Новое предупреждение от ФНС по самозанятым: когда договорные отношения переквалифицируют в трудовые

Можно ли сотрудничать с самозанятым больше трех месяцев
Налоговая служба разъяснила, может ли компания привлекать самозанятых для оказания услуг или выполнения работ на срок больше трех месяцев или через электронные платформы.
Основание — письмо ФНС от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@.
Все ограничения прописаны в законе о самозанятости. По закону НПД нельзя применять:
при продаже подакцизных товаров;
при перепродаже товаров;
при добыче или реализации полезных ископаемых;
при доставке товаров, если при этом самозанятый не использует зарегистрированную на заказчика онлайн-кассу;
при покупке цифровой валюты;
если у подрядчика есть работники, оформленные по ТК;
если подрядчик ведет предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения или комиссии;
если доходы в этом году у самозанятого больше 2,4 млн рублей;
если заказчик — текущий или бывший работодатель, причем с момента увольнения исполнителя прошло меньше двух лет.
Основание — ч. 2 ст. 4 и ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
В письме налоговая подчеркнула, что других ограничений нет — в том числе по срокам взаимодействия с самозанятыми и способам их привлечения.
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Кто в зоне риска
В этом же письме ФНС предупредила, что заказчикам запрещено занижать налоговую базу через подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.
Данные о доходах самозанятых и источниках их получения в ФНС поступают в реальном времени. Это позволяет налоговой оперативно выявлять попытки незаконной налоговой оптимизации.
В письме ведомство выделило критерии подмены трудовых отношений:
График выплат. Под подозрение попадают заказчики, которые выплачивают исполнителям одинаковое вознаграждение в одни и те же числа каждый месяц. При этом выплаты не зависят от объема выполненных работ.
Объемы выплат. Особое внимание контролирующих органов привлекают выплаты больше 20 тыс. рублей на каждого исполнителя, если самозанятых у компании больше 10 и сотрудничество с ними длится дольше трех месяцев. Также налоговая обращает внимание и на объемы выплаты исполнителям в сравнении с налоговыми отчислениями.
Если сумма НДФЛ незначительна в отличие от перечислений исполнителям НПД — это может говорить о том, что вместо найма в штат компания привлекает самозанятых, чтобы сэкономить на налогах.
Доля вознаграждения от этого заказчика в общем доходе самозанятого. Одно из оснований для переквалификации — у исполнителя нет других заказчиков, он получает доход только от одной компании или предпринимателя.
Постоянство взаимоотношений с заказчиком. Повышенное внимание налоговая уделяет заказчикам, которые работают с одними и теми же самозанятыми больше года. Если самозанятых больше 10 — при сотрудничестве дольше трех месяцев тоже можно попасть под проверку (см. выше).
Предыдущие места работы самозанятых. В законе 422-ФЗ есть прямой запрет на сотрудничество с самозанятыми, которые работали по ТК с этим заказчиком меньше двух лет назад. Нарушение напрямую ведет к переквалификации.
Связи текущих заказчиков с бывшими работодателями самозанятых. Под подозрение о сокрытии трудовых отношений попадают заказчики, которые переводят сотрудников в статус самозанятых и «передают» их другой фирме, связанной с первой.
Чем больше таких факторов — тем выше риск. Если компания-заказчик соответствует одному-двум критериям из списка, это не значит, что контролирующие органы придут с проверкой.
Налоговая может проверить документы, которые заказчик оформляет с самозанятым, — договоры, акты, чеки, задания. Также инспекторы проводят выездные проверки, в ходе которой они, кроме изучения документации, опрашивают сотрудников и исполнителей заказчика.
Еще налоговая передает сведения о компаниях, сотрудничающих с плательщиками НПД, в межведомственные комиссии Минтруда. Они проверяют фирмы и ИП, которые соответствуют критериям (заказчик сотрудничает с 10 и более самозанятыми в течение минимум трех месяцев, их ежемесячное вознаграждение больше 20 тыс. рублей).
Заседания межведомственной комиссии проводят раз в квартал в виде очной встречи или видеоконференции. В комиссию входят представители Роструда, ФНС, Соцфонда, судебных приставов и др.
Что будет, если отношения признают трудовыми
Если сотрудничество с самозанятыми признают трудовыми отношениями, компании или ИП:
Доначислят страховые взносы, НДФЛ, пени за просрочку уплаты. Больше 43% от общей суммы выплат придется заплатить сверх: 13% — НДФЛ, 30% — взносы, не менее 0,2% — взносы на травматизм.
Нужно оформить с исполнителями трудовые договоры. ТД оформляют с начала сотрудничества с самозанятым. Также исполнитель приобретет права штатного сотрудника — например, право на ежегодный оплачиваемый отпуск, больничный и др.
Нужно оплатить штраф. За уклонение от заключения ТД юрлицо оштрафуют на 50–100 тыс. рублей, ИП — на 5–10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).
Как снизить риски переквалификации
Привлекайте исполнителей по ГПД преимущественно для разовых или проектных задач. При длительном сотрудничестве объем услуг не должен быть одинаковым из месяца в месяц.
Убедитесь, что для вас важен результат деятельности исполнителя, а не когда и как он выполняет задачу.
При заключении рамочного договора составляйте задания на каждую услугу или указывайте точные сроки, объемы работ в договоре.
После выполнения работ подписывайте акты и следите за тем, чтобы самозанятые вовремя предоставляли чеки.
Перед заключением договора и перед каждой выплатой убедитесь, что исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД и не потерял свой статус.
Избегайте сотрудничества с плательщиками НПД — нынешними и бывшими сотрудниками, если они покинули вашу компанию менее двух лет назад.
Платите вознаграждение только после оказания услуг, не в тот же день, когда выдаете зарплату штатным сотрудникам.
Убедитесь, что сроки и объем выплат самозанятым зависят от периода и объема оказываемых услуг.
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Снизить риски переквалификации отношений помогает правильное оформление сотрудничества. Для этого надежнее использовать платформы для работы с самозанятыми — например, Qugo.
Qugo помогает уменьшить риски, проверяя актуальность статуса самозанятого перед началом работы и перед каждой выплатой.
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