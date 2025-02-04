Новое предупреждение от ФНС по самозанятым: когда договорные отношения переквалифицируют в трудовые

В этом же письме ФНС предупредила, что заказчикам запрещено занижать налоговую базу через подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.

Данные о доходах самозанятых и источниках их получения в ФНС поступают в реальном времени. Это позволяет налоговой оперативно выявлять попытки незаконной налоговой оптимизации.

В письме ведомство выделило критерии подмены трудовых отношений:

График выплат. Под подозрение попадают заказчики, которые выплачивают исполнителям одинаковое вознаграждение в одни и те же числа каждый месяц. При этом выплаты не зависят от объема выполненных работ.

Объемы выплат. Особое внимание контролирующих органов привлекают выплаты больше 20 тыс. рублей на каждого исполнителя, если самозанятых у компании больше 10 и сотрудничество с ними длится дольше трех месяцев. Также налоговая обращает внимание и на объемы выплаты исполнителям в сравнении с налоговыми отчислениями.

Если сумма НДФЛ незначительна в отличие от перечислений исполнителям НПД — это может говорить о том, что вместо найма в штат компания привлекает самозанятых, чтобы сэкономить на налогах.

Доля вознаграждения от этого заказчика в общем доходе самозанятого. Одно из оснований для переквалификации — у исполнителя нет других заказчиков, он получает доход только от одной компании или предпринимателя.

Постоянство взаимоотношений с заказчиком. Повышенное внимание налоговая уделяет заказчикам, которые работают с одними и теми же самозанятыми больше года. Если самозанятых больше 10 — при сотрудничестве дольше трех месяцев тоже можно попасть под проверку (см. выше).

Предыдущие места работы самозанятых. В законе 422-ФЗ есть прямой запрет на сотрудничество с самозанятыми, которые работали по ТК с этим заказчиком меньше двух лет назад. Нарушение напрямую ведет к переквалификации.

Связи текущих заказчиков с бывшими работодателями самозанятых. Под подозрение о сокрытии трудовых отношений попадают заказчики, которые переводят сотрудников в статус самозанятых и «передают» их другой фирме, связанной с первой.

Чем больше таких факторов — тем выше риск. Если компания-заказчик соответствует одному-двум критериям из списка, это не значит, что контролирующие органы придут с проверкой.

Налоговая может проверить документы, которые заказчик оформляет с самозанятым, — договоры, акты, чеки, задания. Также инспекторы проводят выездные проверки, в ходе которой они, кроме изучения документации, опрашивают сотрудников и исполнителей заказчика.

Еще налоговая передает сведения о компаниях, сотрудничающих с плательщиками НПД, в межведомственные комиссии Минтруда. Они проверяют фирмы и ИП, которые соответствуют критериям (заказчик сотрудничает с 10 и более самозанятыми в течение минимум трех месяцев, их ежемесячное вознаграждение больше 20 тыс. рублей).

Заседания межведомственной комиссии проводят раз в квартал в виде очной встречи или видеоконференции. В комиссию входят представители Роструда, ФНС, Соцфонда, судебных приставов и др.