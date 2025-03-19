Фрилансеры или инхаус сотрудники: что выбрать бизнесу в 2025

Привлекать фрилансеров — то есть исполнителей вне штата — бизнесу выгодно:

Меньше затраты на вознаграждения и социальные отчисления. Внештатники не получают фиксированную оплату. Им оплачивают только выполненную работу и не платят больничные и отпускные. С их гонораров не перечисляют страховые взносы, если речь идет о самозанятом.

Не нужно оборудовать рабочее пространство. Внештатники работают со своим оборудованием и в своей среде. Компания не тратит деньги на покупку компьютеров, программ, аренду офисных помещений и т. д.

Можно быстро привлечь больше исполнителей при росте объемов работы. А также — сокращать их число при уменьшении.

Фрилансеры могут работать удаленно из любой точки мира. С ними удобно работать в международных проектах.

Внештатные специалисты обычно высоко мотивированы и ориентированы на результат. Это ускоряет выполнение проектов и сокращает сроки их реализации.

Разные фрилансеры привносят в проект свежие идеи и подходы. Компания может привлекать их, чтобы проводить эксперименты и тестировать новые идеи.