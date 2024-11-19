Может ли сотрудник совмещать официальное трудоустройство и быть самозанятым

По закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 года самозанятый может работать по трудовому договору, но есть ограничения. Он не может оказывать услуги:

своему работодателю;

бывшему работодателю, если не прошло 2 года с момента увольнения.

Эти правила ввели, чтобы работодатель не мог перевести сотрудников с трудового договора в самозанятые и занижать базу по налогам.

Пример 1. Наталья работает по трудовому договору в школе. Она решила дополнительно заработать и стать репетитором, но увольняться не хочет.

Наталья может стать самозанятой и проводить частные уроки для учеников или вести дополнительные кружки в другой организации. Но Наталье нельзя сотрудничать со школой, где она штатный работник.

Пример 2. 1,5 года назад Борис уволился из ООО «Элит», где работал мастером по ремонту электротехники.

Он открыл самозанятость и теперь предоставляет заказчикам свои услуги. К нему обратился директор организации ООО «Элит», чтобы Борис заключил с организацией договор ГПХ и работал у них как самозанятый. Это незаконно, так как с момента увольнения не прошло 2 года.

Но Борис может заключить договор с ООО «Элит» как обычное физлицо без специального статуса. Тогда заказчик будет платить за него НДФЛ и страховые взносы.