Топ ошибок кадровых специалистов при сотрудничестве с самозанятыми

Ошибка № 1. Написать неправильное объявление
При проверке законности сотрудничества с исполнителями контролирующие органы используют разные методы. Например, они опрашивают свидетелей и проверяют документы. В суд могут представить переписки и другие доказательства — в том числе объявления о поиске внештатников.
В крупных компаниях составлять текст может отдельный HR-специалист. В средних и небольших это часто делает кадровик.
❌ Ошибка: объявление напоминает вакансию в штат. Например, кадровый специалист взял шаблон, который есть в компании, и разместил его. Только дополнительно указал «работаем с самозанятыми и ИП».
✅ Как правильно: объявление должно подтверждать сдельный характер сотрудничества с исполнителем. Поэтому:
Прописывайте не должность исполнителя, а конкретный результат, который нужно от него получить.
Не выдавайте самозанятому оборудование, не обеспечивайте его рабочим местом и не пишите об этом в объявлении.
Указывайте сроки оказания услуг, но не график работы.
Не обещайте зарплату, премии и оплату больничных. У самозанятого вместо заработной платы и стимулирующих выплат — вознаграждение и повышающие коэффициенты за скорость и качество. Социальных гарантий у плательщиков НПД тоже нет.
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Ошибка № 2. Подписать трудовой договор
В компании обычно есть шаблон договора с персоналом. В нем указаны права и обязанности работников, условия оплаты, режим труда и отдыха, гарантии и компенсации.
❌ Ошибка: кадровик использовал этот шаблон для сотрудничества с самозанятым.
✅ Как правильно: с самозанятым оформляют только гражданско-правовой договор. У трудового договора и ГПД много отличий:
Трудовой договор
ГПД с самозанятым
Терминология
«Работодатель», «работник», «заработная плата», «оклад», «должность», «трудовая функция»
«Заказчик», «исполнитель», «подрядчик», «самозанятый», «вознаграждение», «оказание услуг»
Период действия
Может заключаться на неопределенный срок или быть срочным, но не дольше пяти лет
Заключается на определенный срок — он прописан в договоре. Это относится даже к рамочному договору, в котором оговариваются максимально общие условия дальнейшего сотрудничества.
Предмет
Личное выполнение трудовой функции работником
Конкретный результат работ или услуг. Если заключается рамочный договор, то результат все равно нужно указывать — но уже в каждом приложении к договору, где оговаривается оказание конкретной услуги
Контроль качества работ
Руководитель имеет право контролировать работу сотрудника
Заказчик контролирует результат оказания услуги, в том числе промежуточный, но не процесс
Правила внутреннего распорядка
Сотрудник соблюдает ПВТР, работает по графику организации
Указан срок оказания услуги. Время, когда выполнять задачи, выбирает сам исполнитель
Привлечение других лиц
Трудовая функция выполняется лично
Самозанятый может привлекать третьих лиц для оказания услуг по ГПД
Рабочее место
Работодатель обеспечивает сотрудника рабочим местом и нужными для работы материалами
Обеспечивать рабочим местом самозанятого не нужно
Зарплата и вознаграждение
Сотрудник получает зарплату не реже двух раз в месяц (ч. 6 ст. 136 ТК)
Оплата самозанятых зависит от объема выполненных работ. Сроки выплат устанавливаются в договоре
Ответственность
Работник несет дисциплинарную ответственность, в некоторых случаях — материальную, административную и даже уголовную
Исполнитель несет ответственность за некачественное и несвоевременное оказание услуг — ее нужно указать в договоре.
Также пропишите ответственность исполнителя за невыдачу, аннулирование чека и неуведомление заказчика об утрате статуса самозанятого
Социальные гарантии
Ежегодные оплачиваемые отпуска, учебные отпуска, оплата больничных и др
Социальные гарантии не предоставляются
Ошибка № 3. Оформить договор, не проверив статус самозанятого
❌ Ошибка: исполнитель заявил, что он самозанятый, а кадровик не проверил его статус. Такая ситуация приводит к проблемам. Если исполнитель — обычное физлицо без специального статуса, компания становится его налоговым агентом. Она обязана платить за него страховые взносы и удерживать НДФЛ.
✅ Как правильно: Кадровик должен проверять статус самозанятости. Нужно полагаться не только на слова исполнителя, но и на официальные документы.
Вот как можно проверить статус самозанятого:
Запросить у него справку из приложения «Мой налог» на нужную дату.
Использовать сервис ФНС. Введите ИНН исполнителя и дату, чтобы получить нужную информацию.
Через платформу. Онлайн-платформы для сотрудничества с самозанятыми, например Qugo, автоматически проверяют их статус и уведомляют вас, если что-то не так. Этот способ быстрее и проще, чем другие, особенно если заказчик сотрудничает с большим числом внештатных исполнителей.
Ошибка № 4. Подписать договор с бывшим сотрудником
❌ Ошибка: кадровик не проверил, что самозанятый был сотрудником этой же компании в течение двух прошлых лет, и подписал с ним договор.
По закону это запрещено (ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ) и однозначно считается трудовыми отношениями.
✅ Как правильно: кадровый специалист должен следить за тем, чтобы самозанятый не был сотрудником фирмы в течение последних двух лет. Если нужно заключить договор с человеком, который недавно уволился, его можно оформить по ГПД как обычное физлицо без статуса самозанятого. Тогда компания платит за него страховые взносы и удерживает НДФЛ.
Ошибка № 5. Ознакомить самозанятого под подпись с ЛНА, подписать кадровые документы
❌ Ошибка: кадровик ознакомил самозанятого под подпись с локальными нормативными актами компании, например, включил его в штатное расписание, график отпусков, предоставил должностную инструкцию и т. д. Это указывает на трудовые отношения и может привести к переквалификации.
✅ Как правильно: самозанятый должен оставаться независимым исполнителем. Он не подчиняется внутренним правилам компании, как обычный сотрудник.
Кадровику нужно убедиться, что условия в договоре с исполнителем прописаны корректно. Он должен самостоятельно распоряжаться своим временем и объемами работ. Если самозанятому нужно сделать перерыв в выполнении задач, он может обговорить это с заказчиком заранее и скорректировать сроки в договоре.
Ошибка № 6. Начинать сотрудничество без документов
❌ Ошибка: кадровик не проконтролировал подписание договора самозанятым, а тот фактически уже начал выполнять работы. Такая ситуация не редкость, особенно если самозанятые работают удаленно или живут в других городах. Документы приходится отправлять почтой или курьером — обмен ими затягивается.
Отсутствие подписанного договора создает множество проблем. Без документа сложно четко определить условия, обязанности сторон и защитить права компании в случае споров. Например, если возникнут разногласия по качеству или объему выполненных работ, будет сложно доказать свою позицию без официального соглашения.
✅ Как правильно: заключать письменный договор с самозанятым, даже если он находится в другом городе. Сегодня это можно сделать удаленно с помощью электронной подписи и платформ для сотрудничества с самозанятыми.
Например, платформа Qugo выпускает самозанятому электронную подпись, чтобы он мог подписывать договор, задания и акты оказанных услуг дистанционно. Также на платформе есть уже готовые шаблоны документов. Qugo помогает снизить риски сотрудничества с самозанятыми, проверяя актуальность их статусы перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой.
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