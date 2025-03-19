Фрилансеры или инхаус сотрудники: что выбрать бизнесу в 2025

В чем плюсы фрилансеров
Привлекать фрилансеров — то есть исполнителей вне штата — бизнесу выгодно:
Меньше затраты на вознаграждения и социальные отчисления. Внештатники не получают фиксированную оплату. Им оплачивают только выполненную работу и не платят больничные и отпускные. С их гонораров не перечисляют страховые взносы, если речь идет о самозанятом.
Не нужно оборудовать рабочее пространство. Внештатники работают со своим оборудованием и в своей среде. Компания не тратит деньги на покупку компьютеров, программ, аренду офисных помещений и т. д.
Можно быстро привлечь больше исполнителей при росте объемов работы. А также — сокращать их число при уменьшении.
Фрилансеры могут работать удаленно из любой точки мира. С ними удобно работать в международных проектах.
Внештатные специалисты обычно высоко мотивированы и ориентированы на результат. Это ускоряет выполнение проектов и сокращает сроки их реализации.
Разные фрилансеры привносят в проект свежие идеи и подходы. Компания может привлекать их, чтобы проводить эксперименты и тестировать новые идеи.
Предприниматель может сосредоточиться на развитии бизнеса, передав рутинные задачи фрилансерам.
Заказчику не нужно нанимать, обучать, адаптировать и управлять персоналом. Поиск фрилансеров на специализированных платформах, например Qugo, часто происходит намного быстрее, чем поиск и отбор штатных сотрудников.
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Риски привлечения фрилансеров
У сотрудничества с фрилансерами есть недостатки:
Сложнее контролировать результат. От фрилансера нельзя требовать выполнять задачи на территории заказчика и соблюдать режим работы фирмы. Некоторые исполнители без контроля могут не выполнить взятые на себя обязательства вовремя, а наказать их дисциплинарно нельзя.
Фрилансер может быть недоступен в нужный момент или отказаться от дальнейшего сотрудничества.
Ошибки и неточности при документальном оформлении сотрудничества чреваты переквалификацией отношений в трудовые. Тогда заказчика ждут неприятные последствия: доначисление НДФЛ, страховых взносов, пени за просрочку их уплаты и штрафы.
У заказчика возникнут трудности с принятием расходов в налоговом учете, если самозанятый не выдаст или аннулирует чек. Придется доказывать налоговой, что сотрудничество законно, предоставлять договоры, платежки и акты с исполнителем.
Есть риск, что придется платить за самозанятого НДФЛ и страховые взносы. Например, его доходы превысили 2,4 млн рублей за год, он потерял право применять НПД, но не сообщил об этом заказчику.
При сотрудничестве с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo риск не получить чек исключен: платформа проверяет статус исполнителя через ФНС и формирует чеки автоматически.
Когда фрилансеры могут заменить инхаус-работников
Вот несколько сценариев, когда привлечение фрилансера даст больший КПД за меньшие деньги:
Нужно выполнить разовый проект. При этом характер задач исполнителя — такой, когда не нужно постоянно присутствовать на рабочем месте или тесно взаимодействовать с командой. Примеры таких задач: разработка сайтов, дизайн-макета, написание текста, перевод, выкладка товаров в магазине, комплектовка заказов на складе.
Заказчик срочно привлекает дополнительные ресурсы на конкретное время. Например, во время запуска нового продукта или сезонной работы фрилансеры помогают справиться с пиковыми нагрузками. Заказчику не приходится увеличивать штат и связанные с этим расходы.
Нужен специалист в узкой области, а профильного в штате нет. Поиск фрилансера займет меньше времени и ресурсов, чем поиск и найм специалиста на постоянную работу.
Заказчик тестирует новый проект, идею и гипотезу. Если эксперимент даст положительные результаты, компания будет пересматривать штатное расписание. Если нет — завершит сотрудничество с фрилансерами без социальных обязательств.
Когда фрилансеры не смогут заменить инхаус-работников
Фрилансером нельзя заменить штатного работника, если:
Требуется постоянная работа в офисе или на конкретном месте. При этом важен не только результат, но и сам процесс работы.
Нужно соблюдать установленный график.
Сотруднику нужно постоянно взаимодействовать с командой и быть ее частью.
Задача требует глубокого понимания корпоративной культуры и процессов — фрилансеры обычно не имеют доступа к внутренней информации.
Нужен руководитель. Внешний исполнитель не сможет управлять командой и внутренними процессами.
Если такие задачи не стоят перед вашей компанией, рассмотрите сотрудничество с фрилансерами — внештатными специалистами. Но чтобы нивелировать риски, тщательнее отбирайте исполнителей, делайте упор на четком описании требований к задаче и содержимому договора в целом, а также выстраивайте сотрудничество через онлайн-платформу Qugo. Сервис предоставляет ЭДО без бумажной волокиты, проверку контрагентов и полный пакет документов, в том числе чек от самозанятого в автоматическом режиме.
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