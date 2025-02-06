Топ ошибок кадровых специалистов при сотрудничестве с самозанятыми

При проверке законности сотрудничества с исполнителями контролирующие органы используют разные методы. Например, они опрашивают свидетелей и проверяют документы. В суд могут представить переписки и другие доказательства — в том числе объявления о поиске внештатников.

В крупных компаниях составлять текст может отдельный HR-специалист. В средних и небольших это часто делает кадровик.

❌ Ошибка: объявление напоминает вакансию в штат. Например, кадровый специалист взял шаблон, который есть в компании, и разместил его. Только дополнительно указал «работаем с самозанятыми и ИП».

✅ Как правильно: объявление должно подтверждать сдельный характер сотрудничества с исполнителем. Поэтому:

Прописывайте не должность исполнителя, а конкретный результат, который нужно от него получить.

Не выдавайте самозанятому оборудование, не обеспечивайте его рабочим местом и не пишите об этом в объявлении.

Указывайте сроки оказания услуг, но не график работы.

Не обещайте зарплату, премии и оплату больничных. У самозанятого вместо заработной платы и стимулирующих выплат — вознаграждение и повышающие коэффициенты за скорость и качество. Социальных гарантий у плательщиков НПД тоже нет.