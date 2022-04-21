Как встроить самозанятость в HR-стратегию компании?

Что такое HR-стратегия

HR-стратегия — это план, в котором детально описано, что нужно сделать HR-специалистам в отношении персонала, чтобы закрыть текущие потребности компании:

открытие нового вида деятельности или запуск нового проекта;

изменение приоритетного направления деятельности ( например, переход на онлайн-торговлю и сокращение штата в офлайн );

например, переход на онлайн-торговлю и сокращение штата в офлайн внедрение новшеств в работе ( переход на ЭДО, перевод сотрудников на новое ПО, оборудование, режим работы и т. д. )

переход на ЭДО, перевод сотрудников на новое ПО, оборудование, режим работы и т. д. географическое расширение бизнеса;

масштабирования клиентской базы и т. д.

Кроме целей, HR-стратегия должна включать решение текущих проблем. Например: недостаточная квалификация персонала снижает производительность труда.

Как формируют HR-стратегию

Для формирования стратегии HR-специалисту нужно действовать по шагам.

Шаг 1. Выявление потребностей бизнеса

HR-специалисту нужно переговорить со всеми руководителями подразделений, чтобы сформировать список задач. То есть необходимо выяснить:

Какие проекты и направления планирует запустить руководство в текущем году.

Какие специалисты нужны для осуществления этих проектов, в каком количестве и какие функции они будут выполнять.

Шаг 2. Выявление проблем

Важно понять, с какими проблемами сейчас сталкиваются разные отделы и разработать план, и как свести их к минимуму.

Например: недостаточная мотивация персонала — нужно доработать систему премирования. Сотрудники не обладают навыками работы в нужном ПО — запланировать прохождение онлайн-курсов или провести обучение внутри компании своими силами и т. д.

Шаг 3. Расчет бюджета

Скорее всего, бюджет на решение поставленных задач будет ограничен. А в условиях текущей экономической ситуации сокращение расходов по всем статьям — приоритетная задача.

Поэтому HR-специалисту важно не только уложиться в бюджет, но и постараться достичь поставленных целей с наименьшими затратами.

Значительная доля расходов на ФОТ — это страховые взносы. Их придется уплачивать не только за штатных специалистов, но и за тех физлиц, которых наняли по договорам подряда или оказания услуг. Исключение — самозанятые.

Экономьте бюджет вместе с Qugo — узнайте о возможностях привлечения самозанятых у специалистов Qugo.

Шаг 4. Составление плана

Далее специалист формирует план. В нем он прописывает:

цель;

задачи;

сроки их выполнения;

размер бюджета;

все мероприятия, которые необходимо провести в рамках HR-стратегии.

По мере необходимости в план вносят корректировки. Ведь ситуация меняется очень быстро, бизнес не всегда понимает, где и в каком состоянии он окажется завтра.

Приходите на наш бесплатный вебинар: «Риски при работе с самозанятыми и как их избежать». Ждем вас завтра: 21 апреля в 15.00. Записаться

Как встроить самозанятость в HR-стратегию

Сотрудничество с самозанятыми — универсальная палочка-выручалочка для многих бизнесов. Точечное привлечение самозанятых под конкретные задачи помогает компаниям быстро закрыть потребности в специалистах и экономит бюджет.

Так, с помощью самозанятости можно «закрыть» некоторые вопросы.

В кратчайшие сроки найти квалифицированных специалистов

Пример: для перехода основных продаж в онлайн компании потребовалось срочно доработать интернет-магазин. Веб-программиста и дизайнера нет в штате компании, т. к. на постоянной основе эти сотрудники не нужны.

HR-специалисту проще обратиться к платформе по работе с самозанятыми и найти нужных исполнителей там. Кроме того, платформа позволяет заключить договор, обменяться документами, получить чеки, что дает возможность найти исполнителя без привязки к конкретному региону — удаленно.

Еще не работали с Qugo? Попробуйте и оцените все преимущества платформы: безопасные сделки, контроль выполнения заданий, автоматизация выплат и документооборота.

Запустить сезонную деятельность, когда работники на постоянку не нужны

Пример: весной предприниматель открыл ресторан в курортном районе. В течение теплого сезона ресторан работал под полную загрузку. В осенне-зимний период зал ресторана в основном арендовали для проведения мероприятий (свадеб, юбилеев).

Чтобы избежать простоев предприниматель запустил доставку горячих блюд на дом и установил хорошую скидку для местных жителей. Для этой цели через платформу для самозанятых были привлечены курьеры с личным транспортом для удаленной доставки и пешие курьеры для доставки внутри района.

Решить точечные текущие проблемы

Пример: для запуска нового направления деятельности компании нужно было отремонтировать простаивающий цех. HR-специалист быстро нашел самозанятых рабочих нужной квалификации, которые отремонтировали помещение за небольшую сумму. Выполнение работ через специализированную компанию обошлось бы на порядок дороже.

Кроме того, сотрудничество с самозанятыми помогает компаниям существенно экономить на внутренних процессах. О том, насколько работа с самозанятым выгоднее, чем привлечение физлица без статуса мы рассказывали здесь.