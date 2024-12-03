Какие отчеты должны сдавать самозанятые: новая обязанность с 2025 года

Что такое самозанятость
Самозанятость — специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Он появился в 2019 году в виде эксперимента и продлится до 2028 года. Его регулирует закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. С начала действия режима зарегистрировались уже более 11 млн самозанятых.
Преимущества самозанятости:
низкие налоговые ставки: 4% при получении денег от физлиц и 6% — от ИП и юрлиц;
не нужно платить страховые взносы, сдавать отчетность в контролирующие органы;
не нужно применять кассу.
Нужно ли отчитываться сейчас
Сегодня самозанятые не сдают отчетность.
Их обязанности — зарегистрировать доход, передать чек заказчику и заплатить налог по итогам месяца.
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Что меняется с 1 января 2025 года
У самозанятых появится отчетность. Точной информации пока нет, она появится по мере того, как введут новые законы и подзаконные акты.
Но вот что уже известно.
22 июля 2024 года Госдума приняла закон от 22.07.2024 № 206-ФЗ, который внес поправки в порядок отчетности о деятельности МСП. Закон ввели, чтобы усилить контроль за деятельностью ИП, адвокатов, юристов и других лиц, которые занимаются частной практикой. В этот перечень лиц вошли и самозанятые.
Закон начинает действовать с 1 января 2025 года, то есть со следующего года малые предприятия, ИП, самозанятые должны будут отправлять в Росстат статистические данные. Передавать нужно сведения, которые связаны со своей деятельностью, в том числе те, что составляют коммерческую тайну.
Правительство пока не утвердило, какие именно данные и в какие сроки нужно будет предоставлять самозанятым. Это будет понятно из подзаконных актов — их пока нет.
К чему готовиться
Известно, что передавать данные нужно будет через «Цифровую аналитическую платформу предоставления статистических данных» (ЦАП СД). Планируется, что основная информация будет заполняться автоматически из данных, которые есть на портале Госуслуг и личном кабинете на платформе МСП.РФ.
Самозанятым, нотариусам, адвокатам и иным лицам, занимающимся частной практикой, сдать отчеты через ЦАП пока нельзя. Им нужно будет отчитываться по утвержденным формам через оператора ЭДО.
Если самозанятые еще не знакомы с ЭДО и не работали с ним, нужно изучить:
Как получить электронную подпись, чтобы подписывать документы.
Как установить программу для шифрования данных. Она понадобится, чтобы защитить персональные данные и сведения которые относятся к коммерческой тайне.
Выбрать оператора ЭДО.
Нет информации также и о штрафах за нарушение новых правил. Например, если ИП и организации не предоставляют статистические данные, то штрафы для них немалые — до 70 тысяч рублей. А вот для самозанятых пока таких штрафов нет — но их могут ввести дополнительными указами.
Новая отчетность для самозанятых не затронет их контрагентов. Если плательщик НПД не сдаст отчет в Росстат, это никак не повлияет на ИП или организацию, которые с ним сотрудничают.
Так как у заказчиков ничего не изменится, то и риски сотрудничества с самозанятыми останутся прежними. Упростите работу с плательщиками НПД с помощью платформы Qugo.
Qugo — это сервис для автоматизации работы с самозанятыми, физическими лицами по договорам ГПХ и индивидуальными предпринимателями. Платформа упрощает процесс управления выплатами и документооборотом по взаимодействию с исполнителями:
Позволяет обмениваться документами в электронном виде, выпускает самозанятому электронную подпись.
Позволяет проводить выплаты физическим лицам на карты всех банков РФ, автоматически проверяя налоговый статус самозанятых исполнителей.
Поддерживает оплату самозанятым исполнителям от юридических лиц как через отдельные поручения, так и с использованием загрузочных Excel-файлов.
Автоматически формирует чек после получения вознаграждения и перечисляет налог.
Интегрируется с вашей учетной системой, бухгалтерской программой или мобильным приложением.
Персональный менеджер консультирует по вопросам безопасного сотрудничества с внештатниками, помогает с регистрацией и первыми выплатами.
Собственный многоязычный колл-центр помогает исполнителям получать статус самозанятого и регистрироваться на платформе.
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