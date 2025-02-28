При переквалификации НПД нельзя зачесть в счет НДФЛ: поворотное дело Верховного суда 2025

С чего все началось
ИП Садыков Ф. М. из Челябинска производит и продает питьевую воду и другие безалкогольные напитки. В 2019 году на него работало почти 100 человек, а в 2022 их число резко сократилось до 18 сотрудников. Зато предприниматель стал активно привлекать самозанятых. С исполнителями заключали гражданско-правовые договоры.
Самозанятые оказывали различные услуги: доставляли воду, находили клиентов, обслуживали автоматы, ремонтировали оборудование, принимали заказы по телефону.
Налоговая проверка ИП за 2021 год выявила нарушения. Инспекторы установили, что самозанятые фактически находились с Садыковым в трудовых отношениях. Предпринимателя обвинили в умышленном уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.
Какие признаки трудовых отношений нашли между ИП и исполнителями:
46 человек, с которыми ИП заключил договоры, раньше были сотрудниками ООО «Люкс Вода Инвест», связанной с этим ИП. Суд установил связь между ИП и ООО, потому что они занимались одинаковой деятельностью, использовали общий сайт и активы.
Самозанятые по факту подчинялись тем же людям, что и раньше в ООО.
Договоры с исполнителями заключались либо до, либо в тот же день, когда они зарегистрировались как самозанятые.
После завершения сотрудничества с ИП самозанятые снимались с учета. У этих людей не было других источников дохода.
В некоторых договорах были указаны логины и пароли от приложения «Мой налог» — самозанятые давали ИП доступ к своим личным данным.
Договоры не содержали четких объемов работ, акцент был на процессе, а не на результатах.
ИП предоставлял самозанятым оборудование, транспорт и обеспечивал другие условия работы.
Самозанятые работали по графику, установленному ИП. Им предоставляли 14-дневные отпуска и компенсировали больничные.
В итоге ИП Садыкову доначислили:
страховые взносы — 3,6 млн рублей, штраф за их неуплату — 181 тыс. рублей;
НДФЛ — 2,6 млн рублей, штраф за несвоевременную уплату налога — 65 тыс. рублей.
Садыков не согласился с решением налоговой и обратился в суд. Предприниматель настаивал на снижении суммы доначислений, так как самозанятые платили в бюджет налоги на профдоход. Это могло бы частично компенсировать НДФЛ.
Арбитражный суд частично поддержал ИП и постановил, что НПД имеет сходную природу с НДФЛ. Поэтому на размер уплаченного самозанятыми налога начисленную сумму можно уменьшить.
В итоге суд отменил начисления НДФЛ на 794 тыс. рублей — столько самозанятые уплатили в бюджет как НПД. Также соразмерно уменьшили штраф — на 19,8 тысячи рублей.
В остальном судебная инстанция оставила требования налоговой без изменений.
Основание — постановление Восемнадцатого ААС от 14.05.2024 № 18АП-4533/24, постановление АС Уральского округа от 02.08.2024 года № Ф09-4234/2024.
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Что решил Верховный суд
Налоговики не согласились с решением Арбитражного суда и добились того, что дело передали в экономколлегию ВС.
Верховный Суд рассмотрел жалобу инспекции и пояснил, что налоговый агент, который не удержал и не перечислил НДФЛ в бюджет, должен возместить эту сумму из своих средств. Эта мера должна компенсировать недоимку, возникшую из-за его неправомерных действий.
Несмотря на то что самозанятые, которые работали с Садыковым, заплатили налог на профдоход, это не освобождает предпринимателя от ответственности. Уплаченный НПД не означает, что налоговый агент выполнил свои обязательства.
Значит, НДФЛ нельзя уменьшать на суммы, которые уплатили самозанятые. Штраф в размере 19,8 тысяч рублей, который установили налоговики, тоже должен остаться в силе. Суд объяснил это тем, что действия Садыкова были направлены на обход налогового законодательства. Он заключал гражданско-правовые договоры с работниками вместо трудовых, чтобы сэкономить на страховых взносах и НДФЛ. Это злоупотребление правом.
Суммы налога, уплаченные самозанятыми, можно вернуть только по их заявлению в случае переплаты. Верховный Суд подчеркнул, что без согласия самих плательщиков произвольно засчитывать НПД в счет НДФЛ неправомерно.
📍 В итоге ВС вынес вердикт, что уменьшать доначисления на сумму уплаченного НПД нельзя. Но самозанятые могут добровольно распорядиться этой суммой в счет уплаты заказчиком НДФЛ.
Платформа Qugo помогает снизить риски переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые. Мы берем на себя все ключевые процессы: оформление документов, проверку статуса самозанятого до начала сотрудничества и перед каждой выплатой, а также перечисление вознаграждений. Вы больше не будете переживать, отправит ли исполнитель чек — платформа автоматически формирует его и добавляет в ваш личный кабинет.
Как заказчику обезопасить себя от переквалификации
Если договоры с самозанятыми признают трудовыми:
Заказчику придется в полном размере заплатить НДФЛ за исполнителей. За неперечисление НДФЛ нужно будет уплатить штраф — 20% от его суммы.
Основание — ст. 123 НК.
Налоговая инспекция начислит страховые взносы за весь период сотрудничества с самозанятыми и штраф 20%. Если докажут умышленную неуплату, штраф вырастет до 40%.
Основание — ст. 122 НК.
Самозанятые могут вернуть налог на профдоход через налоговую, но это не снимает обязанностей по уплате НДФЛ с заказчика.
Минимизировать риски переквалификации реально. Для этого:
Не допускайте перевода бывших сотрудников в статус самозанятых, если с момента их увольнения прошло меньше двух лет.
Привлекайте самозанятых для выполнения конкретных задач.
Указывайте в договоре определенные объемы работ и точные результаты, которые ожидаете от исполнителя.
Убедитесь, что самозанятые не выполняют те же задачи, что и штатные сотрудники.
Не перечисляйте НПД за самозанятых — они уплачивают его самостоятельно.
Не заставляйте самозанятых соблюдать внутренние правила компании — график работы, дресс-код, трудовой распорядок.
Не предоставляйте исполнителям социальные гарантии — отпуск, больничные, декретные и т. д.
Передавайте самозанятым оборудование или материалы только на возмездной основе, например, через аренду.
Минимизируйте риски переквалификации договоров с самозанятыми с помощью платформы Qugo. Здесь вы найдете готовые шаблоны договоров, актов и чеков, которые можно подписать электронной подписью в один клик. Исполнители получают задания через Qugo и сами решают, принимать их или отказаться.
Платформа проверяет статус самозанятого до начала работы и перед каждой выплатой, а после перечисления вознаграждения автоматически формирует чеки и перечисляет НПД в налоговую. Платежный модуль позволяет проводить единичные и массовые выплаты, а модуль ЭДО обеспечивает получение всех закрывающих документов.
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