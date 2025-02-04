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Самозанятые

Новое предупреждение от ФНС по самозанятым: когда договорные отношения переквалифицируют в трудовые

ФНС продолжает активно следить за заказчиками, чтобы вычислять подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. В новом письме сотрудники ФНС рассказали, что ведет к переквалификации.

Можно ли сотрудничать с самозанятым больше трех месяцев

Налоговая служба разъяснила, может ли компания привлекать самозанятых для оказания услуг или выполнения работ на срок больше трех месяцев или через электронные платформы.

Основание — письмо ФНС от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@.

Все ограничения прописаны в законе о самозанятости. По закону НПД нельзя применять:

  • при продаже подакцизных товаров;

  • при перепродаже товаров;

  • при добыче или реализации полезных ископаемых;

  • при доставке товаров, если при этом самозанятый не использует зарегистрированную на заказчика онлайн-кассу;

  • при покупке цифровой валюты;

  • если у подрядчика есть работники, оформленные по ТК;

  • если подрядчик ведет предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения или комиссии;

  • если доходы в этом году у самозанятого больше 2,4 млн рублей;

  • если заказчик — текущий или бывший работодатель, причем с момента увольнения исполнителя прошло меньше двух лет.

Основание — ч. 2 ст. 4 и ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

В письме налоговая подчеркнула, что других ограничений нет — в том числе по срокам взаимодействия с самозанятыми и способам их привлечения.

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Кто в зоне риска

В этом же письме ФНС предупредила, что заказчикам запрещено занижать налоговую базу через подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Данные о доходах самозанятых и источниках их получения в ФНС поступают в реальном времени. Это позволяет налоговой оперативно выявлять попытки незаконной налоговой оптимизации.

В письме ведомство выделило критерии подмены трудовых отношений:

  • График выплат. Под подозрение попадают заказчики, которые выплачивают исполнителям одинаковое вознаграждение в одни и те же числа каждый месяц. При этом выплаты не зависят от объема выполненных работ. 

  • Объемы выплат. Особое внимание контролирующих органов привлекают выплаты больше 20 тыс. рублей на каждого исполнителя, если самозанятых у компании больше 10 и сотрудничество с ними длится дольше трех месяцев. Также налоговая обращает внимание и на объемы выплаты исполнителям в сравнении с налоговыми отчислениями. 

Если сумма НДФЛ незначительна в отличие от перечислений исполнителям НПД — это может говорить о том, что вместо найма в штат компания привлекает самозанятых, чтобы сэкономить на налогах. 

  • Доля вознаграждения от этого заказчика в общем доходе самозанятого. Одно из оснований для переквалификации — у исполнителя нет других заказчиков, он получает доход только от одной компании или предпринимателя.

  • Постоянство взаимоотношений с заказчиком. Повышенное внимание налоговая уделяет заказчикам, которые работают с одними и теми же самозанятыми больше года. Если самозанятых больше 10 — при сотрудничестве дольше трех месяцев тоже можно попасть под проверку (см. выше).

  • Предыдущие места работы самозанятых. В законе 422-ФЗ есть прямой запрет на сотрудничество с самозанятыми, которые работали по ТК с этим заказчиком меньше двух лет назад. Нарушение напрямую ведет к переквалификации.

  • Связи текущих заказчиков с бывшими работодателями самозанятых. Под подозрение о сокрытии трудовых отношений попадают заказчики, которые переводят сотрудников в статус самозанятых и «передают» их другой фирме, связанной с первой.

Чем больше таких факторов — тем выше риск. Если компания-заказчик соответствует одному-двум критериям из списка, это не значит, что контролирующие органы придут с проверкой.

Налоговая может проверить документы, которые заказчик оформляет с самозанятым, — договоры, акты, чеки, задания. Также инспекторы проводят выездные проверки, в ходе которой они, кроме изучения документации, опрашивают сотрудников и исполнителей заказчика. 

Еще налоговая передает сведения о компаниях, сотрудничающих с плательщиками НПД, в межведомственные комиссии Минтруда. Они проверяют фирмы и ИП, которые соответствуют критериям (заказчик сотрудничает с 10 и более самозанятыми в течение минимум трех месяцев, их ежемесячное вознаграждение больше 20 тыс. рублей).

Заседания межведомственной комиссии проводят раз в квартал в виде очной встречи или видеоконференции. В комиссию входят представители Роструда, ФНС, Соцфонда, судебных приставов и др.

Что будет, если отношения признают трудовыми

Если сотрудничество с самозанятыми признают трудовыми отношениями, компании или ИП:

  • Доначислят страховые взносы, НДФЛ, пени за просрочку уплаты. Больше 43% от общей суммы выплат придется заплатить сверх: 13% — НДФЛ, 30% — взносы, не менее 0,2% — взносы на травматизм.

  • Нужно оформить с исполнителями трудовые договоры. ТД оформляют с начала сотрудничества с самозанятым. Также исполнитель приобретет права штатного сотрудника — например, право на ежегодный оплачиваемый отпуск, больничный и др.

  • Нужно оплатить штраф. За уклонение от заключения ТД юрлицо оштрафуют на 50–100 тыс. рублей, ИП — на 5–10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

Как снизить риски переквалификации

  • Привлекайте исполнителей по ГПД преимущественно для разовых или проектных задач. При длительном сотрудничестве объем услуг не должен быть одинаковым из месяца в месяц.

  • Убедитесь, что для вас важен результат деятельности исполнителя, а не когда и как он выполняет задачу. 

  • При заключении рамочного договора составляйте задания на каждую услугу или указывайте точные сроки, объемы работ в договоре.

  • После выполнения работ подписывайте акты и следите за тем, чтобы самозанятые вовремя предоставляли чеки. 

  • Перед заключением договора и перед каждой выплатой убедитесь, что исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД и не потерял свой статус.

  • Избегайте сотрудничества с плательщиками НПД — нынешними и бывшими сотрудниками, если они покинули вашу компанию менее двух лет назад.

  • Платите вознаграждение только после оказания услуг, не в тот же день, когда выдаете зарплату штатным сотрудникам. 

  • Убедитесь, что сроки и объем выплат самозанятым зависят от периода и объема оказываемых услуг.

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Снизить риски переквалификации отношений помогает правильное оформление сотрудничества. Для этого надежнее использовать платформы для работы с самозанятыми — например, Qugo.

  • Qugo помогает уменьшить риски, проверяя актуальность статуса самозанятого перед началом работы и перед каждой выплатой. 

  • Договоры, акты и чеки формируются автоматически, что исключает ошибки.

  • Все документы с исполнителями вы подписываете в электронной форме — у вас всегда будет документальное подтверждение сотрудничества. Данные о документах и платежах доступны в личном кабинете. 

С помощью Qugo вы можете проводить разовые платежи или использовать реестры для массовых выплат исполнителям. Получите бесплатную консультацию и демонстрацию сервиса, чтобы узнать обо всех его возможностях.

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