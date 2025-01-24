Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года: кто платит, размер выплаты, условия

Что предлагает Минтруд
Минтруд предложил установить фиксированные суммы страхового покрытия. Это 35 тысяч и 50 тысяч рублей в год. Тариф взноса составляет 3,84% от страховой суммы: 1 344 рубля или 1 920 рублей в месяц. Размер выплаты по больничному зависит от стажа и срока уплаты взносов.
Взносы можно уплачивать каждый месяц до конца месяца либо сразу за год вперед.
Самозанятые смогут получить пособие только после шести месяцев регулярной уплаты страховых взносов:
Через полгода — право на 70% страховой суммы.
Через год — право на 100% страховой суммы.
Если самозанятые платят взносы более 18 или 24 месяцев и не были на больничном в течение этого времени, им предоставят скидки на сумму взносов:
10% при уплате свыше 18 месяцев;
30% при уплате свыше 24 месяцев.
Самозанятым разрешат не платить страховые взносы в период их временной нетрудоспособности. Также они могут пропустить платеж за один месяц каждые полгода регулярных перечислений.
Плательщик НПД заканчивает участвовать в эксперименте, если перестает уплачивать взносы более одного месяца за полгода или два месяца подряд. Если гражданин утратил право на применение налога на профдоход, он тоже перестает быть участником эксперимента. Еще можно выйти из него по желанию — тогда следует подать заявление.
Новый законопроект есть на Едином портале для размещения проектов НПА. Он устанавливает правовые основы для добровольного соцстрахования при временной потере трудоспособности самозанятым — плательщиком налога на профдоход. Также документ определяет размеры страховых взносов и условия страхования.
Кто может уплачивать взносы
Поучаствовать в эксперименте могут следующие группы лиц:
Физлица–плательщики налога на профдоход. При этом доход на НПД должен быть единственным. Если специалист работает по трудовому договору или имеет дополнительные источники дохода, поучаствовать в эксперименте не получится.
ИП на НПД. Индивидуальные предприниматели могут выбрать — принять участие в эксперименте на условиях для самозанятых или оставаться в текущей системе соцстрахования. Она уже включает выплаты по больничным листам.
Когда будут платить пособие
Пособие будут платить в таких случаях:
временная нетрудоспособность из-за болезни или травмы;
уход за больным членом семьи;
карантин, в том числе дошкольника и недееспособного члена семьи;
протезирование;
лечение в санатории после стационара.
❗ Беременность и роды не считаются страховым случаем. Декретный больничный самозанятым не оплачивают.
Как самозанятые смогут поучаствовать в эксперименте
Есть несколько способов подачи заявления:
через приложение «Мой налог»;
через Госуслуги;
напрямую через Соцфонд.
Планируется, что самозанятые будут взаимодействовать с СФР через «Мой налог» и электронные сервисы СФР. Таким образом плательщики НПД смогут уплачивать страховые взносы с даты своей регистрации в качестве застрахованного лица.
Когда планируют провести эксперимент
Запуск эксперимента по оплате больничных для самозанятых запланирован на 1 января 2026 года. Он рассчитан на три года, как и эксперимент по введению налога на профдоход, и будет действовать до 31 декабря 2028 года.
Регистрация для участия будет доступна до 30 сентября 2027 года. Самозанятые могут вступить в эксперимент по желанию. Но чтобы получить выплаты, нужно платить страховые взносы. Плательщики НПД могут выбирать размер страховой суммы. Он будет определять сумму их взносов и будущих выплат.
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Как самозанятым получить право на больничный в 2025 году
В общем случае самозанятые не имеют права на больничные выплаты в 2025 году. Они не платят страховые взносы и, соответственно, не получают пособия по временной нетрудоспособности. Компании тоже не вносят взносы за самозанятых, с которыми они взаимодействуют по договорам ГПХ.
При этом самозанятые могут получить право на больничные в таких случаях:
Они одновременно работают по трудовому договору. Они могут получить пособие по больничному листу на основном месте работы, как обычные сотрудники.
Они зарегистрированы как ИП и заключили договор добровольного страхования с Соцфондом. ИП может перейти на НПД и оказывать услуги в рамках закона № 422-ФЗ. Такой же порядок действует, если самозанятый получает статус ИП и продолжает работать на налоговом режиме НПД.
Для получения выплат самозанятый ИП может подать заявление в Соцфонд, заключить договор и уплатить страховой взнос. Его размер зависит от МРОТ и меняется ежегодно.
Выплаты по больничным листам для ИП начнутся не ранее следующего года, при условии, что вся сумма за страховой год была оплачена в предыдущем. Размер выплат будет определяться исходя из числа больничных дней, МРОТ и срока уплаты добровольных взносов, в который входит и трудовой стаж.
Заказчики не оплачивают больничные самозанятого. Это ответственность работодателя по трудовому договору или Социального фонда.
Новая инициатива Минтруда обеспечит самозанятым социальные гарантии. Появление оплачиваемых больничных повысит привлекательность режима НПД и будет способствовать росту числа самозанятых граждан. Это открывает для компаний новые возможности по привлечению плательщиков НПД. Упростить работу с ними поможет платформа Qugo.
Qugo — это платформа для автоматизации взаимодействия с самозанятыми, физическими лицами по ГПД и ИП. Сервис упрощает управление выплатами и документооборотом с исполнителями:
Обеспечивает электронный обмен документами и оформление электронной подписи для самозанятых.
Организует переводы на карты физлиц в любых российских банках, предварительно проверяет налоговый статус самозанятых.
Автоматически выдает чек после выплаты и уплачивает налог.
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