Черный список Роструда с 2025 года: кто рискует в него попасть, последствия для работодателей и заказчиков

Зачем ввели реестр и кто в него попадает
Введение черного списка работодателей направлено на «обеление» зарплат, так как из-за практики выплат в конвертах бюджет теряет деньги. Ожидается, что новый список будет создавать справедливые условия труда и повышать прозрачность трудовых отношений.
Правительство России утвердило новые правила для создания «черного списка» недобросовестных работодателей постановлением Правительства от 27.12.24 № 1927. Список будет открыт всем на сайте Роструда.
Перечень формируется на основе данных Роструда и отчетов Росстата. Раньше в него включали компании, которые нарушали законы о зарплате. С 1 января 2025 года добавили новые критерии. Теперь под контролем бизнес, который использует формы нелегального трудоустройства.
В список недобросовестных работодателей будут попадать компании и предприниматели, которые:
Вместо трудовых договоров оформляют с сотрудниками гражданско-правовые договоры. Это снижает налоговую нагрузку на компанию, но лишает работников социальных гарантий. Например, если компания оформила с исполнителем ГПД, хотя человек работает по четкому графику с 9 до 18, на определенной должности, выполняет регулярную трудовую функцию и подчиняется правилам фирмы — это нарушение.
Переводит штатных сотрудников в статус плательщиков НПД, но продолжает работать с ним, как раньше. Если компания сотрудничает с одним и тем же самозанятым для штатных задач, контролирует его работу, выплачивает больничные, отпуска и т. д. — это могут посчитать уклонением от налогов и занести компанию в «черный список».
Привлекает исполнителей без официальных договоров. Физлицо оказывает услуги без оформления и получает оплату наличными или перевод на карту с карты другого физлица.
Выплачивает заработную плату ниже установленного МРОТ, если сотрудник трудится на полную ставку. В 2025 году величина МРОТ составляет 22 440 руб.
Как заказчика и работодателя включают в реестр
Роструд проводит проверку, фиксирует нарушение и открывает дело.
Компания получает постановление о включении в реестр, которое через 10 дней вступает в силу.
Организацию вносят в список недобросовестных работодателей.
Какие данные включают в реестр
В реестре недобросовестных работодателей указывают такие сведения:
название компании или имя индивидуального предпринимателя;
ИНН компании или ИП;
когда компанию или ИП включили в список;
номер и дату решения по административному делу;
сколько таких решений уже было в отношении этого работодателя.
Что значит для бизнеса попадание в такой список
Прямых юридических последствий нет, но это может ударить по репутации. Информация будет доступна всем, так что инвесторы и партнеры смогут с ней ознакомиться. Также это знак для потенциальных работников о том, куда стоит или не стоит устраиваться. В перспективе компании могут столкнуться с пристальным вниманием налоговой службы и возможными отказами в поддержке от государства.
Еще есть штрафы за правонарушения, которые связаны с попаданием в реестр.
Если Роструд выявит, что компания нарушила правила оформления трудовых договоров или вместо них использует ГПД, это грозит штрафом:
для руководителей — от 10 000 до 20 000 рублей;
для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей;
для фирм — от 50 000 до 100 000 рублей.
Если такое нарушение повторится, штраф увеличится:
руководителям грозит дисквалификация на срок от года до трех лет,
ИП — штраф от 30 000 до 40 000 рублей,
компании — штраф от 100 000 до 200 000 рублей.
Основание — ч. 4 статьи 5.27 КоАП.
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Как выйти из черного списка
Если компанию или ИП занесли в черный список, через год их данные автоматически удалят из него.
Есть способы выйти из списка раньше, чем через год. Можно оспорить через суд постановление о штрафе или другом наказании.
Важно сделать это в течение 10 дней после вынесения постановления. Если сроки пропущены, нужно уточнить причину и постараться их восстановить.
Основание — ст. 30.3 КоАП.
Жалобу можно направить в вышестоящий орган или в суд. В ней нужно обосновать свою позицию. Например, если вы привлекали работников по гражданско-правовым договорам, поясните, что это было связано с разовыми работами или спецификой вашего бизнеса, а также подкрепите свою позицию документами.
Если ошибка произошла на этапе включения в реестр (например, компанию фактически не привлекали к ответственности), можно обратиться в Роструд с заявлением и документами, подтверждающими свою правоту.
Еще один вариант — закрыть бизнес. После ликвидации компании ее автоматически уберут из списка.
Как избежать попадания в реестр
Чтобы не попадать в черный список, правильно оформляйте трудовые отношения с работниками и подрядчиками, не заменяйте трудовые договоры на гражданско-правовые.
Сотрудничество по ГПД отличается от трудоустройства. Вы не можете заключать договор ГПХ с человеком, который фактически исполняет обязанности штатного сотрудника.
Основные отличия между трудовым договором и договором ГПХ:
Цели и результаты работ. ГПД описывает конкретный результат работ или услуг, который фиксируется в акте приема-сдачи. В трудовом договоре указан вид работ по специальности и квалификации. Документ не предусматривает конкретного результата.
Оплата труда. В гражданско-правовых отношениях оплачивают конкретный результат. Штатный сотрудник обычно получает оплату за сам процесс труда, а не только за его результат.
Социальные гарантии. Исполнители по ГПХ не получают социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом, в отличие от штатного персонала.
Соблюдение внутренних правил компании. Исполнитель по ГПД сам выбирает, когда выполнять задачи. Главное — уложиться в сроки начала и окончания услуг, указанные в договоре. Штатный сотрудник должен следовать внутренним правилам и графику компании.
Контроль выполнения задач. В гражданско-правовых отношениях заказчик обращает внимание только на конечный результат и может проверять промежуточные итоги. Штатный сотрудник подчиняется руководителю, который контролирует процесс выполнения задач.
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