования СУОТ и, если нужно, принимает решение об изменении и совершенствовании системы.

Внешние проверки проводит Госинспекция по труду. При внеплановых проверках системы управления охраной труда в связи с несчастными случаями инспекторы используют методические рекомендации (утв. приказом Роструда от 21.03.2019 № 77).

Проверяющие анализируют локальные акты по ОТ, условия на рабочих местах, проверяют действия по проведению спецоценки, управлению профрисками и т.д.

Штрафы

Требования СУОТ обязательны для работников и находящихся на территории предприятия лиц. Система действует на всех рабочих местах, во всех помещениях, зданиях, сооружениях работодателя.

Если отсутствует положение о системе управления охраной труда, это считается нарушением государственных нормативных требований в области ОТ и грозит работодателю предупреждением либо штрафом в размере (п. 1 ст. 5.27.1 КоАП):

2 000 — 5 000 руб. для должностных лиц компании, а также ИП;

50 000 — 80 000 руб. для компаний.

Повторное правонарушение обойдется существенно дороже (п. 5 ст. 5.27.1 КоАП):

штраф должностным лицам 30 000 – 40 000 руб., либо дисквалификация на 1–3 года;

штраф для ИП 30 000 – 4000 руб. или деятельность приостановят до 90 суток;

компании грозит штраф 100 000 – 200 000 руб. либо на 90 суток будет приостановлена ее деятельность.

Если из-за отсутствия на предприятии СУОТ произошел несчастный случай с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, либо наступила его смерть, уголовную ответственность несет лицо, отвечающее за соблюдение требований по ОТ. Наказание предусмотрено ст. 143 УК — это может быть крупный штраф, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на 1–3 года.

Заключение

Система управления охраной труда относится к общей системе управления предприятием, без которой не может обойтись ни один работодатель. Правильно сформированная СУОТ обеспечивает производственную безопасность на рабочих местах, создает благоприятную атмосферу, благодаря чему растет производительность труда, а значит, и успешность бизнеса в целом.

Закажите полный или частичный аутсорсинг охраны труда на предприятии у компании «ПрощеБизнес». Целая группа экспертов — лучших специалистов в отрасли будет работать с вами и защищать ваши интересы в надзорных органах, а вы сможете сэкономить на штате и развитии сотрудников.

Вы можете получить у специалистов компании ПрощеБизнес консультацию по охране труда Записаться на консультацию: Отправить

Реклама: ООО «Лаборатория труда», ИНН: 9701006328, erid: LjN8K4oCY