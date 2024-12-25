Как ЭДО для самозанятых и новый пилотный проект ФНС изменят бизнес в России

ФНС запустила проект «Электронный документооборот с самозанятыми». В нем могут участвовать самозанятые, которые работают с индивидуальными предпринимателями, юрлицами и оформляют документы на бумаге.

В пилотном проекте самозанятые могут обмениваться документами с физ- и юрлицами через специальное приложение оператора ЭДО. Подписывать и отправлять документы можно прямо с телефона или планшета.

Для подписания используют один из вариантов:

NFC-карту;

мобильное приложение TrustDoc SE;

КЭП на специальном носителе.

Участие в проекте добровольное. Чтобы начать, заказчику и самозанятому нужно договориться о переходе на электронные документы и выбрать оператора ЭДО. Пилот продлится до марта 2025 года.

Участникам проекта не придется заниматься бумажной волокитой — все происходит онлайн. После завершения пилота налоговые органы рассмотрят возможность расширить использование ЭДО компаниями, ИП и самозанятыми.