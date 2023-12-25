Отчетность за 2023 год: что сдавать по внештатным исполнителям

Подходит к концу 2023 год, и уже совсем скоро нужно будет приступать к подготовке годовой отчетности, в том числе и по внештатным исполнителям. Разберем, какие отчеты нужно сдавать по исполнителям на договорах ГПХ по итогам 2023 года.

Отчетность по внештатным исполнителям по итогам 2023 года

Состав отчетности, которую нужно сдавать по исполнителям на договорах ГПХ по итогам 2023 года, включает в себя:

Эти формы нужно сдавать только по физическим лицам без специального налогового статуса. То есть по исполнителям, у которых есть статус ИП или самозанятого, отчитываться не нужно.

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Расчет по страховым взносам

Расчет по страховым взносам включает в себя информацию об уплаченных за внештатника страховых взносах. Он сдается в ИФНС по месту учета заказчика ежеквартально.

За 2023 год отчитаться по форме РСВ нужно будет не позднее 25 января 2024 года.

Форма расчета и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. В конце сентября 2023 года ФНС внесла корректировки в действующую форму РСВ. Они связаны с изменением порядка расчета страховых взносов по иностранцам, которые в соответствии с международным договором подлежат только одному или нескольким видам страхования. Корректировки в расчет вступают в силу с 1 января 2024 года, и РСВ за 2023 год нужно подавать по обновленной форме.

В расчет за 2023 год нужно будет включить следующие листы:

Титульный.

При заполнении расчета за 2023 год в поле «расчетный период» на титульном листе необходимо указать код «34».

Раздел 1.

Подраздел 1 Раздела 1.

Раздел 3.

Остальные разделы заполняются только при необходимости.

Если в отчетном периоде выплат внештатникам не было, но договор с ними действовал, нужно сдать «нулевой» РСВ в составе следующих страниц:

Титульный лист.

Раздел 1 с кодом «2».

Раздел 3 на каждого внештатника.

После заполнения, данные, которые отражаются в расчете, необходимо сверить с контрольными соотношениями. Они приведены в письме ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.

Способ сдачи расчета зависит от количества физических лиц — штатных сотрудников и внештатных исполнителей, которым производились выплаты в отчетном периоде:

Если количество физлиц, которым производились выплаты, в отчетном периоде составило 10 человек и меньше, РСВ можно сдать на бумаге или в электронной форме.

Если количество таких лиц составило более 10 человек, то отчет можно будет сдать только в электронной форме.

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Персонифицированные сведения по физическим лицам

Персонифицированные сведения – новый отчет, который вступил в силу с 1 января 2023 года и подается вместо формы СЗВ-М. Его форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Этот отчет нужно сдавать ежемесячно – до 25 числа следующего месяца.

За декабрь 2023 года по этой форме нужно успеть отчитаться до 25 января 2024 года.

Сдавать отчет за декабрь не обязательно, так как данные по выплатам будут включены в годовой РСВ (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

Персонифицированные сведения сдаются в ИФНС по месту учета организации или индивидуального предпринимателя одним из двух способов:

Если количество физических лиц, которые получали выплаты, 10 и менее человек, можно выбрать формат сдачи отчета: на бумаге или в электронной форме.

Если таких лиц более 10 человек, отчитаться можно только в электронной форме.

Отчет подается даже в том случае, если исполнитель расторг договор ГПХ в декабре или он действовал, но не было выплат.

Расчет 6-НДФЛ

Этот отчет также как и РСВ, сдается по итогам каждого квартала. За 2023 год 6-НДФЛ нужно сдать до 25 февраля 2024 года.

Отчет заполняется по форме, которая утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. В последний раз по этой форме нужно отчитаться за 2023 год. С отчетности за первый квартал 2024 года 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме, которая утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Отчет направляется в ИФНС по месту учета организации или регистрации ИП:

На бумаге или электронно (на выбор) – если количество лиц, которые получили выплаты, не превысило 10 человек.

В электронной форме – если таких лиц более 10 человек.

При заполнении расчета данные необходимо брать из налоговых регистров по НДФЛ.

В 6-НДФЛ за 2023 год нужно включить следующие листы:

Титульный.

При заполнении 6-НДФЛ за 2023 год на титульном листе в поле «Отчетный период» нужно указать код «34».

Раздел 1.

В разделе 1 6-НДФЛ за 2023 год нужно указать сумму налога, которую необходимо перечислить за период с 23 сентября по 31 декабря.

Раздел 2.

В разделе 2 нужно отразить сумму начисленных доходов, которые получены в 2023 году, а также сумму исчисленного и удержанного налога.

Приложение № 1 к расчету «Справка о доходах суммах физического лица».

Заполняется по каждому физ. лицу, которому был выплачен доход, по каждой ставке налога и каждому КБК отдельно.

По каждому ОКТМО необходимо заполнить отдельный расчет 6-НДФЛ. После составления расчет 6-НДФЛ нужно проверить на соответствие контрольным соотношениям, которые приведены в письме ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@.

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Отчет ЕФС-1

Отчет ЕФС-1 заменил собой утратившие с 2023 года силу отчетные формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Сдается этот документ в территориальное отделение Социального фонда России.

Заказчики, которые сотрудничают с внештатниками по договорам ГПХ, сдают несколько разделов ЕФС-1 вместо отчетов СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС.

Подраздел 1.1 ЕФС-1 (бывший СЗВ-ТД) нужно сдавать, если с исполнителем был заключен или расторгнут договор гражданско-правового характера. Срок сдачи – не позднее следующего рабочего дня с даты заключения или расторжения договора.

Подраздел 1.2 и подраздел 2 (бывший СЗВ-СТАЖ) ЕФС-1 сдается по итогам 2023 года – до 25 января 2024 года. Этот подраздел нужно сдавать, если исполнители по договорам ГПХ попали в категорию лиц, по которым нужно сдать такой подраздел. Напомним, что к ним относятся застрахованные лица, которые перечислены в подп. 1-10 п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Раздел 2 ЕФС-1 (бывший 4-ФСС) нужно сдавать, если за исполнителей на договорах ГПХ в отчетном периоде уплачивались взносы на травматизм. Срок сдачи — до 25 января 2024 года

Отчет ЕФС-1 составляется по форме, которая приведена в постановлении Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п.

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