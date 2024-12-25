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Как ЭДО для самозанятых и новый пилотный проект ФНС изменят бизнес в России

Новый закон поможет бизнесу полностью цифровизировать документооборот тем, кто уже этим занимается — и начать тем, кто пользуется бумажными документами. Рассказываем, что конкретно происходит, и как это повлияет на бизнес.

Что такое ЭДО и ЭП

Электронный документооборот (ЭДО) — это обмен важными документами через защищенные каналы связи. Для него используют специальный сервис. Этот сервис предоставляет оператор ЭДО — компания, которую одобрила налоговая служба. 

С помощью ЭДО стороны могут обмениваться разными документами: договорами, актами, накладными и т. д. Чтобы электронные документы имели такую же юридическую силу, что и бумажные, их подписывают электронной подписью (ЭП). 

ЭП бывают трех типов:

  • Простая электронная подпись (ПЭП) указывает на автора документа, но не защищает от изменений после подписания.

  • Неквалифицированная усиленная ЭП (УНЭП) создается криптографическими алгоритмами, поэтому не только подтверждает автора, но и гарантирует, что документ не был изменен.

  • Квалифицированная электронная подпись (УКЭП) тоже формируется с помощью криптографических алгоритмов. КЭП выдают только аккредитованные центры, одобренные Минкомсвязи. Программы для работы с такой подписью должны быть сертифицированы ФСБ.

КЭП всегда равнозначны ручной подписи. Исключение — когда закон устанавливает, что документ можно подписать только на бумаге. Документы, подписанные ПЭП и УНЭП, равнозначны документам на бумажном носителе, если стороны прописали это условие в соглашении.

Основание закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Чтобы начать работать с ЭДО, компании нужно:

  • Получить электронную подпись.

  • Выбрать оператора ЭДО.

  • Установить программу для работы с ЭДО.

  • Подключить контрагентов, с которыми она будет обмениваться электронными документами.

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Какими документами заказчики могут обмениваться с самозанятыми через ЭДО

Основные документы, которые с самозанятыми можно подписывать в электронном формате:

  • Договор — основной документ, который закрепляет права и обязанности сторон, объем услуг, сроки и порядок оплаты.

  • Задание — конкретизирует условия задачи, если они не прописаны в договоре. Задания обычно оформляют, если стороны заключили рамочный договор для сотрудничества в течение некоторого времени.

  • Акт выполненных работ или оказанных услуг — подтверждает, что заказчик принял и оплатил результаты работ или услуг. Акт нужен для налогового учета расходов и урегулирования возможных споров.

Почему удобно подписывать эти документы в цифровом виде

Подписывать документы с самозанятым в электронном виде удобно по нескольким причинам:

  • Экономия денег. С электронными документами компания сокращает расходы на покупку бумаги и краски для принтера. Также бизнес экономит на почтовых или курьерских услугах, если с самозанятым не получается обменяться документами лично.

  • Экономия времени. Подписать электронные документы можно быстрее, чем бумажные, особенно, если фрилансер живет в другом городе или не может оперативно подъехать в офис для подписания.

  • Безопасность. Цифровую подпись сложнее подделать, чем ручную. Еще правильно оформленные электронные документы помогут доказать законность сотрудничества с самозанятым, если ФНС придет с проверкой. 

  • Оперативный поиск документов. В системе ЭДО можно мгновенно найти нужный документ — все они хранятся в электронном архиве и доступны в любое время.

О чем пилотный проект ФНС по ЭДО для самозанятых

ФНС запустила проект «Электронный документооборот с самозанятыми». В нем могут участвовать самозанятые, которые работают с индивидуальными предпринимателями, юрлицами и оформляют документы на бумаге.

В пилотном проекте самозанятые могут обмениваться документами с физ- и юрлицами через специальное приложение оператора ЭДО. Подписывать и отправлять документы можно прямо с телефона или планшета.

Для подписания используют один из вариантов:

  • NFC-карту;

  • мобильное приложение TrustDoc SE;

  • КЭП на специальном носителе.

Участие в проекте добровольное. Чтобы начать, заказчику и самозанятому нужно договориться о переходе на электронные документы и выбрать оператора ЭДО. Пилот продлится до марта 2025 года.

Участникам проекта не придется заниматься бумажной волокитой — все происходит онлайн. После завершения пилота налоговые органы рассмотрят возможность расширить использование ЭДО компаниями, ИП и самозанятыми.

Как еще можно обмениваться электронными документами с самозанятыми

Если вы не участвуете в пилотном проекте, это не значит, что нет возможности обмениваться юридически значимыми документами с самозанятыми. Это можно делать через специальные платформы для сотрудничества с внештатными специалистами — например, Qugo.

Чтобы подписывать электронные документы на платформе, не нужно заключать отдельные договоры с операторами ЭДО или настраивать роуминг — обмен данными между операторами, если у вас и исполнителя они разные. Обращаться в удостоверяющие центры для получения ЭП самозанятому тоже не придется.

Qugo  — это сервис для автоматизации работы с самозанятыми, физлицами по договорам ГПХ и ИП. Исполнитель автоматически получает простую электронную подпись после регистрации на платформе. Также перед началом сотрудничества он проходит проверку со стороны ФНС. Налоговая проверяет, не утратил ли исполнитель статус плательщика НПД и безопасно ли с ним сотрудничать.

У платформы Qugo много других полезных функций. С ее помощью заказчик может:

  • Выплачивать вознаграждения массово по реестрам и индивидуально отдельному исполнителю.

  • Проводить выплаты физлицам на карты всех банков РФ с автоматической проверкой налогового статуса исполнителей. 

  • Формировать договоры, акты и чеки. 

Qugo автоматически создает чек после выплаты и перечисляет налог за исполнителя. Платформу можно интегрировать с вашей учетной программой или приложением. 

Персональный менеджер отвечает на вопросы по работе с фрилансерами и помогает с регистрацией и выплатами. Многоязычный колл-центр консультирует исполнителей, помогает получить статус самозанятого и зарегистрироваться на платформе.

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