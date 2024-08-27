Самозанятые с 2026 года смогут получать больничные: кто оплачивает

Государство не хочет бросать самозанятых без социальных гарантий, но и обеспечить эти гарантии ему непросто. Сейчас вновь обсуждают модель, которую предложил Минтруд. Рассказываем, могут ли самозанятые рассчитывать на больничные в ближайшее время и как будут работать новые нормы.

Могут ли самозанятые получать больничные в 2024 году

Ответ — нет. Самозанятые не могут рассчитывать на оплату больничного листа, поскольку не относятся к лицам, которые подлежат обязательному соцстрахованию на случай ВНиМ. Основание — ст. 2 № 255-ФЗ от 29.12.2006.

Если самозанятый работает параллельно по трудовому договору, первые три дня больничного ему оплатит работодатель как обычному физлицу без статуса плательщика НПД. Основание — п. 1 ч. 1 ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Остальное время, которое сотрудник провел на больничном, оплачивает Социальный фонд. При этом при расчете выплат учитывают только доходы от трудовой деятельности.

Также плательщик НПД может зарегистрироваться в качестве ИП и добровольно уплачивать страховые взносы за себя — если сделать это в 2024 году, то уже с 2025 года он сможет получать выплаты по больничному листу от СФР. Основание — ч. 1 ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

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Больничный для самозанятых: позиция Минтруда

Уже в 2022 году Минтруд представил свой проект, по которому самозанятые должны получать медицинское страхование. Сейчас его вновь обсуждают.

Как планировали оплачивать больничные по проекту Минтруда

Согласно проекту, механизм уплаты взносов и оплаты больничных выглядит так (ID проекта 132989):

Самозанятые должны зарегистрироваться в СФР через приложение «Мой налог» и уплачивать взносы за себя по аналогии с ИП, нотариусами и адвокатами.

Размер выплат по больничному листу зависит от периода отчисления взносов и страхового стажа самозанятого, который нужно учитывать так же, как и для лиц, работающих по трудовому договору. Если ранее самозанятый был трудоустроен, в его стаж необходимо включать время работы по трудовому договору.

Размер ежемесячного взноса рассчитывают исходя из базовой величины страхуемого дохода и постепенно уменьшают его после полутора лет непрерывной уплаты взносов без страховых случаев.

Самозанятым можно не платить взносы за время больничного и раз в месяц в течение каждых шести месяцев их непрерывной уплаты.

Как рассчитывать больничные выплаты по проекту Минтруда

Формула расчета больничных для самозанятых выглядит так:

Страховая сумма

Размеры страховой суммы по проекту составляют 32 484 рублей и 48 726 рублей. Их должны пересматривать раз в три года. Предполагается, что самозанятый может выбрать страховую сумму самостоятельно. От ее размера зависит и сумма страховых взносов, которые самозанятый должен уплачивать ежемесячно.

Процент в зависимости от страхового стажа

Предполагается, что процент будет таким же, как у лиц, работающих по трудовому договору:

Длительность страхового стажа Процент 8 и более лет 100% страховой суммы от 5 до 8 лет 80% страховой суммы до 5 лет 60% страховой суммы

Коэффициент в зависимости от периода уплаты взносов

Такой коэффициент составляет:

70% страховой суммы — для тех, кто уплачивал взносы более 6, но менее 12 месяцев подряд;

100% страховой суммы — для самозанятых, которые платили взносы более 12 месяцев подряд.

Проект Минтруда: что в итоге

Сегодняшний статус проекта — «Отказ от разработки». Но обсуждение возобновили весной 2024 года.

В одном из своих писем СФР указал, что Правительство рассматривает вопрос включения самозанятых в систему обязательного соцстрахования на случай ВНиМ, чтобы такие лица смогли получать пособие по временной нетрудоспособности. Основание — письмо СФР от 22.03.2024 № 19-02/52957л.

Интерес к вопросу обоснован: по оценкам ФНС, в России уже больше 10 млн самозанятых. Поэтому Минтруд возвращается к разработке законопроекта: в некоторых источниках указывают, что он уже проходит межведомственное согласование.

Пока проект не опубликован — но его основа максимально логична и обоснованна, и вряд ли в ней что-то изменят. Скорее всего, в ближайшие годы самозанятые смогут регистрироваться в СФР и получать от Фонда выплаты по больничным листам.

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