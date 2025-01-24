Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года: кто платит, размер выплаты, условия

Минтруд предложил установить фиксированные суммы страхового покрытия. Это 35 тысяч и 50 тысяч рублей в год. Тариф взноса составляет 3,84% от страховой суммы: 1 344 рубля или 1 920 рублей в месяц. Размер выплаты по больничному зависит от стажа и срока уплаты взносов.

Взносы можно уплачивать каждый месяц до конца месяца либо сразу за год вперед.

Самозанятые смогут получить пособие только после шести месяцев регулярной уплаты страховых взносов:

Через полгода — право на 70% страховой суммы.

Через год — право на 100% страховой суммы.

Если самозанятые платят взносы более 18 или 24 месяцев и не были на больничном в течение этого времени, им предоставят скидки на сумму взносов:

10% при уплате свыше 18 месяцев;

30% при уплате свыше 24 месяцев.

Самозанятым разрешат не платить страховые взносы в период их временной нетрудоспособности. Также они могут пропустить платеж за один месяц каждые полгода регулярных перечислений.

Плательщик НПД заканчивает участвовать в эксперименте, если перестает уплачивать взносы более одного месяца за полгода или два месяца подряд. Если гражданин утратил право на применение налога на профдоход, он тоже перестает быть участником эксперимента. Еще можно выйти из него по желанию — тогда следует подать заявление.

Новый законопроект есть на Едином портале для размещения проектов НПА. Он устанавливает правовые основы для добровольного соцстрахования при временной потере трудоспособности самозанятым — плательщиком налога на профдоход. Также документ определяет размеры страховых взносов и условия страхования.