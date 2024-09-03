Какие услуги самозанятые могут оказывать компаниям в 2024 году

Самозанятые не могут оказывать те же услуги, что и ИП. А если он всё-таки это сделает, то «слетит» с НПД, а заказчику придётся заплатить НДФЛ и страховые взносы. Рассказываем подробности.

Под абсолютным запретом

Полный перечень запретных сфер для плательщиков НПД содержит ст. 4 закона о самозанятости.

Перепродажа товаров. Законопроект № 396743-8, которым предполагалось разрешить самозанятым выставлять на торговые площадки товары не своего производства, снят с рассмотрения.

Полезные ископаемые запрещено добывать и продавать.

Подакцизные и маркируемые товары запрещенный к продаже. Он указан в перечне, утв. распоряжением Кабмина от 28.04.2018 № 792-р. Есть исключение — сахаросодержащие напитки, указанные в подп. 23 п. 1 ст. 181 НК.

Посредничество. Самозанятый не может действовать как посредник на основе договоров: Поручения. Нельзя, например, поручить плательщику НПД выступить экспедитором от имени собственника товара. Комиссии. В частности, если собственник транспортного средства не может поручить самозанятому реализовать его за комиссионное вознаграждение. Агентских договоров. Например, нельзя поручить самозанятому от вашего имени и за ваш счет найти покупателя на помещение.

Доставка товаров с приемом платежей за других лиц запрещена. Но если используется онлайн-ККТ, зарегистрированная продавцом доставляемых товаров, то можно.

Поскольку в законе о самозанятости есть ряд доходов, которые не облагаются НПД, напрашивается вывод, что и эти сферы деятельности — не для самозанятости. В частности, это:

продажа недвижимости;

продажа ТС;

сдача в аренду нежилых объектов (жилые — можно, см. ниже),

а также натуральные доходы — например, оплата за гражданина товаров, работ, услуг.

Основание — п. 2 ст. 6 указ. НПА.

Наем работников. Самозанятый может привлечь субподрядчика, но нанимать работников ему нельзя.

Заказчику следует помнить и о лимите доходов — 2,4 млн руб. за год. Проект, в котором предлагалось повысить «порог» до 4,8 млн руб., отклонен Думой.

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Разрешено все, кроме запрещенного

Все виды деятельности, прямо не запрещенные законом о самозанятости, доступны плательщикам НПД.

Можно, например, заключить договор:

оказания услуг;

подряда;

авторского заказа;

аренды и т.п.

Наиболее популярные услуги, оказываемые самозанятыми:

такси;

грузоперевозки;

тренерские услуги;

автосервис;

ремонт и строительство;

сфера красоты;

производство бытовых предметов — мебель, аксессуары;

раскрой и пошив одежды, штор, драпировок.

Есть ряд частных разъяснений чиновников, которые подтверждают, что самозанятый может оказывать услуги:

Но еще раз подчеркнем, что исчерпывающего перечня видов деятельности, доступных самозанятым, нет. Их очень много.

Что произойдет, когда право на НПД будет утрачено

Налоговая инспекция снимет самозанятого с учета и уведомит об этом. Если самозанятый не зарегистрирован как ИП, то с даты утраты статуса заказчику придется:

исчислять и уплачивать за него НДФЛ и страховые взносы . Основание — разъяснение ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@;

сдавать отчетность — персонифицированные сведения о физлицах, РСВ, 6-НДФЛ;

расторгнуть старый договор;

заключить новый, где исполнителем будет уже физическое лицо без специального статуса , ведь у заказчика появится обязанность уплаты страховых взносов. Основание — письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784;

уведомить обо всем СФР — подать форму ЕФС-1.

Если бывший плательщик НПД зарегистрирован как ИП, то он вправе перейти на УСН. Основание — ст. 5, 15 закона о самозанятости. Для этого нужно в течение 20 календарных дней с даты «слета» с НПД подать уведомление о переходе на УСН с признаком «3».

Физическое лицо должно сначала встать на учет как ИП, и в уведомлении отметить признак «1». Подчеркнем — этот порядок применяется лишь при утрате права на НПД. При добровольном отказе от спецрежима перейти на УСН можно с начала года. С 1 января 2025 года для перехода станут доступны также ПСН, АУСН и ПСН. Основание — ст. 8, ст. 19 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

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