При переквалификации НПД нельзя зачесть в счет НДФЛ: поворотное дело Верховного суда 2025

ИП Садыков Ф. М. из Челябинска производит и продает питьевую воду и другие безалкогольные напитки. В 2019 году на него работало почти 100 человек, а в 2022 их число резко сократилось до 18 сотрудников. Зато предприниматель стал активно привлекать самозанятых. С исполнителями заключали гражданско-правовые договоры.

Самозанятые оказывали различные услуги: доставляли воду, находили клиентов, обслуживали автоматы, ремонтировали оборудование, принимали заказы по телефону.

Налоговая проверка ИП за 2021 год выявила нарушения. Инспекторы установили, что самозанятые фактически находились с Садыковым в трудовых отношениях. Предпринимателя обвинили в умышленном уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.

Какие признаки трудовых отношений нашли между ИП и исполнителями:

46 человек, с которыми ИП заключил договоры, раньше были сотрудниками ООО «Люкс Вода Инвест», связанной с этим ИП. Суд установил связь между ИП и ООО, потому что они занимались одинаковой деятельностью, использовали общий сайт и активы.

Самозанятые по факту подчинялись тем же людям, что и раньше в ООО.

Договоры с исполнителями заключались либо до, либо в тот же день, когда они зарегистрировались как самозанятые.

После завершения сотрудничества с ИП самозанятые снимались с учета. У этих людей не было других источников дохода.

В некоторых договорах были указаны логины и пароли от приложения «Мой налог» — самозанятые давали ИП доступ к своим личным данным.

Договоры не содержали четких объемов работ, акцент был на процессе, а не на результатах.

ИП предоставлял самозанятым оборудование, транспорт и обеспечивал другие условия работы.

Самозанятые работали по графику, установленному ИП. Им предоставляли 14-дневные отпуска и компенсировали больничные.

В итоге ИП Садыкову доначислили:

страховые взносы — 3,6 млн рублей, штраф за их неуплату — 181 тыс. рублей;

НДФЛ — 2,6 млн рублей, штраф за несвоевременную уплату налога — 65 тыс. рублей.

Садыков не согласился с решением налоговой и обратился в суд. Предприниматель настаивал на снижении суммы доначислений, так как самозанятые платили в бюджет налоги на профдоход. Это могло бы частично компенсировать НДФЛ.

Арбитражный суд частично поддержал ИП и постановил, что НПД имеет сходную природу с НДФЛ. Поэтому на размер уплаченного самозанятыми налога начисленную сумму можно уменьшить.

В итоге суд отменил начисления НДФЛ на 794 тыс. рублей — столько самозанятые уплатили в бюджет как НПД. Также соразмерно уменьшили штраф — на 19,8 тысячи рублей.

В остальном судебная инстанция оставила требования налоговой без изменений.

Основание — постановление Восемнадцатого ААС от 14.05.2024 № 18АП-4533/24, постановление АС Уральского округа от 02.08.2024 года № Ф09-4234/2024.