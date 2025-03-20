Как правильно уволить сотрудника: пошаговое руководство

Увольнение сотрудника — это важный процесс, который требует соблюдения множества формальностей и правил. Независимо от причины увольнения, будь то собственное желание сотрудника, сокращение штата или уход в декрет, необходимо действовать строго в рамках закона и внутренних регламентов компании.
Мы подготовили для вас подробный чек-лист, который поможет вам справиться с этой задачей быстро и без лишних хлопот.
Когда нужен этот чек-лист
Чек-лист пригодится в нескольких случаях:
Если сотрудник решил уволиться по собственному желанию.
При сокращении штата.
В случае нарушения трудового договора со стороны сотрудника.
При уходе сотрудника в декретный отпуск (часть шагов будет аналогичной).
Шаг 1. Получение заявления на увольнение
Исполнитель: HR-специалист.
Первым шагом является получение письменного заявления от сотрудника. Этот документ необходим для начала процедуры увольнения. В заявлении должны быть указаны дата последнего рабочего дня и причина увольнения. После получения заявления его передают бухгалтерии для дальнейших расчетов.
Шаг 2. Подготовка приказа на увольнение
Исполнитель: HR-специалист.
На основе заявления готовится приказ об увольнении. Приказ должен быть подписан руководителем компании и передан сотруднику для ознакомления. Необходимо также зафиксировать трек-номер приказа и сохранить его копию.
Шаг 3. Передача текущих задач
Исполнитель: Руководитель сотрудника.
Перед тем как сотрудник уйдет, ему нужно передать все свои текущие задачи и проекты заместителю или другому ответственному лицу. Руководитель должен убедиться, что вся необходимая информация передана и доступна новым сотрудникам.
Шаг 4. Блокировка почтового ящика
Исполнитель: ИТ-специалист.
После уведомления об увольнении ИТ-отдел должен заблокировать рабочий почтовый ящик сотрудника. Все непрочитанные письма можно переслать руководителю или коллегам, чтобы важные сообщения не были потеряны. Также необходимо удалить все фильтры, настроенные в почте.
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Шаг 5. Удаление из корпоративных систем
Исполнители: HR-специалист, ИТ-специалист.
Следующий шаг — удаление сотрудника из всех корпоративных систем и приложений. Вот основные действия:
Удаление из корпоративных чатов в мессенджерах.
Отключение доступа к телефонии (включая настройку распределения вызовов и SIP-карточки).
Проверка отсутствия доступа ко всем корпоративным аккаунтам, а также хранилищу данных и CRM-системе.
Смена всех паролей от сервисов, которыми пользовался сотрудник.
Шаг 6. Прием материальных ценностей
Исполнитель: ИТ-специалист.
Если сотрудник использовал оборудование компании (ноутбук, телефон, ключи от офиса и т.д.), он обязан вернуть эти вещи перед своим уходом. ИТ-специалист проверяет наличие всего оборудования и фиксирует его возврат.
Шаг 7. Внесение изменений в организационную структуру
Исполнитель: Генеральный директор.
После увольнения сотрудника необходимо обновить организационную структуру компании. Возможно, потребуется назначить нового ответственного за определенные функции или изменить состав команды.
Шаг 8. Финансовые расчеты
Исполнитель: Бухгалтерия.
Бухгалтерия производит окончательные расчеты с сотрудником, включая выплату заработной платы, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие выплаты. Также отправляют расчетный листок на электронную почту сотрудника.
Шаг 9. Формирование отчетности
Исполнитель: Бухгалтерия.
Бухгалтерия оформляет следующие документы:
Приказ на увольнение с приложенным заявлением.
Справка 2-НДФЛ, справка по форме 182н, СЗВ-Стаж, раздел 3 РСВ, СЗВ-ТД (для электронной трудовой книжки).
Запись об увольнении в трудовой книжке (с подписью генерального директора и печатью компании).
Журнал учета трудовых книжек, где сотрудник ставит подпись о получении своей книжки.
Шаг 10. Закрытие доступа к корпоративной информации
Исполнитель: ИТ-специалист.
Заключительный этап — полное закрытие доступа сотрудника ко всей корпоративной информации. Это включает в себя отзыв сертификатов удаленного доступа, отключение подписи НЭП и блокировку личного кабинета КЭДО (при наличии).
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