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Увольнение

Как правильно уволить сотрудника: пошаговое руководство

Мы подготовили для вас подробный чек-лист, который поможет вам справиться с этой задачей быстро и без лишних хлопот.

Увольнение сотрудника — это важный процесс, который требует соблюдения множества формальностей и правил. Независимо от причины увольнения, будь то собственное желание сотрудника, сокращение штата или уход в декрет, необходимо действовать строго в рамках закона и внутренних регламентов компании.

Мы подготовили для вас подробный чек-лист, который поможет вам справиться с этой задачей быстро и без лишних хлопот.

Когда нужен этот чек-лист

Чек-лист пригодится в нескольких случаях:

  • Если сотрудник решил уволиться по собственному желанию.

  • При сокращении штата.

  • В случае нарушения трудового договора со стороны сотрудника.

  • При уходе сотрудника в декретный отпуск (часть шагов будет аналогичной).

Шаг 1. Получение заявления на увольнение

Исполнитель: HR-специалист.

Первым шагом является получение письменного заявления от сотрудника. Этот документ необходим для начала процедуры увольнения. В заявлении должны быть указаны дата последнего рабочего дня и причина увольнения. После получения заявления его передают бухгалтерии для дальнейших расчетов.

Шаг 2. Подготовка приказа на увольнение

Исполнитель: HR-специалист.

На основе заявления готовится приказ об увольнении. Приказ должен быть подписан руководителем компании и передан сотруднику для ознакомления. Необходимо также зафиксировать трек-номер приказа и сохранить его копию.

Шаг 3. Передача текущих задач

Исполнитель: Руководитель сотрудника.

Перед тем как сотрудник уйдет, ему нужно передать все свои текущие задачи и проекты заместителю или другому ответственному лицу. Руководитель должен убедиться, что вся необходимая информация передана и доступна новым сотрудникам.

Шаг 4. Блокировка почтового ящика

Исполнитель: ИТ-специалист.

После уведомления об увольнении ИТ-отдел должен заблокировать рабочий почтовый ящик сотрудника. Все непрочитанные письма можно переслать руководителю или коллегам, чтобы важные сообщения не были потеряны. Также необходимо удалить все фильтры, настроенные в почте.

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Шаг 5. Удаление из корпоративных систем

Исполнители: HR-специалист, ИТ-специалист.

Следующий шаг — удаление сотрудника из всех корпоративных систем и приложений. Вот основные действия:

  • Удаление из корпоративных чатов в мессенджерах.

  • Отключение доступа к телефонии (включая настройку распределения вызовов и SIP-карточки).

  • Проверка отсутствия доступа ко всем корпоративным аккаунтам, а также хранилищу данных и CRM-системе.

  • Смена всех паролей от сервисов, которыми пользовался сотрудник.

Шаг 6. Прием материальных ценностей

Исполнитель: ИТ-специалист.

Если сотрудник использовал оборудование компании (ноутбук, телефон, ключи от офиса и т.д.), он обязан вернуть эти вещи перед своим уходом. ИТ-специалист проверяет наличие всего оборудования и фиксирует его возврат.

Шаг 7. Внесение изменений в организационную структуру

Исполнитель: Генеральный директор.

После увольнения сотрудника необходимо обновить организационную структуру компании. Возможно, потребуется назначить нового ответственного за определенные функции или изменить состав команды.

Шаг 8. Финансовые расчеты

Исполнитель: Бухгалтерия.

Бухгалтерия производит окончательные расчеты с сотрудником, включая выплату заработной платы, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие выплаты. Также отправляют расчетный листок на электронную почту сотрудника.

Шаг 9. Формирование отчетности

Исполнитель: Бухгалтерия.

Бухгалтерия оформляет следующие документы:

  • Приказ на увольнение с приложенным заявлением.

  • Справка 2-НДФЛ, справка по форме 182н, СЗВ-Стаж, раздел 3 РСВ, СЗВ-ТД (для электронной трудовой книжки).

  • Запись об увольнении в трудовой книжке (с подписью генерального директора и печатью компании).

  • Журнал учета трудовых книжек, где сотрудник ставит подпись о получении своей книжки.

Шаг 10. Закрытие доступа к корпоративной информации

Исполнитель: ИТ-специалист.

Заключительный этап — полное закрытие доступа сотрудника ко всей корпоративной информации. Это включает в себя отзыв сертификатов удаленного доступа, отключение подписи НЭП и блокировку личного кабинета КЭДО  (при наличии).

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Бухгалтерский и управленческий учет для ООО и ИП

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