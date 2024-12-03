Какие отчеты должны сдавать самозанятые: новая обязанность с 2025 года

У самозанятых появится отчетность. Точной информации пока нет, она появится по мере того, как введут новые законы и подзаконные акты.

Но вот что уже известно.

22 июля 2024 года Госдума приняла закон от 22.07.2024 № 206-ФЗ, который внес поправки в порядок отчетности о деятельности МСП. Закон ввели, чтобы усилить контроль за деятельностью ИП, адвокатов, юристов и других лиц, которые занимаются частной практикой. В этот перечень лиц вошли и самозанятые.

Закон начинает действовать с 1 января 2025 года, то есть со следующего года малые предприятия, ИП, самозанятые должны будут отправлять в Росстат статистические данные. Передавать нужно сведения, которые связаны со своей деятельностью, в том числе те, что составляют коммерческую тайну.