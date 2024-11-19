Может ли сотрудник совмещать официальное трудоустройство и быть самозанятым

Кто такой самозанятый
Самозанятость может оформить физлицо, которое оказывает услуги или продает товары собственного производства. Самозанятый применяет особый налоговый режим «налог на профессиональный доход» (НПД).
Самозанятость подходит тем, кто ведет небольшой бизнес или получает средства от подработок. На НПД достаточно регистрировать свои доходы через специальное приложение «Мой налог» — сдавать отчетность и посещать налоговую не нужно.
Самозанятые уплачивают налог:
4% — с дохода от физлиц;
6% — с дохода от ИП и организаций.
Может ли самозанятый работать по трудовому договору
По закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 года самозанятый может работать по трудовому договору, но есть ограничения. Он не может оказывать услуги:
своему работодателю;
бывшему работодателю, если не прошло 2 года с момента увольнения.
Эти правила ввели, чтобы работодатель не мог перевести сотрудников с трудового договора в самозанятые и занижать базу по налогам.
Пример 1. Наталья работает по трудовому договору в школе. Она решила дополнительно заработать и стать репетитором, но увольняться не хочет.
Наталья может стать самозанятой и проводить частные уроки для учеников или вести дополнительные кружки в другой организации. Но Наталье нельзя сотрудничать со школой, где она штатный работник.
Пример 2. 1,5 года назад Борис уволился из ООО «Элит», где работал мастером по ремонту электротехники.
Он открыл самозанятость и теперь предоставляет заказчикам свои услуги. К нему обратился директор организации ООО «Элит», чтобы Борис заключил с организацией договор ГПХ и работал у них как самозанятый. Это незаконно, так как с момента увольнения не прошло 2 года.
Но Борис может заключить договор с ООО «Элит» как обычное физлицо без специального статуса. Тогда заказчик будет платить за него НДФЛ и страховые взносы.
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Что нужно знать самозанятому, который работает по трудовому договору
Особенности налогообложения. Самозанятый платит НПД с вознаграждений, которые он получает от заказчиков. Работодатель по трудовому договору уплачивает за сотрудника НДФЛ и страховые взносы. При этом деньги за услуги по самозанятости можно принимать на зарплатную карту.
Время работы. Самозанятый должен соблюдать график работы компании, в которой он работает по трудовому договору.
Отвлекаться на оказание сторонних услуг нельзя — это дисциплинарное нарушение. Услуги самозанятого он оказывает в свободное время.
Социальные гарантии, которые положены по трудовому договору, сохраняются. Копится трудовой стаж, можно получать больничные, пособия по беременности и родам, применять налоговый вычет на платное образование, лечения, покупку жилья. Но все это сохраняется только до тех пор, пока самозанятый параллельно работает по трудовому договору.
Кому запрещено совмещать основную работу с самозанятостью
Самозанятость нельзя открывать:
муниципальным и государственным служащим;
арбитражным управляющим;
нотариусам, адвокатам;
медиаторам;
оценщикам.
Исключение для этих категорий — сдача жилых помещений. Для этого можно зарегистрироваться как самозанятый и платить налоги в этом статусе.
Что важно знать заказчику
Компаниям выгодно работать с самозанятыми. Это снижает административную и налоговую нагрузку. Не нужно оформлять кадровые документы, предоставлять отпуска и больничные, платить обязательные взносы в бюджет.
При составлении договора заказчику нужно учесть некоторые моменты, чтобы налоговики не заподозрили маскировку трудовых отношений.
В договоре укажите:
Дату заключения и срок выполнения работ.
Стоимость услуг и способы оплаты.
Объем услуг и порядок выполнения.
Описание приема-сдачи работ и правила подписания актов.
Ответственность, права и обязанности сторон.
Случаи, при которых условия договора могут измениться, способы разрешения споров.
В ГПД нельзя прописывать термины из трудового договора, указывать график и место работы.
Также заказчику нужно проверить:
Статус самозанятого в налоговой. Это можно сделать через сайт ФНС или попросить исполнителя принести выписку из приложения «Мой налог».
Самозанятый — не штатный работник или бывший штатный работник, если не прошло 2 года с момента его увольнения.
Исполнитель не продает чужие товары, маркируемые и подакцизные товары, не добывает полезные ископаемые. Полный список запрещенных для самозанятости видов деятельности — в ст. 4 закона 422-ФЗ.
У самозанятого не может нанимать сотрудников по трудовому договору.
Если руководитель заключает договор ГПХ со своим работником как с самозанятым, это могут посчитать подменой трудовых отношений. За это грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП:
от 5 000 до 10 000 рублей — для ИП;
от 10 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц;
от 50 000 до 100 000 рублей — для юридических лиц.
Еще доначислят НДФЛ и взносы, которые не перечисляли за период сотрудничества с исполнителем. Также нужно будет оплатить неиспользованные дни отпуска, больничные, если они были.
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