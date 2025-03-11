Черный список Роструда с 2025 года: кто рискует в него попасть, последствия для работодателей и заказчиков

Введение черного списка работодателей направлено на «обеление» зарплат, так как из-за практики выплат в конвертах бюджет теряет деньги. Ожидается, что новый список будет создавать справедливые условия труда и повышать прозрачность трудовых отношений.

Правительство России утвердило новые правила для создания «черного списка» недобросовестных работодателей постановлением Правительства от 27.12.24 № 1927. Список будет открыт всем на сайте Роструда.

Перечень формируется на основе данных Роструда и отчетов Росстата. Раньше в него включали компании, которые нарушали законы о зарплате. С 1 января 2025 года добавили новые критерии. Теперь под контролем бизнес, который использует формы нелегального трудоустройства.

В список недобросовестных работодателей будут попадать компании и предприниматели, которые: