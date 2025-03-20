Как правильно уволить сотрудника: пошаговое руководство

Увольнение сотрудника — это важный процесс, который требует соблюдения множества формальностей и правил. Независимо от причины увольнения, будь то собственное желание сотрудника, сокращение штата или уход в декрет, необходимо действовать строго в рамках закона и внутренних регламентов компании.

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